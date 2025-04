Coronavirus España directo: Francia bate su récord y registra 32.427 casos en un día

La canciller alemana, Angela Merkel, ha pedido este sábado a los ciudadanos de su país que permanezcan en casa en la medida de lo posible y eviten reuniones y viajes innecesarios. La petición se ha producido después de que Alemania marcara un nuevo récord de casos de coronavirus, con 7.830 contagios. Otros países europeos, como Hungría, Austria, Polonia y República Checa, también registran nuevos récords. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) podrían colapsar en Europa por el aumento de ingresos de pacientes, ha advertido el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ya en nuestro país, el Gobierno vasco ha anunciado nuevas medidas para intentar frenar al covid-19 en su territorio. Las reuniones sociales quedan limitadas a seis personas como máximo, bares y restaurantes deberán cerrar a medianoche y los parques infantiles, una hora antes. El aforo de la hostelería y de las ceremonias religiosas se reduce a la mitad en interiores. En Cantabria, su ejecutivo ha recomendado este sábado el «autoconfinamiento voluntario». Por su parte, la revista científica «The Lancet» ha criticado en un editorial la respuesta de España a la pandemia, señalando, entre otras debilidades, que la desescalada fue demasiado rápida.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 13 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 a viajeros procedentes del extranjero, frente a los 24 detectados el día anterior. Este es el segundo informe consecutivo de las autoridades sanitarias chinas en el que no aparecen nuevas infecciones en la ciudad oriental china de Qingdao, donde el pasado domingo se detectó un rebrote, el primero en China desde julio. Por el momento, en Qingdao hay 13 casos confirmados y un asintomático, procedente del Reino Unido, según las autoridades sanitarias municipales. En cuanto a los 13 «importados» anunciados hoy por la Comisión Nacional, estos se detectaron en Shanghái (este, 5), Tianjin (noreste, 4), Cantón (sureste, 2), Sichuán (centro, 1) y Shaanxi (centro, 1).

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 8.040.922 casos confirmados de coronavirus y la de 218.455 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 66.420 contagios más que el jueves y de 710 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.337. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.915 personas.

Naciones Unidas ha mostrado este viernes su preocupación por el «riesgo significativo» de un brote de coronavirus en el campo de refugiados de Al Hol, situado en la frontera entre Siria e Irak, donde, hasta la fecha, se han detectado cuatro casos de la enfermedad. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, se ha hecho eco de la preocupación de los trabajadores humanitarios sobre el terreno y ha afirmado que la capacidad de detección es «relativamente limitada» y que la institución junto a sus socios están dando asistencia pero que esta no puede sustituir a «soluciones duraderas».

Cataluña ha registrado hasta este sábado 197.144 casos confirmados acumulados de coronavirus -170.165 con una prueba PCR-, 2.846 más que en el recuento del viernes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.586, 9 más que los registrados el viernes: 8.271 en hospital o centro sociosanitario, 4.199 en residencia, 850 en domicilio y 266 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.103, lo que supone un aumento de dos respecto al último recuento.

La canciller Angela Merkel ha instado esta mañana a los alemanes a frenar los contactos sociales y mantener los viajes al mínimo, en un llamamiento personal. "Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que el virus se propague sin control. Cada día cuenta", ha dicho Merkel en su podcast de video semanal. Si bien las tasas de infección de Alemania han sido más bajas que en gran parte de Europa, se han acelerado y alcanzaron un récord diario de 7.830 el sábado, según el Instituto Robert Koch (RKI) para enfermedades infecciosas. El número de muertos aumentó en 33 a 9,767. Los políticos y los expertos en salud han pedido a la población que tome medidas voluntarias además de las ya prescritas, incluido el uso de máscaras, evitar el contacto cercano con otras personas y lavarse las manos. "Tenemos que ir más allá", ha dicho Merkel. "Apelo a usted: Reúnase con menos gente, ya sea en casa o fuera. Por favor, abandone cualquier viaje que no sea absolutamente esencial, cada fiesta que no sea absolutamente esencial. Quédese en casa, donde sea posible", ha insistido. Informa Reuters.

Por provincias, en la última jornadas se han producido 54 nuevos contagios en la de Castellón (con 5.324 en total); 364 en la de Alicante (on 16.717 en total) y 417 en la provincia de Valencia (27.361 en total). Además, hay 7 casos sin asignar. Informa EFE.

La Policía Nacional ha tenido que intervenir esta madrugada en una fiesta que se estaba celebrando en un garaje de Santander, en el que las más de 20 personas que había dentro no llevaban mascarillas y todas han sido propuestas para sanción por incumplir las normas para evitar la propagación de la covid. En el garaje, la Policía comprobó que había música y bebidas y que todos los que allí estaban no llevaban la mascarilla, obligatoria por las normas decretadas por Sanidad para evitar la covid-19 y que, en el caso de Cantabria, fijan en diez el número máximo de personas para reunirse. Informa EFE.

El Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), gobernado por el PSPV- PSOE , ha sido condenado en los tribunales por no proteger a sus funcionarios frente al coronavirus y deberá proporcionarles Equipos de Protección Individual (EPI), así como a la adecuada limpieza de instalaciones y otros medios materiales, además de hacerles test. Siga leyendo la noticia aquí.

Las Islas Baleares han contabilizado en las últimas 24 horas 144 nuevos casos de covid-19, ha informado la Conselleria de Salud y Consumo, que no ha contabilizado ningún nuevo fallecimiento ni en hospitales ni en residencias respecto a ayer viernes. Según el último informe diario del Govern, este sábado hay 141 personas contagiadas de SARS-CoV-2 en los hospitales de Baleares, siete menos que ayer, y 39 en cuidados intensivos, igual que este viernes. Desde que comenzó la pandemia, en Baleares se han registrado 312.186 casos. El número total de fallecidos asciende a 334, de los que 170 corresponden a residencias de mayores. Informa EFE.

Los aforos en ámbitos como la hostelería, los eventos culturales y los religiosos se reducirán al 50 % en el País Vasco y el cierre en restaurantes y bares se adelantará una hora, hasta a las 00.00, mientras que las agrupaciones no podrán superar las 6 personas. Estas son algunas de las medidas restrictivas que se han adoptado este sábado en una reunión del comité asesor que asiste al lendakari, Iñigo Urkullu, como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), tras la cual, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, las ha explicado en una comparecencia de prensa. Se recogerán en una orden que se publicará en los próximos días, una vez que reciban la ratificación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Un brote de coronavirus que ha afectado a doce profesionales sanitarios y 28 pacientes del Hospital Vall d'Hebron ha obligado a este centro sanitario barcelonés a no admitir enfermos derivados del SEM (Sistema de Emergencias Médicas) durante 24 horas, entre el jueves pasado y ayer, viernes. Fuentes del Hospital Vall d'Hebron han informado este sábado a EFE que este tipo de situaciones «es habitual» entre los grandes centros sanitarios de Cataluña, si las circunstancias así lo requieren, por lo que cuando se detectó el brote se acordó que no se aceptarían enfermos derivados por el SEM (Sistema de Emergencias Médicas) hasta que estuviera controlado.

Bruni ha señalado que los tres residentes del Vaticano que en los últimos días habían resultado positivos al coronavirus ya se han curado. Mientras, se ha confirmado otro caso de un residente de la Ciudad del Vaticano y de once miembros de la Guardia Suiza, el pequeño ejército del papa. Informa EFE.

El Vaticano ha confirmado un caso de coronavirus en la Casa Santa Marta, la residencia del papa Francisco, aunque el afectado no presenta síntomas y ya ha sido aislado, según ha informado este sábado el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. El enfermo ha abandonado temporalmente la Casa Santa Marta, la residencia donde el pontífice argentino prefirió vivir dentro del Vaticano, y con él han sido aisladas todas las personas con las que ha mantenido contacto directo.

Italia está considerando endurecer las restricciones a nivel nacional en respuesta a un aumento en los casos de Covid-19, ha dicho el jefe de la región noroccidental de Liguria. Giovanni Toti ha señalado que el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, reunió a las autoridades locales el sábado para discutir posibles nuevos pasos. "Estamos trabajando en algunas medidas", ha escrito Toti en Facebook, y ha agregado que el gobierno instará a las escuelas a alternar entre lecciones online y en persona, y les dirá a las empresas que aumenten el teletrabajo. Si embargo, por el momento, no se estudia introducir un toque de queda nocturno ni más restricciones a bares y restaurantes. Informa Reuters.

La revista recalca en su editorial que los "cuatro pilares del sistema sanitario español -gobernanza, financiación, prestaciones y personal- ya estaban en una situación de fragilidad" cuando el sistema se vio "superado" por la pandemia en marzo. "The Lancet" alerta que los servicios sanitarios españoles están "faltos de personal, faltos de recursos y bajo presión". Informa EFE.

"The Lancet" divulgó en agosto una carta de investigadores españoles que reclamaba una evaluación independiente de la gestión de la pandemia en el país, y este mes otra misiva en la que se pide datos más rigurosos y detallados sobre la expansión del coronavirus.

La revista científica "The Lancet" critica en un editorial que la retirada de las restricciones para frenar la primera ola de la pandemia se aceleró en exceso en algunas regiones de España y advierte de que los servicios sanitarios del país están "faltos de recursos". "Cuando el confinamiento nacional se levantó en junio, algunas autoridades regionales fueron probablemente demasiado deprisa al reabrir y demasiado lentas para implementar un sistema de detección y seguimiento eficiente", indica el editorial.

El ministro de Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg , y su homóloga belga, Sophie Wilmes , ha dado positivo sin síntomas en la prueba del coronavirus, según han confirmado su portavoz y la propia ministra, respectivamente. En lo que se refiere al caso de Schallenberg, según la agencia austriaca APA, existe la sospecha de que el ministro, que se encuentra ahora mismo en cuarentena domiciliaria, pudo haber contraído el virus durante una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea que tuvo lugar en Luxemburgo el pasado lunes. De momento, y a falta de verificar esta información, todas las personas con quienes ha contactado, en particular los miembros del Ejecutivo, se someterán a pruebas de coronavirus. Por su parte, Wilmes lo comunicó a través de Twitter.

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha notificado este sábado la detección de 207 nuevos casos de Covid-19 en la región. Este viernes fallecieron tres mujeres, dos de ellas de 90 y 86 años, usuarias de centros residenciales, y otra mujer de 64 años. Con estos datos, el Principado registra una tasa de positividad del 5,59%, tras haberse realizado ayer 3.703 pruebas PCR, según ha explicado la Consejería en nota de prensa. Las personas afectadas notificadas este sábado presentan síntomas leves o son asintomáticas y permanecen aisladas en sus domicilios, a excepción de dos que han precisado ingreso hospitalario. No ha habido nuevos ingresos en la UCI. Informa EP.

Melilla tendrá a partir de las 0,00 horas del domingo un cierre total de la hostelería y prohibirá bodas, bautizos y primeras comuniones durante los próximos 15 días para intentar frenar el coronavirus en la ciudad autónoma, una de las tres regiones con más alta incidencia de Covid-19, solo por detrás de Navarra y Madrid. Según ha informado la Consejería de Salud Pública, la Ciudad Autónoma decreta el cierre "de todos los locales hosteleros, desde cafeterías a bares, restaurantes, pubs y demás locales de ocio nocturno", y únicamente se permitirá la comida a domicilio, a partir de las 00.00 horas de este domingo, 18 de octubre, hasta el 1 de noviembre. Salud Pública ha destacado igualmente que las reuniones se reducen de diez a un máximo de seis personas siempre que no sean convivientes o se refieran al ámbito educativo, laboral y deporte de categoría nacional. Por último, los establecimientos comerciales tendrán como horario tope de cierre estas dos semanas hasta las 20,00 horas, salvo los establecimientos de alimentación, hasta las 22.00 horas, y las farmacias de guardia. Informa EP.

El Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha confirmado este sábado la detección a través de pruebas PCR de 52 nuevos positivos por coronavirus en Ceuta durante las últimas 24 horas, una cifra no alcanzada nunca en un solo día desde el inicio de la pandemia, lo que supone que la ciudad alcance un nuevo récord de casos activos con 271. También se ha registrado un fallecido, la decimocuarta víctima mortal atribuida a la Covid-19 en Ceuta desde la declaración del estado de alarma. Por otro lado, el Ejecutivo regional que preside Juan Vivas (PP) espera tener el lunes el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para imponer nuevas restricciones de movilidad internas. El Gobierno de Ceuta prevé limitar a un 30% en interiores y a un 50% en terrazas el aforo máximo de los locales hosteleros, así como adelantar a medianoche su cierre. Cuando entre en vigor el decreto elaborado por la Consejería de Sanidad todos los establecimientos de venta al público deberán estar cerrados como muy tarde a las 22.00 horas y se prohibirá salir al campo entre las 20.00 y las 7.00 horas para impedir la organización de botellones y cualquier tipo de reunión que congregue a más de seis personas no convivientes. Informa EP.

«Señores políticos, así se lucha contra el virus, no haciendo lo que os da la gana». El precio de las mascarillas vuelve a estar en el centro del debate después de que un español de viaje en Portugal se quedase perplejo al comprobar que en España adquirir una mascarilla es siete veces más caro que hacerlo en el país vecino: el precio de este producto sanitario está fijado dentro de nuestras fronteras en 0,96 céntimos por unidad, mientras que los lusos pueden comprar 20 mascarillas por 1,74 euros. El quid de la cuestión no es otro que el IVA .

Ya no hay colas abrumadoras a las puertas del comedor social más antiguo de la capital, en el distrito de Chamberí. Tampoco frente a un pequeño local del barrio de Aluche, donde el pasado mayo perennes hileras de personas aguardaban hasta ocho horas para rascar algo que echarse a la boca. En la segunda ola del Covid-19 la tormenta de necesidad parece haber abandonado las calles. Sin embargo, sigue ahí; ahora, pasa más desapercibida. Desterrada la urgencia desatada por el confinamiento y tras una tregua estival, la necesidad, siempre latente, ha regresado con ERTE que se alargan y trabajos precarios que se acaban.

Senadores demócratas de Florida señalaron al gobernador Ron DeSantis que no es hora de acabar con los reportes oficiales diarios de la Covid-19 en medio de un «alza de los casos y las hospitalizaciones» durante la pandemia, que este sábado alcanzó los 16.118 fallecidos en el estado. Los últimos datos reportados hoy por el Departamento de Salud de Florida muestran un incremento de las tendencias, tanto de los casos diarios, con 4.044 más en 24 horas, como de la tasa de positivos, que subió al 5,19 % de un total de 77.517 pruebas realizadas el viernes.

La Comunidad de Madrid rendirá un homenaje mañana, domingo, con un minuto de silencio y una ofrenda floral y musical, a las víctimas de la Covid-19, especialmente a aquellas cuyos cadáveres no fueron reclamados. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por los miembros de su Gobierno, será quien presida el homenaje, previsto a las 12:00 horas , al que acudirán también el alcalde y la vicealcaldesa de la capital, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís.