Coronavirus España directo: Sanidad notifica 2.128 contagios y 24 muertos en las últimas 24 horas

La Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene aislados en sus domicilios a 265 personas después de que durante el día de hoy se hayan sumado once positivos de COVID-19 y que elevan a 24 los casos activos. Según ha informado en un comunicado la Consejería de Sanidad del Gobierno ceutí a fecha de hoy está realizando el seguimiento a 265 personas que se encuentran en aislamiento en sus domicilios. Esta situación se ha producido tras detectarse el primer brote confirmado de tres personas que tienen relación entre sí, llegadas a la ciudad en uno de los barcos fletados desde Tánger (Marruecos) a Málaga y que ha motivado que el Gobierno ceutí estudie clausurar el edificio en el que viven de la calle Fajardo Martínez.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 5.435.908 casos confirmados de COVID-19 y la de 170.453 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes) es de 34.741 contagios más que el domingo y de 434 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.846, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.634 personas.

Por segundo día consecutivo no se contabilizan casos locales en la región de Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, después de que las autoridades decidieran el cierre de la capital, Urumqi, en el oeste de China, hace poco más de un mes debido a un importante repunte, que ha afectado a casi 500 personas.

La propagación del coronavirus en la región de Asia y el Pacífico está siendo impulsada cada vez más por personas de 20, 30 y 40 años que no saben que están infectadas porque no tienen ningún síntoma o tienen síntomas leves, según ha advertido este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así se ha pronunciado el director regional de la OMS en esta región, Takeshi Kasai, quien ha advertido de que, debido a que muchos de los jóvenes son asintomáticos o tienen síntomas leves de COVID-19, transmiten el virus a otros sin saberlo.

Un nuevo sistema de medición de temperatura corporal presentado por la compañía tecnológica B+Safe podría impedir la entrada de personas con fiebre en controles de acceso como los tornos. Solo se podrá pasar este control cuando la temperatura no supere los 37.5º. El sistema incluye un sensor con un dispositivo infrarrojo integrado que mide la temperatura por lectura en la muñeca sin contacto y sin necesidad de requerir a terceras personas, ya que es el propio usuario quien realiza todo el proceso.

El brote de coronavirus detectado en la residencia de mayores Orpea Coruña, en Culleredo, se ha elevado este martes a trece casos, once usuarios y dos empleados, tras confirmarse tres nuevos positivos en residentes, informa el Servicio Gallego de Salud. Después de realizarse el lunes pruebas PCR en el centro, al haberse detectado un brote que afectaba el fin de semana a ocho usuarios y un trabajador, se han detectado otros cuatro casos, el de un trabajador -conocido ayer por la tarde- y el de tres mayores más

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lamentado en una rueda de prensa que cuando comenzó a expandirse la pandemia, algunos países limitaron las exportaciones de equipos de protección individual (EPI). "El nacionalismo en los suministros exacerbó la pandemia y contribuyó al fracaso total de la cadena de suministro global. Aunque exista un deseo entre los líderes de proteger a su propia gente primero, la respuesta a esta pandemia debe ser colectiva", ha señalado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Ahora -dice- "no podemos permitirnos cometer los mismos errores. Esto no es beneficencia, es por el bien de todos. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo". Por ello, Tedros ha afirmado que "necesitamos prevenir el nacionalismo en las vacunas".

La Atención Primaria en la Comunidad de Madrid se encuentra “al borde del colapso y no puede esperar más” y, entre las medidas más urgentes para revertir su situación destacan la necesidad de incrementar el número de rastreadores, la elaboración de un plan de contingencia, la realización “periódica” de PCR a los profesionales así como mejorar la estrategia de comunicación a la población. Así lo reivindicaron este martes las organizaciones sindicales CC.OO., Amyts, CSIT y UGT a través de un comunicado en el que emplazaron a la Consejería de Sanidad a facilitar un “número suficiente” de rastreadores con el fin de evitar que sus funciones “recaigan” sobre los profesionales de Atención Primaria y convencidas de que en la actualidad en Madrid “no se puede garantizar el rastreo” de casos.

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, ha anunciado este martes, tras la reunión del Comité de Seguimiento Covid-19, que la Comunidad limitará al 50 por ciento el número de ocupantes no convivientes en los vehículos que circulen por el territorio regional. En una comparecencia junto al consejero de Salud, Manuel Villegas, López Miras ha asegurado que esta medida se suma a las impulsadas desde el Ejecutivo autonómico en la línea de las recomendaciones del Servicio de Epidemiología y Salud Pública para combatir la expansión del coronavirus en la Región.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su Gobierno ha encargado un estudio jurídico para que la autoridad sanitaria pueda personarse "desde el punto de vista fiscal y judicial" para trasladar los casos de personas que con "síntomas claros y evidentes no han hecho una autocontención y acuden a eventos sociales" aún sabiendo que pueden estar contagiados de coronavirus. "Tenemos que asumir todos que el que tiene un síntoma tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria y autolimitarse en sus contactos", ha considerado García-Page, quien ha llamado a la prudencia y al seguimiento de las normas de "disciplina epidemiológica".

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha detectado dos nuevos brotes de la COVID-19, uno en Logroño, con 10 casos positivos confirmados, y otro en una residencia de personas mayores de Cenicero, con 7 casos, cuya salud no reviste gravedad. El brote localizado en Logroño tiene su origen epidemiológico en una reunión familiar y el de Cenicero se centra en una residencia de mayores, con 6 positivos de residentes y 1 de una trabajadora, ha detallado este martes el Gobierno riojano en una nota.

El presidente del Gobierno de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha admitido que limitar eventos sociales como bodas o funerales es una decisión que "está encima de la mesa", con lo que no descarta aplicarla en municipios con una incidencia importante de coronavirus. Precisamente en esta comunidad el positivo de un novio obligó a guardar cuarentena sus 170 invitados. En una rueda de prensa celebrada junto al consejero de Salud, Manuel Villegas, tras la reunión del Comité de Seguimiento Covid-19, López Miras ha explicado que las decisiones del Ejecutivo murciano están "en todo momento" alineadas con las recomendaciones y criterios de los servicios de Epidemiología y Salud Pública.

Lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, al ser preguntado por si han obtenido respuesta a la demanda al Gobierno de una herramienta legal que evite que los confinamientos dictados por las comunidades estén sometidos a un control judicial previo, como ha ocurrido en el caso del municipio burgalés de Aranda de Duero, para el que han tenido que solicitar hasta dos prórrogas porque el juez no autorizó directamente los 14 días demandados como criterio sanitario.

El Gobierno vasco ha anunciado las primeras medidas del plan de emergencia que entró en vigor este lunes. Un programa que afecta en esencia a los establecimientos hosteleros, que, según ha avanzado la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, deberán limitar su aforo al 60% y no podrán abrir más allá de la una de la madrugada.

Un equipo del hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha detectado dos casos de fetos que presentan un edema de piel en mujeres embarazadas e infectadas por Covid-19, una patología no grave que fue transitoria y que podría llegar a considerarse una complicación del coronavirus. Los médicos ven significativo el descubrimiento pero no concluyente por el número de casos descubiertos hasta ahora, dos sobre una sesentena de gestantes.

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió hoy de que no cumplir las normas para contener el coronovarius no equivale a un "delito menor" y mostró su aprobación a la imposición de multas si se infringen. En una rueda de prensa conjunta con el jefe del Gobierno del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, Merkel subrayó la necesidad de "aplicar las reglas de manera consecuente". "Y estoy muy agradecida de que se impongan sanciones, también por el hecho de no llevar mascarilla o cosas similares, porque no son sencillamente delitos menores", sino una forma de poner en peligro a los demás, dijo.