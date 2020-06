Coronavirus España directo: Sanidad notifica 25 fallecidos en la última semana y mantiene «congelada»la cifra total

Actualizar

18.22Arabia Saudí roza los 4.000 casos diarios El Gobierno de Arabia Saudí ha indicado este viernes que el país ha rozado por primera vez los 4.000 casos diarios de coronavirus, un nuevo máximo, y ha confirmado que el balance de fallecidos está cerca del umbral de los 900, en medio de un drástico aumento de los casos durante los últimos días. El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante las últimas 24 horas han sido confirmados 3.921 casos y 36 fallecidos, lo que sitúa los totales en 119.942 y 893, respectivamente. De esta forma, el país supera por séptimo día consecutivo los 3.000 nuevos contagios de coronavirus.

18.15Grecia se prepara para el turismoGrecia empezará a recibir a partir del próximo lunes turistas de buena parte de la Unión Europea sin condicionamientos sanitarios, salvo los ciudadanos procedentes de España, Italia y Países Bajos que deberán someterse obligatoriamente a una prueba de Covid-19. Según informó este viernes, el ministro de Turismo griego, Jaris Theojaris, los test de coronavirus se efectuarán solo de modo aleatorio, salvo a los turistas de los citados países que deberán pasar todos por la prueba y pernoctar una noche en un hotel -pagado por el Estado heleno- hasta obtener el resultado. Las personas que den positivo deberán permanecer pasar 14 días en alguno de los hoteles alquilados por el Estado ex profeso para la cuarentena.

18.02Así será la vuelta a los escenarios El pelo recogido para los bailarines, la distancia recomendable entre instrumentistas o conciertos de un máximo de 80 minutos para que no haya descansos son algunas de las indicaciones recogidas en la guía de buenas prácticas que ha elaborado el Inaem para la vuelta a los escenarios tras la pandemia. Lea la noticia.

17.50Israel alcanza los 300 fallecidos por coronavirus El Gobierno de Israel ha confirmado este viernes que la cifra de fallecidos ha alcanzado el umbral de los 300, mientras que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a advertir de que podrían reimponerse restricciones a causa del aumento de los contagios. El Ministerio de Sanidad confirmó el jueves que durante los úlitmos dos días se habían detectado más de 200 casos de coronavirus, en medio de un drástico repunte de los contagios en el país asiático.

Tabla con los países más afectados por el Covid-19 fuera de España - MdS

17.38Portugal confirma solo un nuevo fallecimiento El Ministerio de Sanidad de Portugal ha confirmado solo un nuevo fallecimiento por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra de decesos más baja desde el 19 de marzo, pero también ha constatado un leve aumento de los ingresos graves en cuidados intensivos. Según el balance del Ministerio se han registrado otros 270 casos nuevos, hasta un total de 36.180 afectados por una epidemia que ha dejado un total de 1.505 fallecidos en todo el país.

Tabla con los países más afectados por el Covid-19 dentro de Europa - MdS

17.25Madrid, la comunidad con más casos Casi la mitad de los casos, 74 de 155, se han diagnosticado en Madrid que, además, ha comunicado cinco de los decesos ocurridos en una semana, los mismos que Castilla y León -que ha registrado solo dos positivos-, y dos menos que Asturias, que ha registrado otras cuatro infecciones. Cataluña ha confirmado 33 casos pero ningún fallecido. . En los últimos 14 días, 896 personas han iniciado síntomas, de los que 247 se corresponden con la última semana.

17.17Sanidad mantiene «congelada» la cifra de muertosPor quinto día consecutivo, la cifra total de fallecidos por Covid-19 se mantiene intacta: 27.136. Pese a que la actualización de estos datos estaba prevista para finales de la semana pasada, Sanidad, junto a las Comunidades Autónomas, no ha sido capaz aún de ajustar estos datos.

Tabla de fallecidos por Covid-19 en España por CCAA - MdS

17.05España registra 155 nuevos casos y 25 fallecidos en la última semana El Ministerio de Sanidad ha notificado este viernes 155 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva la cifra total a 243.209 positivos detectados desde el comienzo de la epidemia. En cuanto al número de muertos, son 25 fallecimientos con fecha de defunción en la última semana. La cifra total sigue congelada: 27.136.

16.55Las carreteras registran un 23,06% menos de tráfico Los movimientos de largo recorrido han disminuido en un 23,06 por ciento respecto a un jueves habitual, debido a la restricción de la movilidad tras la aprobación del estado de alarma en España por el coronavirus, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). En concreto, los movimientos de largo recorrido de vehículos ligeros disminuyeron un 27,32 por ciento este jueves y el tráfico de largo recorrido de pesados un 11,43 por ciento. Respecto a los movimientos en acceso a ciudades, la DGT ha señalado que se ha reducido en un 21 por ciento. Asimismo, este jueves los movimientos urbanos se han reducido en un 29 por ciento por el efecto del Covid-19; y los movimientos fronterizos en un 53,81 por ciento. De ellos, las salidas de frontera se han reducido en un 53,25 por ciento respecto a un jueves normal y las entradas en un 54,37 por ciento.

16.47Melilla rechaza entrar en la nueva normalidad La Ciudad Autónoma de Melilla ha rechazado dejar la fase 3 del proceso de desescalada para entrar en la «nueva normalidad» a partir del lunes 15 de junio, tal y como le ofreció el Ministerio de Sanidad, y descarta hacerlo antes del 22 de junio. Sin embargo, tras consultar con los técnicos de Salud Pública, Mohamed Mohamed Mohand contestó al ministro que Melilla rechazaba esa posibilidad y se mantendrá en la fase 3, al menos, hasta el 22 de junio, de modo que se respeten esos 15 días de incubación del coronavirus, lo que permite que las autoridades sanitarias puedan actuar como «agentes observantes de su evolución»

16.35Riesgos del gel hidroalcohólico en la playa Los dermatólogos advierten de que este año hay un mayor riesgo de quemaduras solares porque nuestra piel, tras dos meses de confinamiento, se encuentra más vulnerable. En esta ocasión, la piel no ha tenido un periodo de adaptación a los rayos ultravioletas, como sucede cada primavera, y eso implica que no esté adaptada a la nueva realidad con la que se encuentra. Eso unido a las ganas que los ciudadanos tienen de pasar mucho tiempo al aire libre tras tanto tiempo encerrados. Lea la noticia.

16.23Egipto, obligado a aplazar su reapertura El Gobierno de Egipto ha anunciado este viernes su decisión de aplazar la reapertura total de su economía a causa del continuado aumento de los contagios, que ha llevado a las autoridades a alertar sobre la posibilidad de imponer nuevamente un confinamiento. El Ejecutivo egipcio cifró el jueves en 39.726 los casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, incluidos 1.442 en las 24 horas previas, al tiempo que elevó a 1.377 los fallecidos, tal y como ha recogido el diario 'Al Masry al Youm'.

16.15El coronavirus en el agua La ciencia ha revelado la escasa supervivencia de los coronavirus en el agua -nula en el mar o en piscinas cloradas- pero ha incidido en la importancia de evitar las aglomeraciones en las zonas de baño y de mantener en esas áreas las mismas medidas preventivas, sobre todo de higiene y distancia. El SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19 «no tiene ninguna opción» ni en la playa ni en la piscina, ha manifestado a EFE el investigador Joan Grimalt, coautor del informe que el Consejo Superior de Investigaciones Cientí

16.02Reino Unido notifica otras 202 muertes El número de muertes confirmadas por test de Covid-19 en el Reino Unido se situó en 41.481 tras sumar 202 en las últimas 24 horas, informó este viernes el ministerio de Sanidad británico. Este país ha registrado hasta la fecha 292.950 casos positivos de contagio del coronavirus, 1.541 este viernes, según los datos difundidos por ese ministerio.

15.50Sanidad plantea confinamientos «quirúrgicos» En la conocida como «nueva normalidad», como ha subrayado Illa, no habrá limitación de la de movilidad en ningún territorio, se encuentrara en la fase que se encuentrara previamente. Ante el riesgo de rebrotes de coronavirus aparejado, Sanidad plantea la opción de restringir la movilidad a grupos más pequeños que hasta ahora, es decir a aquellas personas infectadas y también a sus contactos más estrechos en lugar de cerrar provincias o regiones enteras. Más detalles.

15.37¿Cómo ha afectado la desescada a cada comunidad? De acuerdo con los datos facilitados a diario por el ministerio de Sanidad, esa desescalada asimétrica ha tenido efectos muy distintos en según qué regiones. Aunque resulta muy difícil fiarse de las cuentas del ministerio –en ellas sostienen por ejemplo que Galicia tiene menos contagiados hoy que hace un mes– veamos en qué comunidades autónomas han aumentado más los positivos desde el pasado 11 de mayo. Lea la noticia.

15.25La Comunidad de Madrid supera las 1.5000 toneladas recibidas de material sanitario La Comunidad de Madrid ha superado viernes las 1.500 toneladas de material sanitario transportados por vía aérea desde China para afrontar las consecuencias de Covid-19, ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Sobre las 12 horas de este viernes ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez el avión número 21 que se ha gestionado desde la Presidencia regional con suministros para los hospitales madrileños o la población ante la desescalada.

15.18Colau quiere a Barcelona en fase 3 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado este viernes que la región metropoliana no pase el próximo lunes a la fase 3 de la desescalada y se ha molestado molesta por el hecho de que la consejería de Salud no haya formulado la petición para dar este paso, ya que considera que los indicadores sanitarios son muy buenos. El gobierno municipal, que ha pasado buena parte de la semana con esta reclamación, ha remarcado, a primera hora de la mañana, que los datos de incidencia del coronavirus en la ciudad eran «mejores» que en otras partes de Cataluña. Tras confirmarse que Barcelona, junto a Lleida y Madrid, seguirán con las mismas condiciones de la desescalada el próximo lunes, la alcaldesa ha salido para pedir una vez más que se avance en la desescalada.

15.05Fernández Vara confía en que las fronteras de Extremadura con Portugal puedan abrir antes del 1 de julio El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que «todavía» confía en que la apertura de los pasos fronterizos de la comunidad con Portugal que aún se encuentran cerrados puedan reabrir incluso «algunos días antes» del «horizonte» del 1 de julio marcado por el Gobierno central. Sobre la apertura anunciada por Galicia y de Castilla y León de pasos fronterizos con Portugal, y sobre si Extremadura va a avanzar en esta temática, Vara ha dicho que la región ya tiene «algunos pasos fronterizos abiertos» y ha añadido que está ahora «a la espera de que se anuncie la fecha definitiva de todos los puestos», que se va a producir «en las próximas semanas seguro».

15.03Farmaindustria pide en el Congreso una política de acceso a los tratamientos más homogénea entre las comunidades autónomas El presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, ha pedido a los miembros del Grupo de Trabajo de Sanidad de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados una política de acceso a los tratamientos más homogénea entre comunidades autónomas. Además, Sellés ha insistido a que esta política vaya en línea con la de los países más avanzados del entorno, así como una «competencia» entre medicamentos originales y genéricos en igualdad de condiciones, «sin privilegios» de unos sobre los otros, puesto que «por ley en el sistema público tienen el mismo precio».

15.00Illa promete que España no se quedará fuera de la obtención de una vacuna El ministro de Sanidad, Salvadro Illa, ha asegurado que «España no va a quedar fuera de obtener la vacuna«. »España no va a quedar fuera de obtención de la vacuna cuando esté disponible. Soy partidario de subrayar el esfuerzo internacional para descubrir una vacuna y fabricarla para que todo el mundo tenga un acceso equitativo por parte de todos. España no va a quedar fuera de nada», insistió Illa.

14.55Illa hace un llamamiento a la prudencia en el tramo final de la desescalada El ministro de Sanidad, Salvadro Illa, ha recordado que el confinamiento que ha vivido España ha sido «uno de los más duros de la Unión Europea, lo que ha permitido una de las desescaladas más rápidas y seguras». No obstante, ha hecho un llamamiento a la prudencia en este tramo final del proceso de desescalada, para no dar pasos atrás en la lucha contra el COVID-19.

14.52La mayoría de los casos importados se debe a ciudadanos que tenían derecho a viajar a España El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, explicó este viernes que la mayoría de los casos importados de Covid-19 se deben a «ciudadanos que tenían derecho a a viajar a España», ya sea porque «tenían la nacionalidad española, eran residentes o trabajan en nuestro país». Según añadió, la mayoría procedían de países de «alto riesgo como América Latina o Estados Unidos». En un número mucho menor, también ha habido casos importados de inmigrantes en situación irregular. «Pero el número ha sido muy reducido y no se han vuelto a detectar casos en las últimas semanas», indicó.

14.44El Gobierno tiene la voluntad de hablar con «todos los grupos que lo deseen» para cerrar acuerdos El Gobierno de Pedro Sánchez «está hablando con todos los grupos que así lo desean» para cerrar acuerdos sobre las medidas que se puedan poner en marcha en la llamada nueva normalidad tras la salida del estado de alarma fijado para el 21 de junio. Así respondió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa cuando se le preguntó por las conversaciones que mantienen con el Partido Popular para la nueva realidad y las negociaciones para sacar adelante en el Congreso la convalidación del decreto ley en las Cortes. «El Gobierno«, dijo Illa, »siempre ha tenido la voluntad de consensuar el máximo posible todas las decisiones que ha tomado». El ministro añadió que «desde el primer momento, el presidente del Gobierno tendió la mano a todos» hasta el punto de que el decreto que regula la nueva normalidad fue sometido a «consideración» de las comunidades autónomas.

14.38Simón pide que parte de las ganancias por la venta de camisetas con su imagen se donen a alguna ONG

14.26Illa se niega a valorar el archivo de la causa contra el delegado de Gobierno en Madrid por el 8-M El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se negó este viernes a valorar la decisión de la jueza de archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por las manifestaciones del 8-M. «No vamos a valorar ninguna decisión judicial. El Gobierno lo ha dado todo, lo que tenía y lo que no tenía, para derrotar al virus», afirmó.

14.16Madrid pasará directamente de la fase 2 a la «nueva normalidad» El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este viernes que a partir del 21 de junio se levantará el estado de alarma y por lo tanto se terminarán las restricciones a la movilidad. «Serán las comunidades autónomas las que podrán adoptar medidas de salud pública», indicó Illa, quien precisó que Madrid, que ha decidido permanecer una semana más en fase 2 pasará directamente a partir del 21 de junio a la «nueva normalidad».

14.11Tres de cada cuatro ciudadanos estarán a partir del lunes en la fase 3 Tres de cada cuatro ciudadanos estarán a partir del lunes en fase 3. Solo se quederán en la fase 2 Madrid, las áreas sanitarias de Barcelona y Lleida, y las provincias castellanoleonesas de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, que permanecerán en esta fase hasta el fin del estado de alarma, el día 21, según anunció este viernes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

14.05Galicia estará a partir del próximo lunes en la «nueva normalidad»

14.03Comienza la rueda de prensa de Illa para informar sobre el cambio de fases Comienza la en Moncloa la rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del CCAES, Fernando Simón, para informar sobre el cambio de fases.

14.01Cataluña mantiene la propuesta de fase 2 para Barcelona y Lérida La Conselleria de Salud de la Generalitat ha anunciado este viernes que mantiene su propuesta al Gobierno de prolongar la fase 2 en las regiones sanitarias de Barcelona y Lérida y avanzar a Gerona y Cataluña Central a la fase 3 del plan de desescalada por el coronavirus a partir del lunes 15 de junio. Fuentes del departamento han explicado a los medios que «necesitan más días para ver la evolución» de la pandemia en Barcelona y Lérida, pero han asegurado que no descartan proponer un cambio de fase antes del fin de semana si la evolución es la esperada.

13.58El Ayuntamiento de Barcelona asegura que la ciudad está preparada para la fase 3 El concejal de Turismo e Industrias creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha asegurado este viernes que la ciudad «está preparada para pasar a fase 3» y que al gobierno municipal le «encantaría» hacerlo el próximo lunes, 15 de junio. «Ójala pudiésemos avanzar estas fases, acelerar la movilidad y los mensajes de apertura de la ciudad a gente que nos puede visitar. Estaríamos encantados de que esto pase, pero no es decisión que dependa del ayuntamiento», ha declarado el concejal de Turismo.

13.55El alumno de San Sebastián da negativo y el colegio levanta la cuarentena El alumno del colegio Jesuitas de San Sebastián que presentaba síntomas compatibles con la COVID-19 ha dado negativo en la prueba PCR, por lo que se ha levantado la cuarentena de 14 días decretada a todos los escolares de 4º de la ESO y 1º de Bachiller y a sus familias. El colegio aplicó ayer el protocolo ante un posible caso de COVID-19, que suponía suspender las clases presenciales y recomendar la cuarentena para todos los alumnos que asistieron al colegio, así como para sus familias, durante 14 días.

13.50Fracasa el ensayo de Oriol Mitjà: la hidroxicloroquina no previene el coronavirus Ni ha demostrado eficacia para combatir la Covid-19 ni tampoco para prevenir el contagio en aquellos pacientes que han estado en contacto con la infección. La hidroxicloroquina, el antipalúdico utilizado por el infectólogo catalán Oriol Mitjà en su estudio y con el que esperaba demostrar que podía realizarse una profilaxis preexposición (Prep) similar a la del sida, en el caso del coronavirus no ha logrado reducir el riesgo de que las personas expuestas al virus se infecten. Así lo reconocía el propio investigador catalán, que el presidente de la Generalita, Joaquim Torra, nombró asesor del Govern en la crisis al principio de la pandemia, en unas jornadas sobre enfermedades emergentes que se celebraron el pasado 9 de junio en Barcelona. Lea la información completa aquí.

13.47Un positivo de Covid-19 obliga a cerrar el área de partos de Basurto pero los brotes del País Vasco se estabilizan

13.25Cáritas Barcelona duplica las personas atendidas durante la pandemia Càritas Diocesana de Barcelona ha doblado el número de hogares y personas atendidas en los servicios de primera respuesta durante los meses de abril y mayo por la pandemia del coronavirus, respecto al año pasado, de las que la mitad se ha acercado por primera vez a la entidad o vuelve tras un periodo de no necesitarlo. En rueda de prensa telemática de la presentación de la Memoria 2019, el director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets, ha remarcado este viernes que el hecho de que la mitad de los atendidos sea por primera vez o regresa evidencia la «debilidad» del sistema de protección cuando llega una crisis.

13.11Rectores piden clases presenciales, en especial con alumnos de primer curso El presidente de la Conferencia de Rectores CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, ha afirmado este viernes que no se puede renunciar a la presencialidad en las universidades, en especial con los alumnos de los primeros cursos de las carreras. «Debemos tener una atención especial al alumno de primero, y a partir de ahí escalando en el resto de los cursos», «no se puede hacer que su primer encuentro con la universidad sea telemático», ha asegurado el también rector de la Universidad de Córdoba en declaraciones en Onda Cero.

13.10El hospital de Basurto registra tres positivos más y se elevan a 32 los contagios por el brote de covid-19 l Hospital Universitario de Basurto ha registrado tres positivos más de covid-19 en pruebas PCR en las últimas 24 horas, por lo que los contagios tras el brote detectado en el centro hospitalario bilbaíno suman 32, segun ha informado la consejera de Salud, Nekane Murga. En la rueda de prensa para dar a conocer los datos de la evolución del covid-19 en Euskadi, Murga ha indicado que, tras el brote registrado en Basurto, se han realizado un total de 1.109 pruebas PCR, 837 de ellas a profesionales, 156 pacientes, y 116 a visitas o contactos.

13.08AENA registró solo 267.671 pasajeros en mayo, un 98,9 % menos, por covid-19 Los aeropuertos de AENA registraron en mayo apenas 267.671 pasajeros, lo que supone un desplome interanual del 98,9 %, debido a la prohibición de los desplazamientos por el estado de alarma, que se ha mantenido vigente todo el mes, y la entrada a España limitada, con restricciones también fuera del país. No obstante, esta cifra supone casi el doble de los 141.014 pasajeros registrados en abril (un 99,4 % menos) y, además, para finales de junio, las compañías aéreas están comenzando a programar un incremento de su operativa y esta tendencia es más destacada a partir de julio.

13.00Castilla-La Mancha no registra ningún fallecido por COVID-19 por primera vez desde el 12 de marzo El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que por primera vez desde el 12 de marzo la Comunidad Autónoma no ha notificado ningún fallecimiento por coronavirus. Así lo ha asegurado el líder del Ejecutivo regional desde Uclés, donde este viernes acudía a la reapertura de un restaurante. La primera fallecida de la región se registró hace 92 días, y fue una mujer de 84 años que perdió la vida en Albacete tras contagiarse.

12.58La OMT vaticina una recuperación «lenta» para el turismo que tendrá forma del logotipo de Nike El director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Manuel Butler Halter, ha señalado que la recuperación del sector turístico será «lenta» y tendrá una forma «parecida» a la del logotipo de la marca deportiva Nike. «La demanda internacional de viajes de turismo se va a reducir en 2020 casi un 60% y evidentemente se va a prolongar más allá porque la recuperación no va a ser en 'V', no va a ser inmediata, sino va a ser lenta, más parecida a la figura del logotipo de Nike», ha vaticinado Butler en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo celebrada este viernes en el Congreso de los Diputados.

12.56El Covid-19 sigue un patrón estacional y prospera en climas frescos y secos Científicos internacionales sugieren en un estudio que la COVID-19 sigue un patrón estacional y prospera mejor en climas frescos y secos, un hallazgo que ayudará a diseñar estrategias de prevención y vigilancia para evitar o contener nuevos brotes en todo el mundo. El estudio, liderado por la Universidad de Maryland, en Baltimore (Estados Unidos), se ha publicado en la revista Journal of the America Medical Association (JAMA). El estudio constató que las ciudades más afectadas por la pandemia están en el corredor de latitud de entre 30 y 50 grados al norte (N) y sus patrones climáticos son similares: tienen una temperatura media de entre 5 y 11 grados centígrados y baja humedad específica y absoluta (de entre 44 y 84%), cuando el virus se propagaba más rápidamente.

12.47Llega a los hospitales rusos su primer fármaco anti-Covid Rusia ha lanzado su medicamento, registrado bajo el nombre de Avifavir, para tratar a pacientes que padecen el nuevo virus del Covid-19. Las primeras entregas del nuevo fármaco se hicieron este jueves a algunos hospitales y clínicas en todo el país. El Ministerio de Salud dio su aprobación para el uso del medicamento en un proceso acelerado especial, mientras que los ensayos clínicos, que duraron un período más corto y con menos personas que muchos otros países, todavía estaban en marcha. Lea la noticia completa aquí.

12.40Basurto deriva los partos a Cruces tras detectarse un positivo en maternidad El hospital de Basurto, en Bilbao, deriva los partos al hospital de Cruces (Barakaldo) tras detectarse este jueves un positivo en una mujer que se encontraba en el pabellón Iturrizar del primero, dedicado a ginecología y maternidad, según han informado fuentes sindicales. Esta mujer se sometió a la prueba PCR de detección del virus Covid-19 y arrojó un resultado positivo, por lo que se tomó la decisión de desviar los partos a Cruces. El pabellón permanece abierto para atender urgencias ginecológicas, según la misma fuente.

12.34Los expertos en salud de la UE alertan del riesgo de volver al confinamiento si hay una segunda oleada Expertos de la UE alertan del riesgo de volver al confinamiento si hay una segunda oleada de covid-19. El riesgo de una segunda oleada de contagios por covid-19 podría llevar a un nuevo confinamiento en Europa, han alertado este viernes expertos en salud de la UE, quienes han aclarado que esta posibilidad estará vinculada a las medidas de levantamiento gradual de las restricciones y a la responsabilidad individual. El Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades y Control también predijo un repunte moderado en las tasas de infección en las próximas semanas, aunque dijo que la transmisión ya ha alcanzado su pico en la mayoría países europeos.

12.28Los fiscales de Bérgamo interrogan a Conte sobre la gestión de la epidemia en Lombardía El primer ministro, Giuseppe Conte, es interrogado este viernes en el palacio Chigi, sede de la presidencia del gobierno, sobre la gestión de la Covid-19 en Lombardía. La fiscal jefe de Bérgamo, Martia Cristina Rota, acompañada por otros tres magistrados de su departamento, interrogan a Conte como persona informada de los hechos. Los fiscales quieren saber por qué el gobierno no declaró zona roja los pueblos Alzano Lombardo y Nemo (Bérgamo), un área muy industrializada, con más de 400 empresas y miles de trabajadores. El área se convirtió en un foco muy importante de la epidemia, con rápida propagación del virus en Bérgamo, considerada como «ciudad mártir» porque ha sido la más golpeada de Italia. El primer ministro Conte se mostró seguro y con cierta arrogancia en la víspera de verse con los fiscales: «Volvería a hacer todo, porque actué en conciencia». Lea aquí la notica completa.

12.23Los ingenieros alertan de soluciones «milagrosas» bajo la etiqueta «Covid-free» El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Badajoz (COPITIBA), junto con el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), ha advertido a la sociedad, comerciantes, hosteleros y demás propietarios sobre la proliferación de sistemas y productos «milagrosos» para mitigar el coronavirus bajo la «engañosa» etiqueta de «Covid free», que pueden publicitar en sus establecimientos. El órgano pacense ha informado este viernes en nota de prensa de que, ante el desconcierto que provoca esta situación, el COGITI recomienda buscar asesoramiento de profesionales expertos en la materia, que protejan a los clientes y consumidores «de los numerosos engaños que se producen».

11.53La ONU alerta de que la tasa de mortalidad del coronavirus en Yemen ya supera el 20 por ciento Uno de cada cinco yemeníes afectados por el coronavirus acaba sucumbiendo a la enfermedad, según las estimaciones dadas a conocer este viernes por Naciones Unidas, que avisa de que el país ya se encuentra en una «carrera contrarreloj» ante el inminente derrumbamiento de su sistema sanitario. «Estamos alarmados por la desesperada situación que atraviesa Yemen, donde el sistema sanitario está al borde del colapso y un número incontable de personas podría morir no solo por el coronavirus, sino como resultado también de otras enfermedades como la malaria, el cólera o el dengue», ha lamentado el portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville.

11.51Seat recorta un 65% sus ventas mundiales en mayo a causa de la paralización del mercado por el Covid La marca española Seat comercializó un total de 19.100 vehículos en todos los mercados en los que opera durante el pasado mes de mayo, un 65% de retroceso respecto a las 54.400 unidades vendidas en dicho mes del año pasado. Este abrupto descenso de las matriculaciones mundiales de Seat en mayo se explica por la paralización del mercado automovilístico a causa de la crisis del coronavirus, que obligó al cierre temporal de plantas y de concesionarios en diferentes mercados.

11.47Pillado en Lugo un cordobés que fue de Andalucía a Galicia sin justificante Agentes de la Policía Local de Lugo interceptaron de madrugada en la ciudad a un vecino de la localidad de Córdoba que viajó desde Andalucía a Galicia y no pudo justificar el motivo de su desplazamiento de acuerdo con las normas establecidas en el proceso de desescalada del estado de alarma. Según informó la propia Policía Local, fue interceptado en uno de los controles que montó este cuerpo de seguridad en la ciudad para «velar por el cumplimiento de las limitaciones sobre la circulación de personas y vehículos» con motivo del estado de alarma.

11.44Revilla cree «casi seguro» que el día 19 se podrá circular entre Euskadi y Cantabria El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado «casi seguro» que el próximo viernes 19 se podrá circular entre Euskadi y Cantabria, ya que tanto él como el lehendakari, Iñigo Urkullu, tienen la intención de «no agotar el plazo» y adelantar la apertura de la movilidad entre ambas comunidades si la evolución de la pandemia de covid-19 es favorable. En declaraciones a Radio Euskadi, Revilla ha señalado que ha hablado con Urkullu y que ambos coinciden en esa idea, que concretarán el próximo lunes, aunque ha hecho hincapié en que habrá que estar vigilantes porque «el bicho está presente entre nosotros».

11.42El sindicato de Enfermería pide que haya una enfermera en cada colegio para vigilar los síntomas del Covid-19 El sindicato de Enfermería Satse ha reclamado la presencia de una enfermera en cada centro escolar cuando se produzca la vuelta a las aulas, para alertar, vigilar y establecer medidas de prevención ante posibles casos de alumnos con síntomas compatibles con la covid-19. En un comunicado, este sindicato de Enfermería ha señalado que si siempre ha resultado necesaria la presencia de al menos una enfermera en los centros escolares, ahora lo es más porque evitaría que fueran miembros de la comunidad educativa, como los profesores, a lo que se les cargue con la responsabilidad de vigilar posibles contagios.

11.28Madrid pedirá el lunes el pase a la Fase 3 de la desescalada El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que la Comunidad de Madrid solicitará el próximo lunes el pase a la Fase 3 de la desescalada a partir del 22 de junio, al considerar que la región «sigue mejorando, de forma sustancial, en todos los aspectos sanitarios de esta crisis» con descensos superiores al 90 % en todos los indicadores. Según los datos asistenciales, entre este 12 de junio, y el pico máximo de la epidemia, que Escudero sitúa entre el 27 marzo y el 1 abril, el descenso de casos de COVID-19 es «muy significativo», ha dicho el consejero ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid.

11.26Ocho de cada diez empresas con alto crecimiento prevé un «impacto fuerte» por la crisis del Covid Cerca del 85% de las empresas de alto crecimiento y 'gacelas' prevén un impacto «fuerte o significativo» por la crisis sanitaria del Covid-19 debido a su relación con el sector de la hostelería, que se ha visto especialmente perjudicado, según un estudio de Informa D&B. El estudio diferencia entre las empresas de alto crecimiento, aquellas que han incrementado sus ventas o número de empleados un 20% anual en los últimos tres años, y considera 'gacelas' las que además tienen menos de cinco años.

11.15Los pacientes denuncian que se «silencia» su voz en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha denunciado que no se ha citado a ninguna asociación de pacientes en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. «Seguimos reclamando nuestra presencia y que se nos tenga en cuenta en la toma de decisiones. Están recibiendo a muchas otras organizaciones de otros ámbitos, ¿por qué no escuchar a los pacientes?», reclama su presidenta, Carina Escobar. «Nos preocupa mucho que no se tenga en cuenta a uno de los colectivos que peor lo está pasando en esta crisis sanitaria y social sin precedentes», ha denunciado a través de un comunicado.

11.10Treinta españoles podrán volver a China en aviones especiales de Alemania pese al cierre fronterizo por coronavirus Aunque China tiene sus fronteras cerradas a los extranjeros desde el 28 de marzo por el coronavirus, la Cámara Oficial de Comercio de España en Pekín ha conseguido treinta plazas en los aviones especiales que Alemania puede enviar a este país. En un correo enviado a sus cerca de 300 socios, la Cámara de Comercio les informa de que dichos asientos se repartirán entre tres vuelos chárter de Frankfurt a Qingdao que saldrán los días 1, 8 y 15 de julio. Por orden de recepción de las solicitudes, en dichos aviones tendrán prioridad los socios patrocinadores de la Cámara de Comercio, que deberán haber obtenido el visado especial «fast-track» que las autoridades chinas exigen ahora para entrar en el país. Desde el cierre de las fronteras a finales de marzo, que pilló a muchos extranjeros residentes en China fuera del país, sus visados y permisos de residencia quedaron anulados y por eso deben tramitar este nuevo documento. Lee la noticia completa aquí.

10.28Canarias hará test de Covid-19 al turismo que llega si no se implantan en origen El Gobierno de Canarias seguirá insistiendo en que los turistas que se desplacen a las islas a partir del 1 de julio deberían pasar un test de covid-19 antes de emprender su viaje y está dispuesto a hacerlos la llegada, si no se consigue convencer a otros países de la conveniencia de esa medida. «Un test serológico que cuesta 20 euros debería hacerse antes de subirse a un avión a pasar unas vacaciones (...) Si no se consigue que se hagan en origen, los haremos en destino», ha manifestado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a la cadena SER.

10.12Celaá reconoce que «queda por trabajar» si los «grupos burbuja» pueden ampliarse a 25 alumnos La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, reconoció este viernes que las administraciones educativas tienen que seguir estudiando con el Ministerio de Sanidad los protocolos para el nuevo curso académico, como cuántos niños formarán finalmente los denominados «grupos burbuja», planteados inicialmente para que las etapas inferiores a cuarto de Primaria (diez años) arranquen el curso con los mismos 15 o 20 compañeros, sin usar mascarilla ni mantener distancia. «Con el Ministerio de Sanidad podrán estudiar esta cuestión. Porque si ponemos el grupo de 25, o de 23 o de 24, porque no necesariamente llegan al máximo de la ratio todos los grupos que hay en los centros educativos, automáticamente flexibiliza y automáticamente resuelve el problema. Pero bien, esto es lo que queda por trabajar», dijo en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia. Lee la noticia completa aquí.

10.08El gobernador de Nueva York pide «máxima precaución» a pesar de la tendencia a la baja en la cifra de casos El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha pedido «máxima preocupación» a pesar de la tendencia a la baja en la cifra de casos de coronavirus. «El coronavirus no se ha ido», ha alertado antes de recalcar que una veintena de estados en todo el país están sufriendo un aumento de los contagios. «El virus está ahí fuera. Está aumentando en 21 estados y catorce de ellos tienen el mayor número jamás registrado de infectados», ha lamentado.

9.50El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid asegura que si el Real Decreto-ley fija una distancia de 1,5 metros «Madrid lo cumplirá» El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este viernes que si el Real Decreto-ley fija una distancia de 1,5 metros entre los alumnos «Madrid lo cumplirá». «Yo he criticado que hayan puesto el metro y medio y no dejar una vía de escape si realmente en septiembre no hiciera falta. Eso es lo que yo he dicho. Evidentemente, si hay un Real Decreto-ley que dice que hay que cumplir el metro y medio, Madrid lo cumplirá, porque Madrid siempre cumple las leyes». ha manifestado Ossorio en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

9.47India supera los 10.000 contagios diarios de COVID-19 por primera vez y se convierte en el cuarto país del mundo con más casos India se acerca ya a los 300.000 casos de nuevo coronavirus, después de superar por primera vez el umbral de los 10.000 contagios diarios, dentro de un balance del Ministerio de Sanidad que incluye también una cifra récord de personas fallecidos por COVID-19. En concreto, las autoridades han registrado 10.956 infectados adicionales desde el jueves, lo que eleva el recuento provisional por encima de 297.000. La cifra de víctimas mortales ha aumentado hasta 8.498, 396 que en la jornada previa, según el diario 'Times of India'. India es el cuarto país más afectado por la pandemia en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia, y después de superar a Reino Unido. Si se tiene en cuenta el dato de fallecidos, ocupa sin embargo el undécimo lugar, según la Universidad Johns Hopkins.

9.45Temperatura y humedad, determinantes en propagación Covid, según estudio UPCT Factores climatológicos como la temperatura y la humedad son determinantes para la propagación de la infección por SARS CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, según un estudio liderado por el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Fernando López, realizado en colaboración con investigadores de Canadá y Brasil y publicado por la revista «Geographical Analysis», informa la UPCT. Sumando los factores analizados vinculados a la incidencia del clima se evidencia que la mayoría de las provincias limítrofes con el mar y las más cálidas han sido las que han tenido menor incidencia de coronavirus han registrado durante el período estudiado. «Estos resultados son coincidentes con estudios similares. También avalan la teoría de que la difusión del virus es menor con elevadas temperaturas y humedad», afirma López, profesor de la Facultad de Ciencias de la Empresa.

9.18Caen en dos tercios los pasajeros alemanes con destino a Baleares hasta abril Unos 317.400 pasajeros partieron a las islas Baleares entre enero y abril desde uno de los principales aeropuertos alemanes, lo que supone dos tercios menos que los 965.400 de un año atrás, informó hoy la Oficina Federal de Estadística (Destatis). En abril de este año, el tráfico internacional quedó totalmente paralizado debido a la pandemia del coronavirus; dado que las vacaciones de Semana Santa tuvieron que ser canceladas, sólo 199 personas volaron ese mes a las Baleares desde un aeropuerto alemán.

9.09La biometría facial, la solución «más segura» para acceder a los estadios en la nueva normalidad El seguidor de fútbol no deberá llevar el carné de abonado en su bolsillo cuando vuelva a los estadios, tampoco entrará en contacto con los operarios del club para acceder por el torno con una entrada; simplemente deberá descargarse un código QR en su teléfono móvil que le permitirá ubicarse en la grada habilitada para disfrutar del partido mediante un sistema de reconocimiento facial y de temperatura. Así será el fútbol de la nueva normalidad cuando el Gobierno autorice la presencia del público en las gradas. De momento, la competición se ha reanudado a «puerta cerrada», pero algunos clubes ya han solicitado la posibilidad de ocupar el 30% del aforo de su estadio al encontrarse en la fase 3 de la desescalada y presentar datos favorables en la evolución de la pandemia de la COVID-19.

8.48El PIB británico sufre una caída récord del 20,4% en abril debido al confinamiento El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido sufrió una contracción del 20,4 % en abril pasado, una cifra mensual récord de caída, informó este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés). Los datos, peores de lo estimado por los analistas británicos, corresponden a un mes completo del confinamiento del Reino Unido por la pandemia de la COVID-19, impuesto a finales de marzo.

8.38El Gobierno autoriza la apertura de un corredor turístico seguro hacia Baleares desde el 15 de junio El Ministerio de Sanidad ha dictado una Orden por la que autoriza, a partir del próximo 15 de junio, la puesta en marcha de un programa piloto para el establecimiento de un corredor turístico seguro hacia las Islas Baleares mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores. Así, desde el próximo lunes se permitirá la entrada de turistas a Baleares procedentes de Estados miembros o Estados asociados Schengen a través de rutas aéreas específicas, así como la entrada a territorio nacional a través de las fronteras interiores a las personas que lleguen a Baleares a través de este corredor, quedando éstos exceptuados de guardar el periodo de cuarentena. Según una Orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la apertura de los corredores turísticos requerirá que la comunidad autónoma de destino se encuentre en la fase III del Plan de Transición a la Nueva Normalidad.

8.27Seúl amenaza con endurecer aún más las medidas de distanciamiento social si la cifra de infectados no baja a un dígito Las autoridades surcoreanas anunciaron este viernes que mantendrán hasta nuevo aviso las medidas endurecidas de distanciamiento en la región en torno a Seúl ante el persistente número de brotes detectados en la zona que están deparando decenas de nuevos casos diarios. Así lo anunció este viernes en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Park Neung-hoo, que advirtió que las medidas de distanciamiento podrían endurecerse aún más si el número de nuevos contagios diarios de COVID-19 no desciende. «Si el número de nuevos casos no baja a un solo dígito vamos a meditar si implementar un esquema de distanciamiento social más estricto», explicó.

8.20Los quiosqueros de Valladolid lucen este viernes el cartel de 'Se vende' para denunciar su grave situación Los quiosqueros de Valladolid protagonizarán este viernes una acción reivindicativa para denunciar la grave situación por la que atraviesan como consecuencia de la crisis originada por la pandemia del coronavirus. Se trata de una movilización que cuenta con el apoyo de la Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de Castilla y León (Tradecyl) y que ha sido organizada por el colectivo en lucha por sus puestos de trabajo.

8.00La campaña de Trump pide a los asistentes al mitin de Oklahoma que no demanden si contraen coronavirus La campaña presidencial del presidente de EE.UU., Donald Trump, no se hace responsable de que los asistentes al mitin que pronunciará el 19 de junio en Tulsa, Oklahoma, se contagien de coronavirus y les pide no demandar en caso de que así sea. Los asistentes al evento, el primero que llevará a cabo Trump tras el parón ocasionado por la pandemia, deben confirmar su asistencia al mitin y, al registrarse, tienen que aceptar un descargo de responsabilidad en el que declaran que reconocen que «existe un riesgo inherente de exposición a la Covid-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes».

7.40Un nuevo positivo corta la racha de 18 días sin contagios locales en China Un nuevo contagio local por coronavirus SARS-CoV-2 en Pekín finiquitó este jueves la racha iniciada el pasado 24 de mayo de 18 días consecutivos sin registrar un solo positivo por transmisión local en China, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Se trata de un varón chino de 52 años que, según la prensa local, no había abandonado la capital en al menos los últimos 15 días (el tiempo en que suelen tardar de media en aparecer los síntomas). Este caso también terminó con la racha de 56 días seguidos sin contagios locales en Pekín. Además de ese paciente, el país asiático diagnosticó otros 6 positivos en viajeros procedentes del extranjero, conocidos como casos «importados».

7.20El fracaso de las app para rastrear las cadenas de contagio del coronavirus A principios de abril, fue anunciado como un importante proyecto paneuropeo de lucha contra la pandemia. Al menos sobre el papel, parecía muy razonable servirse de aplicaciones, el sistema bautizado como «Corona Warning», para detener la propagación del virus el espacio público. Pero el hecho es que ha resultado un sonoro fracaso. Ni la población se ha descargado esas aplicaciones en la medida que se esperaba ni esa tecnología ha demostrado poder rastrear eficazmente las cadenas de contacto. Lee la noticia completa aquí.

7.00Millones de niños podrían ser víctimas del trabajo infantil por el coronavirus Millones de niños corren el riesgo de tener que realizar trabajo infantil por la crisis del Covid-19, enfermedad causada por el último coronavirus, lo que supondría el primer aumento después de 20 años de avances. Así se desprende del informe 'El Covid-19 y el trabajo infantil: periodo de crisis, momento para actuar', de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

6.35Honduras roza los 300 muertos y 7.700 contagios por Covid-19 Honduras roza los 300 muertos y 7.700 contagios con Covid-19, desde que, hace tres meses, fueron confirmados los primeros dos casos de enfermos, en dos mujeres hondureñas, procedentes de España y Suiza. En su informe diario en cadena nacional de radio y televisión, el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), indicó que de 828 nuevas pruebas PCR para diagnosticar el virus, 309 dieron positivo, y que se han registrado otros cuatro decesos, con los que la cifra ascendió a 294. El registro de contagiados, con los 309 casos nuevos, a nivel nacional, llegó a 7.669, añade el informe oficial.

6.30Twitter desarma una operación del Gobierno chino para mejorar su imagen por la gestión del Covid-19 La red social Twitter reveló hoy que ha suspendido 174.000 cuentas vinculadas al Gobierno chino que participaban de un esfuerzo coordinado para promover narrativas favorables a su gestión de la crisis del coronavirus y de las protestas pro democracia de Hong Kong, entre otros asuntos. Las cuentas fueron desactivadas durante los primeros tres meses de 2020 y, según Twitter, en su mayoría escribían mensajes en mandarín y buscaban mejorar la imagen del Gobierno liderado por el Partido Comunista Chino, fundamentalmente en Asia. Según la empresa del pájaro azul, la red propagandística no consiguió demasiada repercusión digital, y la mayoría de mensajes que creaba terminaban siendo compartidos por otras cuentas que formaban parte de la misma operación, en lugar de propagarse de forma independiente mediante el resto de usuarios.

6.30EE.UU. y Brasil colocan a América como la región con más muertes por coronavirus América lidera las estadísticas mundiales de muertes por el coronavirus, una cuenta que indica las dramáticas y crecientes cifras que salen diariamente en varios países del continente, en medio de las desescaladas de las medidas de aislamiento social para reactivar la economía. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que América, con 185.800 fallecimientos, superó a Europa, que a fecha de hoy ya cuenta 185.500, la segunda zona más afectada por la pandemia a nivel global. América contabiliza 3,48 millones de casos, frente a 2,33 millones en Europa, y ambos continentes concentran más del 90 % de las muertes por la enfermedad, que ascienden a 413.372.

6.30EE.UU. supera los 113.000 muertos y 2 millones de contagios de Covid-19 Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 113.774 muertos y 2.021.990 casos confirmados de Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 850 nuevos decesos y 21.436 contagios más que el miércoles. El estado de Nueva York se mantiene como la zona de EE.UU. más castigada desde el comienzo de la pandemia con 381.000 casos confirmados y 24.442 fallecidos. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 17.193 personas.

6.30Brasil alcanza los 40.000 muertos por coronavirus y supera los 800.000 casos Brasil confirmó 1.239 nuevos decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos llega a 40.919, mientras que los infectados superan ya los 800.000, informó este jueves el Ministerio de Salud. De acuerdo con el boletín, el gigante sudamericano, uno de los epicentros de la pandemia, volvió a registrar más de 1.000 muertos diarios, además de contabilizar 30.412 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que elevó el número total de casos a 802.828. Los números confirman el acelerado ritmo de propagación del Covid-19 en Brasil, el segundo país del mundo con más contagiados, detrás de Estados Unidos, y que se acerca a la segunda posición también en número de muertos, actualmente ocupada por el Reino Unido.

6.30El rebrote se consolida en Panamá con récord de 697 casos de Covid-19 en un día Panamá registró ayer la cifra récord de 697 nuevos casos de Covid-19 en un solo día, con lo que acumula ya 18.586 contagios confirmados y 418 fallecidos por la enfermedad, que se detectó por primera vez el 9 de marzo pasado en el país. Esta cifra de nuevos contagios confirma la escalada de la pandemia que comenzó hace unas dos semanas y que también tuvo como pico el sábado 6 de junio, cuando de reportaron 16 muertos, la cantidad más alta en un solo día.

6.30México registra 4.790 contagios y 587 defunciones por Covid-19 Las autoridades de Salud de México informaron de 4.790 contagios y 587 defunciones por Covid-19, con lo que el país llegó a 133.974 casos confirmados, con 15.944 muertes desde el comienzo de la pandemia. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, señaló que la carga acumulada de casos confirmados de coronavirus durante esta jornada se elevó en un 3,7 % en comparación con los 129.184 contagios del día anterior. «Hemos mantenido un incremento cada día de alrededor de estos números, 4.790 para el día de hoy. Hemos estado en esa cantidad, un incremento de 3,7 %», comentó Alomía en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

6.30Cuba cancela por el coronavirus su mayor feria comercial y de inversiones La Feria Internacional de La Habana (FIHAV), la mayor y más importante bolsa comercial de Cuba cuya edición de 2020 estaba programada para octubre, no se celebrará este año debido a la pandemia del coronavirus, anunció el Gobierno. La feria ha quedado oficialmente suspendida por la «situación epidemiológica internacional», divulgaron a través de la red social Twitter tanto el comité organizador como la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Ana Teresita González.

6.30Más del 10 % de población de Ginebra se contagió de Covid-19, según un estudio Un 10,8 % de la población de Ginebra, ciudad sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros muchos organismos internacionales, se contagió de Covid-19 durante la actual pandemia, una cifra mucho mayor que los casos confirmados, según un estudio médico publicado ayer. El porcentaje calculado por los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) y otros centros de investigación locales equivaldría a entre 20.000 y 50.000 personas, dependiendo de si se tiene o no en cuenta el área metropolitana de la ciudad, aunque en cualquier caso multiplicaría varias veces la cifra oficial de contagios (5.100).

6.30Más de 6.000 fallecidos en Perú al cumplir 88 días de emergencia por el coronavirus El número de fallecidos por Covid-19 en Perú alcanzó los 6.109, al cumplirse 88 días del inicio de la emergencia sanitaria, con un nuevo pico de 206 decesos registrados en las últimas 24 horas, según el informe del Ministerio de Salud. La enfermedad ha golpeado con mayor severidad en Lima, la ciudad capital, donde se registran 2.675 fallecidos, seguida por las norteñas Lambayeque con 648 muertos, y Piura con 601 decesos, en lo que va de la pandemia en el país sudamericano.

6.30Chile confirma su tercer ministro contagiado de coronavirus El Gobierno de Chile cha confirmado que el ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristián Monckeberg, ha dado positivo por Covid-19, convirtiéndose así en el tercer miembro del Gabinete de Sebastián Piñera en contagiarse. De acuerdo con las autoridades, Monckeberg no habría tenido contacto estrecho con el presidente Piñera en los últimos días. También se informó de que el ministro comenzará una cuarentena de 14 días para recuperarse.