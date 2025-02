Coronavirus España directo: Sánchez anuncia que habrá 13.000 puntos de vacunación

Reino Unido implementará un nuevo sistema de restricciones regionales más duro que el impuesto a comienzos del otoño a partir del 2 de diciembre, cuando termina el confinamiento. El primer ministro británico, Boris Johnson, presentará este lunes al Parlamento este nuevo sistema, así como el plan del Gobierno para la celebración de la Navidad, según ha informado la televisión pública británica BBC. El plan se ultimará en un Consejo de Ministros que se celebrará este domingo y se espera que siga el sistema de tres niveles de alerta que existía antes del confinamiento, pero con más restricciones por fase que anteriormente. La televisión pública también ha adelantado que el lunes se publicará un artículo escrito por la junta científica que asesora al Gobierno en el que se asegura que las decisiones tomadas por el Gobierno en otoño no fueron suficientemente contundentes para controlar la pandemia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha dado este sábado la autorización de emergencia a Regeneron, el medicamento para tratar el coronavirus conocido popularmente tras ser utilizado para tratar al presidente estadounidense, Donald Trump, cuando contrajo esta enfermedad. Este tratamiento consiste en lo que se conoce como un cóctel de anticuerpos y los estudios han mostrado que su aplicación temprana mejora la condición de los pacientes. La autorización ha sido emitida para tratar a pacientes de más de 12 años que tengan posibilidades de desarrollar síntomas graves y que no estén ni hospitalizados, ni necesiten oxígeno, ha asegurado el diario «New York Times». Otro medicamento similar de la empresa Eli Lilly fue aprobado a comienzos de mes. Trump prometió tras salir del hospital que garantizaría el acceso gratuito a este fármaco. La empresa ha recibido más de 500 millones de dólares del Gobierno federal estadounidense (421,7 millones de euros aproximadamente) y las 300.000 primeras dosis serán gratuitas en Estados Unidos, aunque los estadounidenses podrían pagar en función de su seguro para que se les aplique, ya que debe usarse en un hospital.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá este domingo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia del coronavirus y decidir si prorroga o endurece las restricciones activadas en la comunidad autónoma a las 0,00 horas del pasado 10 de noviembre, y que están en vigor hasta las 0,00 horas del próximo martes 24. El pasado martes, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, confirmó la celebración de dicha reunión este domingo para decidir qué hacer con las restricciones actuales en función de los planteamientos de los expertos, si bien advirtió de que si la curva de contagios, ingresos hospitalarios e ingresos en unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no se reduce habrá que «seguir tomando medidas, las que sean necesarias». En esa línea se pronunciaba este pasado viernes el presidente de la Junta, quien señaló que, con los datos actuales de la comunidad sobre la evolución de la pandemia, «lo razonable es que la movilidad sea limitada» como hasta ahora, y «no parece razonable, con las cifras que estamos manejando, que hablemos movilidad amplia», aunque se verá si hay mejoras «importantes» en alguna zona para permitirla.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, prevé relajar las restricciones contra el coronavirus durante las Navidades para facilitar las reuniones familiares, según ha avanzado Downing Street, su despacho oficial. El jefe de Gobierno detallará este lunes su plan para volver a instaurar un sistema de tres niveles de restricciones a partir del 2 de diciembre, cuando está previsto que concluyan las medidas de confinamiento decretadas en toda Inglaterra el pasado 5 de noviembre. Esa hoja de ruta incluirá una pausa en algunas de las limitaciones sociales entre el 22 y el 28 de diciembre, si bien el plan está pendiente de que Johnson acuerde un calendario similar para todo el Reino Unido con los gobiernos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, según reveló la cadena «Sky News». Johnson, que permanece en aislamiento tras haber estado en contacto con un diputado que dio positivo por covid-19, «expondrá cómo las personas podrán ver sus seres queridos en Navidades», a pesar de «quedar claro que este no será un periodo festivo normal», indicó un portavoz del Ejecutivo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que «la obligatoriedad de las vacunas no es legalmente posible» y que hay que respetar la libertad de cada ciudadano de decidir si se vacuna o no, en el marco del plan de vacunación contra el Covid-19 que el Ejecutivo aprobará este martes. «No adelantemos acontecimientos. Vamos a ir viendo, porque nosotros pensamos que la sociedad va responder a la vacuna, sobre todo los colectivos de riesgo», ha dicho en una entrevista en 'El Periódico' este domingo recogida por Europa Press. Para ella, «lo importante es disponer de las vacunas, que van por buen camino» y pedir a toda la población confianza y tranquilidad ante la vacunación, y ha adelantado que el Gobierno trabaja con las comunidades autónomos para que este año los ciudadanos pueden celebrar la Navidad sin correr riesgos.

Los aeropuertos españoles se preparan para exigir a partir de mañana lunes una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada al país a los pasajeros que vengan de países considerados de riesgo, y para realizar test de antígenos a aquellos que no la tengan, quienes se exponen a una sanción. España pedirá desde este lunes a los viajeros procedentes de países o zonas de riesgo (esta lista se actualiza cada quince días en las webs www.mscbs.gob.es y www.spth.gob.es), independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, una PCR negativa hecha en las 72 horas previas a la llegada a España para poder entrar a nuestro país. Estas medidas se suman a los controles que para contener la pandemia de coronavirus se llevan a cabo actualmente a todos los pasajeros internacionales en los puntos de entrada, de tal manera que se mantiene el control de temperatura, el control visual y el control documental (el formulario de control sanitario), según la normativa establecida por el Ministerio de Sanidad.

Cataluña ha registrado hasta este domingo 330.658 casos confirmados acumulados de coronavirus –299.722 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.204 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 15.491, 58 más que los registrados el sábado: 9.537 en hospital o centro sociosanitario, 4.307 en residencia, 924 en domicilio y 723 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.085, lo que supone un aumento de 25 respecto al último recuento.

Los agentes de la Policía Foral han denunciado a lo largo del fin de semana un total de 134 infracciones a la normativa sanitaria, varias de ellas por reuniones, fiestas y botellones. Además, se investiga a dos conductores por delitos de tráfico y ha atendido 16 accidentes de circulación. En el caso de las multas covid, indica en un comunicado que 53 corresponden al viernes, 33 de ellas por permanecer en grupos superiores a seis personas, y 81 son del sábado, 30 en Olite y otras 18 por no usar mascarilla o hacerlo incorrectamente. El viernes por la noche fueron movilizadas las patrullas en cuatro ocasiones para atender requerimientos ciudadanos: Viana (presencia de no convivientes en domicilio), Cordovilla (grupo de jóvenes incumpliendo normativa), Pamplona (siete personas denunciadas en Casco Viejo), y nuevamente en Viana (fiesta en un piso turístico, con un grupo denunciado). Ayer sábado las patrullas atendieron nueve llamadas en Pamplona (dos denunciados en domicilio por molestias vecinales), Arazuri (grupo numeroso en el frontón), Artica (posible botellón en San Cristóbal) y Irotz (nueve denunciados en barbacoa).

La Rioja ha notificado este domingo un nuevo fallecido con coronavirus, según la última información actualizada por el Gobierno de La Rioja. Además, los casos activos han bajado en 24 horas en 131 personas, al pasar de los 1.316 de ayer a los 1.185 de hoy. Por su parte, la presión asistencial ha subido ligeramente ya que, a día de hoy, hay un total de 128 personas ingresadas por la enfermedad en los distintos centros sanitarios riojanos (dos más que ayer) aunque la UCI cuenta con un ingreso menos hasta llegar a los 36 con Covid-19. En cuanto al último fallecido en la región se trata de un hombre de edad avanzada, con factores de riesgo previos y que no residía en un centro de mayores. Desde el inicio de la pandemia, en La Rioja han fallecido un total de 527 personas. De esta cifra, 263 eran residentes de centros de mayores.

El Ministerio de Sanidad de Irán ha informado este domingo de 13.053 nuevos casos de coronavirus en 24 horas y ha confirmado otros 475 decesos más, en línea con la tasa de positivos de los últimos días y que sitúa a la República Islámica en niveles de contagio sin precedentes desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Las autoridades sanitarias iraníes tienen confirmados 854.361 casos, lo que convierte a Irán en el país más afectado por la pandemia en Oriente Próximo. Al menos 44.802 personas han perdido la vida desde la declaración de la pandemia, mientras que las unidades de cuidados intensivos albergan a 5.796 pacientes en estado grave, según ha informado este domingo la portavoz del Ministerio de Sanidad, Sima Sadat Lari, en comparecencia recogida por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA. El pasado fin de semana, y al albor del repunte de casos, las autoridades anunciaron un endurecimiento de las medidas en 150 ciudades y que plantean el cierre de lugares no esenciales y confinamientos perimetrales. Además, también se prevé un toque de queda entre las 21.00 y las 4.00 horas que ha entrado en vigor a partir de este sábado.

Euskadi ha contabilizado en las últimas horas 618 contagios del Covid, la cifra más baja desde mediados de octubre, aunque la tasa de positividad se mantiene similar a la de los últimos días, con el 6,4 %, ya que este sábado se realizaron menos pruebas que en jornadas anteriores. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado de la evolución de la pandemia durante este pasado sábado, día en el que se hicieron 9.616 pruebas diagnósticas, 4.500 menos que la víspera, en la que han dado positivo 618 personas, frente a las 867 del viernes. La tasa de positividad se sitúa en el 6,4 %, muy parecida a la del viernes (6,6 %) y del jueves (6,5 %), lo que muestra una estabilización de la enfermedad en Euskadi que este sábado cumplió dos semanas desde el cierre de la hostelería. Tan solo ingresaron 26 personas en los hospitales vascos, una cifra que no se daba también desde mediados de octubre, y en las ucis hay 137 pacientes, 2 menos que el viernes.

La Policía británica ha detenido este domingo a decenas de personas durante las múltiples marchas por todo el país contra las restricciones impuestas por el Gobierno británico para contener la pandemia de coronavirus. Las protestas han ocurrido en las ciudades más afectadas por las restricciones, en particular por los cierres parciales declarados por las autoridades en Liverpool, Basildon o Bornemouth.

Los líderes del G20 declararán este domingo su respaldo absoluto a la difusión global de las vacunas contra el coronavirus, tal y como anticipa un borrador del comunicado final tras dos días de reunión telemática recogido por DPA. Los miembros de la cumbre se comprometerán a "no escatimar esfuerzos" para garantizar un "acceso asequible y equitativo" a las vacunas para todas las personas, según el borrador. El sábado, varios líderes del grupo expresaron la voluntad de sus países de cooperar en la investigación, producción y distribución de vacunas para ayudar a combatir la pandemia, un factor crucial para la recuperación económica mundial.