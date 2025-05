Coronavirus España directo: Más de 600.000 muertos por coronavirus en todo el mundo

El mapa de los rebrotes en España vuelve a centrarse en Cataluña, que registró en la última jornada un total de 1.226 casos positivos, y Aragón, dónde la situación aún es complicada por su tranmisión comunitaria. Las Comunidades Autónomas han aprobado el uso obligatorio de la mascarilla, salvo la Comunidad de Madrid y Canarias.

00:28 Cuarenta fallecidos y 4.231 casos de COVID-19 en Argentina en 24 horas Argentina registró este domingo 4.231 nuevos contagios de COVID-19 y los positivos ya suman 126.755, mientras que 40 fallecidos aumentaron los decesos totales a 2.260, informaron fuentes oficiales. Los datos ofrecidos por el informe vespertino diario del Ministerio de Salud indicaron que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que forman la capital y su amplio cordón urbano, sigue como foco de la pandemia, un día antes de que se flexibilice la cuarentena obligatoria. En la ciudad de Buenos Aires hubo 1.115 positivos, y en la provincia de Buenos Aires -a la que pertenece el cordón urbano de la capital- se registraron 2.761 contagios; por detrás de ellas se situó Córdoba (centro), con 67 casos.

21:28 Maroto presentará mañana el plan de choque post-Covid-19 en apoyo de la internalización de la empresa española La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presentará este lunes ante el Consejo de Orientación Estratégica del ICEX el Plan de Choque post-COVID en apoyo a la internacionalización de la empresa española. Este plan incluye las medidas inmediatas desplegadas por los distintos instrumentos y organismos de apoyo a la internacionalización, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, para mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre el sector exportador.

20:45 Ecuador registra ya 74.013 contagios y 5.313 muertos por la pandemia Ecuador alcanzó este domingo los 74.013 contagios y 5.313 muertos por la pandemia del Covid-19 desde el pasado 29 de febrero, cuando se detectó el primer caso en el país, informó este domingo el Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Además, la estadística oficial señala que hay 3.379 fallecidos probables por el coronavirus, una cifra que se corresponde con personas que murieron con síntomas asociados a la pandemia, pero sobre los que no se tiene una confirmación sobre las causas de los decesos.

20:39 Suspendido el Festival Grec de Barcelona El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido este domingo suspender todos los espectáculos programados hasta final de mes del histórico Festival Grec como consecuencia de las medidas acordadas por el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (Procicat), dependiente de la Generalitat, ante el rebrote de la COVID-19 en Barcelona y su área metropolitana. El festival internacional de teatro, danza, música y circo, gran cita cultural del verano en Barcelona, se inauguró el pasado 30 de junio bajo estrictas normas de seguridad por la pandemía. La alcaldesa Ada Colau ha informado con un mensaje en las redes sociales de que, «a regañadientes», debe «parar el Grec y los equipamientos culturales y deportivos no podrán abrir mañana».

20:30 Los jueces avalan las nuevas medidas en Cataluña para evitar la propagación del Covid-19 El juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, en funciones de guardia, ha autorizado íntegramente todas las medidas restrictivas para el municipio de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), como ya hiciera este domingo otro magistrado de Gerona para las localidades de Figueres y Vilafant. En un auto, el juez reconoce «la necesidad de implantar medidas extraordinarias y con carácter urgente en el municipio de Sant Feliu de Llobregat» ya que «forma parte integrante de la zona metropolitana extensa de Barcelona, constando que medidas similares ya han sido acordadas en otros municipios colindantes, además de en la ciudad de Barcelona, dado el grave riesgo de salud pública» originado por el Covid-19.

20:26 Israel supera los 50.000 casos confirmados de coronavirus Israel alcanzó hoy los 50.035 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, casi 30.000 de ellos aún activos, en una fuerte segunda oleada de la COVID-19 que ha obligado al Gobierno a aplicar nuevas restricciones. Del total de casos activos, 254 se encuentran en estado grave. El número de muertos se elevó a 409, de ellos 25 en los últimos tres días.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, se ha convertido en el «malo» de la cumbre europea que se celebra en Bruselas. Sus reclamaciones de condicionar las ayudas económicas a las reformas en los países del sur y de respeto a los principios democráticos en los del este, se han convertido en el principal obstáculo para que los Veintisiete puedan llegar a un pacto sobre los presupuestos comunitarios y sobre el paquete de ayudas para superar la crisis causada por la pandemia del Covid-19.

20:00 Francia impone la mascarilla ante signos de deterioro ligero de la situación Francia generaliza a partir de este lunes la obligación de llevar mascarilla en todos los espacios cerrados que reciben público y establece una multa de 135 euros en caso de incumplimiento, al constatarse «señales de un deterioro ligero, pero todavía incierto» de la situación epidemiológica. En un documento divulgado este domingo, la Dirección General de Sanidad (DGS) precisa cuáles son los espacios en los que será obligatorio el uso de la mascarilla y las razones de esta decisión, en concreto las dificultades para respetar el distanciamiento en espacios cerrados con alta afluencia de personas y la ausencia de ventilación eficaz.

19:40 Haití supera los 7.000 casos confirmados de coronavirus con 146 fallecidos Con 78 nuevos casos confirmados de Covid-19 en las últimas 24 horas, Haití alcanzó este domingo los 7.053 contagios, según revela el último boletín del Ministerio de Salud Pública, que cifra en 146 los fallecidos por la pandemia en el país, con una tasa de letalidad del 2,07 %. Actualmente, hay un total de 16.883 casos sospechosos de la enfermedad, mientras que 3.877 pacientes se han recuperado. De los 7.053 casos confirmados, el 40,8 % son mujeres y el 59,2 % hombres.

19:24 Trump minimiza el Covid-19 mientras los nuevos casos se cuentan por miles El presidente Donald Trump volvió a minimizar el impacto de la Covid-19 en Estados Unidos, el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, mientras en estados como California y Florida la lucha por frenar el ascenso de los casos positivos es cada vez más dura. En una entrevista con el canal Fox News transmitida este domingo, Trump pidió a los medios que se fijen más en la situación de Covid-19 en México y menos en la de este país, e insistió en que el tiempo le dará la razón y la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus «desaparecerá». Lea la noticia completa aquí.

19:09 El juez ratifica las medidas del Govern en Figueras y Vilafan (Gerona) El Juzgado de Instrucción 4 de Gerona ha ratificado las medidas sanitarias de la Generalitat ante el rebrote de coronavirus en Figueras y Vilafan (Gerona). El juez permite así aplicar todas las medidas de la Generalitat durante 15 días prorrogables, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Son medidas sobre desplazamientos personales, salud pública, prevención e higiene en centros de trabajo, empresas de servicios y comercio minorista, encuentros familiares y sociales, transporte público, actividades culturales, de espectáculos públicos, recreativas, deportivas y de ocio nocturno, hostelería y restauración, y «casals» y colonias de verano, además de medidas de inspección y sanciones.

18:51 Dan positivo 47 migrantes que llegaron este viernes a Fuerteventura La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de 47 casos positivos de coronavirus entre los 61 integrantes de la patera llegada el pasado viernes a la isla de Fuerteventura. Estas personas ya están aisladas y tratadas y se encuentran en buen estado de salud. La Consejería ha querido recordar en una nota que desde la perspectiva epidemiológica referida a la pandemia Covid-19 estas personas no suponen un riesgo epidemiológico, ya que se les realiza PCR desde su llegada y se procede a su aislamiento.

18:38 Las autonomías endurecen las restricciones para atajar el repunte de Covid-19 El número de personas contagiadas por el coronavirus continúa aumentando en decenas de focos que están obligando a los gobiernos regionales a activar nuevas medidas para contener la pandemia o ampliar las zonas de sus territorios afectadas por las restricciones. La próxima semana estará activa en todas las regiones menos Canarias y Madrid la actuación más extendida, la de establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos y pese a que se pueda mantener la distancia de seguridad.

18:26 Texas anuncia el despliegue de cinco equipos militares para combatir el coronavirus El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado este domingo el despliegue de cinco equipos de la Marina estadounidense para ayudar a combatir el coronavirus. En concreto estos refuerzos serán enviados al sur y al suroeste de Texas «para ayudar a combatir la propagación del Covid-19», ha apuntado Abbott.

18:11 Un mujer que estuvo en Valencia y un hombre, en Santander, nuevos positivos en Asturias La Consejería de Salud ha confirmado dos nuevos positivos de coronavirus en Asturias: una mujer procedente de Valencia y un hombre que había pasado una estancia en Santander que han elevado a diez el número de casos registrados en las dos últimas semanas. La mujer fue atendida en Atención Primaria en el área III, y el varón en su centro de salud en el área V. Las pruebas PCR fueron confirmadas en sus respectivos hospitales de referencia y ambos permanecen aislados en sus domicilios al presentar síntomas leves.

18:01 África rebasa los 700.000 contagios y se aproxima a los 15.000 fallecidos por Covid-19 África ha rebasado los 700.000 contagios totales de coronavirus solo cinco días después de cruzar el umbral de los 600.000 casos y con Sudáfrica de nuevo en cabeza con más de 350.000 contagios y casi 5.000 fallecidos desde la declaración de la pandemia en un continente donde ya han muerto casi 15.000 personas. Así, en el continente se tiene constancia de un total de 701.573 contagios y 14.937 fallecidos, según el balance actualizado a este domingo por los Centros de Control de Enfermedades de África. Como nota positiva, un total de 369.120 personas se ha recuperado de la enfermedad, casi 10.000 más que la semana pasada.

17:45 Salud realiza 1.700 pruebas PCR y aísla a 670 personas por contacto directo con los contagiados Los profesionales del distrito sanitario Córdoba y Guadalquivir han hecho 1.700 pruebas PCR hasta el momento por el brote originado en la fiesta estudiantil de la discoteca La Posada de Babylonia que han detectado 73 casos positivos. Además, según datos ofrecidos por la Delegación Territorial de Salud y Familias, se han identificado 670 contactos estrechos de estas personas para poder aplicar de inmediato los protocolos sanitarios previstos y el aislamiento de todos ello. En los centros hospitalarios privados de la capital cordobesa, Cruz Roja, San Juan de Dios y Quirón se han realizado un total de 83 PCR. Lea la noticia completa aquí.

17:37 Esta tarde se reanuda Consejo Europeo Las posiciones «diametralmente opuestas» que mantienen los líderes de la Unión Europea (UE) sobre diferentes puntos del plan de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus obligan a continuar con las consultas y retrasar la reanudación del Consejo Europeo hasta al menos las 17.30 horas (15.30 GMT) de este domingo.

17:32 La Generalitat amplía las medidas sanitarias especiales a dos poblaciones de Gerona y una más de Barcelona La Generalitat de Cataluña, a través del Procicat, ha ampliado las zonas de la región con medidas especiales para combatir los brotes de Covid-19 que se están produciendo desde hace unos días. A las comarcas de Lérida y el área metropolitana de Barcelona, ya afectadas, se suman ahora los municipios de Figueras y Vilafant, en Gerona, y San Feliu de Llobregat, en Barcelona. De momento, el gobierno catalán no se plantea llevar a cabo un confinamiento perimetral del área de Barcelona ni endurecer las medidas sanitarias puestas en marcha desde este sábado; pero el número de personas contagiadas en Cataluña sigue aumentando. Lea la noticia completa aquí.

17:15 Cuba notifica solo un nuevo caso de Covid-19, el de un contagio en el extranjero Cuba notificó este domingo un único diagnóstico positivo del Covid-19, el de una viajera residente en la provincia Granma que se contagió en el extranjero, y por primera vez en semanas el nuevo caso no pertenece a La Habana, la zona de la isla con mayor tasa de incidencia de la enfermedad. Por segundo día consecutivo en esta semana Cuba suma un solo contagio del coronavirus SARS-CoV-2 para un acumulado de 2.446 pacientes desde que confirmó los primeros el pasado 11 de marzo.

16:58 Hong Kong registra un récord diario de 108 contagios de Covid-19 Tal y como anticipaban los pronósticos, Hong Kong ha registrado este domingo un récord diario de 108 nuevos contagios de coronavirus que han llevado a las autoridades del territorio a endurecer las restricciones para contener el repunte de infecciones. Para empezar, el uso de la mascarilla será obligatorio en espacios públicos cerrados, como los centros comerciales. Además, 180.000 funcionarios trabajarán en sus domicilios la próxima semana, solo se proporcionarán servicios públicos de emergencia y se dispondrá la instalación de 2.000 unidades de cuarentena cerca de Disneyland Hong Kong, según ha informado la jefa del Ejecutivo del territorio, Carrie Lam.

16:44 La Junta asegura que «si la situación es de urgencia, iremos a confinamiento» de nuevo en Andalucía El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado hoy que Andalucía irá de nuevo al confinamiento si hay una situación «de urgencia» en la comunidad autónoma por casos de Covid-19. En declaraciones a los medios en su visita al circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz), Marín ha matizado que la presión sanitaria en Andalucía siguen siendo «muy controlada», al contrario de lo que sucede en otras comunidades españolas. «Ningún andaluz puede dudarlo cuando se trata de salvar vidas», ha señalado el vicepresidente sobre un posible confinamiento si la situación por la pandemia de la Covid-19 se agrava en la comunidad autónoma andaluza. Lea la noticia completa aquí.

16:28 Unos 100 inmigrantes se saltan las restricciones de movilidad y cortan la circunvalación de Albacete Más de un centenar de inmigrantes que residen en el asentamiento ilegal de la carretera de Peñas, en la ciudad de Albacete, con restricciones de movilidad desde el viernes por un brote de Covid-19, que deja ya 21 casos positivos confirmados, se han saltado las directrices de la Policía y han cortado la Circunvalación. Así, este domingo han protagonizado incidentes en la Circunvalación, una de las arterias de la movilidad en la ciudad de Albacete, cerca de la antigua nave de «Cereales Saltó», donde alrededor de 500 temporeros residen en el asentamiento ilegal que ha quedado controlado por las fuerzas policiales desde el viernes. Lea la noticia completa aquí.

16:12 Reabren las visitas del Valle de los Neandertales tras cierre por el coronavirus La Comunidad de Madrid reabre al público las visitas guiadas del Valle de los Neandertales, en las que se puede ver cómo era la forma de vida de los neandertales y el antiguo ecosistema del Valle del Lozoya. Tras el parón impuesto por la pandemia, este parque arqueológico situado en pleno Valle del Lozoya realiza de nuevo recorridos guiados de cuatro kilómetros, para todos los públicos, pero preferiblemente a partir de los ocho años.

15:55 El mundo supera los 14 millones de casos de Covid-19 y roza las 600.000 muertes Los casos globales de COVID-19 superaron hoy la barrera de los 14 millones, mientras que los fallecidos en la pandemia se elevan a 597.105, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los casos diarios siguen en rápido aumento y en las últimas 24 horas volvieron a marcar un nuevo récord, situándose en casi 260.000. También hubo un número inusualmente alto de fallecidos registrados, más de 7.300, por encima de la media de unos 5.000 mantenida en los pasados dos meses.

15:50 Los usuarios del Metro de Valencia caen un 58,93% en junio con respecto al año pasado Metrovalencia desplazó el pasado mes de junio a 2.281.800 personas usuarias, un resultado que supone un incremento respecto a los a los meses anteriores pero que implica un descenso del 58,93 % en relación con el mismo periodo de 2019. La jornada que registró un mayor número de desplazamientos fue el 30 de junio con 107.496 usuarios, ha informado la Generalitat.

15:48 Limitan el acceso a un tramo de la playa de San Juan (Alicante) para evitar aglomeraciones La Policía Local de Alicante ha limitado el acceso de personas en un tramo de 500 metros de la playa de San Juan para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los bañistas tras observar desde el aire, a través del Dron de vigilancia de los bomberos, que había mucho aforo en ese punto de la costa. Así lo han señalado la concejala de Playas y vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, y el concejal de Seguridad, José Ramón González, que han indicado que sobre las 13 horas el Ayuntamiento ha decidido redistribuir a los bañistas que estaban accediendo a la playa en el punto de acceso desde el número 14 al 19.

15:34 Baleares pide a Sanidad retomar los controles a viajeros nacionales y del espacio Schengen El Govern balear ha solicitado al Ministerio de Sanidad la reanudación de los controles sanitarios en los puntos de entrada a Baleares de los pasajeros procedentes de destinos nacionales y del espacio Schengen por parte de la comunidad autónoma. La Consejeria de Salud y Consumo ha remitido a Sanidad una serie de peticiones, después de que la situación haya sido analizada por parte del comité autonómico de gestión de enfermedades infecciosas, entre las cuales se halla esa reanudación de los controles sanitarios a las personas que lleguen al archipiélago.

15:23 Cataluña registra 944 casos más y ninguna muerte en las últimas 24 horas Cataluña ha registrado hasta este domingo 82.876 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 confirmados por prueba diagnóstica (test rápido o PCR), 944 más que en el recuento del sábado, informa la Consejeria de Salud de la Generalitat en un comunicado. Respecto a la comarca del Segrià (Lleida), desde el inicio de la pandemia ha habido 4.226 casos positivos de Sars-Cov-2 (135 más que en el balance del sábado), de los que 141 han muerto con Covid-19 (los mismos que el sábado).

15:17 Murcia registra 18 positivos más en las últimas 24 horas y la cifra de activos asciende a 139 La Región de Murcia ha registrado 11 casos activos más por coronavirus con respecto al día anterior (18 positivos más por PCR) y la cifra ha ascendido hasta los 139, según el balance correspondiente a las 23.59 horas de este sábado publicado por la Consejería de Salud. Los afectados en aislamiento domiciliario han aumentado en 9, situándose en 118. Respecto al número de personas curadas se eleva a 1.559, siete más respecto al día anterior, contabilizadas con las indicaciones del Ministerio, por las que se computa únicamente los casos positivos por PCR.

14:53 Comerciantes y restauradores de Barcelona protestan por medidas restrictivas La asociación que agrupa a los ejes comerciales de la capital catalana, Barcelona Oberta, y el Gremio de Restauración de Barcelona han expresado hoy su malestar por las medidas restrictivas decretadas por el Govern y les advierten que puede abocar al cierre definitivo del 60% de los establecimientos. Comerciantes y restauradores han pedido a las administraciones, en un comunicado, "responsabilidad para evitar la crisis social que se derivará de la crisis económica". "Las medidas aplicadas para la contención del brote de la pandemia castigan a los establecimientos que han cumplido escrupulosamente las normas sanitarias y de distanciamiento social, tienen una afectación más grave sobre su actividad y los aboca a cierres definitivos", advierten. Las entidades exigen que se hagan "tests masivos, pruebas PCR, seguimiento, control y rastreadores suficientes para aislar los posibles contagiados y evitar así rebrotes que puedan desembocar en un nuevo confinamiento de la población".

14:45 Cinco estados de México se rebelan y rechazan volver a "semáforo rojo" por coronavirus Los gobernadores de los estados mexicanos de Baja California Sur, Yucatán, Quintana-Roo, Jalisco y Tabasco han anunciado su rechazo a la orden federal por la que estos estados pasarían del naranja al rojo en el semáforo epidemiológico. Entre los gobernadores hay políticos considerados afines políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes el Gobierno federal mexicano a través de la Secretaría (Ministerio) de Salud anunció que 18 estados estarán en color rojo y 14 en naranja conforme a la clasificación que entró en vigor el 5 de junio para determinar el nivel de riesgo para cada estado. El gobernador panista de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, ha informado de que el Comité Estatal de Seguridad en Salud de la entidad ha votado a favor de que la entidad se mantenga en el nivel cinco de alerta sanitaria, equivalente al semáforo naranja.

14:41 Navarra registra 59 nuevos casos, de los que 18 son del brote de Mendillorri, que suma 69 infectados Navarra ha registrado en las últimas horas 59 nuevos casos de coronavirus, según los datos provisionales recabados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). De ellos, 18 corresponden al brote de Mendillorri (Pamplona), relacionado con el ámbito social y de ocio nocturno, que acumula un total de 69 casos. Otros dos casos nuevos corresponden a un brote anterior registrado en Pamplona y ligado al ámbito social, que fue notificado el pasado 15 de julio y que suma ya un total de 11 casos. Desde el Departamento de Salud han destacado la tendencia al alza que se ha registrado durante la última semana en la incidencia de nuevos casos de Covid-19 en Navarra, aumentando de los 122 casos de la semana del 6 al 12 de julio a los 212 de los últimos siete días. El perfil mayoritario de los nuevos casos se mantiene en una persona joven, menor de 30 años y que reside en Pamplona y Comarca, área geográfica en la que habitan el 87% de los nuevos casos positivos detectados ayer en Navarra, ha informado el Ejecutivo foral a través de un comunicado.

14:15 Confirmado un brote familiar en La Vecilla (León) con tres positivos por Covid-19 La Junta, a través de su Delegación Territorial en León, ha confirmado un brote familiar en La Vecilla con tres positivos por COVID --a partir de tres casos ya se considera brote-- que se une así al de Valladolid donde no hay novedades. Las personas que han dado positivo, señala la Delegación a través de un comunicado remitido a Europa Press, están aisladas y desde la Gerencia de Atención Primaria, en colaboración con el servicio de Epidemiología del servicio territorial de Sanidad, se está haciendo el estudio de los contactos estrechos. En cuanto al resto de brotes, en el de Valladolid no ha habido ningún positivo más y se sigue con las medidas de aislamiento de los contagiados. Además, se mantiene el estudio de contactos del músico de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que ha dado positivo y que ha obligado a aplazar sus conciertos del fin de semana.

14:13 Andalucía registra 21 brotes con 383 casos, suma uno en Granada y la discoteca alcanza los 73 positivos Andalucía registra 21 brotes activos de coronavirus Covid-19 --13 en fase de investigación y ocho en fase de control-- en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Jaén y Sevilla con un total de 383 casos confirmados --58 más en 24 horas-- al registrar un nuevo brote en la capital de Granada --el octavo brote activo en la provincia-- con nueve afectados y sumar 37 nuevos positivos en el brote de la discoteca de Córdoba, que alcanza los 73 afectados, según ha informado este domingo la Consejería de Salud y Familias. El brote detectado en Córdoba, vinculado a una fiesta juvenil celebrada el pasado viernes en capital y a la que asistieron 400 personas, ha sumado 37 nuevos afectados, alcanzando la cifra de 73 positivos en Covid-19, mientras que el brote detectado en la capital malagueña en la jornada del sábado ha sumado doce nuevos contagios, alcanzando la cifra de 73 afectados, según la actualización de datos a las 09,30 horas realizada por este departamento.

14:00 El Papa advierte que «la pandemia no muestra signos de pararse» y reitera la urgencia del alto el fuego mundial En vista de que los comportamientos irresponsables menudean en numerosos países, el papa Francisco ha advertido este domingo que «la pandemia no muestra signos de pararse», y ha mostrado su preocupación no solo por los enfermos sino también «por las consecuencias económicas y sociales», tanto más graves en la medida en que no se atajen los contagios. Informa Juan Vicento Boo, corresponsal en El Vaticano

13:58 Especialista médico catalán acusa a Madrid de mentir sobre datos de contagios El jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Bonaventura Clotet, ha puesto en duda los datos de los contagios de coronavirus que ofrece la comunidad de Madrid, donde apenas se informan de brotes. En una entrevista en RAC-1, Clotet, que también es el director del IrsiCaixa, ha asegurado que "Madrid no está diciendo toda la verdad". "No sé cómo en Madrid no se dan cuenta que lo que dicen (sobre los datos de positivos por coronavirus), no puede ser. Se han quedado muy cortos a la hora de dar los valores de las personas infectadas. Las motivaciones no las quiero interpretar, para no entrar en conflictos", ha dicho. Según Clotet, "los test y pruebas han encontrado probablemente un número elevado de personas infectadas, pero como en estos momentos está afectada una población más joven y con menos riesgo de hospitalización, puede que no lo mencionen". "Ahora mismo no están diciendo toda la verdad. Porque no lo miran bastante bien, porque no contabilizan todos los casos", ha dicho.

13:50 El brote de Málaga afecta a una empresa de venta de paquetes turísticos El nuevo brote de coronavirus detectado en Málaga con once positivos confirmados por PCR, que se encuentra en fase de investigación por la Consejería de Salud, afecta a los trabajadores de una empresa que dispone de un centro de atención al cliente para la venta de paquetes turísticos. Fuentes conocedoras del caso han informado a Efe de que en este centro trabajan 19 personas, que desarrollan su labor con mascarilla, mesas individuales, pantallas y distancia física superior al metro y medio. Además de estas medidas, se habían adoptado otras encaminadas a la prevención frente a la COVID-19 como la suspensión del comedor compartido, por lo que los trabajadores salían a comer fuera.

13:41 Tokio baja de 200 nuevos casos diarios por primera vez en cuatro días Tokio registró el sábado 188 nuevos casos de COVID-19, lo que supone la primera vez en cuatro días que la cifra cae de 200 en la capital de Japón.

La información la adelantó hoy a la agencia Kyodo un representante del Gobierno Metropolitano de Tokio. La capital del país asiático, donde viven casi 14 millones de personas, registró el miércoles, jueves y viernes 283, 293 (cifra récord hasta la fecha) y 290 nuevas infecciones, respectivamente.

13:28 Irán confirma más de 2.100 casos diarios y más de 200 fallecidos en las últimas horas El Gobierno de Irán ha anunciado este domingo que más de 2.100 personas han dado positivo y más de 200 han muerto por coronavirus durante las últimas 24 horas, en medio de la segunda oleada de contagios en el país. La portavoz del Ministerio de Sanidad, Sima Sadat Lari, ha señalado que 1.324 de los 2.182 nuevos contagios han requerido hospitalización, al tiempo que ha cifrado en 273.656 el total de casos desde el inicio de la pandemia. Asimismo, ha señalado que 209 personas han fallecido durante las últimas 24 horas a causa de la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, con lo que la cifra total asciende a 14.188, según ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA.

13:26 Jorge, el bebé prematuro de solo 580 gramos de peso que ha ganado la batalla al coronavirus Un bebé prematuro de solo 23 semanas, que nació en Perú con apenas 580 gramos de peso y resultó contagiado por el coronavirus, logró superar el Covid-19 y reencontrarse con su madre, informó este viernes el Seguro Social de Salud (EsSalud) de Perú. Lea la información completa aquí.

13:18 Madrid confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno para exigir PCR en origen a los turistas en Barajas La Comunidad de Madrid confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para exigir test PCR sobre Covid-19 en origen a los turistas que lleguen al aeropuerto de Barajas, con atención especial a los países donde el virus está siendo actualmente más virulento. Así lo ha indicado el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio tras su visita al albergue juvenil de El Escorial. Allí ha recordado que el Gobierno regional ha pedido desde hace tiempo al Estado atención al aeropuerto madrileño porque "toda esta tragedia entró por Barajas en febrero y marzo y no se puede permitir que vuelva a suceder". "Los datos que tenemos es que ha habido 64 casos en Barajas pero Sanidad Exterior solo ha detectado dos casos. No se puede descuidar el aeropuerto. El virus está más debilitado, es menos contagioso y actúa con menos fuerza, pero nos pueden venir cepas peores de otras países y hay que evitar que entre por ahí. Confiamos que se llegue a un acuerdo de pedir PCE en el país de origen y ellos harían lo mismo con los turistas españoles. Tenemos que prestar atención a países con el virus más potente", ha expresado.

13:04 Los casos activos en el brote de A Mariña (Lugo) bajan a 112, tras registrarse siete altas Los casos activos vinculados al brote de COVID-19 de A Mariña (Lugo) se han reducido hasta los 112 este domingo, después de que hayan sido dadas de alta siete personas y no se haya detectado ningún nuevo positivo con respecto al parte del sábado. La última actualización de datos de las autoridades sanitarias gallegas apunta que en las últimas horas se han realizado 63 PCR a personas relacionadas con el brote, pero han dato todas negativo. Cuando se adoptaron "medidas especiales" en la comarca -que estuvo cerrada, aunque la limitación a la movilidad afecta ya solo a Burela-, en torno al 20 por ciento de las pruebas daban positivo, destacan las mismas fuentes.



12:34 Empeora la pandemia de coronavirus en algunas regiones rusas Mientras en el conjunto de Rusia la situación tiende a mejorar y en Moscú, el territorio del país más afectado por la COVID-19, muestra una evolución positiva en los indicadores de contagios y muertes por la enfermedad, en las regiones de Cheliábinsk (Urales) y Kuzbass (Siberia) la situación empeora. El epidemiólogo ruso, Alexánder Guíntsburg, director del Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú, no descarta que en determinadas zonas del país se vuelvan a disparar los contagios. Informa Rafael M. Mañueco, corresponsal en Moscú.

12:32 El cierre de bares y discotecas de Gandia durará hasta agosto por el rebrote de coronavirus La drástica medida anunciada ayer sábado por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de proceder al cierre de los locales de ocio nocturno ante un rebrote de coronavirus en Gandia que afecta ya a 70 personas se extenderá hasta el 1 de agosto. Así consta en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, donde se especifica que la suspensión de actividad de discotecas y bares de la ciudad durará 14 días a partir de hoy domingo. Informa Rosana B. Crespo.

Detectan nuevo brote en un matadero de Alemania con 66 contagios Las autoridades sanitarias alemanas informaron este domingo de un nuevo brote en un matadero del país, en esta ocasión de proporciones reducidas, con 66 contagios, y en una planta avícola. Las infecciones están relacionadas con el personal de un matadero de Lohne, en el "Land" de Baja Sajonia (centro) y se han verificado tras realizarse un total de 1.046 test entre trabajadores y personas de contacto de éstos. Con este cómputo, la tasa de infecciones semanales en el distrito afectado sube a 41,13 por 100.000 habitantes. El tope considerado máximo por las autoridades alemanas a partir del cual se establecen medidas restrictivas locales está en 50 contagios semanales por 100.000 personas.

12:07 Las 370 pruebas del asentamiento de Albacete dejan ya 21 positivos, evacuados a un pabellón de la ciudad El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado que, desde el pasado viernes, ya se han realizado 370 pruebas diagnósticas PCR a las personas que conviven en el asentamiento de la carretera de las Peñas en Albacete. De estas 370 pruebas diagnósticas, únicamente 21 han dado positivo a la infección por coronavirus. Desde la mañana de este sábado, se ha procedido a evacuar a las personas que han dado positivo a través de PCR desde el asentamiento, hasta el Pabellón Deportivo del Instituto Tomás Navarro Tomás de Albacete capital. A lo largo de este domingo, el personal sanitario continúa realizando pruebas con el fin de que todas las personas que allí conviven, tengan la prueba realizada y su resultado lo antes posible, ha informado la Junta en un comunicado.

11:57 UGT advierte de que España podría perder 7 millones de empleos por la crisis postcovid y la digitalización UGT ha advertido de que España podría perder hasta 7 millones de empleos por la crisis postcovid y la digitalización, por lo que ha reclamado decisiones que minimicen el impacto de la automatización en el empleo. El sindicato ha destacado que la pandemia ha cambiado la previsiones en cuanto al impacto de la automatización en el empleo en España, a la par que "ha acelerado" la tendencia de automatizar una gran parte del trabajo. En este sentido, el informe 'The future of work in Europe', publicado por la consultora McKinsey, afirma que un "número sustancial de las ocupaciones que probablemente sean desplazadas por la automatización a largo plazo también están en riesgo por la crisis de coronavirus a corto plazo". En concreto, el estudio refleja que en Europa, alrededor de un 10 por ciento de total de empleo (24 millones de puestos de trabajo) sufrirían esta doble amenaza, que se representaría en forma de reducción de salarios y horas de trabajo, ERTE o despidos permanentes.

11:49 Xavier Espot, jefe del Gobierno andorrano : «Visitar Andorra es seguro, somos 'covid ready'» El jefe del Gobierno andorrano, Xavier Espot, saca pecho tras la buena gestión realizada por su ejecutivo frente a la pandemia y califica a los andorranos de «sociedad de orden» al confinarse sin haber decretado el estado de alarma, además de que el 90 por ciento de la población se ha sometido a dos pruebas de anticuerpos. Test que siguen realizándose al personal que más en contacto está con los turistas y que le permiten afirmar que «Andorra es segura porque somos un país preparado, es decir, covid ready». Informa Joan Carles Valero

11:35 Ponen 29 denuncias a locales de ocio de Ibiza por infringir medidas anticovid La Policía Local de Ibiza ha interpuesto a lo largo de este fin de semana 29 denuncias por infringir las medidas sanitarias contra la COVID-19 en este municipio, tras inspeccionar 33 establecimientos de ocio nocturno. El control se ha llevado a cabo entre las diez de la noche y las seis horas de la madrugada en diferentes zonas de la ciudad, ha informado este domingo el consistorio en un comunicado. Los incumplimientos hacen referencia a no respetar las medidas de seguridad y distanciamiento, no llevar la mascarilla obligatoria por parte del personal de los establecimientos, falta de dispensadores de hidrogel, superar el aforo permitido, no exponer al público la capacidad máxima del establecimiento o no respetar la distancia entre mesas de 1,5 metros, entre otras.



11:22 Las pérdidas del turismo podrían superar los 40.000 millones este verano El sector turístico podría cerrar el verano con una caída de ingresos superior a los 40.000 millones de euros respecto al año anterior, sobre todo por el previsible descenso de las llegadas internacionales, aunque también el turismo nacional se resentirá por el temor a contagios del coronavirus y por el efecto de la crisis económica. Usando como referencia los datos de 2019, en los meses centrales de la temporada turística (junio-septiembre) llegaron a España 37,7 millones de turistas extranjeros, que dejaron 43.147 millones de euros, según las encuestas de entradas por fronteras y gasto turístico del Instituto Nacional de Estadística (INE). En esos cuatro meses de 2019 se registró casi el 47 % de los ingresos por turismo extranjero de todo el año (92.278 millones), cifra que no se volverá a repetir en 2020.

10:50 Los líderes de la UE siguen negociando antes de retomar la cumbre a mediodía Los líderes de los países de la Unión Europea (UE) siguen negociando durante las últimas horas el presupuesto comunitario del periodo 2021-2027 y el fondo de recuperación tras la pandemia de coronavirus, para tratar de acercar posiciones y cerrar un acuerdo cuando se reúnan a Veintisiete a partir de las 12:00 horas (10:00 GMT) en el tercer día de la cumbre europea. De hecho, ya en la mañana de este domingo, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "El presidente del Consejo Europeo empezó una reunión ahora mismo con la canciller Merkel, el presidente Macron y Ursula von der Leyen", escribió en Twitter el portavoz de Michel, Barend Leyts, poco después de las 09:30 horas (07:30 GMT).

10:29 A la cabeza, se encuentra el continente americano, con más de 7,3 millones de casos y 151.531 contagios en las últimas 24 horas. Además, registra más de 300.000 muertes por coronavirus, 4.653 de ellas este sábado. Tras él, se sitúa Europa, con más de tres millones de contagios y 206.000 fallecidos.

10:28 La OMS constata un récord diario de nuevos casos de coronavirus en todo el mundo con más de 259.000 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha constatado este sábado un récord diario de nuevos casos de coronavirus registrados a nivel mundial con más de 259.000 positivos en las últimas 24 horas. Concretamente, la OMS ha especificado que se han sumado 259.848 casos en el último día, por lo que el número total de positivos ha alcanzado los 13,8 millones, según ha informado la organización. Asimismo, ha indicado que durante el sábado se han sumado 7.360 muertes a nivel internacional, lo que ha ascendido el número de decesos hasta los 593.087.

10:20 Sánchez Llibre (Foment): "La economía no aguantaría un segundo confinamiento" El presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha advertido en una entrevista con Efe que la economía del país está "en la UCI" y, aunque "estamos en condiciones de salir airosos" de la crisis de la COVID-19, "no aguantaría un segundo confinamiento". La pandemia de coronavirus, que a mediados de marzo obligó a decretar el estado de alarma y a confinar a la población durante varias semanas, ha dejado la economía en una situación "precaria", con miles de millones de pérdidas y cientos de miles de puestos de trabajo afectados. Aunque muy lentamente, la actividad económica empieza a recuperarse, pero un segundo confinamiento generalizado sería letal, explica Sánchez Llibre en la entrevista con Efe, en la que apela a la "prudencia y la responsabilidad" de los ciudadanos para evitar el peor de los escenarios, partiendo de la base, remarca, que lo más importante en estos momentos es la salud de las personas.



10:10 Bolivia vuelve a batir su récord de contagios de coronavirus con más de 2.000 en un día Bolivia ha vuelto a batir este sábado su récord de contagios de coronavirus en un día al sumar más de 2.000 en las últimas 24 horas, ha informado el Ministerio de Salud. Las autoridades han precisado que se han confirmado 2.036 nuevos contagios este sábado y 57 muertes más a causa de la pandemia. De esta forma, 58.138 personas han dado positivo en la covid-19 y 2.106 han fallecido por esta causa.

09:59 Cuba cumple una semana sin fallecidos por la covid-19 y registra un único caso de coronavirus en las últimas 24 horas La nación caribeña registró solo un caso nuevo de la covid-19 este sábado, mientras la mayor parte del país se prepara para entrar en la tercera y última fase de la desescalada. La nación caribeña acumula 2.445 positivos, de los que ya se han recuperado 2.304 pacientes, y registra un 94% de recuperaciones, según informó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán en su comparecencia televisiva diaria.

09:52 La India marca un nuevo récord diario de contagios con casi 39.000 nuevos casos La India ha registrado en las últimas horas un nuevo récord de contagios diarios: casi 39.000 casos más de covid-19, que se añaden a otros 573 fallecidos diarios, dentro de la tendencia al alza registrada durante las últimas semanas en el país, que este viernes superó el millón de contagios desde la declaración de la crisis. El Ministerio de Sanidad de la Unión ha confirmado, concretamente, 38.902 nuevos afectados que elevan el número de contagios hasta los 1,07 millones. El número total de fallecidos es de 26.816 en un país que ya es el tercero más afectado por la pandemia después de Estados Unidos y Brasil, con 1.077.000 contagios aproximadamente.

06:44 Guatemala presenta nuevo sistema de conteo de COVID-19 con 38.042 contagios El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala presentó este sábado un nuevo sistema de visualización de datos de la pandemia de COVID-19 que llegó a los 38.042 casos positivos en total, desde que el pasado 13 de marzo el país centroamericano contabilizara el primer contagio. La entidad sanitaria, rectora del combate al coronavirus a nivel nacional, aseguró que la información fluirá de manera diaria a través de un enlace a un micrositio digital de la web oficial del Ministerio de Salud, aunque durante las primeras horas en activo la página presentó anomalías por la saturación de las visitas.

06:39 Más de 600.000 muertos por coronavirus en todo el mundo La pandemia de coronavirus ya se ha llevado a más de 600.000 personas en todo el mundo desde su descubrimiento en China en diciembre, incluidas más de 200,000 en Europa y 160,000 en América Latina, según un informe realizado por AFP de fuentes oficiales el domingo a las 01:00 GMT. En total, se han registrado 600.523 muertes en todo el mundo (para 14.233.355 casos), incluidas 205.065 muertes en Europa, la región más afectada. La pandemia está progresando rápidamente en América Latina, el segundo continente con la mayor cantidad de muertes registradas (160.726 incluyendo 17.540 en los últimos siete días). Estados Unidos es el país con más muertes en total (140.103) por delante de Brasil (78.772), el Reino Unido (45.273), México (38.888) e Italia (35.042).

06:33 EE.UU. roza los 140.000 muertos por COVID-19 y alcanza 3,67 millones de casos Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 3.676.942 casos confirmados de COVID-19 y la de 139.748 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 16.00 hora local (20.00 GMT) acerca al país a la cifra de 140.000 muertos por coronavirus, en una semana en la que el número de nuevos contagios alcanzó este miércoles un nuevo récord diario, con 74.513 casos. Pese a que Florida, Texas y California son ahora los estados con más contagios, Nueva York se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia, con 406.305 casos confirmados y 32.474 fallecidos.