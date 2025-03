Coronavirus España directo: Sanidad notifica 15.501 contagios y 189 muertes tras el fin de semana

En una entrevista con la cadena de televisión alemana ARD Merkel ha advertido de que "no podemos seguir así", por lo que ha considerado que se encuentran en "un punto de inflexión" y todavía no ha dejado de analizar la situación.

Tras dar marcha atrás en el bloqueo estricto que en un primer momento se ordenó para Semana Santa tras las críticas, la canciller ha denunciado que los 16 líderes de los estados federales no han cumplido con los compromisos establecidos, y son ellos quienes tienen la autoridad directa de imponer restricciones.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha amenazado este domingo con asumir la lucha contra el coronavirus en el país imponiendo el control federal sobre las medidas para frenar el ritmo de contagios, lo que podría abrir la puerta una disputa legal con los estados, con quien no se ha mostrado "contenta" por su falta de aplicación de restricciones.

El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha absuelto al dueño de una vivienda situada en el barrio de Salamanca de la capital de un delito de desobediencia del que había sido acusado por celebrar el pasado 21 de marzo una fiesta ilegal a la que la Policía Nacional accedió abriendo la puerta a la fuerza sin orden judicial. Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en la que la jueza acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto a uno de los dos detenidos al tratarse de una infracción administrativa leve y no de un delito de desobediencia grave.

Las autoridades británicas no registraron ayer ningún fallecimiento por Covid-19 en Londres. Es la primera vez en seis meses que no se registra ningún muerto por coronavirus en la ciudad.