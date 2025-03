Coronavirus España directo: España registra un muerto más que ayer y 164 contagios más

5.15

Honduras registró en las últimas 24 horas dos nuevos decesos por el COVID-19, hasta alcanzar los 250 fallecimientos, mientras los casos confirmados ya llegan a 6.155, informó este sábado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Las dos nuevas víctimas mortales de coronavirus son un bebe recién nacido y un hombre de 24 años, quienes fallecieron en los departamentos de Colón y Cortés, en el caribe y norte del país, respectivamente, indicó el Sinager en cadena de radio y televisión.

4.56

4.38

Guatemala alcanzó este sábado los 230 fallecimientos a causa de la COVID-19 al registrar 14 decesos en las últimas 24 horas, además de reportar 307 nuevos contagios que suben a 6.792 casos de coronavirus en total, indicó en un mensaje el ministro de Salud Pública, Hugo Monroy. El ministro Monroy agregó que la cartera sanitaria realizó 1.630 pruebas en total este sábado, de las cuales 1.323 resultaron negativas, además de que 80 personas se recuperaron y se alcanzó los 1.133 pacientes rehabilitados, por lo que aún persisten 5.427 casos activos.

4.22

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, no quedan en el país asiático enfermos graves por el coronavirus SARS-CoV-2. Las autoridades sanitarias aseguraron que este sábado lograron sacar de la zona de peligro al último paciente en estado grave que quedaba en su país, con lo cual ese casillero quedó en 0, mientras que todavía hay 70 contagiados activos en el territorio chino.

3.44

El coronavirus se cobró la vida de 60 personas en Colombia este sábado, un récord el día en que se cumplen tres meses desde la confirmación del primer caso de la pandemia en el país, que en las últimas 24 horas sumó otros 1.392 contagios. El primer caso en Colombia fue anunciado el pasado 6 de marzo y desde entonces las cifras han ido en aumento: hoy ya son 38.027 los contagiados y 1.205 los fallecidos, mientras que ya se han recuperado 14.382 personas y hay 22.440 casos activos.

3.05

Las autoridades sanitarias de México informaron este sábado de 341 nuevas muertes por COVID-19, hasta alcanzar los 13.511 fallecidos desde la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 al país a finales de febrero. Según las cifras oficiales, el territorio mexicano registra un total de 113.619 contagios confirmados con la prueba diagnóstica de laboratorio, lo que supone un incremento de 3.593 en las últimas 24 horas.

2.59

Las autoridades de Panamá reimplantaron las restricciones de movilidad por género y número de identidad personal en la capital y en un provincia aledaña tras el repunte de casos de COVID-19 en los últimos días en el país, que acumula ya 16.004 contagios y 386 muertos. Este sábado se alcanzaron cifras récord de 16 muertes y 541 contagios detectados en las últimas 24 horas, ante lo cual el Ministerio de Salud anunció que desde el próximo lunes 8 de junio se retomarán las fuertes restricciones a la movilidad en las provincias de Panamá, donde está la capital, y la aledaña Panamá Oeste, donde se han detectado la mayor cantidad de contagios.

2.50

Argentina superó este sábado los 22.000 casos de coronavirus, al sumar en esta jornada el récord de 983 positivos, y se registraron 16 nuevas muertes que llevaron a 648 el número de fallecidos desde la llegada en marzo de la pandemia al país suramericano. El 94,7 % de los nuevos positivos son ciudadanos que residen en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, la región que continúa como principal foco de contagio, informó el Ministerio de Salud en su reporte vespertino.

2.09

El Gobierno brasileño restringió este sábado la publicación de los datos consolidados de casos y muertes de COVID-19 y llegó a ser excluido algunas horas del balance global realizado por la Universidad Johns Hopkins, considerado como una referencia internacional. Después de casi 24 horas fuera del aire, la página web del Ministerio de Salud de Brasil disponible para divulgación de los datos del nuevo coronavirus volvió a operar la tarde del sábado, pero volvió con la divulgación parcial de los datos.

1.22

El Gobierno italiano ha confirmado 72 nuevos fallecidos por coronavirus desde el viernes y otros 270 nuevos casos que elevan el total de contagios por el virus a 234.801 y los fallecidos a 33.846, según el último balance de este sábado proporcionado por Protección Civil. Este balance supone un descenso diario tanto en fallecidos como en positivos respecto a las 85 víctimas mortales y 518 contagios de ayer, pero mantiene la constante de la región de Lombardía como foco de la enfermedad.

23.35

El número de hospitalizados en Francia por el coronavirus se redujo en 217 este sábado para quedar en 12.479, mientras que se registraron 31 muertes en los hospitales, anunció el Gobierno en su página internet. Desde el comienzo de las estadísticas el 1 de marzo, han muerto en Francia oficialmente 29.142 personas de la COVID-19, aunque eso no incluye a los últimos fallecidos en las residencias, ya que esos datos no se actualizan cada día. La puesta al día más reciente se hizo el pasado martes.

23.21

Perú se convirtió este sábado en el octavo país con más infectados por el COVID-19 en el mundo, al acercase a los 200.000 casos y superar los detectados en Francia, además de pasar los 5.300 fallecidos desde que la epidemia llegó a su territorio, el pasado 6 de marzo. El reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las últimas horas se detectaron 4.358 casos de la enfermedad, con lo que el total de infectados llegó a 191.758.

21.58

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , ha anunciado un cambio en la metodología sobre la contabilización de fallecidos y contagiados por el nuevo coronavirus por la que en la práctica ha supuesto un drástico descenso. El cambio ha desatado las críticas de la oposición, que cree que las autoridades quieren manipular los datos sobre la epidemia. En concreto, el último boletín recoge 164 muertes y 5.974 nuevos positivos, muy lejos de los 1.008 muertos y 30.136 nuevos casos de los que se informó el viernes y de los 1.492 decesos y 31.890 positivos de los que se dio cuenta el jueves. Brasil es el tercer país del mundo por número de muertes con 35.211 decesos acumulados, mientras que hay 651.980 casos confirmados de contagio.

21.04

El Ministerio de Sanidad de Chile ha informado de 93 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que suma ya 1.541 decesos en total por la nueva enfermedad. El viernes se informó de 92 fallecidos. Hay 22.387 casos activos y hasta 1.524 pacientes están en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 1.294 están conectados a ventilación mecánica. Un total de 353 están en estado crítico.

20.59

20.05

19.58

Las regiones sanitarias de Barcelona y Lérida podrían entrar en la fase 3 de desconfinamiento antes del 22 de junio si la pandemia de coronavirus evoluciona de forma favorable, según ha explicado la consejera de salud, Alba Vergés. Pese a esta positiva evolución, el departamento de salud se prepara para un rebrote de coronavirus a partir del próximo mes de octubre . Así consta en un documento técnico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que asegura que se prevé «una segunda oleada de contagios de la mitad de intensidad de la primera», con un "aumento de contagios hacia el mes de octubre de 2020", ha informado el «eldiario.es».

19.33

El estado de Nueva York registró en la última jornada un nuevo mínimo de fallecimientos por la COVID-19, con 35 , mientras se prepara para la reapertura de la Gran Manzana, donde comenzarán a levantarse ciertas restricciones el próximo lunes.La cifra de muertes del viernes fue anunciada este sábado por el gobernador, Andrew Cuomo, que consideró que se trata de «muy buenas noticias», después de que la víspera hubiera 42 fallecimientos, el que hasta ahora era el número más bajo. En los peores momentos de la pandemia, Nueva York -uno de los grandes epicentros de la enfermedad- llegó a registrar unas 800 muertes al día .

19.24

Italia ha registrado 72 fallecidos en las últimas 24 horas y suma ya 33.846 desde que se inició la emergencia en el país el 21 de febrero, indicó hoy Protección Civil en su último balance oficial. Este fin de semana es el primero en el país en el que los ciudadanos tienen libertad de movimiento para viajar entre regiones y también el primero en el que Italia puede recibir turistas, después de que el pasado 3 de junio abriera las fronteras con los países de la Unión Europea (UE) para permitir a los ciudadanos visitar el territorio sin tener que guardar cuarentena.

19.15

Las autoridades afganas admitieron este sábado que el número real de casos y muertos por coronavirus es «mucho mayor» que las cifras oficiales, después de reconocer que el país se está quedando sin camas de hospital y equipos para el tratamiento. «La transmisión comunitaria del coronavirus es muchas veces mayor que las cifras que presentamos. Debido a la capacidad limitada de pruebas, no podemos presentar todas las cifras (de personas infectadas) a la sociedad», dijo en una conferencia de prensa el ministro de Salud Pública, Jawad Osmani.

19.03

Andalucía no ha registrado ningún fallecido en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de muertes por coronavirus se mantiene en los 1.423 del viernes, y este sábado se convierte en la tercera jornada de la semana en la que ninguna persona fallece con Covid-19 , según los datos difundidos este sábado por la Consejería de Salud y Familias. Sin embargo se ha registrado un aumento de casos positivos por PCR con 23 en una jornada donde la cifra de pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se mantiene en los 28 pacientes, misma cifra que el viernes.

18.51

El teléfono de apoyo psicológico a los afectados de la COVID-19, puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología, ha realizado más de 13.000 intervenciones durante el tiempo que ha estado en funcionamiento. Sanidad ha informado en un comunicado de que desde el 31 de marzo al 26 de mayo, el equipo de psicólogos que estaba detrás de este servicio ha atendido una media de 228 llamadas diarias : el 70 % de la población general, el 21 % de familiares de enfermos o fallecidos por coronavirus y el 9 % de sanitarios.

18.00

Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, Melilla, Murcia, Navarra y País Vasco no han registrado ningún fallecido por Covid-19 en los últimos siete días, según el Ministerio de Sanidad

17.53

Madrid, con 86 casos, encabeza la tabla de nuevos infectados, seguida de Cataluña, con 24 y Aragón, con diez. Las dos primeras comunidades ha anunciando que pretenden acelerar el pase a la fase 3 y que la 2 dure solo una semana si los datos epidemiológicos lo permiten. Además, Madrid se sitúa en cabeza en cuanto al número de fallecidos en la última semana, con 24. Le sigue Castilla y León, con diez y Asturias, con 11.

17.39

En nuestro país se ha registrado un muerto más y 164 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La cifra de muertos en la última semana asciende a 67 en los últimos siete días según han confirmado las pruebas PCR. Así lo aseguran fuentes del Ministerio de Sanidad. El número total de infectados se eleva a 241.310 y el de fallecidos, a 27.135. Mientras, 11.604 personas han ingresado en una UCI, 15 en los últimos 7 días, y 124.302 han precisado hospitalización, 169 en la última semana.

17.30

La Comunidad de Madrid ha registrado 6 fallecidos con coronavirus y 94 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas, según el informe de situación que publica a diario la Comunidad de Madrid. Los datos, actualizados este sábado, indican que desde el inicio de la pandemia ha habido 9.116 fallecidos con coronavirus en la región y 70.213 contagiados. A los 94 casos nuevos de contagiados notificados de las últimas 24 horas se suman otros casos que han sido incorporados tras el recuento de los resultados de pruebas PCR de días anteriores, lo que da el total de 70.213.

17.17

El gobierno de la Comunidad de Madrid permitirá el estacionamiento en los grandes aparcamientos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a partir de este lunes, al haber pasado ya la región a la fase 2, pero el baño en aguas interiores de la región (ríos y pantanos) seguirá prohibido. Se levanta así la prohibición de aparcar en los en los aparcamientos de Cotos y La Pedriza, así como de Navacerrada, La Barranca y Las Dehesas. Así lo ha anunciado el gobierno regional en una nota de prensa en la que han apuntado que en el caso de los tres primeros aparcamientos, recuperarán el 100% de su capacidad, mientras que, en el caso de los parkings de La Barranca y Las Dehesas, se ha decidido en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, que su capacidad quede restringida al 50%.

17.14

17.10

El Servicio Canario de la Salud (SCS) realizado un total de 114.824 pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) para el diagnóstico de la COVID-19 desde el inicio del brote de coronavirus, según ha informado la Consejería de Sanidad. En este sentido, desde el 31 de enero se han constatado en las islas 2.372 casos de coronavirus. Actualmente, en Canarias hay 133 casos activos, de los cuales 105 están recibiendo asistencia en su domicilio, 22 están hospitalizados y 6 están ingresados en UCI. Mientras, se han dado un total de 2.078 altas epidemiológicas, y se ha contabilizado un acumulado total de 161 fallecimientos.

17.06

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha emplazado este sábado al Gobierno de España a proporcionar «instrucciones claras» para saber cuál es el «margen de actuación» de la administración autonómica a partir de este próximo lunes, 8 de junio, cuando el conjunto de Andalucía entrará en la Fase 3 del plan de transición hacia la 'nueva normalidad' de la crisis del coronavirus. Así lo ha comentado Juanma Moreno en una declaración pública tras presidir en el Palacio de San Telmo de Sevilla una reunión del comité de expertos de la pandemia del coronavirus.

17.00

Casi 600 empleados sanitarios estadounidenses en contacto directo con pacientes de coronavirus han muerto a consecuencia de la enfermedad desde el principio de la pandemia, según las estimaciones del proyecto Lost on the Frontline (Perdidos en el frente) del diario británico 'The Guardian' y la organización Kaiser Health News (KHN), con sede en San Francisco (EEUU). Entre los fallecidos se encuentran médicos, profesionales de la enfermería y empleados esenciales en los hospitales, como bedeles o administrativos. La mayoría de los identificados son personas de raza negra o asiática, de acuerdo con las estimaciones, muy superiores a las ofrecidas por la organización encargada de este tipo de balance, los Centros de Control de Enfermedades de EEUU (los CDC).

16.49

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este sábado que hay que seguir trabajando por una "salida social» a la situación derivada de la COVID-19 porque, ha dicho, «la crisis social se va a agravar y van a llegar momentos muy difíciles», informa Efe.

16.44

ornada de estabilidad en la evolución de la epidemia de coronavirus en la comunidad murciana la de este sábado, con los datos prácticamente iguales a los de ayer, salvando 5 nuevos contagios confirmados tras 763 pruebas PCR, un contagiado más aislado en cuarentena de 14 días y cuatro nuevas curaciones. Se cumplen 16 días sin muertes tras la número 149 que se produjo el pasado 20 de mayo, 14 sin nuevos ingresos en las unidades de cuidados intensivos, que suman 4 desde el 24 de mayo, y dos con los mismas 26 personas infectadas hospitalizadas en planta, según los datos hasta la pasada medianoche difundidos hoy.

16.34

Las plazas de toros al aire libre podrán abrir a partir del lunes con un aforo limitado de un tercio y no más de 400 personas pero la plaza de Las Ventas en la capital no abrirá ni en la fase 2 ni en la 3, porque las limitaciones de público hacen inviable ofrecer espectáculos taurinos por la falta de rentabilidad. Las 400 personas que como máximo podrán ir a una plaza de toros desde la fase 2 no suponen ni el 2 % de los casi 24.000 asientos del ruedo de Las Ventas y también exigua es la ocupación de 800 plazas que se permite en fase 3. Es imposible abrir, explican a Efe fuentes de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que señalan que esa asistencia no cubre los gastos mínimos. Los toros no podrán volver a puerta cerrada como sí harán los partidos de fútbol, pues su retransmisión por televisión no es rentable, precisan.

16.20

Un total de 290 residentes en España han llegado la mañana de este sábado al Aeropuerto de Madrid-Barajas desde Perú en un vuelo charter de repatriación tras haberse organizado entre ellos para conseguir fletar el avión. Estas casi 300 personas se organizaron mediante redes sociales como Facebook y WhatsApp por dos de las pasajeras, Ana María Franco y Cecilia Márquez, quienes, en declaraciones a Europa Press, han explicado que decidieron «montar un vuelo» después de que la Embajada Española avisara que no iba a cofinanciar más vuelos de repatriación a partir del 18 de abril. Franco ha destacado la importancia de, además, haber podido «evacuar» a 120 españoles desde el interior del país hasta Lima para que pudieran coger el vuelo

16.10

La Consejería de Sanidad ha establecido un protocolo de coordinación para la atención de sus centros socio-sanitarios porque son colectivos particularmente vulnerables, especialmente las personas mayores dependientes, «por lo que la desescalada debe realizarse con cautela, por las posibles consecuencias negativas de la enfermedad y la recuperación progresiva de la normalidad». El protocolo, al que ha tenido acceso Europa Press, fija criterios comunes en la prevención, en la atención sanitaria de los pacientes y trabajadores infectados, así como en la identificación de contactos estrechos y seguimiento de enfermos y contactos. Dado que las residencias son un espacio de alto riesgo de aparición de brotes, recomiendan mantener, reforzar y sistematizar estrictas medidas de prevención, que irán adaptando según se modifique la situación. Entre esas medidas está el mantenimiento del distanciamiento físico entre personas de aproximadamente 2 metros, siempre que sea posible; dispensadores de solución hidroalcohólica en las entradas, salidas, zonas comunes, en las áreas de mayor afluencia de residentes sospechosos y confirmados de Covid y en la entrada de las habitaciones de cada residente en casos de usuarios no autónomos.

15.56

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha apostado este sábado por el trabajo conjunto de las administraciones y por sumar esfuerzos para afrontar la recuperación económica y social de los municipios tras el coronavirus. En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, también ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para avanzar en el plan de desescalada con seguridad. «Sería muy buena noticia que el día 15 pudiéramos pasar a Fase 3», ha dicho tras ser preguntada por la posibilidad de que Barcelona y Lleida cambien de fase ese día, y ha apuntado que hacerlo no depende exclusivamente de las autoridades, sino también de la ciudadanía.

15.45

Los vascos podrán desplazarse, a partir del lunes, entre los tres territorios del País Vasco sin limitaciones, pero no tendrán permitido pasar a otras zonas y provincias de Comunidades autónoma en su misma situación de desescalada, como había solicitado el Gobierno Vasco, y deberán esperar a que concluya la fase 3, informa Europa Press.

15.40

La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha una decena de convocatorias para incorporar a corto plazo a 109 investigadores con el objetivo de “impulsar y mejorar la investigación, especialmente tras la crisis originada por la COVID-19. En un comunicado, del que se ha hecho eco EFE, el vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica ha explicado que de este centenar de contratos 33 serán de carácter predoctoral; 10, contratos puente; 23, personal técnico de apoyo a la investigación; 18, investigadores graduados; y 24, personal con trayectoria investigadora. «Es una apuesta firme por la atracción de talento investigador, algo muy importante para el desarrollo de nuevos proyectos pertenecientes a las cinco ramas del conocimiento en las que despliega sus titulaciones: Arte y Humanidades, Ciencias Exactas y Experimentales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura», asegura la universidad gaditana.

15.35

La empresa alicantina de investigación y desarrollo Celtecnia ha consolidado una tecnología pionera basada en la radiación germicida UVGI para desinfectar de COVID-19 tanto ambiente como superficies en espacios cerrados con máximas garantías de seguridad, sin utilizar compuestos químicos ni dejar residuos, informa EFE. El sistema, verificado por laboratorios certificados por Sanidad, está especialmente diseñado para clínicas, salas de espera, peluquerías, centros de belleza, gabinetes de fisioterapia o centros odontológicos, entre otros, han informado la empresa en un comunicado. La innovadora tecnología permite inactivar gérmenes y bacterias sin utilizar compuestos químicos desinfectantes y sin dejar residuos en las superficies sobre las que se aplica y, según sus creadores, deja sin actividad a los virus en el ambiente y en las superficies irradiadas hasta en un 99,99 %.

15.22

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y director general de easyJet en España, Javier Gándara, ha asegurado este sábado que se puede volar en avión de forma segura y sin contagios, gracias a las medidas de seguridad y a los protocolos puestos en marcha para hacer frente a la COVID-19, informa Europa Press. Tras conocerse que todos los pasajeros del vuelo Madrid-Lanzarote a los que se les realizó una prueba para detectar si habían sido contagiados por un hombre que viajaba en el avión y que había dado positivo en COVID-19 han dado negativo, Gándara ha valorado la efectividad de las medidas de protección. El hecho de que no haya ningún contagiado ni entre los pasajeros ni entre la tripulación confirma, dice, lo que llevan tiempo diciendo, que «entre las medidas que ya existían la posibilidad de contagio a bordo de una aeronave es muy baja».

14.51

La Comunidad Autónoma de Galicia será una unidad territorial única en la fase 3 de la desescalada, lo que implica la libertad de movimiento de los ciudadanos por todo su territorio. Hasta la fase 2, la circulación estaba limitada solo a cada provincias, es decir, era interprovincial. Ahora la libertad de movimiento se extiende a toda Galicia en fase 3, en la que la Xunta asumirá la gestión. Esta era una de las demandas de la Xunta desde el inicio de la desescalada. Lo mismo sucederá en al País Vasco, que había pedido los desplazamientos entre regiones limítrofes, sin éxito. Esta Comunidad mantendrá la franja horaria para las personas mayores por su especial vunerabilidad. A la mayoría de las regiones que entran en fase 3 y lo han solicitado se les permite el desplazamiento intercomunitario, como Canarias y Aragón.

14.40

Sanidad atiende la petición de CLM y permite movilidad entre Guadalajara y Cuenca cuando entren en fase 3 desde el lunes. De esta forma, el departamento que dirige Salvador Illa atiende la petición elevada este mismo viernes por el Gobierno de Castilla-La Mancha, quien a tenor de esta decisión espera que a partir de la próxima semana, siempre y cuando se cumpla el objetivo de que Toledo, Ciudad Real y Albacete promociones de fase y se equiparen a Cuenca y Guadalajara, se pueda liberar la movilidad a lo largo de todo el territorio castellanomanchego.

14.32

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado que su gobierno va a permitir que se pueda viajar «libremente» por el conjunto de la comunidad autónoma desde este próximo lunes, coincidiendo con el acceso a la Fase 3. El presidente ha explicado que la Junta, «asesorada por su comité de expertos», solicitó este viernes al Gobierno de España que la unidad territorial aplicable a efectos de «desescalada» en Andalucía fuera la comunidad autónoma en su conjunto, y no las ocho provincias por separado, y así lo ha aceptado el Ministerio de Sanidad y se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha explicado Moreno. No obstante, ha pedido prudencia y responsabilidad ya que «el virus sigue estando ahí»

14.20

La consejera vasca de Salud, Nekane Murga, ha reconocido que existe «controversia» con los datos que ofrece diariamente el Ministerio de Sanidad sobre las víctimas mortales de la pandemia de covid-19. No obstante ha advertido de que ambas instituciones miden lo mismo «de forma diferente y, en ocasiones, valorando aspectos diferentes». Así, en rueda de prensa ha detallado que esta misma semana hubo un día en Euskadi en el que fallecieron 10 personas y se optó por revisar las causas. Indicó que el criterio de su departamento abarca a «toda persona que fallece y que en los 60 días previos ha tenido prueba de PCR positiva». Aunque solo en cuatro de las víctimas el Covid era la causa probada, el País Vasco notificó los diez.

14.10

El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado la comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, para que explique las distintas decisiones que ha tomado desde principios de año respecto al coronavirus. El PP pide que Simón dé cuenta de «las decisiones tomadas y los trabajos desarrollados desde principios de año para evitar la propagación del Covid-19». Lo mismo dicen respecto a la desescalada «con decisiones a veces muy controvertidas por su evidente falta de criterios objetivos».

14.00

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha afirmado hoy que «es posible» que Barcelona y Lleida alcancen la fase 3 de la desescalada por el coronavirus antes del 21 de junio, cuando finaliza el estado de alarma. En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que este cambio de fase depende de «si es una propuesta lógica a cómo va la epidemia, lógica a haber podido pasar el periodo de la fase 2», y ha afirmado que se tendrá que valorar. Vergés ha indicado que con el cambio a la fase 3 del área de Tarragona y las Terres de l'Ebre a partir de este lunes se permitirá la movilidad entre ambas regiones, y esperan que a partir del 21 de junio pueda circularse libremente por toda Cataluña.

13.59

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado que es «absolutamente vergonzoso e impresentable» que el Gobierno de Pedro Sánchez ocultara información sobre la manifestación del 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer, poniendo la ideología «por encima de salvar vidas». Por eso, ha subrayado que su partido exigirá depurar responsabilidades políticas al máximo nivel. «Es el Gobierno más ineficaz y con menor previsión de todo el mundo y ahí se ha visto el resultado; solo le preocupa la propaganda, solo le preocupan sus intereses políticos e ideológicos, como fue permitir la manifestación del 8-M».

13.50

El 35,7% del total de 179.991 empleados públicos con los que cuenta la Administración General del Estado (AGE), unos 64.400, están trabajando de forma presencial, mientras que el 55% (99.178) teletrabaja, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Por otro lado, un total de 2.451 (el 1,36%) se encuentran en situación de aislamiento por Covid-19, un 153% menos que hace dos meses (6.203) y un 72,41% menos que hace un mes (4.226).

13.46

La Comunidad de Madrid contempla la posibilidad de solicitar al Ministerio de Sanidad acelerar la implantación de medidas de la Fase 3 en la región, como aumentar el aforo permitido en centros comerciales, si los indicadores de sanitarios relacionados con el coronavirus siguen en descenso. Así lo ha indicado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para recalcar que no hay que descartar pedir una aceleración de la aplicación de la Fase 3 en Madrid en caso de que siga la línea de caída de enfermos y el actual nivel de control de casos sospechosos. Ello significaría que en lugar de permancer en fase 2 quince días, estaría una si los datos lo permiten.

13.40

Todos los pasajeros del vuelo Madrid-Lanzarote a los que se le realizó una prueba para detectar si habían sido contagiados por un hombre que viajaba en el avión y que había dado positivo en Covid 19, han dado negativo en la enfermedad. La Consejería de Sanidad informa de que en total se han realizado 57 pruebas, incluyendo los contactos estrechos y el pasajero afectado, y todos los resultados han sido negativo. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo cuando el pasajero regresaba a Lanzarote tras asistir en Ciudad Real al entierro de un familiar y mantener contacto con personas contagiadas.

13.30

El Ministerio de Sanidad de Rusia informó hoy de que ha registrado un segundo medicamento local para el tratamiento de la COVID-19, creado por la compañía biotecnológica Biocad. El nuevo preparado, Levilimab, que se comercializará con el nombre de Ilsira, es un inhibidor de la glucoproteína interleucina-6 y permite contener la respuesta inmunológica del organismo y evitar la tormenta de citoquinas que provoca el nuevo coronavirus en los casos graves. «Se recomienda para tratar los enfermos graves, cuando se desarrolla la llamada tormenta de citoquinas, la inflamación sobreexagerada ante el coronavirus que daña tejidos y órganos, en particular el tejido pulmonar», señala el comunicado de Sanidad.

13.24

ERC quiere que el Gobierno ofrezca más explicaciones sobre el viaje que realizaron unos 170 militares a la ciudad china de Wuhan y que a su juicio pudo ser una de las principales vías de entrada del coronavirus en España. En una batería de preguntas registrada en el Congreso, ERC recuerda que la delegación española de las Fuerzas Armadas viajó a Wuhan para participar en los Juegos Olímpicos Militares y allí convivió con militares de otros muchos países. La alerta por el virus no saltó hasta unas semanas después, pero algunos de los militares de otros países aseguraron haber sufrido síntomas compatibles con el Covid-19 a su regreso de China.

13.00

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que agrupa a casi la mitad de las 5.400 residencias y geriátricos de toda España, Ignacio Fernández-Cid , lamentaba ayer que la denuncia por el infierno que han atravesado en los centros tenga que recobrar actualidad por una cruzada política en Madrid, porque «nos han desamparado y dejado sin apoyos sanitarios en toda España debido al colapso hospitalario». Según indicó los geriatras acreditaban el traslado hospitalario solo a los casos menos frágiles. Al menos 19.400 mayores muertos en residencias. Lea la información completa aquí.

12.50

Un estudio italiano identifica las bases genéticas y moleculares de esta susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2, así como la posibilidad de tener la forma más grave de la enfermedad Covid-19. Utilizando la secuenciación del exoma completo (WES) 1 para estudiar los primeros datos de 130 pacientes de covid de Siena y otras instituciones toscanas, han descubierto una serie de genes de susceptibilidad comunes que estaban vinculados a un resultado favorable o desfavorable de la infección. Lea la información completa aquí.

12.40

El Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza han abierto de nuevo sus puertas este sábado 6 de junio con aforo reducido y medidas de higiene tras haber permanecido casi tres meses clausurados a causa de la pandemia por coronavirus, y con entrada gratuita en las dos primeras jornadas de reapertura.

12.35

El Gobierno ha decidido también eliminar la limitación que no permitía ocupar todas las plazas sentadas en trenes y autobuses desde este lunes, con lo que estos medios de transporte igualan sus condiciones a las del avión. Así lo indica el BOE de hoy. Las familias podrán ocupar todas las plazas del coche y los no convivientes dos personas por fila. Informa Servimedia. Hasta ahora la ocupación era de la mitad.

12.25

La demanda de empleos relacionados con el turismo y la restauración ha caído un 97 %. Las causas, según el portal especializado Infojobs, son la incertidumbre y las medidas de seguridad que limitan el aforo y el uso de instalaciones, que han provocado una paralización en la contratación de trabajadores para la campaña de verano. El portal Infojobs destaca que, mientras en mayo de 2019 se ofrecían más de 38.400 vacantes dentro de estos sectores, este año se han registrado solo 1.083. Lea la información completa aquí.

12.20

Las discotecas y locales de ocio nocturno como pubs, salas de fiestas, cafés teatro, bares de copas o locales de conciertos podrán abrir en la fase 3 de la desescalada sin usar la pista de baile. En caso de que exista, se podrá sustituir por veladores. El Boletín Oficial del Estado (BOE), ha publicado una modificación en la que autoriza que este tipo de negocios puedan subir la persiana, algo que ha reclamado la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos «España de noche». Es imprescindible el uso de mascarilla, mantener la distancia de seguridad y no se podrá sobrepasar un tercio de su aforo. Lea la información completa aquí

12.10

Sanidad informó ayer de un fallecido en España en las últimas 24 horas y 52 en los últimos siete días. El número total de casos asciende a 240.000 y el de muertos con pruebas PCR a 27.134. Los recuperados se elevan a 150.376.

11.58

Las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre podrán abrir en aquellos territorios que estén en la fase 2 de la desescalada con un aforo máximo de un tercio y no más de 400 personas. Así lo pone de manifiesto la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se modifican diversasórdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional. El aforo puede ampliarse hasta el 50 por ciento en fase 3 con un máximo de 800 personas. Lea toda la información aquí.

10.53

Los parques de atracciones españoles volverán a abrir sus puertas tras meses cerrados debido la pandemia del coronavirus a principios o mediados de julio. Para ello, tendrán que cumplir con los más estrictos protocolos sanitarios y garantizar la seguridad de sus clientes a través de medidas tales como controles de aforo y mayores distancias de seguridad, evitando en lo posible las interacciones personales dentro de las instalaciones. El aforo en el recinto estará limitado al 50% y al 33% en atracciones y lugares cerrados, que deberán exponer al público el aforo máximo de cada zona y asegurarlo. Lea la información completa aquí.

10.43

10.35

Los hogares españoles incrementaron en abril un 32,5% su cesta de la compra, hasta un total de 3.091 millones de toneladas, como consecuencia del confinamiento según los datos publicados hoy por el Ministerio de Agricultura. La compra de harinas y sémolas son los productos que han experimentado el mayor crecimiento, con un alza del 128,3%. En alimentación básica hay incrementos en productos como los huevos, cuya compra aumenta en un 53,1%; y el azúcar, con un incremento del 52%. La compra de hortalizas frescas y patatas crecieron un 44,2% y del 35,6%, respectivamente, mientras que la compra de legumbres subió un 39,5%. la compra de productos cárnicos, que creció en abril 2020 un 30,6%,

10.25

El Gobierno ha decidido elevar a 15 el número de aeropuertos disponibles como puntos de entrada a España adaptados para la desescalada, tras incluir «Seve Ballesteros-Santander» y Bilbao, según la orden ministerial que se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dichos aeropuertos se suman a los anunciados como puntos de entrada con capacidad de atención de emergencias de salud pública internacional: Sevilla, Menorca, Ibiza, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura, Tenerife Sur, Alicante-Elche, Valencia, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca.

10.20

El Departamento de Salud se prepara para un rebrote de coronavirus a partir del próximo mes de octubre y baraja, como el peor de los escenarios, que el pico máximo de la pandemia en esa nueva fase se alargue hasta abril del año que viene. Así consta en un documento técnico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que este sábado publica TV3, sobre las perspectivas de evolución de la pandemia de coronavirus en los próximos meses. El pico máximo de los contagios se produciría a finales de año y principios del que viene. El documento del SEM dice no obstante que el rebrote sería de intensidad menor que el actual. Lea la información completa aquí.

10.10

9.47

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de este sábado la prórroga del estado de alarma en la que se prevé una mayor participación de la comunidades autónomas y cuyos presidentes serán, según el real decreto, «la autoridad competente delegada» en los territorios que se encuentren en la fase 3.

9.20

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 33 víctimas mortales, una más que el balance de ayer, y 407 casos nuevos de coronavirus, cien menos que el recuento de la víspera, hasta acercarse a los 184.000 contagiados y los 8.700 muertos.

8.37

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan está a punto de alcanzar las 395.000 víctimas mortales y ha provocado más de 6,7 millones de contagios en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.20 horas de este viernes, el balance global del coronavirus asciende a los 6.740.361 millones de casos y 394.984 víctimas mortales en 188 países y territorios.

8.15

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha amenazado este viernes con la posible salida de Brasil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) si no deja de guiarse por un «sesgo ideológico» tras su actuación ante la pandemia del coronavirus. «Estados Unidos ha dejado la OMS y nosotros estudiaremos, en el futuro, si la OMS ha trabajado sin sesgos ideológicos, sino también estaremos fuera. No necesitamos que nadie de fuera nos dé pistas sobre nuestra sanidad», ha asegurado Bolsonaro en rueda de prensa, recogida por Agencia Brasil.

8.14

El Ministerio de Cultura y Turismo de China ha aconsejado a sus ciudadanos no viajar a Australia debido al aumento de actitudes racistas y de violencia contra residentes chinos y asiáticos en el país. «Debido al impacto de la pandemia del coronavirus, la discriminación racial y la violencia en contra de las personas chinas y asiáticas en Australia se han incrementado significativamente. El Ministerio de Cultura y Turismo recuerda a los turistas chinos que deben aumentar su seguridad y no viajar a Australia», ha trasladado el organismo en un comunicado

6.50

Honduras se aproximó este viernes a los 6.000 contagios del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad de la COVID-19), al confirmar las autoridades 91 nuevos casos y cinco fallecimientos, que elevan a 248 la cifra de muertes en el país. La nación centroamericana contabiliza ya 5.971 casos, de los cuales 3.722, que corresponden al 62,3 %, se registran en el departamento de Cortés, en el norte de Honduras, indicó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en cadena nacional de radio y televisión.

6.33

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático registró este viernes 3 nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2, frente a los 5 detectados en la víspera, todos ellos casos importados. Las autoridades sanitarias detallaron que estos 3 nuevos casos registrados hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del viernes) se localizaron en la provincia suroriental de Cantón en viajeros procedentes del extranjero.

6.32

El Instituto Nacional Cardiopulmonar de Honduras recibió de España una donación de mascarillas KN95 y con reservorio de oxígeno; gorros quirúrgicos y guantes, entre otros insumos, en una acción coordinada con la organización Médicos del Mundo España, informó este viernes una fuente oficial. A la entrega del donativo para el personal sanitario del centro asistencial, conocido como "El Tórax", asistieron el embajador de España en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick; la coordinadora del proyecto por parte de Médicos del Mundo, Sheila Serón, y el subdirector de la institución cardiopulmonar, Guimel Peralta, indicó en un comunicado la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

6.30

Brasil registró este viernes 1.005 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que completó cuatro días seguidos con más de mil víctimas diarias, en tanto que el total de fallecidos ascendió a 35.026, informaron fuentes oficiales. Según el boletín divulgado este viernes por el Ministerio de Salud, el número de muertes diarias finalmente cedió tras tres días de récords consecutivos (1.262 fallecimientos el martes, 1.349 el miércoles y 1.473 el viernes), pero se mantuvo por encima del millar.

6.29

Estados Unidos alcanzó este viernes las cifras de 1.894.753 casos confirmados de COVID-19 y de 109.042 fallecidos con la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado), es de 22.492 contagios más que el jueves y de 922 nuevas muertes. Al menos 491.706 personas han superado la enfermedad en EE.UU. hasta la fecha.

6.28

Perú se convirtió este viernes en el noveno país del mundo con más casos confirmados de COVID-19, tras acumular 187.400, en una jornada en la que los contagios diarios alcanzaron un nuevo récord global de casi 130.000, mientras América bordea la cifra de 170.000 muertos. Los datos entregados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que aún se está lejos de llegar el pico mundial de una pandemia que afecta a 6,51 millones de personas y que ha matado a 387.298 personas en el planeta, el 90 % de ellos concentrados entre Europa (con más de 182.000 muertes) y América, la región con mayor número de casos (3,08 millones) y con cerca de 170.000 fallecidos.