Coronavirus en directo: La pandemia empeora y los nuevos contagios en todo el mundo baten los récords

21.52

Ecuador registró hasta este sábado 61.535 contagios y 4.769 fallecidos, según el último informe proporcionado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), encargado de atender la pandemia en el país. Además, el informe señala que se han reportado 3.192 «fallecidos probables» de coronavirus, casos que presentaron síntomas de la enfermedad, pero sobre los que no hay hasta el momento una confirmación forense que certifique la causa de muerte. Informa EFE.

20.24

Los nuevos contagios sitúan la cifra total de infectados, desde el comienzo de la pandemia, en los 11.141.020, según la plataforma de seguimiento de la Universidad Johns Hopkins , en Estados Unidos. El número total de fallecidos asciende a 527.647. Los mayores aumentos en las últimas 24 horas se han registrado en Brasil, India y Estados Unidos, este último un país que hoy mismo batió su propio récord, con 60.383 infectados en solo un día.

La Organización Mundial de la Salud informa del incremento en los casos de coronavirus a nivel mundial, sumándose 212.326 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informa Reuters. Los mayores aumentos fueron de Estados Unidos, Brasil e India, según el informe diario de la OMS. La última vez que la organización registró un récord de contagios fue el pasado 28 de junio, con 189.077 en un día.

El Reino Unido ha comunicado el fallecimiento de 67 personas en las últimas 24 horas, hasta un total de 44.198 desde que comenzó la pandemia, así como la detección de 624 nuevas infecciones por coronavirus, tal y como señala la agencia EFE. El número de fallecidos ha descendido en comparación con el día anterior, cuando murieron por el virus 137 personas.

El Ministerio de Salud de Argentina ha informado este sábado de 16 nuevos muertes por coronavirus, lo que eleva a 1.453 la cifra de muertos desde marzo. De los 45.403 pacientes con infección activa, informa Europa Press, 637 se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos, lo que supone 165 más que hace una semana.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado un brote por coronavirus en un edificio de la ciudad de Albacete , informa Europa Press. En dicho bloque ya existía un «brote familiar» que afectaba a 5 personas, que estaban llevando a cabo el aislamiento domiciliario. Posteriormente, se conocieron dos contagios más en el mismo edificio pero en diferente planta, que requirieron hospitalización. Al confirmarse desde el servicio de Epidemiología de Albacete la coincidencia de domicilio de los casos, se va a proceder al confinamiento completo del edificio.

Vecinos de la ciudad boliviana de Cochabamba han colocado una carretilla con un ataúd encima en mitad de una calle, para llamar la atención por el drama que conlleva esperar desde siete días con un fallecido por Covid-19 sin que la familia pueda enterrarlo o incinerarlo. La familia, que ya no puede tener el féretro en su casa por miedo a contraer la enfermedad, y al no encontrar un espacio para su entierro o incineración, cercaron el féretro con una cinta roja en la que se lee «peligro» para evitar que otros vecinos se acerquen, recoge EFE.

Una persona ha sido hospitalizada por Covid-19 en el último día, si bien no se han registrado nuevos casos positivos ni fallecidos, según los datos del Gobierno de Navarra. De esta manera, informa Europa Press, la cifra total de fallecidos por coronavirus en la Comunidad foral se mantiene en 528. Navarra lleva así 22 días consecutivos sin registrar nuevas muertes debido a la pandemia.

18.00

Italia ha registrado 21 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total hasta los 34.854 desde que comenzó la emergencia el 21 de febrero, informa Protección Civil y recoge EFE. Los nuevos casos de contagios han sido 235 desde el viernes, la peor cifra desde el pasado 26 de junio, y eso teniendo en cuenta que se han realizado 51.000 pruebas, cuando en otras ocasiones superan las 70.000. La cifra total de casos de contagio es de 241.419.

17.52

La Rioja no ha registrado ni contagios ni fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, según los datos confirmados por el Gobierno de La Rioja. De este modo, el número total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia en la comunidad autónoma es de 4.078 y 366 personas fallecidas.

17.30

El Ministerio de Sanidad de Portugal ha registrado 413 casos más de coronavirus y siete muertes más en las últimas 24 horas, hasta un total de 43.560 personas infectadas y 1.605 muertes por la enfermedad de la COVID-19, informa Europa Press. El número de casos prosigue la tendencia al alza reiniciada el pasado viernes tras varios días por debajo de los 400 contagios diarios en el país.

17.20

El Estado alemán se ha hecho con una participación del 23% en la compañía biofarmacéutica CureVac, cuya investigación en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 s una de las más avanzadas del mundo, por 300 millones de euros. El objetivo es «aportar seguridad financiera a la compañía, sin influir en las decisiones empresariales», para evitar inversiones extranjeras sospechosas. Siga leyendo la noticia aquí .

16.55

El Parque de Atracciones del Tibidabo de Barcelona ha vuelto a abrir sus puertas este sábado potenciando las actividades y espectáculos al aire libre, y sin habilitar las atracciones que se encuentran en espacios cerrados para garantizar la seguridad por la pandemia del coronavirus. El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado, en un comunicado, que el parque ha implementado un paquete de medidas de protección e higiene que incluye la limitación del aforo a un tercio de la capacidad del recinto así como en las atracciones, informa Europa Press.

16.47

La Dirección General de Salud Pública ha ordenado el internamiento forzoso en régimen de aislamiento en el hospital de Can Misses, en Ibiza, de un hombre que viajó a la isla, procedente de Barcelona, pocos días después de haber dado positivo en coronavirus en una prueba de PCR. Siga leyendo la noticia aquí .

16.28

El Museo Tiflológico de la ONCE reabre sus puertas al público este martes 7 de julio después de tres meses cerrado por el confinamiento y el estado de alarma, para «llenar Madrid de cultura accesible», según ha informado la organización y recoge Europa Press. Con su reapertura, la ONCE ha destacado que el centro se vuelve a unir a la oferta artística y cultural de Madrid, con el aliciente de la accesibilidad que permite que sus obras lleguen a todas las personas.Para esta nueva etapa, las visitas guiadas al museo serán para un máximo de seis personas y se podrán realizar visitas de manera individual. Las salas contarán con el aforo reducido al 75 por ciento.

16.00

Varios centenares de médicos se han manifestado esta sábado en Valencia para reclamar a los gobiernos central y autonómico mayores inversiones tanto en infraestructuras sanitarias como en recursos humanos. El objetivo, según apuntan, es lograr una asistencia de calidad y evitar colapsos, que no sólo se han producido durante la pandemia de la Covid-19 sino que ya se arrastraban con anterioridad en atención primaria y hospitalaria, informa EFE.

15.43

Andalucía ha registrado en las últimas 24 horas un fallecimiento por coronavirus, por lo que el número total durante la pandemia se sitúa en 1.442, mientras se mantienen activos trece brotes que afectan a 235 contagiados, una persona más que este viernes, informa Europa Press. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud, siete de los brotes están bajo control y los otros seis en fase de investigación.

15.25

Las acciones de agradecimiento y apoyo hacia los sanitarios que han combatido en primera línea la COVID-19 siguen sucediéndose en Bélgica, donde un colectivo de artistas callejeros ha pintado un gran mural frente al hospital Etterbeek-Ixelles, en Bruselas, informa EFE. Una de las artistas, Amandine Lesay, explicó a la prensa local que esta obra no solo está dedicado a los médicos y enfermeras, sino también a las personas que se encargan de la limpieza, la seguridad, conductores de ambulancia y, en definitiva, a todo aquél que puso su granito de arena en la batalla contra la pandemia.

15.20

Una veintena de los venezolanos varados en España se desplazaron hace dos días hasta la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y desde entonces pernoctan allí a la intemperie. Tenían la esperanza de poder subir a un avión de Plus Ultra que partía este viernes rumbo a Caracas, aunque finalmente no se les ha permitido hacerlo, informa Manuel Trillo. Siga leyendo la noticia aquí .

15.15

Kimberly Guilfoyle, asesora de la campaña para la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y novia de su hijo Donald Trump Jr. ha dado positivo por coronavirus. «Tras dar positivo, Kimberly ha sido aislada de inmediato para evitar cualquier exposición», ha explicado el jefe de personal del Comité de Financiación para la Victoria de Trump, Sergio Gor, según recoge la CNN. Gor sostiene que Guilfoyle es asintomática y que el hijo del presidente ha dado negativo en las pruebas que se le han practicado.

14.28

Los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y contabilizan este sábado 42 pacientes ingresados, dos menos en 24 horas, de los que diez siguen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), misma cifra que el viernes. Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

14.10

La Sagrada Familia ha vuelto a abrir este sábado, después de 114 días de cierre por el coronavirus, realizando un homenaje a los trabajadores esenciales, ha informado el templo en un comunicado. Los colegios de médicos, enfermería, farmacéuticos y fisioterapeutas han repartido entre sus asociados más de 2.000 entradas que les han permitido, junto con sus familiares, ser los primeros en visitar el templo.

13.51

La dirección general de Salud Pública ha comunicado este sábado 12 nuevos casos confirmados de Covid-19 en Extremadura, con un total de 42 contactos, que se localizan en Navalmoral de la Mata, con cinco, y Badajoz, con siete, y que según el Servicio Extremeño de Salud no suponen ni un incremento del brote en la localidad cacereña ni uno nuevo en el caso de la capital pacense, al pertenecer todos ellos a una misma familia. En concreto, el SES sostiene que «de momento no suponen la existencia de un brote nuevo en ninguna de las dos áreas de salud», y destaca el «trabajo serio y responsable» de seguimiento de la infección en la región.

13.40

El PSC ve «necesario» el confinamiento de la comarca del Segrià decidido por el gobierno catalán por los brotes de coronavirus detectados en esta zona, pero considera que esta medida «llega tarde» y pide al Ejecutivo que aporte «información clara y continuada». En un comunicado difundido este sábado, el PSC apoya «las medidas» de seguridad adoptadas en la comarca del Segrià, entre las cuales figura el confinamiento perimetral, y «confía en que sean suficientes para contener» este rebrote de contagios por el Covid-19.

13.15

El rebrote de La Mariña alcanza los 85 casos, pero el monto de contagiados en Galicia baja a 279. Léelo aquí .

12.56

La capital de Japón, Tokio, ha registrado este sábado otros 131 nuevos casos de coronavirus, otro incremento desde el inicio del nuevo repunte de contagios descubierto tras el levantamiento a finales de mayo del estado de emergencia. Se trata del tercer día consecutivo que la capital japonesa supera los 100 contagios, según el balance oficial publicado por la cadena estatal NHK .

12.30

La Comunidad de Madrid da por controlado el brote de coronavirus detectado en una empresa de la capital, donde hay 5 casos positivos con síntomas leves, y se da seguimiento a 13 personas más, por ser contacto de los contagiados. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha señalado este sábado desde el embalse de Valmayor que «el brote está controlado» y ha hecho una llamada a la «tranquilidad», además de reclamar responsabilidad a la ciudadanía para mantener la distancia social, la higiene de manos y el uso de mascarillas como solución para evitar contagios de Covid-19.

12.25

Las funerarias han registrado hasta este jueves 12.584 muertes en Cataluña por coronavirus, dos más que en el último balance: 6.869 en hospital o centro sociosanitario, 4.098 en residencia, 796 domicilio, y el resto son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de la Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de difuntos con coronavirus.

12.10

El confinamiento acordado para Lérida y otros 37 municipios de la comarca del Segriá, en la que están censadas unas 210.000 personas, es efectivo a partir de las 12 horas de este sábado, si bien los Mossos permitirán hasta las 16 horas la salida de los ciudadanos que no tengan fijada en la misma su residencia habitual. La Generalitat ha acordado esta mañana el confinamiento perimetral de la comarca por el aumento de casos de coronavirus en la zona, con una importante actividad de la industria agroalimentaria, medida que se desarrollará de acuerdo a una resolución de hoy del Departamento de Interior.

12.00

La Comunidad de Madrid ha estimado que unas 800 discotecas y bares de copas abrieron anoche con la reactivación de actividad para estos establecimientos de ocio nocturno, sin que se registraran incidentes y con un aforo estimado del 30 por ciento. Así lo ha indicado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, tras visitar el embalse de Valmayor y en alusión al balance del primer día de apertura de los locales de ocio nocturno.

11.44

Las residencias de mayores de la provincia de Málaga no registran, a fecha de este pasado viernes, ningún caso confirmado positivo por coronavirus, aunque se siguen estudiando e investigando las sospechas que llegan sobre residentes, haciendo las pruebas correspondientes, según han asegurado desde la Junta de Andalucía. Estas residencias han sido en toda España uno de los focos más sensibles durante la crisis sanitaria por el Covid-19. En Málaga, estos centros tuvieron el día de mayor afectación el 9 de abril con 77 residentes positivos. Se contabilizan oficialmente 57 mayores fallecidos en residencias de la provincia.

11.31

Pese a que la pandemia de Covid-19 no está todavía superada en Rusia, hay muchas personas que no utilizan mascarilla, o la llevan en la barbilla, y parece que las normas de distanciamiento social no van con ellos. Por eso, el ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko, ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad y pedido a los «Covid-disidentes» que no pongan su salud y la de los demás en peligro. En declaraciones a la agencia Interfax, Murashko advierte de que «si nos comportamos como Covid-disidentes, si no respetamos las restricciones, los contagios pueden aumentar». El ministro, no obstante, cree que en tal caso habrá rebrotes, pero no una segunda ola de la pandemia. Léelo aquí .

11.06

Un grupo de unos 25 activistas ha protestado este sábado frente a una planta perteneciente a la compañía de mataderos Toennies, en el centro de las críticas primero por convertirse en un nuevo foco de contagios y segundo por representar la precariedad de las condiciones de trabajo en la industria alemana de procesamiento de carne. Desde la madrugada, los activistas exhibieron pancartas en la planta de la ciudad de Rheda-Wiedenbrueck, en el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia, con el mensaje «Detenga la explotación de humanos y animales», según un portavoz de la Policía.

10.50

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 200.000 casos, como ya lo hiciera este viernes y muy cerca del record en el cómputo diario marcado el pasado jueves, y eleva el total a más de 11 millones de contagios con más de 525.000 víctimas mortales, según el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 09.25 horas de este sábado, el balance global de coronavirus suma desde el balance anterior 203.000 casos más, para un total de 11 millones de personas contagiadas y 525.209 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 5,87 millones, con Brasil al frente de la lista, con 984.615 personas curadas.

10.30

El Círculo de la Sanidad, entidad que agrupa a una veintena de directivos de empresas proveedoras de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), destacó este sábado la necesidad de reforzar las medidas de prevención de contagio de coronavirus con el incremento del flujo de turistas por la progresiva reapertura de fronteras, «aunque el riesgo cero no existe». Así se expresó el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente, durante una entrevista en el programa ‘No es un día cualquiera’ de RNE recogida por Servimedia, en la que descartó que se puedan adoptar acciones como realizar una PCR a todos los turistas en lugares como los aeropuertos, «porque es imposible».

10.17

El comité técnico del Procicat del Govern está reunido la mañana de este sábado en el Palau de la Generalitat para abordar los rebrotes de coronavirus en Lérida, en una reunión presidida por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que a las 10.00 horas comparecerán en rueda de prensa Torra junto al conseller de Interior, Miquel Buch, y la consellera de Salud, Alba Vergés.

10.00

La cantidad de víctimas mortales del nuevo coronavirus reconocidos oficialmente en Rusia ascendió hoy a 10.027, tras la muerte de 168 pacientes. «Durante la última jornada en Rusia se detectaron 6.632 nuevos casos de Covid-19 en 84 regiones, de los cuales 1.960 (29,6 %) son asintomáticos», informaron las autoridades sanitarias.

9.44

Un total de 6.649 aspirantes realizan este sábado el examen de acceso a la Abogacía a través de internet, después de que la prueba presencial prevista para el 28 marzo se suspendiera por la pandemia de coronavirus. A partir de las 9.00 horas y a través de la plataforma AVEX de la UNED, los aspirantes tendrán tres horas para realizar un examen único e idéntico en castellano o en la lengua cooficial que eligieron al tramitar su inscripción, informa el Ministerio de Justicia.

9.23

El número de los casos confirmados de coronavirus en Alemania ha superado este sábado los 196.000 tras 422 nuevos contagios a los que se suman siete nuevos fallecimientos que sitúan el total de decesos en 9.010 personas. En total, 196.096 personas han contraído el virus en todo el país desde la declaración de la pandemia, según el nuevo balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas.

8.55

Los vuelos procedentes del extranjero y con destino al aeropuerto internacional de Sídney, este de Australia, no podrán viajar con más de 50 pasajeros, conforme a la medida que entró en vigor desde este sábado en el país. Las autoridades regionales del estado Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, impusieron además un límite de llegada hasta los 450 pasajeros por día, obligando a muchas aerolíneas a mantener suspendidas sus rutas.

8.30

Un estudio liderado por la Universidad de Sheffield (Reino Unido) ha apuntado que una variación en el genoma viral del Covid-19 ha mejorado su capacidad de infectar las células humanas y ha ayudado a que se convirtiera en la cepa dominante que circula en todo el mundo hoy en día. El estudio, publicado en la revista 'Cell', muestra que la variación es más infecciosa en cultivos celulares en condiciones de laboratorio. La variante, llamada 'D614G', realiza un pequeño pero efectivo cambio en la glicoproteína 'spike' que sobresale de la superficie del virus, que utiliza para entrar e infectar células humanas.

8.00

Kimberly Guilfoyle, novia del hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump, y una de las principales integrantes del comité de recaudación de fondos para la campaña de reelección del líder republicano, dio positivo en Covid-19, informaron el viernes medios locales. Guilfoyle, quien es asintomática, fue diagnosticada en Dakota del Sur antes de asistir al acto encabezado por el gobernante en el Monte Rushmore, según las versiones periodísticas.

7.31

El Ministerio de Salud de Colombia ha informado este viernes de que en el país han fallecido a causa del coronavirus un total de 3.777 personas, mientras los contagios ya superan los 109.000. En concreto, las autoridades sanitarias han constatado 136 muertes adicionales en las últimas 24 horas, mientras que se han registrado 3.395 nuevos casos del Covid-19, que han elevado el balance global a 109.505 positivos.

6.33

Pekín registró el viernes un solo contagio relacionado con el brote de coronavirus en su principal mercado, uno menos que el día anterior, y el único a nivel local en China, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Hasta la fecha se han infectado al menos 331 personas por el brote detectado hace casi un mes en el mercado mayorista de alimentación de Xinfadi, el mayor de la capital.

6.32

Estados Unidos alcanzó este viernes un nuevo récord diario de contagios de la COVID-19, al sumar 60.383 nuevos casos, lo que eleva a 2.793.022 las personas que han contraído la enfermedad en el país. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, a las 20.00 hora local se contabilizaron 754 nuevas muertes en el país por esta causa, y un total de 129.405 decesos.

6.31

América Latina se va acercando cada vez más a Europa en cuanto a número de contagiados y fallecimientos por la COVID-19, lo que indica que la región ya puede estar por considerarse como uno de los nuevos focos de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, sólo en Latinoamérica ya se registran 2.730.037 infecciones por el patógeno, con Brasil a la cabeza con 1.539.081, mientras que Europa, conforme a las más actualizadas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), contabiliza 2.748.313 casos positivos, pero las dinámicas indican que la vasta región americana superará al continente europeo en cuestión de días.

6.30

Venezuela, que suma 59 muertes y 6.537 infectados por COVID-19, volverá el lunes a la "cuarentena radical" en todo el país tras una semana de flexibilidad en algunas regiones, informó este viernes su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. "A partir del próximo lunes entra en cuarentena radical el 100 % del territorio nacional", dijo el ministro al presentar el balance diario de la pandemia, que incluyó dos fallecidos y 264 nuevos contagios en las últimas 24 horas.