Coronavirus España directo: Sanidad notifica 12.228 nuevos contagios y 537 fallecidos en las últimas 24 horas

Las autoridades surcoreanas pidieron hoy a los ciudadanos que minimicen sus interacciones sociales para detener la tercera ola de contagios de COVID-19 que afronta el país, el mismo día en que entraron en vigor nuevas restricciones en Seúl para frenar al virus. "Para romper la cadena de contagios y prevenir la pandemia a nivel nacional, la gente debería minimizar el contacto con otros en su vida diaria" dijo hoy en rueda de prensa el viceministro segundo de Salud, Kang Do-tae. Durante el acto, se explicó que el 60 % de los nuevos casos que se están detectando se originan en reuniones de familiares y amigos, lo que está complicando las tareas para detener la propagación del virus. Kang, en declaraciones que recoge la agencia de noticias Yonhap, también afirmó que "las infecciones de menores de 40 años también se han incrementado, ya que muchos de ellos no muestran síntomas severos y siguen realizando muchas actividades diarias, lo que complica la lucha contra el virus, ya de por sí perjudicada por el frío".

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 12.396.241 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 257.560 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del martes) es de 835 muertes más que el domingo y de 176.795 nuevos contagios. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 34.339. Le siguen en número de fallecidos Texas (21.074), California (18.743), Florida (18.085) y Nueva Jersey (16.772). Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (12.111), Massachusetts (10.531), Pensilvania (9.846), Georgia (9.215) o Michigan (8.940).

El Gobierno ya cuenta con un plan para afrontar la Navidad. La propuesta del Ministerio de Sanidad consiste en limitar las reuniones en el ámbito familiar a seis personas , siempre y cuando estas no sean convivientes, aunque la principal apuesta del Ministerio es que en las reuniones navideñas participen únicamente las personas que pertenezcan al mismo grupo de convivencia , es decir, que residan en la misma casa.

Bulgaria ha contabilizado 189 muertos por la Covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra récord de fallecimientos desde que estalló la pandemia y ante la que el Gobierno estudia aprobar mañana el cierre del comercio y de los colegios. Bulgaria es el tercer país de la Unión Europea por número acumulado de fallecidos en las dos últimas semanas por cada 100.000 habitantes, pese a que la incidencia oficial de contagios según ese parámetro coloca al país sólo en el puesto once.

Trece países africanos y una red internacional de centros de investigación, entre ellos el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), han unido fuerzas para lanzar el mayor estudio clínico llevado a cabo en África centrado en tratar a personas que padecen COVID-19 de forma leve o moderada. El estudio, llamado ANTICOV, pretende encontrar medicamentos que puedan tratar precozmente estos casos no severos, y evitar así hospitalizaciones masivas en unos sistemas de salud frágiles y ya sobrecargados.

Un vecino de Villacarrillo (Jaén) de 49 años ha sido juzgado este martes por lo Penal en Jaén acusado de dos presuntos delitos de desobediencia por no usar mascarilla en la vía pública. El Ministerio Fiscal le reclama un año de cárcel y él se defiende diciendo que no es un negacionista, pero que no la lleva por problemas respiratorios agravados por su exceso de peso. Se trata de uno de los primeros casos que sale a la luz pública en España por acabar en la vía penal después de que una persona se haya negado a utilizar la mascarilla. Será el Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén el que acabe dictando sentencia al respecto.

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada no tiene previstas nuevas movilizaciones, después de que, este pasado viernes, cortaran la circunvalación en defensa del sector, en la segunda manifestación que organizaba desde que se suspendiera la actividad no esencial para frenar la expansión del coronavirus en la provincia. Ahora está a la espera de la revisión de la prórroga de la medida, que ha anunciado la Junta de Andalucía para esta semana. En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, ha explicado que el sector está "a la espera" de esta revisión para saber si "abre o cierra" y que, en este último caso, volvería a plantearse nuevas movilizaciones a partir de la semana próxima.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha quejado de que el Gobierno no haya comunicado a las comunidades autónomas el plan de Navidad contra el covid y se hayan tenido que enterar por los medios de comunicación. Aitor Esteban, en una rueda de prensa en el Congreso, se ha referido al plan del Ejecutivo, al que ha tenido acceso Efe, en el que recomienda que las reuniones durante la Navidad no sean de más de seis personas y amplía el límite de la movilidad nocturna los días de Nochebuena y Nochevieja hasta la una de la madrugada.

Salvador Illa explica que «desde hace varios meses hay un esfuerzo impresionante para encontrar y producir vacunas eficaces y seguras». Pero el esfuerzo es más eficaz si se realiza conjuntamente, por eso se trata, según informa el ministro, de «un plan que fija una estrategia común para todo el país, en su elaboración han participado ocho comunidades autónomas y expertos y que se va a ir enriqueciendo». Más allá de las comunidades, España también «forma parte de la estrategia europea común para dar vacunas a la población. Hoy he dado cuenta del plan estatal para la vacunación contra el Covid-19».

María Jesús Montero, tras ser preguntada sobre ello, apunta que, «el Gobierno ha sido muy consciente al atender una situación en las que los ciudadanos se enfrentan a los desahucios» y asegura que este organismo tiene una «gran sensibilidad» al respecto. Pero parece que esta respuesta no fue suficiente para los periodistas presentes virtualmente en la comparecencia. Tras volver a ser preguntada sobre el asunto, la ministra portavoz insiste en que «el Gobierno está concentrado en las tareas que nos ocupan esta semana». «Ha aludido a la aprobación de la ley de educación, los presupuestos, las recomendaciones del pacto de Toledo, estamos con el plan de vacunación, etc.

Montero añade que están «trabajando con el Gobierno de Canarias para que el fenómeno de la dispersión no sea un efecto para que las mafias sigan utilizando ese itinerario».

Respecto al malestar de Podemos sobre el borrador de los fondos europeos, Montero insiste en que no puede decir que sea el borrador definitivo . «Son borradores que van circulando y esto es lo más normal del mundo. Son documentos provisionales que recogen las aportaciones de los miembros del Gobierno».

«Siempre hemos hablado del conjunto de recomendaciones a las que queremos llegar en relación a las fiestas de Navidad. No está previsto que se cierre nada mañana», señala Illa. Esta afirmación llega después de que esta mañana este periódico publicase algunas de las medidas registradas en el borrador del documento «Propuesta de medidas de salud pública frente al Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas». Entre dichas restricciones aparecen que las reuniones se limiten a seis personas y que el toque de queda se amplíe tanto en Nochebuena como en Nochevieja .

El Gobierno de Canarias está a la espera de la autorización judicial para poner en marcha una orden de la consejería de Sanidad que obliga a los inmigrantes positivos en Covid 19 guardar aislamiento. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha explicado en rueda de prensa que existen elementos de salud pública “razonables” para esta autorización y ha recordado que la orden establece que cualquier caso positivo que no requiera hospitalización, debe guardar aislamiento en los recursos alojativos que se pondrán a disposición de estas personas en las condiciones adecuadas para realizar el aislamiento.

Así se ha pronunciado el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que la Junta tiene ya una propuesta sobre las medidas de cara a la Navidad, pero que el lugar donde se tiene que abordar es en el Consejo Interterritorial, de manera que no ha avanzado su contenido.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha avanzado este martes que se mantendrán las restricciones especiales en Burgos dada su alta incidencia de Covid-19 pese a haber registrado una leve mejoría. Casado ha destacado que esta mejoría no es suficientes para eliminar restricciones, ya que la incidencia acumulada se mantiene por encima de 1.000, en concreto 1.282 en los últimos 14 días.

Al mismo tiempo que anunciaba los resultados del segundo análisis preliminar de Sputnik V, Dmítriev insistía en que para el mundo es vital "tener muchas vacunas" y que solo la rusa no podrá satisfacer la demanda de todo el planeta.

Un nuevo estudio de la Universidad de Oxford (Reino Unido) sugiere que es muy poco probable que las personas que han tenido COVID-19 anteriormente vuelvan a contraer la enfermedad durante al menos seis meses después de su primera infección. A pesar de que se estima que 51 millones de personas están infectadas con el virus en todo el mundo, con altos niveles de transmisión en curso, los informes de pacientes que se vuelven a infectar después de haber tenido COVID-19 son raros. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún estudio a gran escala sobre cuánta protección contra la reinfección obtienen las personas después de COVID-19.

Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur han analizado la investigación realizada sobre las mascarillas y su uso y resumieron lo que se sabe hasta la fecha sobre la forma en que filtran o bloquean el virus, así como los problemas de diseño que aún deben abordarse, y han comprobado que la pandemia podría detenerse si al menos el 70% del público usara mascarillas constantemente, según publican en la revista 'Physics of Fluids'. Un aspecto clave de la función de la mascarilla implica el tamaño de las gotitas de líquido expulsadas por la nariz y la boca cuando una persona habla, canta, estornuda, tose o incluso simplemente respira. Las gotas más grandes, con tamaños de entre 5 y 10 micrones, son las más comunes. Sin embargo, estas gotas aún son bastante pequeñas. En comparación, un cabello humano tiene aproximadamente 70 micrones de diámetro.