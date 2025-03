Coronavirus España directo: Madrid publica su certificado para justificar la entrada y salida de las 37 zonas confinadas

Ayer, los casos de Covid alcanzaron los 30,4 millones en todo el mundo , tras una jornada en la que se registró un nuevo récord de contagios diarios, más de 316.000 en todo el planeta, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El número de fallecidos en el mundo se eleva a 948.795, después de que se notificaran más de 6.000 muertes en las últimas 24 horas.

La Comunidad de Madrid está en números rojos y es el foco de atención y preocupación, por el número de casos diagnosticados, por tener la cifra más alta de fallecidos en los últimos 7 días de toda España y por liderar la ocupación hospitalaria.

Brasil superó ayer los 4,5 millones de casos confirmados de Covid-19, enfermedad que ya deja más de 136.000 muertes en el país, según informó el Gobierno. Con 33.057 contagios y 739 fallecidos registrados en las últimas 24 horas, el gigante suramericano ya suma 4.528.240 casos y 136.532 muertes por coronavirus, según el último boletín divulgado por el Ministerio de Salud. No obstante, el Gobierno recalcó que el número de pacientes recuperados ya supera los 3,8 millones, lo que supone más del 84 % del total. Entre tanto, otras 571.613 personas aún continúan bajo cuidados médicos y 2.316 fallecimientos están aún por establecer.

Estados Unidos se aproxima ya a los 200.000 fallecidos porcoronavirus, con 199.255 muertos, y 6.764.198 casos detectados en el país, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El último balance es de 41.661 contagios más que el jueves y de 778 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí que sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.081. A Nueva York le siguen en número de fallecidos -de acuerdo con el mapa de la Johns Hopkins- la vecina Nueva Jersey (16.064), Texas (15.051), California (15.015) y Florida (13.287).

China marcó el sábado su 35 día consecutivo sin contagios locales, aunque registró 10 nuevos casos entre los viajeros procedentes del exterior, que el país asiático controla estrictamente, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Los diez casos importados se localizaron en Shanghái (4, este) y las provincias de Cantón (4,sur), Fujian (1,sureste) y Henan (1, centro). No se produjo ningún nuevo fallecimiento y se detectó un nuevo caso sospechoso, también importado, en Shanghái.

La Generalitat de Cataluña ha registrado hasta este domingo 153.600 casos confirmados acumulados de coronavirus (129.656 con una prueba PCR), 1.345 más que en el recuento del sábado, informa la Consejería de Salud través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 13.233, 11 más que los registrados el sábado: 8.040 en hospital o centro sociosanitario, 4.181 en residencia, 838 en domicilio y 174 que no son clasificables por falta de información, informa ABC desde Cataluña .

Agentes de Policía Local de Murcia disolvieron anoche una fiesta que se celebraba en una calle del barrio del Espíritu Santo de Espinardo y que congregó a más de 200 personas, según fuentes municipales. En total se desplazaron al lugar cinco patrullas que informaron al organizador de que no están permitidas estas concentraciones, el cual accedió a disolver la reunión. Tras permanecer en la zona 30 minutos, los agentes comprobaron que se desalojó la vía, se interrumpió la música y se recogieron los restos de envases.

La crisis del Covid-19 ha empeorado la enfermedad de los pacientes con Alzheimer que han sufrido más episodios de apatía, agitación o agresividad, y que además están más expuestos al contagio al no comprender la situación ni poder memorizar las medidas higiénico sanitarias. Por ello, según los expertos, los pacientes de esta enfermedad y sus cuidadores son "las víctimas olvidadas" de la pandemia. "El paciente con enfermedad de Alzheimer y su cuidador son las víctimas olvidadas de esta crisis", ha advertido el jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y patrono de la Fundación Alzheimer España (FAE), David Pérez.

Andalucía ha sumado este domingo, 20 de septiembre, 743 nuevos casos positivos de coronavirus confirmados por PCR, lo que supone prácticamente la mitad que los 1.480 notificados este pasado sábado -737 menos-, cuando se alcanzó la segunda mayor subida diaria de la pandemia en la comunidad, mientras que ha registrado otros tres fallecimientos en las últimas 24 horas, que son ocho menos que los once dados a conocer un día antes, según la información difundida por la Consejería de Salud y Familias. La cifra diaria de contagios alcanza así este domingo en Andalucía su menor cifra desde el pasado lunes, 14 de septiembre, cuando se contabilizaron 645 casos positivos confirmados por PCR, y después de que el viernes 18 se alcanzase la cantidad más elevada en lo que va de pandemia en la comunidad, con 1.617 nuevos infectados en 24 horas.

El Govern ha intervenido la residencia privada de atención a mayores Bell Entorn de Sóller, con 83 de sus 152 usuarios contagiados y 33 profesionales, para garantizar la contención de los contagios de COVID-19 y asegurar la atención adecuada a los usuarios. Desde mediados de esta semana un equipo de enfermeras del Servicio de Salud se ha desplazado al centro con el fin de organizar la actividad y el 061 se ha encargado de hacer una valoración in situ de los residentes y de llevar a cabo los traslados necesarios a diferentes hospitales, ha informado la Conselleria de Salud y Consumo.

Extremadura ha registrado dos fallecimientos de COVID-19, por lo que el número de decesos en la región desde el inicio de la pandemia se eleva a 550, y los nuevos contagios bajan hasta 209, después del pico alcanzado este sábado con 373 positivos. El informe de la Junta de Extremadura de este domingo no recoge ningún nuevo brote, mientras que se han cerrado cinco: el número 44 de Zahinos; el 53 de Villanueva del Fresno; el 59 de Badajoz; el 89 de Montijo y el 22 de Navas del Modroño.

Cerca de un millar de personas se han concentrado este domingo en Getafe frente al centro de salud de Sánchez Morate, que junto a Las Margaritas son las dos zonas básicas de salud del municipio con restricciones, para protestar por las medidas establecidas por la Comunidad de Madrid. En la concentración, que ha contado con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe, se han lanzado gritos como 'No es confinamiento, es segregación', 'Ayuso dimisión' o 'Sanidad pública'.

Reino Unido no descarta nuevos confinamientos ante el repunte de contagios por el Covid

Argentina cumple este domingo seis meses desde la imposición de medidas de aislamiento social para hacer frente a la pandemia de COVID-19, con una situación epidemiológica aún no controlada y un duro coste para su ya golpeada economía. Desde que el Gobierno de Alberto Fernández decretó por primera vez el aislamiento social obligatorio el pasado 20 de marzo, las medidas de confinamiento se han prorrogado en doce oportunidades, con flexibilizaciones paulatinas y marchas atrás dependiendo de la situación sanitaria en las diversas regiones del país.

El centro educativo de Cervera del Río Alhama ha registrado en los últimos días un caso positivo de Covid-19 en el colegio de dicha localidad riojana. Según ha informado el Gobierno de La Rioja, tras detectarse el caso -del que no han trascendido más datos- se ha procedido a la activación inmediata del protocolo establecido en el Plan de Contingencia.