Coronavirus España directo: Sanidad notifica 125 casos y un fallecido, lo que eleva el total a 28.324 decesos

5.46

El Ministerio de Salud de México ha informado este lunes de que se han contabilizado un total de 22.584 muertes a causa del coronavirus en el país, de las cuales 50 corresponden a mujeres embarazadas o en cuarentena tras dar a luz. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, ha precisado que estas cifras suponen el 3,8 por ciento del total de las víctimas mortales por el Covid-19 registradas hasta el momento. Alomía ha recordado que las embarazadas forman parte de la población de riesgo, al igual que aquellos pacientes con enfermedades previas, como la hipertensión, cuyos enfermos han sido los más damnificados por el virus, seguidos de aquellos que también sufrían diabetes, obesidad y problemas de salud relacionados con el consumo de tabaco.

4.58

Venezuela llegó este lunes a los 4.048 casos de Covid-19 en medio de un «rebrote peligroso» de la enfermedad en varias ciudades del país, informaron las autoridades. «Estamos sufriendo un rebrote peligroso del coronavirus en la mayoría de las ciudades grandes del país», dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un acto cultural con parte de su equipo de Gobierno. Este rebrote, según el mandatario, se debe al impacto que tiene la pandemia en países vecinos como Colombia y Brasil, de donde proviene la mayoría de los 60.942 venezolanos que han retornado a Venezuela en los últimos tres meses.

4.46

Bolivia cumplió este lunes tres meses de la declaración de cuarentena rígida con un nuevo récord diario de casos de Covid-19, al registrar 1.105 positivos más, lo que eleva a 25.493 los contagios confirmados en el país, entre ellos 820 fallecidos. El Ministerio de Salud informó de 47 decesos contabilizados en las últimas 24 horas, cuando se cumplieron tres meses desde que el pasado 22 de marzo se declaró cuarentena estricta en el país sudamericano, de unos once millones de habitantes. La curva de contagios de coronavirus en Bolivia mantiene una tendencia ascendente especialmente acusada en los últimos días. El pasado sábado el país superó por primera vez los mil contagios confirmados en un día, con 1.036 en aquella jornada.

4.15

El Ministerio de Salud de Perú ha informado este lunes de que se han registrado 2.511 nuevos casos de Covid-19, lo que supone la cifra más baja desde el 11 de mayo, cuando se confirmaron 1.515 positivos, mientras que el pico de la pandemia se alcanzó el pasado 31 de mayo, cuando fueron contabilizadas 8.805 personas con la enfermedad. Perú, que en los últimos días se colocó como sexto país con mayor número de casos confirmados, tiene un total de 257.447 personas contagiadas. El número de fallecidos es de 8.223. Mientras 145.320 personas han logrado superar la enfermedad en Perú, Lima continúa siendo con diferencia la región más afectada, con 145.466 positivos y 3.761 muertes.

4.00

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 22 nuevos casos de Covid-19 detectados el lunes, 9 de ellos procedentes del exterior y 13 a nivel local, todos estos registrados en la capital, Pekín. Pekín aumentó la semana pasada el nivel de respuesta a emergencias por el coronavirus en un intento de frenar la propagación masiva de una nueva oleada del brote detectado en el principal mercado de la capital, que hasta ahora deja 245 casos confirmados. Las autoridades dan por «controlado» este brote gracias a las medidas adoptadas para contenerlo, aunque hoy se informó de 4 casos nuevos más que en la víspera.

3.55

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha pedido este lunes a las autoridades locales y regionales que, ante la difícil situación económica que enfrenta el país, comiencen a reabrir sus economías y ha defendido que «tal vez hubo pequeñas exageraciones» a la hora de tratar la cuestión de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «El campo no paró, pero las ciudades y muchos estados lo hicieron. No va a ser fácil reactivar la economía otra vez, por eso pido a gobernadores y a alcaldes que, obviamente con responsabilidad, comiencen a abrir el comercio», ha solicitado Bolsonaro durante una entrevista para inaugurar el canal de televisión AgroMais.

3.52

Panamá reportó este lunes 20 muertes y 722 nuevos casos de Covid-19, que elevaron a 521 las defunciones y a 26.752 los contagios confirmados de la enfermedad en 105 días de pandemia. Quince de los fallecimientos se produjeron en las últimas 24 horas y los otros 5 son del domingo y estaban en investigación, dijo el Ministerio de Salud (Minsa), que informó de que la tasa de letalidad de la enfermedad en Panamá es de 1,95 %. Hay 747 pacientes hospitalizados, 132 en unidades de cuidados intensivos y 615 en sala general, mientras que 10.049 están en aislamiento domiciliar, de ellos 771 están en hoteles que funcionan como hospitales.

3.49

México registró este lunes 759 defunciones y 4.577 nuevos casos de coronavirus para acumular 185.122 contagios y 22.584 muertos desde el inicio de la pandemia en febrero pasado, informaron las autoridades de Salud. Al presentar el informe técnico de la enfermedad, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó que los casos confirmados aumentaron un 2,5 % con respecto a los 180.545 registrados hasta este domingo. Las 759 defunciones notificadas esta jornada representaron el 3,7 % de aumento en comparación con el registro del día anterior.

2.23

Argentina registró 2.146 nuevos casos de coronavirus este lunes para elevar su número total de positivos a 44.931, en lo que significó un nuevo récord diario, mientras la curva de contagios sigue su ritmo ascendente. El Ministerio de Salud anunció además que durante las últimas 24 horas hubo 32 nuevos fallecidos en el país con Covid-19, con los que las muertes suman 1.043. El foco de contagios continúa situado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y por su amplio cordón urbano perteneciente a la provincia de Buenos Aires, de donde procedieron la mayoría de los nuevos casos y fallecimientos. En ambas jurisdicciones se superaron hoy los 20.000 casos totales.

2.15

Arabia Saudí ha anunciado este lunes que la peregrinación anual a La Meca se realizará con un número limitado de peregrinos, los de diversas nacionalidades que ya residen en país, concretamente, como medida para hacer frente a la expansión del coronavirus. «A la luz de la continuación de la pandemia y los riesgos de la propagación del coronavirus en espacios con multitudes y grandes reuniones, su transmisión entre países y el aumento de la media de infecciones globales, el 'hajj' se llevará a cabo de manera en que un número muy limitado de peregrinos de diversas nacionalidades que ya residen en Arabia Saudí puedan realizarla», ha indicado el Ministerio de Hajj y Umrah saudí.

1.27

Estados Unidos ha superado este lunes la barrera de los 120.000 muertos por coronavirus y concretamente ha alcanzado los 120.271 fallecidos en total, según el balance de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. La universidad, que se nutre de las informaciones oficiales publicadas a distintos niveles de la administración, ha contabilizado un total de 2.301.123 personas contagiadas. El reciente aumento de casos diarios, unos 30.000 cada 24 horas durante el pasado fin de semana, apunta al inicio de un posible rebrote, después de que la situación se estabilizara, registrándose durante las últimas fechas unos 20.000 positivos al día.

1.15

Perú consolidó este lunes la tendencia a tener un mayor número de recuperados, 145.320, que de casos activos de Covid-19, 112.127, según cifras oficiales. El informe del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que el país, que es el sexto en el mundo y el segundo en Latinoamérica con mayor número de casos, llegó a los 257.447 infectados desde que se tuvo el primer caso, el 6 de marzo pasado. En ese escenario, actualmente los recuperados superan en 33.193 a los casos activos, tras sumarse este lunes otras 3.353 personas que recibieron el alta médica en hospitales o cumplieron con su tratamiento domiciliario, una cifra que también fue mayor a los nuevos detectados del día, que sumaron 2.511 enfermos.

1.05

Colombia sumó este lunes otros 2.531 contagios y 73 muertes por coronavirus, una leve reducción en comparación con las cifras de la víspera cuando el país superó los 3.000 casos diarios y por primera vez el centenar de muertos. En total, Colombia tiene 71.183 casos, de los cuales 39.786 siguen activos (55,8 %), mientras que el acumulado de muertes asciende a 2.310, que corresponde al 3,24 %. Según el boletín del Ministerio de Salud, la mayor cantidad de los nuevos casos están en Bogotá (833) y en el departamento caribeño del Atlántico (750), de los cuales 334 fueron confirmados en Barranquilla, su capital.

0.07

El impacto desigual de la pandemia podría incrementar en más de 700.000 el número de personas en situación de pobreza en España hasta alcanzar los 10,8 millones, con un mayor incremento en el porcentaje de pobreza en Baleares, Castilla y León, Aragón y Cataluña, según un informe de la ONG Oxfam Intermón. El informe, titulado 'Una reconstrucción justa y necesaria es posible' y publicado este martes 23 de junio, pronostica un incremento de la pobreza relativa de 1,6 puntos, hasta alcanzar al 23,1% de la población (frente al 21,5% antes del Covid-19). Si bien, la ONG precisa que la fuerte caída en el PIB también supone una importante caída del umbral de pobreza, por lo que indica que, considerando constante el umbral de pobreza, la pobreza relativa podría llegar a alcanzar al 26% (más de 12,3 millones de personas).

23.06

Dos miembros de la campaña para la reelección del presidente estadounidense Donald Trump han dado positivo por coronavirus tras el polémico acto político en un recinto cerrado con miles de personas celebrado el pasado sábado en Tulsa, Oklahoma, a pesar del riesgo de contagio. Otros seis habían dado positivo antes del mitin. El director de comunicación de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, ha explicado que se trata de dos miembros del equipo de avanzada y que llevaron mascarilla durante todo el evento. «Tras los positivos, la campaña ha activado de inmediato la cuarentena prevista y los protocolos trazabilidad de contactos», ha explicado Murtaugh en un comunicado recogido por el periódico «The Hill».

23.05

Florida rebasó este lunes la barrera psicológica de los 100.000 casos de Covid-19, en medio de un repunte en varios estados de EE.UU., como Arizona y Texas, mientras los expertos alertan del aumento de los contagios entre los jóvenes. Con 2.926 casos en las últimas 24 horas, Florida superó los 100.000 infectados de coronavirus, en medio de una preocupación creciente que choca con la postura firme de las autoridades en contra de cualquier medida que detenga la actividad económica. Este incremento del lunes sigue a una semana en que la cuenta de la enfermedad aumentó en más de 24.500 casos, cuando se supone que el peligro ya había remitido después de la cuarentena y Florida iba camino de la tercera fase de la reapertura.

22.00

El Gobierno de Omán ha confirmado este lunes su máximo diario de casos de coronavirus, con más de 1.600, y ha superado así la barrera de los 30.000 contagios desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad omaní ha detallado que durante las últimas 24 horas han sido detectados 1.605 casos y seis fallecidos , lo que sitúa los totales en 31.076 y 137 , respectivamente, según ha informado la agencia estatal omaní de noticias, ONA.

21.48

La historia se repite en la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales. Si el pasado jueves el Ministerio de Trabajo , los empresarios y los sindicatos terminaron sin acuerdo su reunión para prorrogar los ERTE más allá del 30 de junio, el desenlace hoy no ha sido distinto. Una nueva entrega sin éxito que hace encallar unas conversaciones que cada vez cuentan con menos margen de maniobra. Lea la noticia .

21.40

El Ministerio de Peregrinación de Arabia Saudí anunció hoy que este año sólo podrán realizar la peregrinación a la ciudad santa de La Meca o "hach" un número limitado de personas de diferente nacionalidad pero que ya se encuentren en el reino, debido al peligro que aún representa la pandemia de Covid-19. El reino había pedido suspender los planes de viaje para la peregrinación anual a La Meca, que está prevista a finales de julio, pero hasta ahora no había tomado una decisión sobre el multitudinario evento religioso.

21.28

Florida superó este lunes la barrera psicológica de los 100.000 casos de Covid-19 con 2 .926 nuevos en las últimas 24 horas y en medio de una preocupación creciente que choca con la firme postura de las autoridades en contra de cualquier medida que detenga la actividad económica. Los 2.926 casos de hoy siguen a una semana en la que la cuenta de la enfermedad se incrementó en más de 24.500 casos, cuando se supone que el peligro ya había remitido después de la cuarentena y Florida iba camino de la tercera fase de la reapertura. A día de hoy Florida lleva acumulados 100.217 casos, de ellos 3.173 mortales, de acuerdo con el Departamento de Salud. La cifra de casos nuevos de hoy es la primera por debajo de los 3.000 desde el miércoles pasado. El récord absoluto está en los 4.049 casos nuevos contabilizados el sábado 20 de junio.

21.20

Las residencias de ancianos o de personas dependientes acumulan casi 17.000 fallecidos por Covid-19, según los datos oficiales de las comunidades autónomas, una cifra que aumentaría si se tuvieran en cuenta los casos sospechosos, que la mayoría de las administraciones regionales no computa, a diferencia de lo que hacen, por ejemplo, Madrid y Cataluña, los territorios más castigados por la epidemia. El Gobierno central no ha dado una cifra global sobre los fallecidos en residencias, un dato que las comunidades autónomas sí debían reportar y actualizar semanalmente según una instrucción dictada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras detectarse que esos centros eran uno de los principales focos de transmisión del coronavirus. El Ejército tuvo que intervenir en las tareas de desinfección y tanto las comunidades autónomas como la Fiscalía han puesto en marcha investigaciones para esclarecer lo sucedido en estos centros de atención a ancianos.

21.08

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insistió este lunes en que la reacción mundial a la pandemia del nuevo coronavirus fue exagerada y defendió una aceleración del proceso de reapertura de los comercios y de retomada de las actividades suspendidas por las medidas de distanciamiento social. Muy crítico con las medidas de distanciamiento social impuestas por gobiernos regionales y municipales desde marzo, Bolsonaro no ha cambiado de opinión pese a que Brasil se convirtió en el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo después de Estados Unidos.

20.55

Francia anunció este lunes una nueva disminución del número de enfermos de coronavirus ingresados en cuidados intensivos, al tiempo que señaló que reforzará la vigilancia en Guayana , donde el virus circula de forma intensa. Las autoridades sanitarias indicaron que 9.693 pacientes afectados por Covid-19 están hospitalizados en el país, de los cuales 701 están en cuidados intensivos, 26 menos que el pasado viernes. En las últimas 24 horas, 142 nuevas personas han sido ingresadas por esta enfermedad, indicaron las autoridades, que señalaron que los casos siguen concentrados de forma mayoritaria en el norte, el este y la región de París, las zonas más afectadas desde el principio de la pandemia.

20.47

Uruguay suspendió de nuevo las clases presenciales "en todos los ámbitos" en la ciudad de Treinta y Tres (este) hasta el 3 de julio tras detectar este fin de semana 18 casos de Covid-19 en la localidad y poner en cuarentena a 215 persona s, según anunció este lunes el presidente del país, Luis Lacalle Pou. Uruguay suspendió por primera vez las clases presenciales el pasado 13 de marzo tras detectar los cuatro primeros casos de Covid-19 en el país, pero el 1 de junio se puso en marcha un calendario gradual que fijó el 15 de junio para la vuelta a las aulas de las escuelas urbanas fuera de Montevideo. Según los datos oficiales, Uruguay acumula 876 casos positivos y 25 fallecidos.

20.40

El número de infecciones diarias por coronavirus volvió a batir un nuevo récord en las últimas veinticuatro horas, con 183.000 nuevos casos de infección, según declaró hoy en Ginebra, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hay cerca de nueve millones de contagios. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

20.27

Italia registró 23 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance a 34.657 víctimas mortales , aunque se trata del menor aumento desde el principio de marzo, informó hoy la Protección Civil. Por otro lado, Italia ha confirmado 218 nuevos contagios en las últimas 24 horas , una de las menores cifras de esta emergencia, pero se han realizado pocas pruebas diagnósticas, unas 29.000 desde ayer, muchas menos de las que se suelen hacer cotidianamente. La región más afectada sigue siendo Lombardía. El número total de personas contagiadas asciende a 238.720 desde que se detectara la primera, el 21 de febrero.

20.15

Agentes de la Policía Local de Málaga han intervenido ante dos fiestas que se celebraban con gran afluencia de personas y que incumplían las medidas preventivas de seguridad relacionadas con el estado de alarma motivado por la pandemia del coronavirus, por lo que han efectuado las respectivas denuncias. Se desarrollaban en un establecimiento y en un domicilio particular, según han informado este lunes el Ayuntamiento en un comunicado. Los agentes actuaron el pasado viernes por la noche en una casa donde había una fiesta con gran número de jóvenes, al parecer todos menores de edad, y al frente de la cual estaba un joven de 16 años que manifestó que realizaba una fiesta para 17 personas pero que habían acudido algunas más.

20.03

Las hospitalizaciones de pacientes con coronavirus han aumentado un 59,57% en una semana, al haber ingresado un total 150 personas contagiadas en los últimos siete días. En Cataluña y Castilla y León los ingresos hospitalarios se han duplicado, mientras que en la Comunidad de Madrid han pasado de 30 a 50. Si el lunes pasado se registraron 94 hospitalizaciones en los siete días previos, hoy son 150. Este aumento responde, principalmente, a los ingresos de pacientes con Covid-19 registrados en Madrid, Cataluña y Castilla y León. Esta última región ha pasado de 12 ingresos semanales a 27, mientras que en Cataluña lo hacen de 11 a 20, según datos del Ministerio de Sanidad. La última vez que se registraron tantas hospitalizaciones fue el jueves 11 de junio, cuando se notificaron 151 ingresos hospitalarios en los siete días previos. Desde entonces, la tendencia ha sido prácticamente descendente hasta hoy.

19.50

Las autoridades de Países Bajos han informado este lunes de que no se ha registrado ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, en la que supone la primera jornada sin decesos desde el 12 de marzo. El Instituto Nacional para la Salud Pública y el Medio Ambiente holandés (RIVM) ha informado de cero muertes, dos nuevas hospitalizaciones y 69 positivos , aunque el número de contagios y fallecidos suele ser menor los lunes por el bajón de actividad del fin de semana. En total el país suma 49.658 contagios conocidos y 6.090 muertos .

19.38

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, dijo hoy que la "Operación Marhaba", conocida en España como "Operación Paso el Estrecho", no será organizada este año. "La Operación Marhaba tal y como es conocida no tendrá lugar este año", dijo Burita en una comparecencia ante la Cámara de Representantes (baja) del Parlamento. Burita precisó que los emigrantes marroquíes podrán volver a su país de origen cuando estén abiertas las fronteras, para lo que no existe todavía una fecha.

19.30

El complejo turístico de Disneyland París, que lleva cerrado desde el 13 de marzo por el coronavirus, reabrirá "progresivamente" a partir del próximo 15 de julio con limitaciones al número de visitantes y medidas sanitarias como la obligación de llevar mascarilla. La "reapertura escalonada" empezará por el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney's Newport Bay Club y Disney Village, explicó la empresa en un comunicado.

19.24

Chile ha adelantado ya a España en número de contagios por la pandemia de Covid-19 tras registrar otros 4.600 casos en el último día, mientras que el número de muertos ha superado ya el umbral de los 4.500. Según ha informado este lunes el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud , Arturo Zúñiga , el domingo se registraron 4.608 casos nuevos , entre ellos 399 asintomáticos. Con ello, Chile ha registrado ya 246.963 contagios , un dato superior a los 246.272 que tiene España, lo que le ubica en séptima posición a nivel mundial. Por otra parte, en el último día se contabilizaron otros 23 decesos, lo que eleva el balance de víctimas mortales a 4.502, si bien las autoridades sanitarias han aclarado que la cifra comenzará a aumentar a partir del miércoles debido al aumento en la notificación de muertes en el país.

19.17

«Los brotes nos van a tener en jaque todo este tiempo», ha advertido Fernando Simón en la primera rueda de prensa ofrecida desde el Ministerio de Sanidad una vez que ha decaído el estado de alarma y toda España ha entrado en la denominada «nueva normalidad». Lea la noticia completa.

19.10

El mapa de España muestra por comunidades autónomas el número de casos confirmados de coronavirus. Destacan Madrid y Cataluña por encima del resto. A un segundo nivel están País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Pincha en cada región para conocer los casos confirmados acumulados y el número de muertes acumuladas. Consulte el gráfico.

19.03

Los casos globales de Covid-19 alcanzaron hoy los 8,84 millones , mientras que los fallecidos confirmados ascienden a 465.460 , según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En las pasadas 24 horas se volvió a batir el récord de infecciones diarias, con más de 183.000 , algo favorecido por el alza de casos en Estados Unidos y Brasil, los dos países más afectados del mundo (el territorio brasileño superó el fin de semana la barrera del millón de habitantes). También destaca el hecho de que África ha superado en número de casos (224.000) a Asia Oriental-Pacífico, que pese a ser el lugar de origen del coronavirus es actualmente la región menos afectada del mundo, con 205.000 contagios, frente a 4,37 millones en América y 2,52 millones en Europa.

18.55

La Delegación del Gobierno en Madrid solo ha cursado y comunicado unas 2.700 sanciones formuladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la región por incumplir el estado de alarma en su periodo de vigencia entre el 15 de marzo y el 20 de junio, lo que supone solo el 1,46 por ciento de las propuestas de sanción interpuestas. Entre ellas no está la que le fue impuesta al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, pero el delegado del Gobierno ha advertido de que «cuando llegue el momento» será tratado como un ciudadano más.

18.47

La Generalitat ha prohibido ahora bailar en las discotecas y establecimientos de ocio nocturno, tanto al aire libre como en espacios cerrados, a excepción de aquellos usuarios que tengan un contacto cercano muy habitual entre ellos. Las restricciones se han conocido este lunes, días después de que el gobierno catalán permitiera volver a la normalidad a estos locales, aún con medidas de prevención y seguridad. Ahora, con las últimas directrices, los locales de ocio nocturno podrán instalar mesas en la pista destinadas únicamente al consumo. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publica este lunes la regulación aprobada en el marco del PROCICAT sobre las actividades de las discotecas y locales de ocio nocturno, que deberán cumplir una normativa específica al no ser «compatibles con el mantenimiento de las medidas de seguridad de carácter sanitario».

18.40

Cuba confirmó tres nuevos pacientes de Covid-19 para un acumulado de 2.315 personas positivas al SARS-CoV-2 y muestra una tendencia a la reducción de los casos, al tiempo que no reporta ningún fallecido desde hace cuatro días, informó este lunes el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Estos tres contagios -cifra igual a la reportada el domingo- fueron detectados al estudiar 2.069 muestras, que hasta la fecha suman 153.233 pruebas PCR, de las cuales 2.315 (1.5%) han sido positivas desde el inicio de la epidemia en Cuba el pasado marzo. Los tres nuevos casos son de cubanos residentes en La Habana . La cifra de fallecidos es de 85 desde el pasado jueves

18.27

«Tenemos un exceso de mortalidad muy importante, de 43.000 fallecidos. Sabemos que tres cuartos se han producido por coronavirus, unos 28.300. Del resto habrá una parte que habrá fallecido por Covid-19 pero sin dignóstico, habrá otros casos compatibles con coronavirus y por último habrá otros que habrán muerto por otras causas. [La actualización] Es un proceso que se terminará haciendo tarde o temprano». Termina la rueda de prensa.

18.24

Simón, sobre la «cifra real» de fallecidos: «Los fallecidos se cuentan según unas normas para el conteo, para el coronavirus y para el resto de enfermedades. Los fallecidos requieren un proceso de diagnóstico: en algunos casos es muy obvio, pero en otros que no lo es tanto. Por ejemplo, si alguien muere por una neumonía en el peor momento de la epidemia no es igual a que si muere por neumonía ahora».

18.21

Simón, sobre la decisión de Marruecos de cancelar la Operación Paso del Estrecho: «Marruecos nos ha hecho un favor con esta medida».

18.18

«Es cierto que las cosas podrían haber ido mucho mejor si no hubiéramos tenido lo que sucedió en Italia, que nos dimos cuenta cuando todo explotó y pensábamos que la vigilancia nos estaba permitiendo controlar más de lo que creíamos. Creo que ahora vamos bien. Si no hubiera sucedido lo de Italia, no me hubiera imaginado esto. Si solo hubieran llegado casos de Asia... Era muy difícil imaginar que acabaríamos teniendo un cuarto de millón de casos detectados», dice Simón.

18.15

«Si antes detectábamos el 9% de los casos, ahora podemos estar detectando el 20, 25 o 30%. Si estamos detectando más y la tendencia es descendente, la situación podría ser aún mejor de lo que pensamos», explica Simón.

18.12

Simón: «Son 11 brotes, pero mañana pueden ser 12 o 9, si dos se controlasen. Las cifras van cambiando. En cuanto al perfil de los nuevos casos, son más leves. Estamos al final de la curva, por lo que es normal detectar casos más leves. Los casos que eran especialmente susceptibles se han producido ya, aunque puede seguir habiendo. Detectamos casos que antes pasaban inadvertidos, también porque nos fijamos más. Muchos casos son en personas jóvenes que trabajan y, por tanto, suelen estar más sanos. Ha bajado la edad media de los infectados: de 62 años a 50 años en un mes. Los casos de ahora son más leves y, por tanto, en personas más jóvenes y sanas».

18.08

Sobre los riesgos de casos asintomáticos: «Preocupan hasta cierto punto. Habitualmente no se detectan, pero con todas las pruebas que se hacen ahora se detectan la mitad de asintomáticos. Transmiten mucho menos, y un caso leve menos también que un caso grave. A partir del séptimo o décimo día se deja de transmitir, incluso la PCR dura 15-20-30 días, a partir del décimo día no se es transmisor. Hay situaciones excepcionales, en concreto un 1% de este estudio. Los asintomáticos y los leves, después de un tiempo de evolución, transmiten menos, eso sí lo sabemos. Pero preocupan, sí, sobre todo si son muchos. (...) Los viajeros se van a poder identificar cuando desarrollen síntomas y si van al Centro de Salud. Seguro que muchos no irán, y eso es un problema. Me preocupan los que tienen síntomas y consiguen llegar a España tomando algún tipo de medicamento. Confío en los esfuerzos internacionales para evitarlo».

18.05

Simón, sobre el riesgo de cometer los mismos errores que al comienzo de la epidemia: «Ahora detectamos mucho más, tenemos una capacidad muy superior a la del principio. Conocemos mejor el virus y estamos más concienciados. Hemos establecido rutinas que antes no teníamos y la transmisión es más limitada. Aunque haya brotes, es difícil que la transmisión sea igual que al principio».

18,02

Simón, sobre el turismo y la llegada de extranjeros: «No es que nos interese restringir el turismo, pero al mismo tiempo se pueden implantar medidas que puedan disuadir a la gente de venir: las cámaras de temperatura, la observación visual, etc. Al mismo tiempo entiendo que España tiene que vivir y nosotros vivimos de lo que vivimos. Tenemos buenos sistemas de vigilancia y se están incrementando los sistemas de seguimiento. (...) El cierre selectivo no puede hacerlo España por sí misma. Podemos restringir vuelos de un determinado país, pero podrían llegar procedentes de otros países de la UE. Dependería de toda la UE el hacer cierres selectivos».

17.59

Sobre la vigilancia en los aeropuertos: «Ahora mismo creo que no paro de decir que los riesgos son cadenas residuales que nos quedan y los brotes asociados a casos importados. Estamos en el periodo donde más casos diarios se reportan en el mundo. Se puede hacer más en los aeropuertos, siempre podemos maximizar, pero hay que valorar cuánto esfuerzo requiere en relación a lo que vamos a recibir. Los recursos son limitados. Por mucho que queramos invertir o que tengamos para invertir, los recursos son limitados. Hay que valorar con cuidado el beneficio que podrían aportar según qué decisiones. (...) Una PCR hecha una semana antes de la salida no implica que cuando se coja el vuelo no se esté infectado, depende de muchos factores. No podemos darle un peso muy grande a las PCR en origen».

17.56

«Se está trabajando en tener una reserva estratégica, se lleva haciendo desde hace muy pronto. El mercado ha sido muy complicado, con muchas restricciones por parte de los países productores, y ha sido realmente difícil para España y para todos los países. La gran mayoría de productos que se consumen vienen de un único país (China) y se está trabajando en tener esa reserva estratégica», dice Simón. Sobre el uso de las farmacias en la pandemia: «Algún colectivo puede considerar que podría haber estado más presente y viceversa. Tenemos que ir viendo poco a poco qué pueden aportar estos colectivos, entre ellos las farmacias. Si tenemos la oportunidad de revisar lo que se ha hecho y aprender, se hará».

17.53

Simón: «Si se considera que hay que restringir la movilidad, no se puede hacer sin un estado de alarma, pero hay muchas medidas de control para controlar brotes».

17.50

«Hay algunas iniciativas de algunos laboratorios que puedan diferenciar entre coronavirus y gripe. Lo ideal sería que fueran pruebas que se pudieran aplicar en Atención Primaria. Serían bienvenidas, pero deben mostrar su eficacia antes», detalla Simón..

17.47

Sobre los festejos de San Juan: «Cualquier persona con sintomatología, por leve que sea, no debería ir, hay que ser altruista. Habría que mantener la distancia, se pueden usar mascarillas, si además nos lavamos las manos con frecuencia, etc. Yo creo que se pueden evitar muchos riesgos. Venimos de una epidemia, pero todavía existen cadenas de transmisión y el riesgo cero no existe».

17.44

Simón, sobre los brotes de Huesca y Navarra: «El brote de Huesca está en una zona limítrofe con Lleida y claro que hay riesgo de que se traspase, hay mucho intercambio y contacto entre ambos territorios. Estamos trabajando con ambas CCAA y están trabajando ambas Consejerías para coordinarse. El riesgo existe, pero no tenemos información clara de que haya habido traslado, de que el brote haya traspasado la frontera entre las comunidades. Esperamos que lo que se está haciendo en Aragón y lo que se empezó a hacer en Lleida tenga su impacto. Veremos a ver qué pasa. En Navarra, el brote creo que está controlado y no creo que haya mucho riesgo de transmisión, pero hasta que no haya pasado un periodo de incubación no podemos lanzar las campanas al vuelo. El objetivo es que al final de este periodo podamos identificar quién ha infectado a quien».

17.41

Simón: «EE.UU., Brasil y la India son los países en donde la epidemia está avanzando más rápido. También Rusia. En América Latina, Perú, Chile y México irían detrás, y además Irán o Pakistán en Asia (...) En África sigue habiendo incrementos, pero no tenemos muchos datos de su capacidad de vigilancia y no sabemos, por tanto, qué cantidad de casos están pudiendod etectar».

17.38

«Siguen existiendo situaciones de riesgo, sobre todo asociadas a los brotes que se han detectado en algunas CCAA. Se han detectado 36 brotes. (...) Uno de esos brotes tiene cierte relevancia, asociado a la zona este de Aragón, en el sureste de Huesca y norte de Zaragoza, asociado a empresas hortofrutícolas y otras empresas de este tipo. Estos temporeros y algunos residentes de la zona han generado pequeños brotes familiares a su alrededor y hay alta sospecha de que hayan podido generar alguna transmisión no detectada (...) Esperemos que se pueda controlar, pero en esta nueva normalidad nos tenemos que preocupar por los brotes y no tanto por una tranmisión generalizada», explica Simón.

17.35

Comparece en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Los datos de hoy siguen la misma tendencia que semanas anteriores: 241 casos con fecha de inicio de síntomas en la última semana, 125 con fecha de ayer. Es una tendencia descendente muy suave. Se está haciendo un esfuerzo muy grande por detectar todos los posibles casos de coronavirus, por muy leves que sean. No estamos detectando todos, pero estamos detectanto muchos más que hace unas semanas y unos meses. Además de este número de casos, ayer se notificaron 21 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días, que también va descendiendo de manera progresiva».

17.30

En la última semana, se han registrado 150 hospitalizaciones (124.880 en total) y diez ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI), para una cifra conjunta de 11.638.

17.22

Los contagios detectados en las últimas 24 horas son 125 , si bien la cifra total de infectados por coroanvirus es 246.504 , lo que supone 232 más que los notificados ayer. Esto se debe al ajuste de algunos diagnósticos en la fecha correspondiente, notificación que a veces llega con retraso a Sanidad.

17.15

El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 125 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total a 246.504 positivos detectados desde el comienzo de la epidemia. En cuanto al número de fallecidos, son 21 víctimas mortales con fecha de defunción en la última semana, una más que ayer . En total son 28.324 decesos por Covid-19.

17.12

El brote de coronavirus detectado el pasado 16 de junio en una paciente de una planta no Covid del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid suma nuevos casos, que se han detectado a través de las medidas de prevención y control puestas en marcha, y son ya 18 las personas que han dado positivo en Covid-19, doce profesionales sanitarios y seis pacientes.

17.05

Las medidas de prevención básica recomendadas durante toda la pandemia: mantener la distancia social, extremar la higiene de manos y usar mascarilla serían suficientes para evitar una segunda oleada de Covid-19 . Así lo apuntan las conclusiones de un estudio desarrollado por el Instituto Global de Salud (ISGlobal) de Barcelona, centro impulsado por la Fundación La Caixa, en el que se demuestra que el comportamiento individual tiene un efecto significativo en la prevención de un rebrote de infecciones por Covid-19 y podría eliminar la necesidad de futuros confinamientos. Más detalles.

16.53

La verbena de San Juan sueca se llama Midsommer , una de las fiestas más importantes del país escandinavo que este año ha sido rara: no solo por el distanciamiento social sino también por las cifras que posicionan a Suecia en segunda posición europea tanto en tasa de positivos como de crecimiento en contagios por Covid-19 . Según el informe de este lunes del ECDC –el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades–, la tasa de positivos por cada 100 mil habitantes en Europa –Unión Europea (UE), Espacio Schengen y Reino Unido– está encabezada por Luxemburgo (677,9 casos) seguido por Suecia (550,3); y en tasa de crecimiento (el aumento de casos por cada 100 mil habitantes) el primer país es Bulgaria con un aumento del 17,67% seguido por Suecia con 12,8%, mientras la media europea es de 2,48%. Informa José Pablo Jofre, corresponsal de ABC en Berlín.

16.40

El Gobierno de Marruecos ha confirmado este lunes más de un centenar de nuevos casos de coronavirus durante el último día, con lo que el país africano supera el umbral de los 10.000 contagios desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante las últimas 24 horas han sido detectados 102 nuevos casos, con lo que el total asciende a 10.079 , mientras que el número de fallecidos es de 214 y el de recuperados de 8.319 , tal y como recoge la web www.covidmaroc.ma.

16.33

Bolivia cumple este lunes tres meses de la declaración de cuarentena rígida, que se mantiene en buena parte de país, con una curva ascendente de casos de Covid-19 , con 773 fallecidos y 24.388 contagios confirmados . La cuarentena estricta comenzó el pasado 22 de marzo y tuvo distintas fases, la última desde el 1 de junio, en la que municipios y regiones pueden flexibilizarla, pero muchos decidieron mantenerla o retomaron las restricciones después de haberlas levantado parcialmente, ante el incremento de casos. La curva de positivos en coronavirus marca una notable tendencia ascendente desde hace días, con un récord diario de 1.036 casos confirmados el pasado sábado.

16.25

El Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud ha detectado un brote de Covid-19 importado desde Bolivia que, por ahora, afecta a 13 personas en Murcia y Cartagena, informaron fuentes de la Comunidad consultadas por Europa Press. Los primeros contagios se detectaron el pasado miércoles, 17 de junio. Todos los casos fueron declarados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad, ante una posible afectación del resto de pasajeros que volaban en el avión. Por ahora permanecen en cuarentena cerca de 60 personas, y las 13 infectadas se mantienen aisladas.

16.17

Rusia ha notificado en las últimas 24 horas 7.600 casos y 95 muertos por coronavirus, lo que eleva el balance a más de 592.000 personas contagiadas y más de 8.200 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. El mayor número de casos diarios corresponde a Moscú , con 1.068 positivos detectados en las últimas 24 horas. Con los nuevos datos, el balance asciende a 592.280 personas contagiadas y 8.206 víctimas mortales . La cifra de contagios supone un aumento del 1,3 por ciento respecto al balance anterior.

16.10

Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han admitido este lunes que el país se encuentra atravesando una segunda ola de contagios de Covid-19 tras registrar un aumento de los casos tanto importados como a nivel local. Se trata de la primera vez que el Gobierno surcoreano se refiere a la situación actual como «segunda ola» de contagio. Hasta el momento, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KDCD) había asegurado que el aumento de infecciones se debía al hecho de que la primera ola «no había acabado realmente». La pandemia de coronavirus ha dejado por el momento 12.438 casos de coronavirus y 280 fallecidos en el país.

16.03

Las restricciones a los viajes internacionales por el coronavirus provocaron una caída del 97% de las llegadas de turistas internacionales, después de que en marzo se registrara una disminución del 55%, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Entre enero y abril de 2020, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron en un 44%, lo que se tradujo en una pérdida de aproximadamente 195.000 millones de dólares (173.686 millones de euros) en ingresos por turismo internacional. or ello, la OMT ha reiterado su petición a los gobiernos y organizaciones internacionales para que apoyen al turismo, «columna vertebral de las economías», con la prioridad de un «reinicio responsable».

15.55

Israel , que estas últimas semanas ha sufrido un notable aumento de contagios de coronavirus, ha puesto todos los escenarios sobre la mesa y prepara una estrategia para enfrentarse a un posible nuevo brote de la enfermedad . El «gabinete del coronavirus» aprobó hoy una propuesta que guiará las acciones a adoptar según la situaciones sanitarias que se presenten, entre las que se baraja la posibilidad de que haya una fuerte oleada de infecciones que lleve de nuevo al país a una fase de emergencia. Por ello, el Ejecutivo decidió ampliar las capacidades del sistema sanitario y preparar una mayor infraestructura capaz de atender a 2.000 pacientes más con necesidad de respiradores. Se calcula que podría darse el caso de que hasta 2.500 infectados necesitasen al mismo tiempo ser atendidos con respiradores y 7.500 personas requirieran ser hospitalizadas, según las previsiones del Ministerio de Defensa, presentadas hoy en la reunión ministerial. Hasta el momento se han registrado un total de 307 muertos y más de 20.860 infectados.

15.48

El Ministerio de Salud de República Dominicana ha confirmado 899 nuevos contagios de coronavirus en un solo día, una cifra inédita desde que se inició la pandemia y que eleva el balance de Covid-19 en el país caribeño hasta los 26.677 infectados. Casi 2.700 pacientes se encontraban este domingo ingresados en hospitales dominicanos, 165 de ellos en cuidados intensivos, mientras que la cifra de fallecidos ha aumentado hasta 455 , cinco más que en el recuento anterior divulgado por las autoridades.

15.35

Un total de 130 vuelos operan en los aeropuertos de Baleares en el primer lunes tras la reapertura de las fronteras y en la llamada 'nueva normalidad', debido a la finalización del estado de alarma en España. Según han informado fuentes de Aena a Europa Press, en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, operan este lunes un total de 85 vuelos. En Menorca hay 16 operaciones programadas, mientras que el aeródromo de Ibiza opera 29 vuelos, 15 llegadas y 14 salidas.

15.27

Mercamadrid , la mayor plataforma de distribución y comercialización de alimentos frescos de España , reivindica su seguridad con test realizados a todos los trabajadores y medidas de higiene y distanciamiento, ante los brotes de coronavirus sufridos en mercados de otros países. Este centro logístico ha recibido este lunes el sello Garantía Madrid, un distintivo otorgado por la Comunidad de Madrid para reconocer la la calidad y excelencia en la gestión desde que se declaró estado de alarma por la pandemia. Más detalles.

15.15

El número de fallecimientos confirmados por un test de Covid-19 en Reino Unido ha ascendido hasta 42.647, tras registrarse 15 nuevas muertes en las últimas 24 horas, informó este lunes el ministerio británico de Sanidad. Hasta la fecha, Reino Unido ha contabilizado 305.289 casos positivos de contagio por el nuevo coronavirus , 958 en la última jornada , según la misma fuente oficial.

15.07

Las fronteras están ya abiertas y los viajes interprovinciales vuelven a estar permitidos. Pero las vacaciones de verano de este año serán excepcionales. La pandemia del coronavirus transformará completamente los hábitos de los españoles, que primarán los destinos seguros y el ahorro. El viajero nacional tiene previsto gastar 595 euros por persona, frente a los 714 euros y 719 euros de los pasados veranos. Un 17% menos. Lea la noticia.

13.54

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado este lunes que su grupo en el Congreso votará 'no' al decreto del Gobierno sobre la nueva normalidad, que se votará esta semana, ya que recrimina que el Ejecutivo de Pedro Sánchez: «No se ha contado con nosotros en la negociación del decreto». En rueda de prensa, ha asegurado que no se ha negociado en ningún momento sobre el contenido del decreto y ha recriminado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos opte por el apoyo de Cs: «Han optado por aquellos votos más baratos, que son a cambio de nada».

13.45

Pekín continúa aumentando su capacidad para realizar test para contener el brote de coronavirus en la capital, cuyos nuevos contagios bajaron hoy por primera vez de la decena, y ha conseguido que sus laboratorios puedan ya analizar hasta un millón de muestras al día.

13.17

La llamada «nueva normalidad» no está libre de riesgo. Son once los focos activos de coronavirus los que el Ministerio de Sanidad está vigilando en España, según ha confirmado el ministro del ramo, Salvador Illa, este lunes en Cadena Ser. Por ahora, el que más preocupa a las autoridades es el que atañe a varias localidades de Aragón , y que ha provocado que las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca y La Litera de Huesca retrocedan a la fase 2 de la desescalada.

12.55

Los nuevos casos positivos por covid-19 registrados en las últimas horas en País Vasco ascienden a 7, mientras que se ha contabilizado un fallecido más, con lo que el total de infectados en lo que va de pandemia se sitúa en 20.672 y los muertos son ya 1.604. La consejera de Salud vasca, Nekane Murga, se ha referido a la «acumulación de casos» detectados en los últimos días en la localidad guipuzcoana de Orio , a cuya población ha mandado un mensaje de tranquilidad al señalar que se han hecho medio centenar de PCR a los contactos y todos ellos han dado negativo.

12.19

El investigador Adrian Hill, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), ha avanzado que la vacuna contra el Covid-19 que está desarrollando el Institute Jenner del centro británico podría estar lista en octubre, en base a los avances que se están observando en los ensayos clínicos. «Si todo va bien, tendremos los resultados de los ensayos clínicos en agosto/septiembre. Teniendo en cuenta que estamos fabricando en paralelo, estaremos listos para entregar a partir de octubre, si todo va bien», ha comentado durante su participación en el ciclo de 'webinar' sobre el Covid-19 de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

12.14

Una segunda oleada de COVID-19 podría evitarse si se mantienen las distancias de seguridad y el uso de mascarillas, según un modelo desarrollado por ISGlobal, que muestra que el desconfinamiento ha de ser gradual y que el comportamiento individual es un factor clave. De hecho, según este modelo del ISGlobal, mantener la distancia entre personas y otras intervenciones como el uso de mascarillas y la higiene de manos «podría eliminar la necesidad de futuros confinamientos»

11.52

Algunos estudios de científicos chinos y estadounidenses aseguran que los anticuerpos que desarrolla el cuerpo humano contra el coronavirus pueden durar solo dos o tres meses, por lo que la inmunidad contra el patógeno podría no tener efecto a largo plazo, informaron hoy los medios locales. Según un estudio de la Universidad de Medicina de Chongqing, en el suroeste de China, que publica hoy el portal digital privado Caixin, el nivel de anticuerpos de la gran mayoría de un grupo analizado de contagiados disminuyó significativamente dos o tres meses después de la infección, lo que podría afectar también a las posibilidades de aplicación de las nuevas vacunas en desarrollo.

11.40

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas un total de 127.000 casos, lo que eleva el total a 8,95 millones de personas contagiadas y más de 468.000 víctimas mortales, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este lunes, el balance global del coronavirus asciende a 8,95 millones de casos y 468.331 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 4,43 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 622.133 personas curadas.

11.28

La reapertura de servicios e instalaciones clausurados durante el confinamiento, el reforzamiento del transporte público y la vuelta de espacios icónicos, como la Biblioteca Nacional (BNE), que reabre sus exposiciones este lunes, serán algunas de las novedades del primer día laborable de la «nueva normalidad», el término acuñado por el Gobierno y que no gusta demasiado. Más detalles.

11.15

La Asociación de Inspectores de Salud Publica de Canarias (AISP) ha denunciado que carecen de los medios suficientes para llevar a cabo las labores de prevención ante la «nueva normalidad» sanitaria, lo cual puede suponer un riesgo para la población. Esta asociación ha señalado que cuenta con la misma plantilla de inspectores desde el año 2000, con un inspector por cada 25.000 habitantes, cuando en el resto del territorio nacional hay de media un técnico por cada 12.000 habitantes, según ha informado AISP en un comunicado.

11.05

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Rusia en las últimas 24 horas 7.600 casos y 95 muertos por coronavirus, lo que eleva el balance a más de 592.000 personas contagiadas y más de 8.200 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 7.600 casos de Covid-19 en 83 regiones, incluidos 2.473 asintomáticos», ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

10.50

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que es competencia de las comunidades autónomas «hacer balance de cómo han ido las cosas en las residencias» y «tomar las medidas que corresponda». Illa, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por EP, ha negado que su ministerio haya tenido conocimiento de casos de ancianos a los que se les haya negado el traslado a centros hospitalarios, pero ha reconocido la necesidad reformas el modelo de atención a las personas mayores.

10.38

La Organización Mundial de la Salud ha informado de un aumento de los casos de coronavirus en el mundo, con un aumento total de 183.020 en un período de 24 horas. El mayor aumento fue de América del Norte y del Sur con más de 116.000 casos nuevos, según un informe diario. Los casos globales totales superan los 8,7 millones con más de 461.000 muertes.

10.25

La vacuna inactivada contra el coronavirus que desarrolla el Instituto de Biología Médica de la Academia China de Ciencias Médicas ha entrado en fase 2 de ensayos clínicos, según ha informado el 'Diario de la Ciencia y la Tecnología' chino. La fase 2 de los ensayos evalúa más en profundidad la inmunogenicidad y seguridad de la vacuna en humanos. Los ensayos se están llevando a cabo en la provincia de Yunnan, en el sur del país.

10.14

10.00

La Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) desalojó en la madrugada de ayer dos veces el mismo local de copas por superar el aforo permitido y en la segunda ocasión localizó en dos habitaciones a decenas de personas hacinadas escondidas para no ser vistas por los agentes. A través de sus redes sociales, la Policía ha informado de que pasadas las 4.30 horas de la madrugada fue requerida para acudir a un local en la zona conocida como «El Paraíso», por las quejas de varios vecinos ante el alto volumen de la música.

9.48

La Consejería de Sanidad ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sendas resoluciones por las que se permiten las visitas a las residencias de mayores libres de COVID-19 y se establecen los requisitos para el retorno de personas usuarias con derecho a reserva de plaza. Sanidad estipula que podrán retornar a las residencias de mayores los usuarios con resultado negativo tras la realización de prueba diagnóstica de coronavirus (Test PCR), con tres días de antelación como máximo, si el ingreso se produce desde el domicilio.

9.32

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este lunes que el Ministerio mantendrá mañana una reunión con la Consejería de Sanidad de Aragón para realizar un seguimiento del brote de coronavirus detectado en una empresa hortofrutícola ubicada en la localidad de Zaidín. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Illa ha asegurado que este foco se encuentra «bajo control» y que este mismo domingo estuvo en contacto con la consejera. «Se detectó con mucha precocidad y con contundencia», ha apuntado.

9.20

Con nueve contagios nuevos detectados el domingo, trece menos que el día anterior, el rebrote del coronavirus en Pekín parece remitir. Desde el pico, alcanzado los días 13 y 14 de junio con 36 casos, los casos nuevos diarios han ido reduciéndose hasta la veintena y ahora bajan de diez. Localizado desde el día 11 en el mercado de abastos de Xinfadi, el mayor de la capital china, este foco suma ya 236 infectados confirmados, todos hospitalizados. De ellos, al menos 15 están graves. Además, y según informa la Comisión Nacional de Salud de China, hay 22 enfermos asintomáticos en observación. Junto a este brote local, el domingo se diagnosticaron siete nuevos casos importados del extranjero, que ya suman 1.876. Para atajar el rebrote, las autoridades de Pekín están haciendo pruebas masivas a la población y han ampliado su capacidad de 90.000 a 230.000 al día. La epidemia del coronavirus, que estalló en enero en Wuhan, ha dejado en China 84.500 contagiados y 4.634 fallecidos. Aunque está ya controlada, este rebrote demuestra las dificultades de volver a la «normalidad». Informa Pablo M. Díez, corresponsal de ABC en Pekín.

9.15

El rey Felipe VI preside este lunes, a las 12.00 horas, la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se desarrollará en el Palacio de la Zarzuela. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al encuentro junto a varios miembros del Ejecutivo. A la reunión acuden la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, además de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

9.02

El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de junio los criterios para la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen, por razones de orden público y salud pública, a pesar de la finalización del estado de alarma. En línea con las recomendaciones de la Comisión Europea que establecen un proceso gradual para el levantamiento de las restricciones, que consta de un tramo inicial, hasta el 30 de junio, el Ministerio del Interior ha dictado una Orden, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para extender la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde países de la UE hasta el 30 de junio. Más detalles.

8.53

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 537 nuevos casos y tres muertos, frente a los 687 contagios y un fallecido contabilizados la víspera, según el balance publicado este lunes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. El balance actualizado es de 190.359 positivos por COVID-19 y 8.885 víctimas mortales. Del total de casos, 175.300 corresponden a pacientes que se han recuperado, tras recibir el alta 400 enfermos desde el balance anterior.

8.45

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha alentado este domingo a la nación a que practique yoga para estimular su sistema inmunitario como defensa contra el coronavirus en un momento en que el país lleva una semana registrando máximos diarios de casos y un total de 410.000 afectados. Más detalles.

8.30

El Gobierno ha prorrogado este lunes los controles en fronteras interiores con Portugal que fueron restablecidos con motivode la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus hasta el próximo día 30 de junio. Según la orden publicada en el BOE, esta medida busca añadir un «tiempo prudencial» una vez que España ha pasado en su totalidad a la nueva normalidad, recuperando desde este domingo la movilidad total entre provincias.

8.15

8.00

El Zoo Aquarium de Madrid reabre sus puertas al público este lunes con el propósito de ofrecer a las familias madrileñas «una alternativa segura» para disfrutar de este parque zoológico en el inicio del verano, y lo hará con aforo reducido al 50 por ciento durante las primeras semanas de apertura. Según un comunicado del parque, se fomentará la venta de entradas online y el pago con tarjeta u otros medios electrónicos contactless en todos los servicios del parque como tiendas, fotografía o restauración.

7.40

El Ministerio de Salud de la India ha informado este lunes de 14.821 nuevos casos del nuevo coronavirus y 445 muertes adicionales en las últimas 24 horas. En su último balance, las autoridades sanitarias han precisado que son ya 425.282 las personas que han contraído la Covid-19 en el país, mientras que la cifra de fallecidos ha ascendido a 13.699. India es ya el cuarto país más afectado por la pandemia.

7.20

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, ha señalado este domingo que el 65 por ciento de las 21.825 muertes por culpa de la Covid-19 corresponde a varones de más de 50 años. Las palabras de López-Gatell vienen a colación por la festividad del Día del Padre, que en México se celebra el 21 de junio. «Perder a un padre, igual que perder a una madre o un familiar es algo sumamente dramático», ha dicho López-Gatell, quien ha mandado un recuerdo para las víctimas de la pandemia.

7.00

La Biblioteca Nacional de España (BNE) reanuda a partir de este lunes 22 de junio parte de sus servicios culturales, aunque bajo unas condiciones diferentes en cumplimiento con la normativa establecida por los ministerios de Sanidad y Cultura y Deporte, según ha informado la institución en un comunicado.

6.36

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 18 nuevos casos de COVID-19 detectados el domingo, 7 de ellos procedentes del exterior y 11 a nivel local, de los cuales 9 se registraron en Pekín por los 22 del día anterior. Pekín aumentó la semana pasada el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva del brote detectado en el principal mercado de la capital, que hasta ahora deja 236 casos confirmados.

6.35

Estados Unidos alcanzó este domingo las cifras de 2.278.373 casos confirmados de COVID-19 y de 119.959 fallecidos con la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del lunes), es de 27.000 contagios más que el sábado y de 304 nuevas muertes. Tras dos días consecutivos con más de 30.000 nuevos casos diarios, la cifra se redujo ligeramente el domingo.

6.35

Las autoridades de Costa Rica contabilizaron este domingo 86 casos nuevos de COVID-19 y la policía detuvo dos fiestas con decenas de personas que no aplicaban las medidas sanitarias ni de distanciamiento. «Seamos sumamente responsables. Entiendo situaciones como hoy Día del Padre en que muchos deseamos ir a visitar a nuestros papás, pero estamos en medio de un virus peligroso y si comenzamos a romper burbujas sociales la situación se nos va a complicar mucho», declaró el ministro de Salud, Daniel Salas, en la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia.

6.34

El Gobierno francés anunció este domingo que ha registrado siete nuevas muertes por la COVID-19 en sus hospitales, y aseguró que se plantea volver a confinar su territorio de ultramar de la Guayana francesa debido a la aceleración de la circulación del coronavirus. Según las cifras facilitadas por las autoridades sanitarias, siete personas murieron en las últimas 24 horas por la enfermedad en sus centros hospitalarios (no ofrecerá datos de fallecidos en residencias de ancianos hasta el martes), lo que eleva el total a 29.640 desde el comienzo de la epidemia.