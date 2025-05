Coronavirus España directo: Andalucía supera el pico de pacientes en UCI de marzo al registrar 442 infectados

Argentina ha anunciado este viernes la flexibilización de la cuarentena en Provincia de Buenos Aires y la propia Buenos Aires, dos de las regiones más afectadas por la pandemia, en el mismo día en que se han superado los 33.000 muertos por Covid-19 en el país. El presidente del país sudamericano, Alberto Fernández, ha señalado en una rueda de prensa que ambas regiones llevan ocho semanas consecutivas de caída de casos lo que permite que pasen del "aislamiento" al "distanciamiento". Uno de los impactos más inmediatos que supone este cambio de fase es que las personas pueden circular sin tener un permiso que los habilite, aunque el transporte públicos seguirá estando habilitado únicamente para trabajadores esenciales y las personas mayores de 60 años no tendrán que acudir al puesto de trabajo, según ha recogido la agencia estatal Télam.

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 9.727.345 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 236.025 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del sábado) es de 1.149 muertes más que el jueves y de 127.021 nuevos contagios, rompiendo el récord de casos por tercer día consecutivo. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.664. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 24.054 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos Texas (19.046), California (17.919), Florida (17.014) y Nueva Jersey (16.416).

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 33 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este viernes, todos ellos procedentes de otros países. Estos positivos "importados" se detectaron en Shanghái (este, 11), Fujian (sureste, 9), Sichuan (centro, 4), Shaanxi (centro, 4), Mongolia Interior (norte, 3) y Cantón (sureste, 2). Este informe es el primero desde el pasado 28 de octubre en el que China no informa de nuevos contagios locales, la mayor parte de ellos registrados desde entonces en la región noroccidental de Xinjiang, donde un rebrote ha dejado -según cifras oficiales- 78 casos confirmados y más de 300 asintomáticos, obligando a las autoridades a iniciar una campaña de test masivos en las zonas afectadas.

La Policía Nacional ha denunciado a los propietarios de varios establecimientos de Almería por consentir el consumo de estupefacientes en su local y no poner cumplir las medidas contra el coronavirus, según recoge Efe.

La Comunidad Valenciana ha confirmado un total de 2.327 nuevos casos de coronavirus en la última actualización de este sábado, lo que supone la cifra más elevada desde el inicio de la crisis sanitaria. La Conselleria de Sanidad Universal no ha actualizado los datos de fallecidos. Estas nuevas positivos sitúan la cifra total en 71.952 personas. Por provincias, se han notificado 271 nuevos casos en Castellón (8.157 en total); 732 en Alicante (24.750 en total), y 1.190 en la provincia de Valencia (38.909 en total). Además, se han registrado 134 casos sin asignar, con lo que el número total asciende a 136.

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha informado este sábado de 551 nuevos casos de COVID-19 confirmados por PCR en las 24 horas de este viernes. La tasa de positividad se sitúa en el 9,5 por ciento, tras haberse realizado a lo largo de la jornada un total de 5.797 pruebas PCR para detectar la enfermedad, según ha avanzado Salud, que aún no ha informado de los últimos datos de hospitalización y fallecimientos. Las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a guardar un confinamiento domiciliario con el fin de frenar los contagios y reducir los casos graves de COVID-19.

Una nueva batería de restricciones a la vida social y la actividad económica de Polonia entró en vigor este sábado, tras batirse en las últimas 24 horas el récord de nuevos contagios diarios. Las calles en Varsovia, una de las ciudades con más casos, aparecían más vacías que de normal, con los establecimientos no esenciales y los centros comerciales cerrados, al igual que cines, teatros, galerías de arte y museos, como ordenan las medidas del "Freno de seguridad" del gobierno para atajar la pandemia.

Un grupo de hosteleros navarros, convocados por la asociación SOShostelería/ostalaritza, se han concentrado este sábado en la Plaza del Castillo de Pamplona para exigir "un plan de rescate inmediato y real, acorde a la situación del sector". En un manifiesto leído en la concentración, los hosteleros instan a "limpiar la mala imagen que se ha dado del sector, haciendo ver a la sociedad que podemos aportar en la solución y no ser el problema".

Las residencias de mayores de Cantabria registran en estos momentos un centenar de casos activos de COVID-19 entre sus usuarios, cifra que no se alcanzaba desde la primera ola. Además, a este centenar de usuarios hay que sumar 58 positivos entre su personal, según los datos que ofrece el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), consultados por Europa Press y actualizados hasta las 14.12 horas de este sábado, 7 de noviembre.