Coronavirus España directo: Sanidad notifica 29.960 contagios y 432 fallecidos en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 29.960 nuevos casos de coronavirus, de los que 11.388 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas , frente a los 12.544 registrados el miércoles. La cifra global de personas infectadas de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia se sitúa en las 2.913.425.

La i ncidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose , situándose en los 783,25 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 815,82 notificado el miércoles por el departamento dirigido por Carolina Darias.

Respecto a los fallecidos por Covid-19 , este jueves se han notificado 432 más , de los cuales 1.883 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 60.802 personas.

La cancelación de los vuelos de la aerolínea neerlandesa KLM a China ha puesto en suspenso la fecha de llegada a Perú del primer millón de dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, programada en principio para este 9 de febrero. «Hemos recibido la noticia de que KLM ha suspendido sus vuelos a China a partir del 8 (de febrero), fecha en que nosotros teníamos previsto embarcar las unidades de vacunas que hemos adquirido de Sinopharm», informó ayer en una rueda de prensa la primera ministra peruana, Violeta Bermúdez. Ante las versiones de que el transporte, que se pactó hacer por intermedio de la empresa DHL, será encargado ahora a la compañía Air France, Bermúdez remarcó que aún no puede confirmar esa información porque no han recibido una comunicación oficial.

Las autoridades sanitarias de China han confirmado este jueves 42 nuevos casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas, de los cuales 30 presentan síntomas, siendo 17 de estos de transmisión local y 13 provenientes del extranjero . El resto de casos, 12, no han presentado síntomas, mientras que seis pacientes asintomáticos han sido reclasificados como casos confirmados. Del total de asintomáticos, once eran importados.

«La pandemia está siendo más grave por culpa de las (in)decisiones políticas y no puede olvidarse que, cuando conseguimos empezar a dar respuesta a los pacientes, ya estábamos inmersos en una medicina de catástrofe». Las palabras del presidente del Colegio de Médicos de Portugal, José Miguel Guimaraes, resuenan como dagas verbales en la sede del Ministerio de Sanidad, tan criticado como el español (o más) a la hora de que los ciudadanos valoren su gestión de la crisis.

Entre estas medidas que relajarán el proceso destaca eliminar la obligación de que solo las vacunas con pruebas de Fase 3 que se están realizando en Brasil pueden ser avaladas por la agencia, según Jornal do Brasil.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 19.502, 86 más que los registrados el miércoles: 12.164 en hospital o centro sociosanitario, 4.508 en residencia, 1.086 en domicilio y 1.744 que no son clasificables por falta de información.

Las escuelas catalanas contabilizan este jueves 1.946 grupos estables confinados --un 2,70% del total-- y once centros cerrados por brotes de coronavirus --un 0,22% del total--.

El Colegio se dirigió el pasado 14 de enero al director general del SCS, Conrado Domínguez, planteándole su "preocupación y malestar" al no haber sido tenidos en cuenta en la estrategia de vacunación, sin que hasta hoy se haya recibido respuesta.

"Hasta que no podamos contar con un mayor número, no podremos seguir avanzando en la vacunación de los siguientes grupos. Algo que, honestamente, me preocupa sobre manera", ha señalado a continuación durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son dos hombres y una mujer. Uno de ellos de mediana edad. Todos presentaban factores de riesgo y no residían en un centro de mayores.

La Rioja ha registrado este jueves la muerte de tres personas por coronavirus. Por su parte, la presión hospitalaria baja con siete ingresos menos aunque la UCI no da tregua y aumenta su ocupación en dos ingresos más hasta los 64. Los casos activos han aumentado de los 2.410 de ayer a los 2.456 de este jueves, 46 más.

Hostelería de España, junto con Hostelería de Madrid y la Asociación Madrileña de empresas de restauración (AMER), han convocado un actosimbólico de protesta frente al Ministerio de Hacienda el próximo martes a las 10.30 horas, porque no quieren seguir pagando los "platos rotos" de la pandemia.

Según el último informe del Ejecutivo vasco, del total de contagios, 544 corresponden a Vizcaya, 320 a Guipúzcoa y 144 a Álava, y a ellos se suman otros 12 casos detectados entre no residentes en la región.

"Aunque hay mucho trabajo por delante en los próximos días, no hay colapso en los servicios funerarios", ha asegurado a Europa Press el secretario general de Panasef, Alfredo Gosálvez, quien ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" porque "aunque el número de fallecidos ha aumentado, todavía no ha llegado a los niveles de marzo y abril de 2020".

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) ha asegurado que "no hay colapso" en las funerarias a pesar del incremento en el número de fallecidos en España como consecuencia de la Covid-19 (565 nuevas muertes este miércoles y 724 el martes).

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que el Departamento de Sanidad no tiene previsto endurecer medidas ante la "evolución favorable" de todos los indicadores sobre los contagios de la COVID-19 en la comunidad autónoma y, además, este viernes, 5 de febrero, quedará desconfinado perimetralmente el municipio zaragozano de Tarazona "porque las cifras permiten tomar esa decisión".

Tras la visita este mediodía a una residencia de ancianos, preguntado por una periodista, Aguado se ha referido así a los audios publicados hoy por la cadena Ser, donde se oye a Rubio diciendo, entres otras cuestiones, lo siguiente: "Pues se prohíben los teléfonos, no se llama, se deja de llamar a la familia. ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?".

Argentina redujo desde este mes en un 50 % la cantidad de vuelos con Brasil y considera que no puede cerrar las fronteras por la cantidad de turistas argentinos en ese país, pero ante la aparición de nuevas cepas del coronavirus SARS-CoV-2 en ese país no descarta tomar nuevas medidas, informaron este jueves fuentes oficiales.

"Supongo que habrán pedido ya la dimisión del alcalde de Valladolid, el también recurrió y nadie le ha pedido que dimita", ha ironizado Igea, quien se ha preguntado para qué están los tribunales si no es para dirimir estos asuntos.

Así se recoge este jueves en el portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, donde se indica que el conjunto de los hospitales de la Comunidad presentan una ocupación del 135 por ciento con respecto a la capacidad inicial de las unidades para pacientes críticas y del 80 por ciento si se tienen en cuenta las camas que se han habilitado en otros servicios, las cuales provisionalmente no se dedican al tipo de pacientes a los que originalmente atendían.

Los hospitales de Castilla y León tienen a fecha de este jueves 446 pacientes en las unidades de críticos, de los cuales 328 son pacientes con Covid-19, una cifra que no alcanzaba desde el pasado 9 de abril de 2020 en lo peor de la primera ola de la pandemia, mientras que se encuentran con una ocupación que supera en un 35 por ciento la capacidad con la que contaban inicialmente.

El director del CCAES ha comenzado su comparecencia destacando la "elevadísima incidencia" del día de hoy, a pesar de haberse reducido respecto al día anterior. También ha lamentado la elevada ocupación de las UCI, que se mantiene en el 40% y hay seis comunidades donde se sitúa por encima del 40%. Si bien a incidido en que "no veremos el pico en las UCI hasta dentro de unas semanas" .

El epidemiólogo ha informado de que la Comisión de Salud Pública está tomando las últimas decisiones por lo que aún no hay una respuesta definitiva. Simón ha avanzado que aún no existe unanimida y ha señalado que se ha busacdo "un criterio común" en la línea con lo aprobado en otros países europeos. Ha explicado que hay puntos de vista técnicos distintos ante la falta de información sobre la eficacia de la vacuna de Oxford en ciertos grupos de población.

El director del CCAES ha querido insistir en la importancia de no relajar ninguna de las medidas y ha afirmado que hasta que no se haya vacunado a -al menos- el 70% de la población vacunada, no podremos relajar las medidas de prevención.

Simón ha matizado que hay otros posibles casos que se están estudiando que se podrían atribuir a esta nueva variante y ha explicado que aunque esta "ocupa cada vez más espacio", esto no se traduce necesariamente en un aumento de los contagios provocados por la misma. La presencia de la cepa en España es, además, desigual por autonomías.