Coronavirus España directo: Alemania adopta nuevas restricciones y extiende el confinamiento hasta el 31 de enero

Argentina se sumerge en una temporada vacacional estival marcada por la desatención de gran parte de la población a las medidas sanitarias contra la covid-19, con fiestas clandestinas y playas llenas mientras los contagios vuelven a escalar tras varias semanas en descenso. Cada enero, la costa argentina, en especial ciudades bonaerenses como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Cariló, se inunda de turistas en busca de sol y playa, y aunque este año los empresarios turísticos alertan de una caída de visitantes -fruto de la crisis económica que vive el país y la incertidumbre por la pandemia-, las estampas de descuido que deja el inicio del verano han puesto en alerta a las autoridades. "Lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social, cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar a quien tengo al lado, porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe", dijo este lunes el presidente, Alberto Fernández, en un acto en el que llamó la atención en especial a los jóvenes, "que no advierten el riesgo que se está viviendo".

El director ejecutivo de la compañía, Stéphane Bancel, ha señalado en un comunicado que la decisión del Ministerio de Sanidad israelí, que por el momento no se ha pronunciado oficialmente, "es un momento histórico para la historia de la empresa y en la lucha global contra el Covid-19".

La cifra de fallecidos total se sitúa en 17.320, que son 97 más que los registrados el lunes: 10.720 en hospital o centro sociosanitario, 4.389 en residencia, 988 en domicilio y 1.223 que no son clasificables por falta de información.

«El debate de hoy sobre la vacuna de Moderna en la Comisión de Medicamentos Humanos no ha terminado. Proseguirá el miércoles 6 de enero de 2021. Hoy no habrá más comunicaciones de la EMA», ha informado a última hora de este lunes el organismo europeo en un comunicado.

La comunidad autónoma de Extremadura cerrará los locales de hostelería y restauración, el comercio no esencial y los espectáculos y ocio en aquellas localidades mayores de 5.000 habitantes que presenten una incidencia superior a los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes a los 14 días.

La Rioja ha aumentado las restricciones, tras el "fuerte aumento" de casos activos "por la relajación producida en reuniones familiares y con amistades ", y, a partir del 7 de enero, prohíbe las reuniones de más de cuatro personas no convivientes y adelanta el toque de queda a las 10:00 horas.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha sumado este martes a las voces que por segundo día consecutivo piden la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad para centrarse en la campaña electoral de Cataluña al ser designado candidato del PSC para las elecciones del próximo 14 de febrero. "Lo que creo es que sería conveniente actuar con rapidez porque ya estamos en campaña. Hoy ya es campaña electoral en Cataluña, la pandemia requiere de toda la concentración, el ánimo, la inteligencia y la entrega. Yo ya estoy en campaña electoral también, todos estamos en campaña. Lo que me gustaría es que se tomase una decisión con prontitud", ha apuntado en una entrevista a Huffington Post, recogida por Europa Press.

A las puertas del inoportuno relevo en el Ministerio de Sanidad, y con la tercera ola no ya como una amenaza, sino como un hecho; las comunidades enfilan este nuevo embate del virus con la vista puesta en nuevas restricciones y, en algunos casos, con las UCI y los hospitales al borde del colapso. En las últimas horas hemos conocido las nuevas medidas que aplicarán en Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valencia.

El sindicato CSIF ha reclamado a la Junta de Extremadura que extienda la enseñanza no presencial a todos los niveles educativos "sin excepción", ante la situación que atraviesa la pandemia de coronavirus en la región. Una petición que el sindicato realiza, a través de nota de prensa, tras conocerse este martes que las clases comenzarán de forma presencial el próximo 11 de enero para alumnos de Educación Infantil y Primaria, mientras que para las enseñanzas medias, la formación será online durante una semana.

En cuanto a la presión hospitalaria, en estos momentos hay 38 personas ingresadas en los hospitales de Huelva, de los cuales once se encuentran en el Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En total desde el comienzo de la pandemia se han dado 864 hospitalizaciones, con 43 ingresos en UCI.

Portugal está bajo el impacto de la muerte de una enfermera de 41 años dos días después de haber recibido la vacuna del coronavirus. De momento, no hay explicación para el extraño caso. Solo queda la certeza de que Sonia Azevedo, natural de Maia, perdió la vida en el Instituto Portugués de Oncología de Oporto (IPO), donde trabajaba desde hace 10 años.

La Junta pedirá al Gobierno herramientas jurídicas para poder acometer, dado el caso, un posible confinamiento domiciliario. El Comité de Expertos de Castilla y León así se lo ha trasladado en un informe al Gobierno regional, que volverá a insistir en el Consejo Interterritorial para que se contemple esta posibilidad. Actualmente, sí que existe un confinamiento perimetral de la Comunidad Autónoma, no así de otras unidades territoriales. Respecto al toque de queda, aquí se sitúa entre las 22.00 y las 6.00 horas, y se pueden reunir un máximo de seis personas.

El ritmo de vacunación en España sigue sin cumplir con las expectativas iniciales . El Ministerio de Sanidad ha comunicado este martes que hasta el momento se ha vacunado a 139.339 personas, lo que supone un 18,7% del total de dosis disponibles en nuestro país (743.925). La cifra supone 56.505 más vacunas administradas que las publicadas ayer por Sanidad, aunque este dato no significa que se hayan puesto en las últimas 24 horas, pues el documento que publicó ayer el Ministerio daba cifras que llevaban días sin actualizar en el caso de algunas regiones.

Además, se han impuesto nuevas limitaciones a las reuniones privadas. En concreto, la ciudadanía únicamente podrá reunirse con otra persona que no conviva en su mismo domicilio. Hasta ahora, estaban permitidas las reuniones de cinco personas procedentes de dos hogares distintos. El cierre de colegios y guarderías también se extenderá hasta finales de enero, ha recogido el diario alemán 'Die Welt'.