Coronavirus España directo: Cataluña suma otros 1.672 contagios, pero ninguna defunción

Ayer, Sanidad notificó 113 fallecidos, 11.325 contagios y 1.193 ingresos en los hospitales más que el día previo. Por tanto, los casos totales de coronavirus en España son 789.932 y los decesos desde el comienzo de la pandemia ascienden ya a los 32.086.

La incidencia acumulada (IA) del coronavirus en los últimos 14 días en nuestro país ha bajado desde el pasado jueves a los 269,49 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. Por regiones, Madrid (con una IA de 647,91) ya no es la comunidad que tiene una incidencia más alta; Navarra la supera con 692,13 contagios por cada 100.000 habitantes.

En otros indicadores la comunidad madrileña sigue liderando las tablas, aunque con datos que se van calmando poco a poco. La positividad ha bajado al 19,2% y la ocupación en las UCI ha subido levemente a un 42,61%.

Las autoridades sanitarias brasileñas iniciaron ayer los análisis preliminares de los resultados de «Coronavac», la candidata a vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y de la que Brasil ya compró 46 millones de dosis. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) informó este viernes de que recibió el primer paquete de datos con los resultados de los primeros experimentos con esta vacuna, realizados en laboratorio y con animales, para comenzar a analizarlos e intentar agilizar su registro en caso de que las pruebas con humanos resulten exitosas. Según la Anvisa, la revisión de los primeros datos es posible gracias a un mecanismo que le «permite verificar los documentos en la medida en que van estando disponibles, pero eso no significa que haya recibido la petición oficial de registro de la vacuna».

La primera dosis de la vacuna contra el coronavirus se administrará gratuitamente a la población en Japón, según una normativa del Ministerio de Salud que recibió ayer el visto bueno de su panel de asesores. La normativa aborda únicamente la primera dosis de una potencial vacuna, en un momento en el que todavía no está claro cuántas serán necesarias para que sea efectiva. No se ha determinado, por el momento, si esta política cubrirá a los residentes extranjeros en Japón, dijo un funcionario de Sanidad en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Kyodo. El gobierno ha destinado un presupuesto de 671.400 millones de yenes (5.450 millones de euros/6.380 millones de dólares) para tratar de asegurarse para la primera mitad de 2021 suficientes vacunas para administrar a toda la población, cifrada en 127 millones de personas.

China alcanzó ayer su 48 día consecutivo sin detectar nuevos contagios locales de coronavirus, al tiempo que registró 10 infecciones procedentes del exterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del país asiático. Los casos importados se detectaron en la ciudad de Shanghái (4, este) y en las provincias de Cantón (3, sur), Sichuan (2, suroeste) y Shaanxi (1 centro-norte). El viernes fueron dados de alta 10 pacientes y dejaron de estar en observación médica 801 contactos cercanos a los infectados. El total de casos activos en China se sitúa en 189, todos ellos procedentes del extranjero y uno de ellos grave. Los casos importados detectados desde el inicio de la pandemia se elevan a 2.885, entre los que 2.696 han sido ya dados de alta y no se ha producido ninguna muerte.

India ha superado este sábado la barrera de las 100.000 muertes por el nuevo coronavirus al sumar 1.069 decesos que sitúan la cifra oficial de fallecidos en 100.842. El Estado asiático se ha convertido en el tercer país tras Estados Unidos y Brasil en superar esta cifra en un día en el que además ha detectado 79.476 nuevos contagios, según el diario 'The Times of India'. Pese a que la media de mortalidad por casos es significativamente más baja que la media mundial, el ritmo se está acelerando en comparación a otros países y, según ha calculado el medio local 'Hindustan Times', prácticamente uno de cada cinco fallecidos por coronavirus en el mundo en la última semana fue indio.

La primera jornada con restricciones a la movilidad en Madrid transcurre con normalidad pero con algunos controles policiales aleatorios en las zonas limítrofes para evitar que los ciudadanos incumplan las nuevas medidas impuestas para controlar la pandemia, en vigor desde anoche a las 22.00 horas. Esta mañana no se ha presenciado en las calles de la capital el refuerzo de los 700 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, previsto por la Delegación del Gobierno en Madrid. Sin embargo, la Policía Nacional y Municipal sí que han instalado controles en las salidas y en la periferia de Madrid para vigilar el cumplimiento de las medidas, informan a Efe fuentes policiales.

Los expertos que trabajan en la vacuna contra la COVID-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca son optimistas de que puede recibir la aprobación de los reguladores a finales de año, lo que permitiría vacunar a los adultos del Reino Unido para abril de 2021, según informa este sábado "The Times". Esta posible vacuna está en la fase 3 de las pruebas clínicas, la última antes de recibir el visto bueno de los organismos reguladores a fin de proceder a inocular a la población.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha apelado a la "máxima colaboración" para que las medidas contra la pandemia sean "eficientes" en la región. "La Comunidad de Madrid ha de entender que solo coordinadamente, y con la máxima colaboración, la gestión y ejecución de las medidas contra la pandemia serán eficientes. No hay otro camino. Se trata de Salud Pública", ha expresado en un tuit.

Las autoridades sanitarias han justificado el endurecimiento de las restricciones en la ciudad de Ourense anunciado este viernes en la clara evolución negativa de la situación epidemiológica en el municipio. El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública ha advertido de las circunstancias específicas que se dan en este punto, con caso diarios que siguen apareciendo de manera continua, hecho que no sucede en otros ayuntamientos del área. La tasa de incidencia en la comarca sigue en aumento, especialmente la de casos por 100.000 habitantes a siete días, que "triplica" la del conjunto de la comunidad autónoma. La investigación epidemiológica ha argumentado que esta evolución "se debe especialmente a las reuniones familiares de personas que no conviven de manera habitual y con extensión a las amistades".

La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, Inmaculada Martínez Torre, ha recalcado a Efe que "no puede haber una persona con positivo en COVID-19 que circule libre por la calle", por lo que ha apelado a la responsabilidad social y a la colaboración ciudadana para evitar el "colapso" del sistema sanitario. Martínez Torre ha reconocido que el colectivo médico vive "con incertidumbre y preocupación" la segunda ola de la pandemia de COVID-19, ya que los profesionales están "bastante cansados y desilusionados" después de unos meses de intenso trabajo.

Cataluña ha sumado en las últimas 24 horas otros 1.672 contagios por coronavirus, con lo que acumula un total de 169.048 positivos, aunque ha descendido ligeramente el número de hospitalizados y de ingresados en la UCI y no se ha notificado ninguna muerte provocada por la enfermedad. Los datos de evolución de la pandemia publicados por el Departamento de Salud revelan además un aumento del riesgo de rebrote en el último día, que se sitúa en 168,40 frente al 159,8 de ayer, un índice que sigue siendo alto al superar el límite de 100.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha pedido este sábado a los asturianos, a través de un vídeo en su perfil de Facebook, reducir los contactos estrechos y apuntarlos diariamente para facilitar el control y seguimiento de esas personas en caso de detectarse casos positivos de coronavirus. Mientras, la Consejería de Salud ha notificado 142 nuevos contagios por coronavirus y once hospitalizaciones, seis de ellas correspondientes a positivos diagnosticados en días pasadas, en una jornada en la que no se ha registrado ningún fallecimiento más y en la que tampoco hubo ingresos en la UCI.

Esta medianoche ha entrado en vigor el confinamiento en San Adrián ante el incremento de la incidencia del Covid-19 en esta localidad de algo más de 6.000 habitantes, donde la incidencia acumulada de los últimos 14 días es de 1.399 casos por 100.000 habitantes. La actuación, aprobada mediante Orden Foral de la consejera de Salud, tendrá una duración inicial de una semana, prorrogable según la evolución de la situación epidemiológica. Las medidas incluyen restricciones en horarios, aforos y número de personas por grupo referidas al ámbito públicos (hostelería, comercio, deporte, cultura, etc.) y privado, pero también limitaciones a las salidas y entradas de la localidad que quedan reservadas para los desplazamientos imprescindibles.

El senador de Wisconsin Ron Johnson anunció este sábado que dio positivo por COVID-19, con lo que se convierte en el tercer miembro republicano de la Cámara Alta que anuncia un contagio en las últimas 24 horas, en un momento crítico en el que se esperaba acelerar la confirmación de la propuesta del presidente Donald Trump al Tribunal Supremo. "El senador Johnson se encuentra con buena salud y no experimenta síntomas. Seguirá en aislamiento hasta que le sea levantada la cuarentena por un doctor", explicó hoy un portavoz del legislador.

Un cumpleaños celebrado en Melilla ha acabado con 45 contagiados por coronavirus Covid-19 y más 130 confinamiento por contacto estrecho, según han informado desde el área de Salud Pública, que ha destacado que los contagios se producen sobre todo el ámbito sociofamiliar. Según el área que dirige el consejero Mohamed Mohand (PSOE), "en esta ciudad adquieren especial importancia la afectación de colectivos socialmente vulnerables, colectividades semi-cerradas en las que los factores de hacinamiento, agregación y dispersión juegan un papel esencial como medio idóneo para la aparición de brotes (ausencia de viviendas aisladas, con aseos, dormitorios, comedores y salas de ocio comunes, etc.)".

El equipo médico que trata en un hospital militar al presidente estadounidense, Donald Trump, por su infección de COVID-19 aseguró hoy que el mandatario ya no tiene fiebre, no necesita oxígeno, está trabajando y evoluciona "muy bien". El doctor del presidente, Sean Conley, aseguró en rueda de prensa que Trump mantiene una terapia del antiviral Redemsivir de cinco días y que se irá decidiendo sobre la marcha si es necesario que siga recibiendo tratamiento y vigilancia en el hospital militar de Walter Reed, a las afueras de Washington, donde fue ingresado la tarde de ayer, o puede regresar a la Casa Blanca.

El estado de salud del presidente estadounidense, Donald Trump, es "muy preocupante" debido al contagio por coronavirus, según han informado fuentes de la Casa Blanca a los medios de comunicación que cubren habitualmente la información de la Presidencia. Además, han advertido de que "las próximas 48 horas serán críticas". "Los signos vitales de las últimas 24 horas han sido muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas para su estado. Aún no estamos en el camino para una recuperación plena", ha explicado la fuente al grupo de prensa de la Casa Blanca.