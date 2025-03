Coronavirus España directo: 130 casos nuevos en las últimas 24 horas y 27 muertos en una semana

4.54

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 57 nuevos casos detectados el sábado, 19 de ellos procedentes del exterior y 38 a nivel local, de los que 36 se registraron en Pekín, tras el brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. Este incremento representa el mayor en todo el país en los últimos dos meses, desde el pasado 13 de abril, mientras que el de Pekín supone el mayor aumento diario de casos en la capital desde que se publican los datos. La ciudad había anunciado ayer seis nuevos casos contabilizados el día anterior después de que se detectase un brote del virus en el gran mercado mayorista de Xinfadi, que se ha cerrado a cal y canto al igual que otros cinco de la capital.

4.14

Guatemala reportó este sábado la muerte de 16 personas debido al Covid-19 y por primera vez rebasó la barrera de los 500 nuevos casos en un solo día tras detectar 509 contagios en las últimas 24 horas. El país centroamericano llegó con esta nueva actualización a 367 decesos y 9.491 casos positivos de coronavirus en total, según aseguró el ministro de Salud, Hugo Monroy, en un mensaje por cadena nacional. El funcionario detalló que los fallecidos de este jueves, 11 hombres y cinco mujeres, tenían entre 43 y 60 años.

3.42

Argentina ha alcanzado este sábado un récord diario de casos de la pandemia del coronavirus con 1.531 contagios en las últimas 24 horas, a los que suman 30 nuevas muertes. Según han informado las autoridades sanitarias, la cifra total de contagios en el país latinoamericano ha superado los 30.000 y se ha situado en 30.295. Además, un total de 815 personas han muerto en Argentina desde el comienzo de la pandemia. Durante este sábado, la mayoría de casos se han concentrado en Buenos Aires, con 849 positivos; seguido de Ciudad de Buenos Aires, con 558; las zonas más afectadas por el Covid-19 en el país.

3.28

Las autoridades sanitarias de México informaron este sábado de 3.494 contagios y 424 defunciones por Covid-19, con lo que el país llegó a 142.690 casos confirmados con 16.872 muertes desde el comienzo de la pandemia a finales de febrero. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que en total 401.755 personas han sido estudiadas, de las cuales 202.139 han resultado negativas, 56.926 son casos sospechosos acumulados y 21.740 son los casos activos de la epidemia. «Hoy tuvimos un incremento del 2,5 % (en comparación con 139.196 casos del viernes). Es la cifra más baja desde hace varias semanas», dijo el funcionario, quien pidió tomar con reserva el porcentaje ya que en fin de semana se ralentiza el proceso de notificación.

2.15

Panamá superó este sábado los 20.000 casos de Covid-19 y llegó a 429 muertos por la enfermedad en medio de una escalada que parece incontenible, con un nuevo récord de 848 contagios en las últimas 24 horas. «Queremos pedirle ayuda a todos», expresó el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en referencia a la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias para prevenir la enfermedad, cuyo primer caso se reportó el 9 de marzo pasado. Con la cifra inédita de 848 casos detectados en las últimas 24 horas, Panamá acumula ya 20.059 contagios confirmados, mientras que 8 nuevas defunciones elevaron a 429 las registradas en 97 días de pandemia. La tasa de letalidad es del 2,14 %.

1.55

Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 115.270 muertos y 2.069.207 casos confirmados de Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance de poco antes de las 20:00 hora local (00.00 GMT del domingo) incluye 657 nuevos decesos y 25.551 contagios más que hacia la misma hora del viernes. El estado de Nueva York se mantiene como la zona de EE.UU. más castigada desde el inicio de la pandemia, con 382.630 casos confirmados y 30.795 fallecidos. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 22.076 personas, 4.883 más que este viernes, cuando el mapa registraba 17.193.

1.38

El Ministerio de Salud de Colombia informó este sábado de 1.888 casos nuevos de Covid-19, récord diario de contagios, para un total de 48.746 en una jornada en la que el país registró 47 fallecidos y llegó a 1.592 víctimas mortales. Con 518 casos, Bogotá fue la región del país con más contagios en la jornada. Según las autoridades sanitarias, en Colombia se recuperaron otras 711 personas y la cifra de pacientes que superaron la enfermedad ascendió a 19.426, en tanto que fueron procesadas 12.481 pruebas, con lo que Colombia ya ha practicado 482.832 test de coronavirus.

0.55

rasil, segundo país con más contagios y muertes por coronavirus tras Estados Unidos, registró 892 nuevos decesos por Covid-19 en el último día, con lo que el número total de fallecidos subió a 42.720, informó este sábado el Gobierno. El Ministerio de Salud indicó en su boletín diario que el número de infectados con la enfermedad se situó en 850.514, tras registrar 21.704 casos en las últimas 24 horas. Se han recuperado hasta la fecha 379.245 pacientes, lo que representa un 44,6 % del total. Los datos muestran que el nuevo coronavirus sigue su expansión por el interior de este país de 210 millones de habitantes, que la víspera superó a Reino Unido como el segundo país con más decesos, por detrás de EE.UU..

0.45

Marruecos ha anunciado que agrupará a los casi 700 casos activos de coronavirus, hasta ahora repartidos en diferentes hospitales del país, en dos «estructuras sanitarias», aparentemente hospitales militares. De acuerdo con un comunicado conjunto de los ministerios de Interior y de Sanidad, las personas contagiadas serán hospitalizadas en Benslimane (centro), donde se construyó un hospital militar de campaña al principio de la pandemia, y Benguerir (sur) que alberga la base aérea militar más importante del país. Al concentrar ahí a los contagiados, esto permitirá «liberar el resto de hospitales (del país) para atender a otros enfermos», indicó el comunicado conjunto.

0-40

Las autoridades de Costa Rica registraron este sábado 50 casos nuevos de Covid-19 y subrayaron la importancia de los centros de aislamiento a los que se trasladan las personas contagiadas que no requieren hospitalización y que no tienen condiciones para pasar la cuarentena en casa. El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que los centros de aislamiento sirven para evitar la propagación del virus y para garantizar una vigilancia cercana para las personas cuyas casas no reúnen las condiciones adecuadas para pasar la cuarentena sin contagiar a más gente. Uno de los últimos sitios de aislamiento se ubica en un hotel de la localidad de Pocosol, en la zona norte del país, donde algunos vecinos realizaron una protesta el viernes para expresar su oposición a albergar ese lugar en su comunidad.

23.42

La Premier League inglesa de fútbol ha comunicado este sábado que en la octava y última ronda de test de coronavirus SARS-CoV-2 ha habido dos resultados positivos en las 1.200 pruebas realizadas los días 11 y 12 de junio. Las dos personas que han dado positivo en las pruebas tendrán que aislarse durante siete días antes de volver a ser examinados. Uno de ellos es un jugador del Norwich City, según ha confirmado el propio club. En total la Premier ha realizado 8.687 pruebas, con un saldo de 16 resultados positivos.

23.07

En medio del pico de contagios por la emergencia sanitaria del coronavirus en México, miles de personas se manifestaron este sábado en al menos una decena de estados para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En la segunda movilización de este 2020 que se llevará a cabo sábado y domingo, los manifestantes llegaron en coche o motocicleta y portaron pancartas con los mensajes «¡Fuera López!», «#AMLOveteYA»,«¡Fuchi! ¡Guácala! ¡Fuera AMLO!» y «No te conozco, pero nos necesitamos para cambiar a México», mientras hacían sonar el claxon. En el estado de Jalisco, oeste del país, gobernado por el militante del partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro, uno de los principales opositores del presidente, la caravana recorrió varios kilómetros de las principales avenidas de la ciudad donde se observaron unos 2.000 automóviles.

23.03

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha alcanzado hoy las primeras 48 horas sin casos activos por coronavirus después de tres meses de pandemia en los que la autonomía ceutí ha acumulado un total de 222 positivos. Según ha informado en un comunicado conjunto la Consejería de Sanidad del Gobierno ceutí y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), la jornada de hoy se ha cerrado con cero casos activos de coronavirus, tras los seis curados en la tarde de este pasado jueves que dejaban el contador a cero. Hace tres meses, el pasado 15 de marzo, se registró el primer caso positivo por coronavirus en Ceuta y desde entonces las cifras han ido fluctuando hasta alcanzar sus mayores picos a mediados del mes de abril.

20.27

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera , ha pedido este sábado «números claros» sobre el impacto del Covid-19 en Cataluña antes de abordar la asignación de fondos estatales para paliar las consecuencias de la pandemia. «Lo mejor es que lo antes posible veamos el alcance, y a partir de ahí hablemos desde la negociación y el diálogo», ha dicho este sábado en una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press, al preguntársele por la petición del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de una transferencia estatal de 15.000 millones de euros por el Covid-19.

20.20

El Hospital de Segovia ha anunciado que este próximo lunes comenzarán las obras para ampliar su Unidad de Cuidados Intensivos, de diez a dieciséis puestos , y durante el verano llevará a cabo otro proyecto para mejorar la zona de Urgencias, con vistas a posibles rebrotes del coronavirus. Según ha informado la Gerencia del hospital en una nota, la ampliación de la UCI forma parte del plan estructural anunciado por la Consejería de Sanidad de la Junta, que supone una inversión de 80.000 euros por cada punto y se traducirá en 69 camas nuevas en toda la comunidad .

19:55

El presidente de Chile, Sebastián Piñera , destituyó este sábado a su ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando la pandemia parece no remitir y el número de muertos oficiales está en entredicho, después de que una investigación periodística revelase que los fallecidos podrían llegar a 5.000. Piñera designó en su lugar a Enrique Paris , expresidente del Colegio Médico de Chile y una figura reconocida en el país, donde el coronavirus está en plena expansión y el balance total asciende a 167.355 infectados y 3.101 muertos.

19:35

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas a menos de una semana del fin de la última prórroga del decreto de estado de alarma, que concluirá al término del próximo sábado para dejar paso a la 'nueva normalidad' el domingo 21. La decimocuarta conferencia de presidentes se celebrará por tanto en la recta final de la desescalada y en la víspera del paso de Galicia a la 'nueva normalidad' y de la extensión al 70 % de la población de las medidas de la fase 3 de desconfinamiento, la última del proceso y en la que las administraciones autonómicas ya no están bajo la tutela del Gobierno.

19:30

Alemania, Francia, Italia y Países Bajos han suscrito un contrato para el suministro de 300 millones de dosis de la vacunas contra el coronavirus que está desarrollando la farmacéutica AstraZeneca . La vacuna estará disponible para todos los países de la UE. Todos los países de la UE podrán adherirse al contrato, según ha informado el Ministerio de Sanidad alemán, que ha explicado que la vacuna podría estar disponible en el mejor de los casos a finales de este año.

19:15

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, después de lanzar recientemente una alianza por la vacuna contra Covid-19 junto a sus colegas de Alemania, Francia y Holanda, ha anunciado que ha firmado un acuerdo con la compañía farmacéutica Astrazeneca para obtener 400 millones de dosis. La experimentación de la vacuna está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford y será producida por la compañía italiana Advent-Irbm, fundada en el 2009 en Pomezia (Lazio)

19:05

Las autoridades rusas han informado este sábado de que las víctimas mortales por coronavirus en el país no son 1.152, sino 2.712 , tras introducir un cambio en el sistema de cómputo, según ha informado la Agencia Estadística de Rusia, Russtat. Hasta ahora el cómputo incluía a las personas fallecidas cuya causa principal del deceso estaba achacada al coronavirus, pero tras la revisión se incluye también a las personas fallecidas que dieron positivo por el coronavirus. En abril hubo así 435 muertes en las que el virus tuvo una "influencia significativa" y 617 en las que el virus estuvo presente, pero no desempeñó una función importante, ha apuntado Rosstat.

18:55

La Comunidad de Madrid ha notificado seis personas fallecidas por coronavirus en las últimas 24 horas, dos menos que en el día de ayer, y ha detectado 73 nuevos casos notificados, de acuerdo con el informe de situación que publica a diario el Ejecutivo regional. De esta manera, el cómputo global de personas fallecidas en los hospitales desde el comienzo de la pandemia asciende a 9.151 y el número total de contagiados con el test diagnóstico PCR se eleva a 71.161.A los 73 nuevos casos positivos que le han notificado hay que añadir 163 que han sido incorporados tras el recuento de pruebas PCR de fechas anteriores.

18:40

La Guardia Urbana impide desde esta tarde el acceso a las playas de Barcelona de Nova Icària, Bogatell, Mar Bella y Llevant al haber alcanzado desde las 16:45 la máxima ocupación permitida, que es del 80 % del aforo, la requerida para mantener la distancia de seguridad ante la covid-19.

18:35

Cuba mantiene la tendencia a la baja en los contagios diarios de COVID-19 con 5 nuevos casos este sábado, en medio de los preparativos para una desescalada que debe comenzar en unos días si no surgen otros brotes masivos del virus en el país, que ya acumula 2.238 positivos sin reportes de muertes en 48 horas.

18:25

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno central de "desentenderse" de la gestión de las residencias de mayores durante la propagación de la pandemia de la COVID-19, dejando la responsabilidad a las comunidades autónomas. Feijóo ha hecho estas declaraciones en una entrevista con la Cadena Ser, según un comunicado divulgado por esta radio privada, que cita el contenido de forma parcial. "El Gobierno central abandonó las residencias" de personas mayores y se "desentendió" de su gestión, dejando la responsabilidad a las comunidades autónomas, ha dicho Feijóo acerca de esos centros que albergaban a personas muy vulnerables a la enfermedad de la covid-19

18:05

Italia registró 55 muertos con coronavirus y 346 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, según el recuento publicado hoy por Protección Civil.El número total de fallecidos en el país desde que comenzó la emergencia, el pasado 21 de febrero, es de 34.301 y el de contagios totales, de 236.651. De los nuevos contagios, la mayoría, 210, se han registrado en la región de Lombardía (norte).

17:55

El Ministerio de Sanidad británico ha confirmado 181 nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta los 41.662 muertos desde la declaración de una pandemia que ha dejado ya casi 295.000 contagios . Concretamente el país ha constatado 294.375 afectados tras los 1.425 nuevos casos verificados en las últimas 24 horas, de acuerdo con el balance presentado este sábado.

17.43

La Dirección General de Salud del Gobierno de Portugal ha informado este sábado de siete muertes y 283 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que suma ya 1.512 decesos y 36.463 contagios de la nueva enfermedad. El informe recoge además 22.438 casos de pacientes recuperados, mientras que 428 siguen hospitalizadas (12 menos que el viernes), 77 de ellos en cuidados intensivos (cuatro más que el viernes). Además hay 1.516 personas esperando el resultado de las pruebas del virus y 30.655 son casos sospechosos en los que las autoridades están haciendo un seguimiento. La región de Lisboa y Valle del Tejo es la que más incidencia del virus sufre, con 215 positivos en 24 horas y Lisboa es el municipio con más casos, 2.852.

17.49

La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha reconocido que se investiga un posible nuevo foco de covid-19 en el Hospital Aita Menni de Arrasate (Guipúzcoa) tras haberse detectado cuatro positivos en el área de administración. Tal y como ha detallado, el descubrimiento se ha producido como consecuencia de un «cribado rutinario» y los profesionales no habrían tenido contacto con pacientes. Murga también ha informado de que se han identificado otros casos en la zona y se investiga si pudieran existir relación entre ellos. Informa EP.

17.30

Chile ha registrado 231 nuevos muertos, lo que supone un nuevo récord diario y eleva la cifra total a 3.101 fallecidos, mientras los contagios no paran de subir pese a que la capital lleva un mes en cuarentena y las porteñas Valparaíso y Viña del Mar comienzan este sábado el confinamiento. Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas 24 horas se registraron 6.509 nuevos infectados y que el número total de contagios llega a los 167.355 desde el inicio de la pandemia a principios de marzo. Informa Efe.

17.19

El PSOE presentó una proposición no de ley el pasado 24 de abril en el Congreso de los Diputados en el que planteaba, además de otras iniciativas, la «eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva». El Partido Socialista enmarcó esta medida entre otras de corte tributario destinadas a evitar la elusión fiscal. La información, aquí .

17.15

Autoridades políticas y civiles han rendido homenaje a los fallecidos en dos ceremonias, una de carácter civil y otra religiosa. Lee la noticia aquí.

17.14

Así es el emocionante vídeo en el que el director de Seguridad del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, José López, abandona la zona crítica

17.00

Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Ceuta, Galicia, Melilla, Navarra y La Rioja no han registrado ningún fallecido en la última semana, según los datos del Ministerio de Sanidad ofrecidos este sábado. En total, han fallecido 27 personas, siete de ellas en la Comunidad de Madrid. En Asturias y Castilla-León se han registrado cinco decesos. Tres en el País Vasco y dos en Castilla-La Mancha. En Andalucía, Aragón Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, uno.

16.38

El número de infectados por coronavirus en España sube a 243.605. De los 130 nuevos casos en las últimas 24 horas, 75 se han detectado en Madrid y 21 en Cataluña. Asturias, Ceuta y Murcia no han registrado ningún caso nuevo. En Extremadura, Galicia, Melilla y La Rioja solo ha habido uno. Dos, en Cantabria; y tres en Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León y Navarra. Cuatro, en Castilla La Mancha y Andalucía.

16.36

Un total de 130 personas han sido diagnosticadas de coronavirus mediante la prueba PCR en España en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad. Las cifras desciende con repecto al día anterior, que registró 155 nuevos positivos. El número de muertos en una semana es de 27, dos más que las cifras dadas el viernes, aunque el número total de fallecidos por la pandemia se mantiene en 27.136.

16.19

La farmacéutica británica AstraZeneca Plc ha anunciado la firma de un contrato con Italia, Alemania, Francia y los Países Bajos para suministrar a Europa una vacuna contra el coronavirus, con entregas a partir de finales de 2020. El contrato prevé 400 millones de dosis de la vacuna, desarrollada por la Universidad de Oxford, según la compañía, que se ha comprometido a no generar ganancias durante la pandemia.

16.05

La Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) ha lamentado este sábado que, según asegura, algunos inspectores de la Consejería de Sanidad amenacen a establecimientos hosteleros con imponer multas si ofrecen prensa en papel a sus clientes. Según explica esta asociación, ha enviado una carta al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en la que se rechaza esta interpretación de sus inspectores máxime cuando, según alega la APC, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el papel prensa, por sus características, no transmite el coronavirus. La Asociación de Periodistas de Cantabria afirma que diversas fuentes oficiales le han confirmado «que no existe protocolo o reglamentación alguna en España o Europa que prohíba el uso del papel prensa como posible transmisor del virus». Informa Efe.

15.50

Alrededor de un centenar de médicos se han manifestado este sábado en Madrid para pedir al Gobierno que erradique la precariedad laboral instaurada de forma crónica en el sistema de salud y que destine más y mejores recursos a la sanidad ante la falta generalizada de personal en las plantillas. Bajo el lema los «Médicos dicen basta» y ante la sede del Gobierno regional madrileño, los sanitarios han expresado su temor ante una sanidad «en coma», que ya ha llegado «al borde del abismo en esta pandemia», sobreviviendo gracias al esfuerzo monumental e incondicional de su capital humano. Las protestas de médicos también se han celebrado a lo largo de este sábado en otras ciudades como Barcelona, Valencia, Burgos, Soria y Málaga.

15.40

Con motivo de la apertura oficial del periodo estival de playas, el Ayuntamiento de La Coruña comenzará a instalar este lunes los sistemas de control de capacidad de las playas, que permitirán conocer en tiempo real la ocupación del litoral, de acuerdo con las medidas de control del aforo por la pandemia de coronavirus. El sistema consiste en unos arcos de gran amplitud que llevan incorporados unos sensores de paso que contabilizan a las personas que entran y salen de los arenales y que están conectados a un semáforo que señaliza en tiempo real a capacidad de cada playa. Así, el color verde indica que hay espacio suficiente, ámbar, que la capacidad comienza a completarse y rojo que la capacidad está completa.

15.38

«No contagian pero enganchan». Ese es el lema de la XXIX Feria del Libro de Santiago de Compostela, la primera que se celebra en España en el contexto de la pandemia del coronavirus y que ha arrancado este sábado, con medidas especiales de seguridad, para estimular la venta de libros. Informa Efe.

15.25

El Ayuntamiento de Noja ha decidido suspender los actos festivos populares y patronales programados durante este verano debido a la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus. Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, la decisión ha sido acordada por el equipo de Gobierno y cuenta con el apoyo de los diferentes colectivos implicados en el desarrollo de las actividades. La medida, que se toma «por prudencia y responsabilidad» frente al virus, permitirá destinar las diferentes partidas presupuestarias previstas para la celebración de San Juan, San Pedro, El Carmen, San Luis y los Santos Mártires a cubrir otros gastos relacionados con la pandemia.

15.20

Asturias no ha contabilizado en las últimas veinticuatro horas ningún fallecido más con coronavirus lo que deja el total de decesos desde que comenzó la pandemia a 331 mientras que el número de positivos se situá en 2.437, dos más que en el anterior recuento, según los datos difundidos este viernes por el Gobierno del Principado. Además, ayer se produjeron catorce nuevas altas, tanto hospitalarias como domiciliarias, con lo que el número de personas que han superado la enfermedad asciende ya a 1.906.

14:55

El Servicio balear de Epidemiología, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Particpación, ha confirmado este viernes un total de 209 casos activos, cinco más que este viernes. Además, en una nota de prensa, la Consejería de Salud y Consumo ha confirmado hasta el momento 2.257 casos de personas afectadas por coronavirus en la comunidad, seis más que hace 24 horas.

14:45

La Junta de Extremadura permitirá los desplazamientos entre las dos provincias de la comunidad autónoma, Cáceres y Badajoz, a partir de este lunes, 15 de junio, una semana más tarde de la fecha en la que lo podría haber permitido, es decir, desde el pasado lunes cuando comenzó la Fase 3, que asimismo mantendrá activa hasta la finalización del estado de alarma el próximo día 21.

14:40

Castilla y León ha registrado 28 nuevos casos de afectados por el COVID-19 que han dado positivo confirmado por PCR --de ellos, cuatro tienen diagnóstico confirmado en las últimas 24 horas y comunicados según nuevo criterio establecido por el Ministerio de Sanidad--. La cifra de contagios en la Comunidad asciende así a 26.076, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad.

14:35

El Ministerio de Salud de Chile ha informado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que los fallecidos por coronavirus en el país superan los 5.000, casi el doble de los 2.870 reconocidos en el último informe oficial, según un documento al que ha tenido acceso el Centro de Investigación e Información Periodística chileno (CIPER).

14.31

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha indicado que la aprobación de una Ley de Salud Pública, prevista en un principio para el último tramo de la presente legislatura, se convierte ahora en una «necesidad urgente» donde el Principado va a analizar si, a partir de ahí, podría llegar a declarar la emergencia sanitaria. El jefe del Ejecutivo lo ha anunciado así en la tradicional rueda de prensa de los sábados que ofrece desde que comenzó el estado de alarma, donde ha explicado que esta futura ley permitirá «equiparar Asturias con otras comunidades autónomas» y así dar una respuesta urgente a futuras crisis sanitarias.

14.23

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno central de «desentenderse» de la gestión de las residencias de mayores durante la propagación de la pandemia de Covid-19, dejando la reponsabilidad a las comunidades autónomas. Feijóo ha hecho estas declaraciones en una entrevista con la emisora Cadena Ser, según un comunicado divulgado por esta radio privada, que cita el contenido de forma parcial.

14.15

Castilla y León ha sumado este sábado 28 nuevos casos de coronavirus, hasta los 26.076, con sólo cuatro casos diagnosticados en las últimas 24 horas en Segovia (2), Ávila y Valladolid y un fallecido más en los hospitales públicos de la Comunidad, que eleva a 2.039 las vidas perdidas en estas instalaciones sanitarias desde que comenzó la pandemia.

14.12

La catedral de Sevilla se reabrirá al público el próximo 1 de julio con dos modalidades de visitas guiadas en horario diurno y nocturno, mientras que a mediados de julio se retomará la visita cultural general. El Cabildo Catedral de Sevilla se suma así a las iniciativas públicas y privadas que, considerando a Sevilla «ciudad segura y destino inteligente», quiere presentar nuevas iniciativas culturales para contribuir a la recuperación social y económica de la ciudad, según explica en un comunicado difundido este sábado.

14.06

Los infectados por coronavirus detectados en el foco del hospital bilbaíno de Basurto se elevan ya a 37, es decir 5 más que ayer, y se está investigando otro posible foco en el Alto Deba (Gipúzcoa) después de que 4 profesionales del hospital Aita Menni hayan dado positivo. La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, ha dado a conocer que no ha habido más muertes entre los positivos del hospital bilbaíno, en el que este sábado se va a abrir el área de partos, cerrada el viernes al haber dado positivo una mujer ingresada en ella.

14.00

Una célebre médica rusa avisa de que pueden sufrir lesiones pulmonares aunque no las noten. Informa Rafael Mañueco . Lee la información aquí .

13.55

Una persona ha sido detenida por la Guardia Civil en Maracena (Granada) por comercializar, sin disponer de autorización para la venta, test de detección del covid-19. Los test eran válidos y de procedencia lícita, aunque al detenido se le han abierto diligencias por un supuesto delito contra la salud pública por su distribución a través de redes sociales y páginas de venta en línea sin estar habilitado legalmente para ello, informa Efe.

13.51

Todos los municipios de Aragón participarán el próximo 27 de junio en un acto unitario en recuerdo de las víctimas del coronavirus, al que se sumarán también el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. El Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias han acordado la fecha y el desarrollo de este homenaje, unas indicaciones que transmitirán el próximo lunes en una carta a los 731 alcaldes de la región para coordinar los actos.

13.50

Extremadura ha registrado un nuevo caso confirmado de covid-19 en las últimas horas, en el Área de Salud de Navalmoral de la Mata (Cáceres), en la zona de salud de Almaraz, con una red de contacto de seis personas, ya aisladas, y en estos momentos solo hay seis residencias de mayores con algún infectado por coronavirus, dos pertenecientes al SEPAD y cuatro privadas. Así lo ha manifestado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien ha detallado que en las últimas horas no se ha registrado ningún fallecimiento, hay 154 casos sospechosos, se han descartado 147 y solo hay dos personas hospitalizadas por covid-19, sin pacientes en UCI por esta causa en lo que llevamos de mes de junio, y no se ha producido ningún alta.

13.47

El servicio de Sanidad Exterior ha ordenado el inicio de una cuarentena de dos semanas a 55 pasajeros llegados este viernes al aeropuerto de Palma en dos vuelos internacionales. Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, en la jornada de ayer se produjeron en Son Sant Joan 22 vuelos con origen y destino nacional y 4 internacionales en los que en total llegaron 1.074 viajeros y partieron 1.298.

13.46

Las residencias madrileñas han registrado entre este martes y viernes solo cuatro fallecidos por coronavirus en los últimos tres días y 28 por otras causas, por lo que la situación se ha estabilizado, según datos facilitados anoche por la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad al Gobierno de España. Concretamente, 1.251 residentes murieron confirmados con prueba de esta nueva enfermedad y 4.728 con síntomas compatibles. En total, 5.979 ancianos desde el 8 de marzo hasta ayer martes. No obstante, hay que tener en cuenta que en la última semana se han producido ajustes a la baja ya que los geriátricos, que son quienes pasan los datos, habían contabilizado dos veces un mismo fallecido, según explicaron a Europa Press fuentes del departamento que dirige Alberto Reyero.

13.42

Once personas más han fallecido en Cataluña como consecuencia de la covid-19, lo que eleva el total de víctimas mortales por el coronavirus en la comunidad a 12.450, según los decesos reportados por las funerarias en las últimas 24 horas y de los que ha informado el departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas, 6.796 han fallecido en un centro hospitalario o sociosanitario, 4.084 en una residencia y 788 en un domicilio, mientras que el resto son casos no clasificables por falta de información, según Salud. En Cataluña se han registrado, hasta hoy, 69.425 casos positivos acumulados por SARS-CoV-2, 173 más que ayer, y, desde que comenzó la epidemia hasta hoy, un total de 4.110 personas han estado ingresadas de gravedad en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde quedan 83, once menos que ayer.

13.43

Dermatólogos del complexo hospitalario universitario de Vigo (CHUVI) advierten, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Piel, de que el riesgo de la exposición al sol este verano será mayor que en años anteriores a causa del confinamiento producto de la pandemia del Covid-19. La razón es que la piel será más sensible a la radiación ultravioleta por la carencia del habitual periodo de adaptación de la piel en los meses previos. Informa EFE.

13.15

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este sábado que en la región continuarán con algunas restricciones en verano pese a que pueda terminar el estado de alarma el próximo 22 de junio. En declaraciones a los periodistas tras visitar las instalaciones de un gimnasio madrileño, Aguado ha indicado que están estudiando cómo actuar o qué medidas adoptar a partir del 22 de junio si el estado de alarma decae. Sigue leyendo aquí.

12.50

Las empresas de las populares «escape rooms» quieren escapar del cierre y preparan su reapertura en la fase 3 de la desescalada porque el parón por el coronavirus ya amenaza la continuidad de muchas de ellas, cuando antes de la crisis se perfilaban como un negocio en expansión. Más información aquí.

12.33

La Consejería de Sanidad ha detectado tres nuevos casos de covid-19 en Cantabria, que suma 24 días sin fallecidos y que ya no tiene ningún paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de sus hospitales afectados por el coronavirus. Según los datos facilitados este sábado por la Consejería, quedan en Cantabria 44 casos activos, uno más que ayer, viernes, de los que 5 están hospitalizados y 39 en aislamiento domiciliario. Desde el inicio de la pandemia en Cantabria se llevan contabilizados 2.909 casos positivos en coronavirus.

12.31

El acto de apertura de la frontera entre España y Portugal se celebrará el 1 de julio con la presencia del Rey Felipe VI y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del presidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, y del jefe de Gobierno luso, António Costa, según ha informado el semanario 'Expresso'. De este modo, los líderes de ambos países quieren mostrar una «reapertura coordinada», al igual que cuando decidieron el cierre en marzo, que fue un paso coordinado entre Costa y Sánchez. El acto institucional de reapertura se celebrará en el punto fronterizo entre la lusa Caia y la española provincia de Badajoz. Lee la información aquí.

12.08

Los clientes han vuelto esta semana al centro comercial Palacio de Hielo de Madrid que, como tantos otros, ha recuperado su actividad en fase 2, aunque en este caso con el triste recuerdo de haber sido una de las imágenes de la pandemia cuando transformó su pista de patinaje en una morgue provisional para fallecidos con coronavirus. La noticia, aquí.

12.00

11.50

Con la pandemia del nuevo coronavirus, la circulación del dinero en efectivo ha sufrido un enorme descenso mientras el uso de la tecnología de pago sin contacto ha crecido en gran medida. Los ciudadanos han comenzado a utilizar más sus tarjetas de crédito, así como las aplicaciones de pago de los teléfonos móviles, para evitar utilizar el dinero en metálico y reducir el riesgo de contagio del covid-19. Asimismo, también se evita el poner un código PIN para realizar el pago. Durante el confinamiento, los pagos «contactless» se convirtieron en el método de pago preferido para el 66 por ciento de los españoles, según un estudio de Mastercard publicado a finales de mayo. Informa EP.

11.54

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la asociación de Abogados Cristianos de suspender cautelarmente la prohibición de las procesiones que se fijó para la fase 1 de la desescalada, al considerar «indudable» la existencia de riesgos para la salud pública en situaciones de contacto social. En un auto dictado el 10 de junio y hecho público este sábado por la asociación, que anuncia que recurrirá la decisión del alto tribunal, la Sala de lo contencioso-administrativo argumenta que si se suspendiera esa disposición quedarían sin regular actuaciones que originan concentraciones sociales «en las que los riesgos de contagio son sobradamente conocidos».

11.40

La Guardia Civil ha cerrado la cafetería de la Comandancia de Teruel tras haber notificado un caso positivo por covid-19 entre uno de sus empleados. Según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, tras la clausura de este espacio «se van a seguir todos los protocolos que dictan las autoridades sanitarias» y, por el momento, «no se sabe si se va a volver a abrir» la cafetería. Al parecer, fue la cocinera del bar quien dio positivo por el patógeno.

11.30

El coronavirus es tan escurridizo que, a pesar de los estrictos controles de seguridad que imperan en China, ha estallado un brote en el mayor mercado de alimentación de Pekín, llamado Xinfadi. Según informaron este sábado las autoridades de la capital, 45 de sus trabajadores han dado positivo en las pruebas del ácido nucleico, junto a un empleado de otro mercado. Todos ellos están en observación porque, de momento, ninguno ha desarrollado los síntomas de la enfermedad Covid-19. Informa Pablo M. Díez.

11.20

Fernando Simón convertido en objeto de peregrinación. Un grafiti del artista J.Warx que recrea la imagen del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha atraído en la última semana hasta el barrio valenciano de Benimaclet a cientos de curiosos en busca de un selfi con el personaje más icónico de la crisis del coronavirus en España. Informa Alberto Caparrós . Lee la noticia aquí.

11.00

10.54

El gobierno de Polonia ha anunciado este sábado la reapertura de sus fronteras con todos los países vecinos de la Unión Europea, tres meses después de decretar su cierre por motivos de emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. Así, tras relajar este viernes los controles la frontera con Lituania , ha reabierto el paso con Alemania, la República Checa y Eslovaquia desde esta pasada medianoche. Informa DPA/EP.

10.45

El Govern ha aprobado un decreto que autoriza a los Ayuntamientos a reabrir desde este sábado los parques infantiles públicos, que quedaron clausurados cuando se decretó el estado de alarma por el coronavirus, hace tres meses. Los ayuntamientos deberá cumplir algunos requisitos, como limpiar y desinfectar las instalaciones dos veces al día, con mayor detalle en las superficies con mayor contacto de las manos. Una de las limpiezas se llevará a cabo al final de la jornada o a primera hora de la mañana y la otra en cualquier momento del día, preferentemente a mediodía. Informa EFE.

10.30

Un 32,6 % del total de los empleados en España, es decir, uno de cada tres, podría trabajar desde casa, según un informe de CaixaBank Research, que sostiene que desde que se empezaron a implantar medidas de confinamiento el país se ha situado "muy cerca" de ese potencial máximo, en torno a un 30%. El resultado señala que el potencial de trabajar desde el domicilio es algo superior para las mujeres -aunque no detalla exactamente en cuántos puntos más que los hombres- y que aumenta con la edad y el nivel educativo. Las personas con grados universitarios y superiores tienen un 51 % de potencial de hacer teletrabajo, mientras que ese porcentaje se reduce hasta el 11 % en el caso de quienes solo tienen estudios inferiores al bachillerato.

10.20

El Gobierno de Rusia ha informado de 8.706 casos nuevos casos de coronavirus y 114 nuevos decesos en un día, hasta registrar ya un total de 520.129 contagios y 6.829 fallecidos, según el último balance de este sábado presentado por el centro nacional de seguimiento de la enfermedad Covid-19. Los nuevos contagios se han detectado principalmente en Moscú (1.493), la provincia homónima (725) y San Petersburgo (262). La capital sigue a la cabeza de fallecidos diarios, con 44, seguida de la provincia de Moscú, con 12, San Petersburgo (8) y Osetia del Norte (8). Este balance supone un ligero descenso respecto a las cifras del viernes, cuando se informó de 8.987 nuevos casos de infección y 183 fallecimientos a escala nacional. Informa Europa Press.

10.00

La «vuelta al cole» de los estudiantes belgas en septiembre no se espera excesivamente anómala, según ha explicado esta semana la ministra de Educación de la Federación Valonia-Bruselas, Caroline Désir, quien sostiene que la intención de las autoridades es «restaurar completamente» el control de la obligatoriedad escolar presencial. «La obligatoriedad escolar será plena a partir de septiembre, sean cuales sean las circunstancias», señaló la ministra.

9.50

El Gobierno de Laos anunció que ha vencido al Covid-19, tras dar de alta al último de sus 19 pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus y no haber registrado ningún nuevo contagio en 59 días, informó este sábado la prensa local. «Laos ha obtenido una importante victoria en la primera campaña contra este despiadado enemigo», anunció el viernes en una rueda de prensa el primer ministro laosiano, Thongloun Sisoulith, según informó hoy el portal local The Laotian Times.

9.35

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el mapa de la desescalada vigente a partir del lunes, con la mayor parte del país ya en la fase 3 y solo Madrid, Barcelona, Lleida y las provincias castellanoleonesas de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria en fase 2. Galicia abandonará el estado de alarma y estrenará la llamada «nueva normalidad» con sus propias reglas, y se incorporarán a la última etapa de la desescalada la Comunidad Valenciana; Girona y Catalunya Central (Cataluña); Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora (Castilla y León); y Albacete, Toledo y Ciudad Real (Castilla-La Mancha); y Ceuta.

9.20

Galicia será, desde el próximo lunes, la primera comunidad autónoma que supere el estado de alarma y avance a la «nueva normalidad». Así lo confirmó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no se opuso a que la comunidad gallega avance de fase tras mostrar unos buenos resultados epidémicos sustentados en varios aspectos. Léelo aquí .

9.05

Francia reabrirá sus fronteras exteriores del espacio Schengen el 1 de julio, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea, aunque lo hará de forma progresiva y diferenciada según la situación sanitaria del país, indicó el Gobierno. En un comunicado conjunto, el Ministerio del Interior y el de Exteriores confirmaron la reapertura progresiva de dichas fronteras, que se hará también de acuerdo con las modalidades que hayan sido fijadas a nivel europeo en ese momento.

8.50

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 18 víctimas mortales y 348 casos de coronavirus, frente a los ocho fallecidos y los 258 contagios de la jornada anterior. En total, el país ha registrado ya 186.022 contagios y 8.781 fallecidos, según ha informado este sábado el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

8.32

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas casi 120.000 casos hasta rebasar los 7,6 millones de positivos y las más de 450.000 víctimas mortales, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.De acuerdo con los datos actualizados a las 8.15 horas de este sábado, el balance global del coronavirus asciende a 7.651.175 millones de casos y 425.869 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 3,6 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 547.386 personas curadas.

8.18

Las diócesis gallegas en su conjunto celebrarán este sábado, día 13, en Santiago de Compostela un funeral en memoria y por el eterno descanso de las víctimas del Covid-19. Será a las 12.00 horas en la compostelana Iglesia de San Francisco, donde el Arzobispado de Santiago realiza sus actos solemnes debido a las obras de restauración que mantienen cerrada al culto la Catedral compostelana. Estará presidido por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio.

7.52

China ha anunciado el cierre de Xinfadi, el mayor mercado mayorista de Pekín, por un nuevo brote de contagios de transmisión local entre trabajadores y personas que habían estado cerca del mismo. Las autoridades sanitarias han confirmado que los nuevos casos de transmisión local registrados en el país durante el jueves y el viernes han tenido lugar en este mercado de la capital china. Todo el personal del mercado tendrá que someterse a una prueba para detectar el Covid-19, según ha informado la oficina de regulación del mercado y la comisión de Salud del distrito Fengtai, donde se encuentra el mismo, en un comunicado

7.38

Egipto ha superado este viernes los 40.000 casos de coronavirus y ha registrado un nuevo máximo diario de contagios, con 1.577 más en las últimas 24 horas. Según el balance del Ministerio de Sanidad egipcio, Egipto ha alcanzado los 41.303 positivos. Durante el último día solo se han registrado 45 fallecimientos, lo que eleva el número total de decesos en el país por el Covid-19 a 1.422, según informa el diario 'Al Ahram'.

6.57

India continúa aumentando sus cifras de nuevos casos de coronavirus y ha confirmado 11.455 adicionales en las últimas 24 horas, un día después de superar por primera vez el umbral de los 10.000 contagios diarios. Los 11.455 nuevos positivos han elevado el balance global del país hasta los 308.993. Asimismo, hasta el momento, se han registrado 8.884 muertes a causa del Covid-19 en India, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud indio. India es el cuarto país más afectado por la pandemia en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia, y después de superar a Reino Unido. Si se tiene en cuenta el dato de fallecidos, ocupa sin embargo el undécimo lugar, según la Universidad Johns Hopkins.

6.50

Honduras ha rebasado los 300 muertos por Covid-19 y los 8.000 enfermos, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De 1.363 nuevas pruebas de laboratorio PCR, 463 dieron positivo, para hacer un total de 8.132 contagiados a nivel nacional desde marzo, cuando fueron confirmados los primeros dos casos de pacientes con la mortal enfermedad. El informe del Sinager añade que con los doce nuevos casos de fallecidos confirmados, la cifra acumulada ascendió a 306, que representan el 3,7 de letalidad.

6.45

El Gobierno de Líbano ha decidido que reabrirá el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri, el único aeropuerto comercial operativo en el país, el próximo 1 de julio, en medio de la pandemia del coronavirus. Así lo ha anunciado la oficina del primer ministro, Hasán Diab, en un comunicado, emitido tras una reunión a la que han asistido varios ministros libaneses dedicada a discutir el asunto de la reapertura. El aeropuerto, ubicado en la capital de Líbano, Beirut, se reabrirá con una capacidad operativa equivalente al 10 por ciento del tráfico aéreo en comparación con julio de 2019, mientras que los vuelos privados se reanudarán el 24 de junio.

6.30

Francia anunció la madrugada de este sábado que levantará todas las restricciones de tráfico en sus fronteras internas europeas el 15 de junio, impuestas ante la pandemia de Covid-19, como recomendó la Comisión Europea, pero seguirá aplicando restricciones recíprocas a España y el Reino Unido. En un comunicado conjunto de los ministerios de Europa y Asuntos Exteriores y del Interior, el Gobierno francés agrega que podrán ingresar personas de países europeos (Estados miembros de la Unión Europea, así como Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y el Vaticano). En particular, estos viajeros ya no tendrán que llevar un certificado de viaje internacional para ingresar a territorio francés. Para el registro, las personas de países europeos también están exentas de la quincena de cuarentena a su llegada a Francia.

6.30

La Comisión Nacional de Salud informó hoy de que el viernes se detectaron once nuevos casos de coronavirus en el país, cinco de ellos procedentes del exterior y seis a nivel local, todos ellos en la capital Pekín, donde el día anterior se había registrado el primer caso en 55 días. El caso de Pekín del jueves había sido además el primero de contagio local en China en 18 días y ha disparado las alertas en la capital, donde ayer se ha pospuesto la reanudación de las clases en las guarderías y la enseñanza primaria. Todo hace indicar que esos nuevos seis casos en Pekín harán que se retomen algunas medidas de prevención que se habían relajado en la ciudad, en la que hace una semana se había reducido el nivel de emergencia sanitaria, que pasó del 2 al 3.

6.30

Estados Unidos ha alcanzado la cifra de 114.613 muertos y 2.043.656 casos confirmados de Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 839 nuevos decesos y 21.666 contagios más que el jueves. El estado de Nueva York se mantiene como la zona de EE.UU. más castigada desde el comienzo de la pandemia con 382.000 casos confirmados y 24.495 fallecidos. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 17.193 personas, las mismas que ayer puesto que este viernes no se registró ningún nuevo deceso.

6.30

Los 1.391 casos de coronavirus confirmados ayer por Argentina suponen un nuevo récord diario de positivos en el país austral, y los contagios totales desde el inicio de la pandemia ya son 28.764. Así lo confirmó en su reporte vespertino el Ministerio de Salud, que durante la jornada informó de 20 fallecimientos, de manera que las muertes por Covid-19 totalizan 785. El foco principal, donde más crecen los casos día a día desde hace semanas, continúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y el amplio cordón urbano que la rodea, que hoy notificó el 94,1 % de los casos del país.

6.30

Brasil registró 909 nuevos decesos por Covid-19 en las últimas 24 horas y acumula un total de 41.828 fallecidos, una cifra que le sitúa ahora como el segundo país con más muertos en el mundo, por delante del Reino Unido, informaron ayer las secretarias regionales de Salud. Según los datos compilados por las secretarías, el país sumó 25.982 nuevos contagios en un día y alcanzó 828.810 infectados por el nuevo coronavirus, confirmando la segunda posición también en número de casos, por detrás de Estados Unidos. El fuerte salto en las cifras se produce en momentos en que varios gobiernos regionales y municipales de Brasil prosiguen con su proceso de desescalada y han relajado las medidas de distanciamiento social y de paralización económica.

6.30

El estado de Nueva Jersey denunciará a uno de sus municipios después de que este haya decidido permitir a los restaurantes recibir a clientes en sus zonas interiores pese a que la fase 2 en la que entrarán el lunes no lo contempla, según anunció este viernes el gobernador de la región, Phil Murphy. El anuncio de la querella se produce después de que el concejo de la ciudad de Asbury Park votara a favor de permitir que los restaurantes utilizaran los espacios interiores, contradiciendo las normas del estado del que forma parte.

6.30

Perú alcanzó en las últimas 24 horas los 220.749 casos de Covid-19 confirmados tras 89 días de cuarentena obligatoria, con 5.961 contagios declarados en un día en el que también se realizaron casi 33.000 pruebas para descartar la enfermedad en todo el país. De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, el número de infectados se encuentra principalmente en la región Lima, con 128.700 casos, en la vecina Callao con 15.200 casos, en la norteña Piura con 12.768 casos, en la costera Lambayeque con 10.791 casos y en la amazónica Loreto con 7.167 casos.

6.30

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamento (COED) de La Paz ha determinado la vuelta a una cuarentena «rígida» en el departamento y varias ciudades a partir del 23 de julio, ante el incremento de casos de coronavirus registrados en los últimos días. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, ha informado de que «durante estos días y la próxima semana se va a mantener el estado de cuarentena flexible», pero que se discutirá y analizará cómo regresar «con algunas condiciones a la cuarentena rígida».

6.30

Turquía ha informado de que se han constatado otros 1.195 casos de coronavirus en un solo día, una cifra récord desde finales de mayo que podría deberse, en gran medida, al levantamiento parcial de las medidas de restricción frente al coronavirus. El Ministerio de Sanidad, que ha indicado que en total se han registrado 175.218 casos desde el inicio de la pandemia y 4.778 fallecidos, ha advertido de que los ciudadanos podrían haber caído en un «falso optimismo». Según el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, se trata del incremento diario más alto desde el pasado 17 de mayo, si bien son quince los decesos constatados en las últimas 24 horas.

6.30

Los Gobiernos de Italia y Francia pusieron un vuelo a disposición de sus ciudadanos para que abandonen Nicaragua en medio de la pandemia de Covid-19, según informó ayer la embajada italiana en Managua. La sede diplomática de Italia en Nicaragua informó que «Francia está organizando un vuelo especial a París, con la ayuda de la Unión Europea, programada para el martes 16 de junio». A inicios de abril pasado la Unión Europea (UE) completó la repatriación de 500 ciudadanos europeos que se encontraban varados en Nicaragua por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.