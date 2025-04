Nuevo repunte en la cifra de contagios, con 580 en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad acaba de notificar 580 contagios y tres fallecimientos en las últimas 24 horas en nuestro país. Es la cifra más alta desde el fin del estado de alarma

Sigue minuto a minuto la crisis del coronavirus en España.

Esta ceremonia civil de Estado, como insiste el Gobierno en definir, comenzará a las 9.00 horas para despedir a los fallecidos y reconocer a los que lo han trabajado durante los momentos más difíciles de la crisis del coronavirus, desde sanitarios a otras profesiones que no cejaron en su labor.

Las reuniones de personas jóvenes de entre 15 y 40 años, con muchos contagios y gran movilidad, "preocupan" a la consejera de Salud, Nekane Murga, que ha insistido en que la obligatoridad de llevar mascarilla en el País Vasco para todos los ciudadanos "siempre", para frenar los contagios. "Ante la duda, se debe usar siempre la mascarilla" porque hay un porcentaje importante de personas asintomáticas que pueden transmitir el virus y, por ello, "el motivo de llevar la mascarilla no debe ser las multas", sino colaborar a evitar la expansión del covid-19, ha dicho en Radio Euskadi sobre la orden de su departamento que este jueves ha entrado en vigor .

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que la "responsabilidad individual" en el uso de las mascarillas "ha de estar profundamente asumida por cada persona" y no se puede "dejar en manos de una norma", y ha recordado que el uso de la misma "es obligatorio en toda España". Puig ha hecho estas manifestaciones en Madrid, donde ha acudido al acto civil de Estado en memoria de las víctimas de la pandemia de coronavirus y que ha servido también de homenaje a todas las personas y colectivos que han luchado en primera línea contra el Covid-19.

"Ayer concluimos con éxito la primera fase de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamalei y la segunda fase esperamos terminarla el 3 de agosto, luego enseguida pondremos en marcha la tercera etapa, y no solo en Rusia, sino en una serie de otros países", dijo Dmítriev en una rueda de prensa telemática.

La recomendación del Gobierno local ha llegado poco antes de conocerse el dato actualizado el coronavirus en España, que sigue en evidente crecimiento. El Gobierno de Aragón pide a los zaragozanos que no salgan de la ciudad. A la vista de las dificultades jurídicas que ha tenido Cataluña para ordenar confinamientos, las autoridades prefieren hacer un llamamiento a la responsabilidad antes que legislar un cierre.

«El control de riesgos adoptado en los centros saniarios está funcionando, ya no son un foco de transmisión como lo eran antes»,, asegura Simón, que dice que hasta en el Hospital de Lérida, «donde hay cierta sobrecarga»,, se está controlando el riesgo.

«Afortunadamente Madrid no está detectando brotes de riesgo y está experimentando un descenso lento y suave que es muy positivo para la comunidad, pero no hay que bajar la guardia [...] Cataluña y Aragón iban muy bien...», expone, por lo que insiste en que «hay que detectar todos los sospechosos de coronavirus posibles». «Solo cuando nos acerquemos a una positividad cero estaremos tranquilos», añade.

«En España no tenemos ninguna otra transmisión de humanos a animales, aparte de la de los visones [en Aragón]», asegura.

Ya han llegado a China los diez primeros españoles de los 600 que, a pesar de tener permiso de residencia, no habían podido regresar tras el cierre de la frontera a finales de marzo por el coronavirus. Este primer grupo ha viajado en uno de los vuelos especiales conseguidos por Alemania para trasladar a sus nacionales, sobre todo directivos, empresarios e ingenieros y personal técnico de fábricas. Gracias a sus buenas relaciones con sus homólogos germanos, la Cámara Oficial de Comercio de España en Pekín consiguió treinta asientos en tres vuelos. Aunque estos se han retrasado por las trabas burocráticas chinas , que están impidiendo la vuelta de muchos expatriados, el primero ha llegado este jueves a la ciudad costera de Qingdao, donde sus pasajeros tendrán que hacer una cuarentena de dos semanas en un hotel que ellos deben pagar. Entre los españoles destacan los integrantes del cuerpo técnico del club de fútbol Tianjin Teda, un consejero económico de la Embajada española y familiares de expatriados. Antes de subir al avión en Alemania, todos ellos tuvieron que hacerse la prueba del coronavirus y deberán someterse a otras dos más hasta que acabe su cuarentena y puedan por fin llegar a sus hogares. Después de medio año, para algunos será por fin el reencuentro con sus seres queridos. Informa Pablo M. Díez, corresponsal en Pekín .