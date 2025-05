Coronavirus España directo: Sanidad notifica 52.386 contagios y 512 muertes más desde el viernes

Estados Unidos alcanzó este domingo la cifra de 9.960.918 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 237.564 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del lunes) es de 545 muertes más que el sábado y de 109.201 nuevos contagios. El viernes, el país registró 127.021 nuevos casos positivos, rompiendo el récord de contagiados por tercer día consecutivo. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.694. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 24.074 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (19.184), California (17.973), Florida (17.121) y Nueva Jersey (16.429).

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy que el país asiático ha diagnosticado 33 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este domingo, uno de ellos por contagio local en la ciudad nororiental de Tianjin. Los 32 positivos procedentes del extranjero -conocidos como casos "importados"- se detectaron en Shanghái (este, 13) y en las provincias de Shaanxi (centro, 6), Cantón (sureste, 4), Sichuán (centro, 4), Mongolia Interior (norte, 2), Shanxi (centro, 1), Liaoning (noreste, 1) y Jiangsu (este, 1). Además, con la suma de los 9 asintomáticos anunciados hoy (todos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 804, de los que 497 son "importados". China no cuenta en sus estadísticas las infecciones asintomáticas como casos confirmados.

Como médico, hay dos cosas fundamentalmente que me sorprenden de este nuevo virus: su enorme capacidad de contagio y extensión a nivel mundial. Y su no previsionalidad, lo que nos pone en guardia ante nuevas posibles pandemias de características similares en un futuro.

Una investigación dirigida por la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) ha analizado el papel del clima en la transmisión del coronavirus. Este estudio sostiene que la temperatura y la humedad no juegan un papel significativo en la propagación del coronavirus. "El efecto del clima es bajo y otras características como la movilidad tienen más impacto que el clima. En términos de importancia relativa, el clima es uno de los últimos parámetros", ha explicado a EP Dev Niyogi, el líder de la investigación, que se ha publicado en la revista científica "International Journal of Environmental Research and Public Health".

El coronavirus ha trastocado las tradiciones para celebrar el día de la Almudena. Madrid celebrará hoy lunes el día de su patrona sin salida de la imagen ni ofrenda floral por las restricciones para combatir la pandemia. Además, la misa se celebrará en la catedral homónima y no en la Plaza Mayor, como es habitual todos los 9 de noviembre.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , no ha acudido este lunes a la misa de celebración con motivo de la festividad de la Almudena, patrona de la capital, tras dar positivo en covid-19 alguien de su entorno, según han asegurado a Efe fuentes del Gobierno regional.

El brote de COVID-19 registrado en el centro penitenciario de Soria ha aumentado hasta los 17 positivos, de los cuales once corresponden a internos, cinco a funcionarios y el último de ellos a un externo que acudió a impartir un taller, donde comenzó el foco. Según informa el sindicato CSIF, ya se conocen los resultados de las pruebas PCR de todos los internos, mientras que el domingo se hicieron más pruebas a funcionarios, a la espera de resultados y este lunes continuarán realizándose.

Castilla-La Mancha está apreciando "estabilización" de los contagios, con un ligero descenso, "anecdótico", tras los datos registrados en la última semana -la 44-, por lo que podría encontrarse en "una nueva meseta" pues no hay un "aumento exponencial" de los mismos. "Estamos logrando que la curva, si bien no nos satisface, sea considerablemente más plana", ha asegurado este lunes el director general de Salud Pública, Juan Camacho, en rueda de prensa.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que la bajada del IVA de las mascarillas "es planteable", pero ha subrayado que "el debate no puede ser este". "Estamos varios puntos por debajo en la presión fiscal si nos comparamos con la media europea. No somos un país que se signifique por la presión fiscal", ha añadido al ser preguntada acerca de si el Gobierno se plantea reducir el IVA, actualmente del 21%, sobre las mascarillas después de que la Comisión Europea haya anunciado que no va a sancionar a aquellos países que lo rebajen.

El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado , ha afeado que el que denominan "el Gobierno de la gente", formado por PSOE y Podemos, permita que "se pague el mismo IVA por un yate de lujo que por una mascarilla". "Lamentablemente no hay un compromiso concreto por parte del Gobierno de España cuando de verdad es una necesidad de los ciudadanos", ha afirmado, en delcaraciones recogidas por Ep.

El Gobierno británico calificó este lunes de "prometedora" la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech , si bien expresó cautela al advertir de que "no hay garantías". Pfizer comunicó este lunes que las pruebas clínicas de la fase 3 de la vacuna, la última antes de solicitar la aprobación de las autoridades reguladoras, muestran una eficacia superior al 90 %.

Canarias ha registrado este lunes un nuevo fallecimientos por la pandemia de coronavirus, con 118 nuevos contagios, y 284 altas médicas, lo que reduce los casos activos en 167, hasta 5.032. En los hospitales se registran dos pacientes menos en cuidados intensivos, 39 en total, y once ingresos más en planta, donde se atiende a 182 personas.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha dado positivo este lunes por coronavirus, si bien ha dicho sentirse bien por el momento, según informaciones del diario 'Vesti'. "Amigos, desafortunadamente, me ha tocado la COVID-19. La prueba de PCR mostró un resultado positivo", ha dicho el mandatario, que ha indicado que tiene una temperatura de 37,5ºC.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha dado positivo este lunes por coronavirus, si bien ha dicho sentirse bien por el momento, según informaciones del diario 'Vesti'. "Amigos, desafortunadamente, me ha tocado la COVID-19. La prueba de PCR mostró un resultado positivo", ha dicho el mandatario, que ha indicado que tiene una temperatura de 37,5ºC.

Inglaterra cumple desde el pasado jueves un confinamiento nacional, con tiendas no esenciales cerradas. Las escuelas y las universidades, eso sí, permanecen abiertas, y se recomienda teletrabajar en todo el territorio.