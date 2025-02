Coronavirus España directo: EE.UU. supera los 169.300 muertos y 5,3 millones de contagios por Covid-19

La Rioja y Murcia son las dos comunidades que ya mantienen activas las once medidas y recomendaciones que Sanidad y las comunidades consensuaron el viernes para hacer frente a los brotes de coronavirus, que entrarán en vigor la próxima medianoche en Galicia, Castilla y León y Cantabria. Puede leer las medidas aquí.

El profesor Rubén González Crespo, de la Universidad Internacional de La Rioja, ha abogado por no olvidar la relación entre los alumnos en la enseñanza on line en el nuevo curso escolar, en el que las previsiones apuntan a que ésta va a formar parte del sistema educativo. En una entrevista, ha considerado que «sin duda» hay que poner a disposición de los alumnos las herramientas necesarias para que se relacionen entre ellos y, además, teniendo en cuenta a qué tipo de generación pertenece la clase, dado que no es lo mismo una generación centennial, a la que «no le importa estar sólo», a otra que ha crecido con las relaciones sociales personales. Una cafetería virtual; aulas para verse con cámara son recursos que se pueden utilizar y compaginar con la presencia física en el caso de que sea imprescindible. En definitiva, que los alumnos «sientan que no son islas, que hay otros alumnos».

Cataluña ha registrado hasta este domingo 113.233 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.044 más que en el recuento del sábado, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 12.887, 13 más que los registrados el sábado: 7.084 en hospital o centro sociosanitario, 4.126 en residencia, 818 en domicilio y 859 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 592, lo que supone un aumento de 35 respecto al sábado.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado que un nuevo confinamiento, como el vivido en los meses de marzo y abril debido a la pandemia del coronavirus, sería «letal e inmanejable» y la economía vasca no sólo sufriría, sino que «prácticamente desaparecería». En una entrevista, Tapia ha señalado, por otra parte, que espera que los ajustes en las empresas «no se traduzcan única y exclusivamente en reducción de empleo» porque sería «aplicar la estrategia de un país de bajo coste». La consejera ha asegurado que sería letal, «sin paliativos», para Euskadi --donde el lunes se declarará nuevamente la emergencia sanitaria--, un nuevo confinamiento total que, además, conllevó «la paralización absoluta de la economía».

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha señalado que, por el momento, el Ejecutivo andaluz no contempla otro confinamiento como el que se vivió durante los meses más duros de la pandemia provocada por el coronavirus, al tiempo que ha criticado que el Gobierno central ha pasado de «querer controlarlo todo a ejercer una dejadez absoluta » y al PSOE-A le ha pedido, «ya que no ayuda, que no estorbe».

Las autoridades sanitarias de Alemania han informado este domingo de un descenso de los casos diarios de COVID-19 registrados en el país después de sumar otros 625 en las últimas 24 horas. Tras varios días por encima de los 1.400 contagios, el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia dedicada al control de enfermedades infecciosas, ha confirmado la disminución de los casos , si bien ha recordado que no todas las autoridades locales transmiten datos los fines de semana.

Navarra ha registrado 160 nuevos casos positivos de infección por COVID-19 tras realizar 1.806 pruebas PCR, la cifra de positivos más alta desde el periodo de la «nueva normalidad» y el tercer día con más pruebas realizadas. No se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en la Comunidad Foral, por lo que la cifra se mantiene en 532 pero sí 6 nuevas hospitalizaciones, cuatro de ellas de personas con más de 65 años, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

Cataluña ha registrado hasta este domingo 113.233 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.044 más que en el recuento del sábado. La cifra de fallecidos totales asciende a 12.887, 13 más que los registrados el sábado: 7.084 en hospital o centro sociosanitario, 4.126 en residencia, 818 en domicilio y 859 que no son clasificables por falta de información.

La Policía de la Generalitat ha propuesto sancionar a 30 locales inspeccionados y multar a 117 personas por no llevar mascarilla este fin de semana, durante el cual un amplio dispositivo de vigilancia en el que han participado todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha velado porque los locales de ocio y sus clientes así como las reuniones sociales celebradas cumpliesen con las medidas fijadas por las autoridades sanitarias para prevenir la expansión del Covid-19. El dispositivo de seguridad, que anunció el president Ximo Puig a finales de julio y que ya lleva implementado tres semanas, ha supuesto en las últimas 48 horas la detención de cinco personas y la interposición por parte de la Unidad Adscrita de 32 actas de sanción por tenencia de drogas o armas. Además, la Policía de la Generalitat ha realizado este fin de semana 8 auxilios humanitarios.

LaLiga, en una nota informativa, ha criticado al instructor que ha propuesto el descenso del Fuenlabrada por su desplazamiento a La Coruña para el partido de liga contra el Deportivo el pasado 20 de julio y, en general, el expediente que ha elaborado y cuyo «desenlace», a juicio de la patronal, «estaba predeterminado desde el primer momento» . LaLiga explica que en el documento redactado por el instructor de la Federación Española de Fútbol se observa que se «ocultan una serie de hechos y se obvian datos de manera deliberada». «Se encuentra repleto de afirmaciones torticeras, de medias verdades, cuando no falsedades, todo ello con un único fin crear un relato artificial que apoye el verdadero objetivo: conseguir alterar la competición y los resultados de Laliga SmartBank», sostiene la asociación de clubes.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado que España es el «epicentro de la debacle económica» en Europa por el «despilfarro» del Gobierno previo a la pandemia. Asimismo, Casado ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su «mala gestión» de la crisis del coronavirus y ha asegurado que los datos del PIB y empleo de Eurostat «certifican que la crisis no es simétrica». Por ello, el líder del Partido Popular ha insistido en que «urge» el plan de choque económico que lleva «reclamando meses».

Canarias ha registrado 146 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, la mayoría de ellos en Gran Canaria, con 95 nuevos casos , seguida de Tenerife con 29, Lanzarote con 18 y La Gomera con 2, mientras que en Fuerteventura, La Palma y El Hierro no ha habido ninguno más, informa la Consejería de Sanidad. El archipiélago tiene un total de 1.025 casos activos, de los cuales, 972 permanecen en su domicilio, 47 están hospitalizados en planta y seis están en la UCI, dos más que este sábado.

De Agres a Zucaina hasta completar un listado de 153 municipios de la Comunidad Valenciana. El veintiocho por ciento de las localidades valencianas no han registrado ni un solo caso positivo de Covid-19 desde que comenzó la pandemia del coronavirus. De acuerdo con la información suministrada por la Conselleria de Sanidad con datos cerrados a fecha del 13 de agosto, el grueso de los municipios libres de Covid-19 se concentra en las comarcas del interior de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón y corresponden a los menores núcleos de población.

Ante el crecimiento de la curva epidémica en los últimos días, el gobierno italiano adopta nuevas medidas restrictivas, con cierre de discotecas y la obligación de mascarillas en lugares abiertos entre las 18:00 y las 6:00. En algunas regiones se mantenían abiertas bajo ciertas condiciones, pero el gobierno ha decidido imponer una norma general para todo el territorio nacional, a la vista de las imágenes de algunas discotecas en las que no se respetaba la distancia de seguridad. Informa Ángel Gómez Fuentes .

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha subrayado que el uso de la «mascarilla salva vidas» ante el coronavirus tras la concentración en la Plaza de Colón contra su su utilización obligatoria. «Ellos 'quieren ver el virus'. Nosotros no queremos que acaben con un respirador en el hospital . La mascarilla salva vidas. Protégete», ha subrayado Aguado en redes sociales.

La recuperación es más bien un deseo que una realidad. Así lo constatan los empresarios y autónomos que ya se están quedando por el camino en la crisis del Covid-19 . ABC da voz a esa parte de la economía a pie de calle que ve cómo los mensajes del Gobierno no se traducen en sus cuentas.

Unas 2.500 personas, según la Policía, se han concentrado este domingo en la plaza de Colón, en Madrid, en contra del uso obligatorio de mascarillas y de otras medidas implantadas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus. También contra la gestión del Ejecutivo, al que acusan de «atentar contra los derechos humanos», porque, según los participantes, «las personas sanas no deberían llevar mascarillas», la cual consideran «una auténtica tortura».