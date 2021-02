Coronavirus España directo: Sanidad notifica 20.849 nuevos contagios y 535 fallecidos desde el viernes

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 347.000 casos durante las últimas 24 horas en todo el mundo, en un momento en que deja ya más de 111 millones de contagiados globales, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins en la última actualización de su balance.

El organismo ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado, concretamente, 347.976 casos y 8.333 fallecidos, lo que sitúa los totales en 111.085.606 contagios y 2.461.128 decesos, respectivamente, con 62,6 millones de personas recuperadas del Covid-19.

Actualizar

Madrid pone el foco en los pisos turísticos para evitar fiestas ilegales, más de 300 este fin de semana

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto el foco en los pisos turísticos de la capital, ya que muchos de ellos se producen fiestas ilegales, ha dado a conocer este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha cifrado en 300 las fiestas ilegales que han sido detectadas este fin de semana en Madrid por la Policía Municipal.

Tras apuntar que no hay "patrón homogéneo" en todas ellas, ha añadido que el Consistorio trabaja sobre todo en los pisos turísticos con el objetivo de que no se usen para ese fin. "Ese dispositivo funciona, pero si no acabamos de rematar la tarea es porque no podemos colocar un policía detrás de cada madrileño", ha manifestado desde el Retiro, donde ha acudido a la apertura del 60 por ciento del parque.