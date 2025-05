Coronavirus España directo: Sanidad notifica 28.565 nuevos contagios y 584 fallecidos en las últimas 24 horas

Ayer fue el primer día en que todas las comunidades autónomas rebajaron la incidencia acumulada respecto a la jornada anterior. Y esta, a nivel nacional, confirma su tendencia a la baja: se sitúa en 783 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, 32 puntos menos que el miércoles.

Actualmente hay 29.276 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 4.823 en una UCI, aunque en las últimas 24 horas se han producido, de nuevo, más altas (3.442) que ingresos (2.628). Sin embargo, la ocupación de camas en los hospitales por coronavirus sigue siendo muy alarmante. El 22,78% de las camas en planta están ocupadas por pacientes con Covid-19, pero en las UCI la presión alcanza el 44,36% y hasta en seis comunidades sobrepasa el 50%.

No obstante, avisó de que, si las autoridades se ven «obligadas» a imponer esta medida, «no dudarían en asumir responsabilidades». «El objetivo no es retrasar este plazo, sino hacer todo lo posible para evitarlo», insistió.

«Un nuevo confinamiento sólo puede imaginarse como último recurso», dijo Castex, que ha subrayado que, de momento, la situación de la pandemia en Francia no lo exige.

Así lo ha comunicado el recién nombrado ministro de Salud y Deportes, Thet Khaing Win, tras la renuncia de su predecesor, Myint Htwe, después de la toma de poder militar, según recoge 'The Irrawaddy'.

Para llevar a cabo la medida, se pedirá a propietarios de hoteles que proporcionen habitaciones a más de 1.000 personas nuevas cada día, quienes tendrán que permanecer aisladas diez días, sin compañía y vigilados para que no salgan al exterior.

Esta orden está dirigida principalmente a ciudadanos británicos que regresen al país ya que la entrada de no residentes desde estos países ya está prohibida.

El virus de la gripe causa cada año miles de muertes en España. Este año, sin embargo, está desaparecida. No hay apenas casos de gripe. No obstante, su presencia en las estadísticas de mortalidad prevista sigue presente , maquillando el exceso de mortalidad real causado por la pandemia de coronavirus en la tercera ola. La diferencia entre las muertes registradas durante la tercera ola y las previstas un año normal sería más amplia si se tuviera en cuenta la sustracción del impacto gripal, como ocurre esta temporada, en la estimación del número total de fallecidos esperados en invierno. La gripe impacta mucho en la mortalidad cada año, con una amplia variabilidad. El virus estacional causó 3.900 muertes la temporada 2019-2020, según las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). La temporada anterior, 6.300 fallecidos. Informa Luis Cano .

Así lo ha comunicado el recién nombrado ministro de Salud y Deportes, Thet Khaing Win, tras la renuncia de su predecesor, Myint Htwe, después de la toma de poder militar, según recoge 'The Irrawaddy'.

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas, acordó este jueves que las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que lleguen a España irán destinadas a profesionales sanitarios y sociosanitarios que no son de primera línea y aplazó a este viernes la decisión sobre la aplicación de la misma para personas mayores de 65 años.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 19.598, 96 más que los registrados el jueves: 12.237 en hospital o centro sociosanitario, 4.517 en residencia, 1.093 en domicilio y 1.751 que no son clasificables por falta de información.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, Satse, realizará un seguimiento “pormenorizado y riguroso” de las oficinas privadas de farmacia que han empezado a realizar test para la detección de la Covid-19 en la Comunidad de Madrid para comprobar que se cumplen todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad y, de lo contrario, emprenderá las “acciones legales pertinentes”. Además, pide a los profesionales de Atención Primaria que no les deriven pacientes.

País Vasco reportó este viernes 921 positivos por coronavirus registrados en las últimas horas, esto es casi 100 menos que ayer. No obstante, el número de hospitalizados sube ligeramente hasta los 736, con 162 en UCI y 574, en planta.

El Hospital Gregorio Marañón de Madrid es el primer centro en el mundo que ha probado la aplicación de inmunoglobulina intravenosa enriquecida para evitar que enfermos con síntomas graves por Covid-19 tengan que ser finalmente ingresados en la UCI. Los dos primeros pacientes que lo han recibido no tuvieron que pasar por la unidad de cuidados críticos y ya han recibido el alta.

Blas Trujillo ha indicado que este informe realizado por el SCS determina que, en base al protocolo publicado para la vacunación contra la covid-19, el hecho de que personas como Bernardo Álvarez o Susana Machín hayan recibido la vacuna no se ajusta a los criterios de vacunación establecidos.

Los hospitales de Portugal acumulan más de 900 pacientes de COVID-19 ingresados en unidades de cuidados intensivos, un umbral que no había alcanzado en ningún otro momento de la pandemia y que evidencia la creciente presión en los centros médicos lusos, obligados a depender incluso de ayuda exterior.