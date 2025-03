Coronavirus España directo: Se ordena el cierre del Eurotúnel

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este sábado que la prisa por la compra de la vacuna contra la covid y su distribución no se justifica e insistió en que la pandemia está llegando a su fin en Brasil, pese a que los números de los últimos días evidencian una segunda ola más letal. "La pandemia realmente está llegando a su fin. Los números han mostrado eso. Estamos con una pequeña subida ahora, pero se trata de un pequeño repique, que es previsible", aseguró el líder de la negacionista ultraderecha brasileña en una entrevista que concedió para una transmisión al vivo en redes sociales de uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro.

Las autoridades de Costa Rica alertaron este sábado que las camas de cuidados intensivos presentan una alta ocupación y que el espacio para los pacientes más críticos se encuentra "al tope", ante lo que mantienen un monitoreo constante de la capacidad hospitalaria. El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó en un comunicado de prensa que el país está alcanzando una "situación altamente peligrosa", en la cual las personas graves pueden quedarse sin atención. "Cerca de un tercio de los pacientes covid-19 que ingresa a cuidados intensivos va a experimentar una falla renal y por ende va a requerir una cama de cuidados críticos. Este umbral que alcanzamos hoy nos coloca ante el riesgo de no poder darles el soporte que requieren estos pacientes. Necesitamos reaccionar, el sistema de salud no es infinito y estamos alcanzando una situación altamente peligrosa", manifestó Salas.

China ha detectado un nuevo caso de coronavirus de transmisión local en la ciudad de Liaoning y 22 casos importados procedentes del exterior, según han notificado este domingo las autoridades sanitarias locales. Además se han detectado tres casos asintomáticos en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China. Las autoridades sanitarias no han detectado nuevos casos sospechosos o muertes en las últimas 24 horas, un periodo en el que 21 pacientes de COVID-19 han recibido el alta en el país asiático.

La institución también ha identificado seis casos de anafilaxis, reacciones graves, en personas alérgicas que han sido vacunadas, ninguna mayor de 65 años, y ha publicado un protocolo en el que siguen recomendando la vacunación de las personas con alergia. Sin embargo, si al recibir la primera dosis de la vacuna se tiene una reacción, la CDC no recomienda que se ponga la segunda. Asimismo, las personas con alergia que la reciban deberán ser supervisadas quince minutos después de recibirla o treinta si ya han sufrido en su vida episodios alérgicos graves.

La prohibición de los vuelos comenzará a partir de las 06:00 horas de este domingo y el Gobierno ha recomendado en un comunicado no viajar a menos que sea necesario. No hay evidencias de que esta cepa del virus sea más mortal, pero sí es un 70 por ciento más contagiosa que las anteriores, lo que ha hecho que el Gobierno de Reino Unido haya decretado el confinamiento total de Londres y el sureste del país, mientras que en las regiones de Gales y Escocia se han ordenado cierres perimetrales entre otras medidas restrictivas.

A la luz del ritmo de contagios, el ministro de Interior, José Elice, ha pedido en una entrevista en la emisora RPP que los ciudadanos no acudan a las playas durante la Navidad, ya que es una actividad complicada de controlar por la Policía. Asimismo, el Ministerio de Salud ha concluido que la apertura de los vuelos internacionales no ha repercutido en un aumento de casos de coronavirus en el país, ya que se han detectado tres positivos de turistas entre el 5 de octubre y el 9 de diciembre.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha adelantado esta semana que este domingo se esperan 60 vuelos con 9.800 asientos ofertados y ocho barcos con 5.700 lugares procedentes de diferentes comunidades de la Península. A partir de este domingo, los turistas nacionales que se desplacen a Baleares procedentes de la Península deberán presentar una PCR negativa realizada en origen 72 horas antes de llegar a la comunidad autónoma. Si no se trae, se deberán someter a su llegada a un test de antígenos y se enfrentarán a una sanción más el coste de la prueba.

Más de 20 millones de personas están desde este domingo confinadas en Inglaterra al entrar en vigor estrictas medidas restrictivas por el alarmante aumento de los casos de covid-19, que el Gobierno británico vincula a una nueva cepa. El primer ministro británico, Boris Johnson, impuso el sábado draconianas medidas para Londres y amplias zonas del sureste de Inglaterra, que desde hoy están en el nivel de riesgo 4 -grave-, con el cierre de tiendas no esenciales, gimnasios, peluquerías, así como la prohibición para pasar a otras áreas del país. Con estas reglas, se han modificado también los planes flexibles que había autorizado el Gobierno entre el 22 y el 28 de diciembre para que familias y amigos pudieran juntarse para las navidades.

Alemania registró 22.771 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y 409 muertes relacionadas con la enfermedad, según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. Los domingos y los lunes las cifras suelen ser menores que los otros días de la semana debido a que no todas las oficinas de sanidad comunican sus datos al RKI.

Cataluña ha registrado hasta este domingo 372.111 casos confirmados acumulados de coronavirus -339.050 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.575 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.583, que son 7 más que los registrados el sábado: 10.270 en hospital o centro sociosanitario, 4.356 en residencia, 974 en domicilio y 983 que no son clasificables por falta de información.

"Los responsables médicos dejaron absolutamente claro que la gente debería deshacer las maletas", ha declarado Hancock en referencia a la petición formulada por las autoridades para que la población se quede en su casa en lugar de escapar de las ciudades afectadas, Londres en particular.

Las restricciones de movilidad por el coronavirus pueden afectar también esta Navidad a la carga de juguetes que preparan Papá Noel y los Reyes Magos, ya que si aquellas se intensifican el sector teme una caída en las ventas de hasta un 5 % en comparación con la misma campaña de 2019. Las ventas en Navidad pueden ser similares a las de 2019 si las restricciones de movilidad y de reunión por la pandemia no son excesivamente estrictas, según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

En cuanto al nuevo fallecido, éste es un hombre de edad avanzada, con factores de riesgo y no vivía en centros de mayores. Desde el inicio de la pandemia han fallecido en La Rioja 578 personas por Covid-19. De esta cifra, 286 eran residentes de centros de mayores.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que resulta "desalentador" no poder disfrutar con normalidad de las relaciones sociales y familiares debido a la pandemia de coronavirus, pero ha subrayado que este sacrificio que "nos debemos autoimponer" resulta necesario para "salvar vidas", puesto que la tasa de contagio de coronavirus "sigue siendo alta" y los efectos de la vacuna tardarán meses en percibirse. Urkullu ha respondido este sábado, por vía telemática, a algunas de las preguntas más frecuentes de los ciudadanos en relación a la covid-19 y a las medidas adoptadas para contener la pandemia.

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha reconocido este domingo que la nueva cepa de coronavirus detectada en Inglaterra está "fuera de control" y por eso el Gobierno ha tenido que actuar "rápidamente y con decisión", en referencia al confinamiento impuesto en Londres y el sureste del país. La nueva cepa no es más grave, pero sí se propaga más rápidamente. "Es una enfermedad mortal y debemos controlarla, lo cual es más difícil con esta nueva variante", ha afirmado Hancock en una entrevista con la cadena británica Sky News. "Todo el mundo, en particular quienes viven en regiones designadas Nivel 4 deben comportarse como si tuvieran el virus. Esa es la única forma de poder recuperar el control", ha añadido. En ese sentido, Hancock ha recordado que los casos se han "disparado" en los últimos días. El país se enfrenta a "un momento muy difícil de controlar hasta que llegue el desembarco de la vacuna", ha advertido.

Del total de positivos detectados la víspera en trece de las quince provincias de la isla, 45 fueron contactos de casos confirmados, 48 importados -entre ellos tres extranjeros- y en otros 10 no se precisó la fuente de infección, de acuerdo con el informe diario de las autoridades.

En una entrevista en La Sexta, Moreno ha subrayado que la comunidad andaluza “es la última en incidencia en los últimos 14 días -salvo Ceuta y Canarias-, por lo que "no vemos a corto plazo tener que modificar las limitaciones ni los aspectos marcados”, ha precisado.