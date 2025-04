Coronavirus España directo: Sanidad notifica 76 fallecidos 10.491 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 261 nuevos fallecidos por el coronavirus , la cifra más alta desde que acabó el estado de alarma en España. Las muertes con fecha de defunción en los últimos 7 días han ascendido a 484 y la comunidad con más decesos en la última semana es Madrid, con 155.

Los nuevos contagios son 11.998 , de los que 4.030 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Lidera la lista por regiones la madrileña, con 1.690, y le siguen País Vasco, con 323, y Aragón, con 280. La cifra total de contagios asciende a 825.410 desde el inicio de la pandemia y la de muertes a 32.486.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció ayer el cierre de los negocios no esenciales en las zonas afectadas por importantes brotes de coronavirus en el estado, y desveló un nuevo sistema escalonado que determinará las actividades permitidas en relación al número de casos de cada zona. «Las aglomeraciones causan infecciones, las infecciones causan agrupaciones de casos, y las agrupaciones de casos causan la propagación por las comunidades», afirmó Cuomo en una rueda de prensa. Las nuevas medidas del estado de Nueva York llevarán al cierre de negocios como gimnasios, bares o centros de cuidado personal en algunas zonas de Brooklyn y Queens, así como las áreas de Rockland, Orange, Nassau y Binghamton, donde el porcentaje de infección ha registrado un importante aumento en las últimas semanas.

Las autoridades sanitarias peruanas han informado de 424 nuevos positivos de coronavirus en el último día, un descenso considerable respecto a la jornada anterior, cuando se registraron 1.830 casos, mientras que el Gobierno ha lanzado una aplicación móvil para facilitar las consultas médicas en quechua. El Ministerio de Salud también ha registrado 80 nuevos fallecidos, que sumados a la cifra total de muertes asciende a los 32.914 pacientes que no han conseguido superar la enfermedad. En las últimas 24 horas 80 personas han recibido el alta hospitalaria, 718.065 desde el inicio de la pandemia, y 6.831 pacientes siguen hospitalizados, la mitad de los que había a mediados de agosto, cuando la pandemia alcanzó su pico máximo con más de 14.000 camas ocupadas.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha afirmado que el segundo debate electoral fijado para el 15 de octubre contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, no debería celebrarse si su rival republicano continúa dando positivo por coronavirus. "Bueno, creo que si todavía tiene coronavirus, no deberíamos tener un debate. Creo que tendremos que seguir pautas muy estrictas. Demasiadas personas se han infectado y es un problema muy serio", ha dicho Biden ante los periodistas en Maryland.

El ministro de Salud de Nueva Zelanda, Chris Hopkins, ha asegurado este miércoles que el país ha "aplastado" el virus tras informar de que no cuenta con ningún caso activo de transmisión comunitaria de coronavirus. Desde el 11 de agosto, se han notificado 186 casos comunitarios de coronavirus, todos ellos recuperados a día de hoy, mientras que 37 casos siguen activos, todos importados y aislados, según han informado las autoridades sanitarias.

"Durante los últimos cinco días he estado trabajando de forma remota y me he aislado, dando negativo todos los días hasta ayer. Hoy di positivo por COVID-19 y estoy en cuarentena", ha dicho Miller, conocido por ser uno de los asesores del presidente Trump en materia de inmigración.

El restaurante DiverXO, con tres estrellas Michelin en Madrid, ha anunciado que, pasadas las dos semanas de cuarentena del equipo tras detectarse varios casos de COVID-19 que les llevaron a cerrar, no abrirá por el momento debido a las nuevas restricciones de aforo y horario establecidas en la capital. En un vídeo en Instagram, su copropietario y cocinero, David Muñoz, ha explicado que aunque tenían "todo listo" para la reapertura, "no va a ser posible de momento debido a las nuevas normas y restricciones que se han puesto en Madrid y sobre todo para la hostelería madrileña".

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, Cheché Real, ha expresado su “sorpresa e incredulidad” por el comportamiento de los propietarios de algunos locales de la ciudad que han sido sancionados en los últimos días por incumplir las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias para frenar los contagios de Covid-19. En concreto, en relación con la fiesta que tuvo que disolver la Policía Nacional, en la que estaban participando unas noventa personas -un aforo muy superior al permitido para ese local-, de las cuales 23 fueron denunciadas por no llevar puesta la obligatoria mascarilla, dijo que ese tipo de comportamientos es “intolerable”.

La mayoría de los tipos de equipos de protección personal (EPI), como máscaras, batas y guantes N95, están diseñados para un solo uso, lo que ha provocado escasez y desperdicio durante la pandemia de COVID-19. Pero una nueva investigación sugiere que estos suministros vitales se pueden desinfectar y reutilizar de manera segura. Los científicos saben desde hace mucho tiempo que los gases ionizados, llamados plasma, que están formados por moléculas cargadas, pueden matar bacterias patógenas, virus y algunos hongos. "Lo que no se sabía era si los EPI funcionaría o no después --señala el físico David Staack--. Si seguiría funcionando un N95 después de haber sido tratado con plasma".

Irlanda aplica desde hoy nuevas restricciones tras activar el nivel tres del plan de convivencia con la Covid-19, una medida que ha enfrentado al Gobierno con sus asesores médicos, que pedían la alerta máxima con el nivel cinco, si bien sus recomendaciones han sido ignoradas por primera vez desde que comenzó la pandemia. Durante las próximas tres semanas, la ciudadanía no podrá, por ejemplo, salir de sus respectivos condados a menos que sea para estudiar, por "otros propósitos esenciales" o para trabajar, aunque el Gobierno recomienda el teletrabajo cuando sea posible. Los bares, restaurantes y cafeterías no pueden dar servicios en interiores y cada hogar recibirá un máximo de seis visitantes de un solo domicilio, aunque está prohibida cualquier reunión social o familiar que no cumpla ese criterio.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería (Satse), ha reclamado a las diferentes consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas que no posibiliten a los farmacéuticos la administración de la vacuna de la gripe, y ha avisado de que puede ser un "presunto delito de intrusismo profesional". Y es que, tal y como ha señalado el organismo, esta actividad sanitaria asistencial se tiene que realizar "inexcusablemente" en los centros de salud públicos por parte de los profesionales sanitarios cualificados, como son las enfermeras, quienes la vienen realizando históricamente con "plenas garantías" de seguridad y calidad asistencial.

Un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado que 'Radar COVID', la aplicación de rastreo del coronavirus desarrollada por la Secretaría General de la Administración Digital, reúne "las garantías suficientes de seguridad y privacidad", ya que "no registra datos personales y es segura". "Los únicos permisos de la 'app' son los estrictamente necesarios para un correcto funcionamiento, como es el uso de 'bluetooth' para conectarse a otros teléfonos cercanos o el acceso a Internet para comunicarse con el servidor. En cuanto a las comunicaciones, resultan igualmente seguras: conectan solo con un servidor del Gobierno, no incluyen localizadores ni del usuario ni del terminal (tampoco usa GPS) y se transmiten usando protocolos y certificados seguros. Los datos generados por la aplicación se guardan correctamente encriptados en el teléfono", defienden en un comunicado.

La comisaria de Salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides , declaró recientemente en una entrevista concedida al diario italiano «La Stampa» que la reapertura de las escuelas no debería provocar un repunte de casos de coronavirus. Según Kyriakides, la Comisión Europea dispone de estudios realizados en varios Estados miembros que han demostrado «que la transmisión de niño a niño en las escuelas es rara y que la reapertura de escuelas no se ha asociado con un aumento significativo de infecciones».

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 175.596 casos confirmados acumulados de coronavirus -149.747 con una prueba PCR-, 1.585 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.425, dos más que los registrados el martes: 8.165 en hospital o centro sociosanitario, 4.192 en residencia, 844 en domicilio y 224 que no son clasificables por falta de información.

El portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid en la Región, Jaime Pérez, ha constatado que la presión asistencial hospitalaria experimenta una "cierta estabilización" y espera que "continúe así", pero ha reconocido que "no podemos confiarnos porque la situación cambia diariamente". En la rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento, Pérez ha señalado que la tasa de incidencia acumulada en los últimos siete días en la Región es de 194 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del servicio de Epidemiología.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha abogado por seguir tomando medidas en la autonomía contra el coronavirus porque "las cosas no van bien" y "la situación es preocupante". Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha hecho un llamamiento a seguir estando "alerta" a pesar de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, haya deslizado la posibilidad de pedir al Ministerio que levante las restricciones en zonas donde han mejorado los datos de incidencia.

Navarra registró este martes 253 nuevos casos positivos de Covid-19 tras realizar un total de 3.165 pruebas PCR, lo que indica una positividad del 8%, según los datos facilitados por la consejera de Salud, Santos Induráin. En rueda de prensa, la consejera ha puesto de manifiesto que "tras mucho esfuerzo estamos en una cierta situación de meseta" con en torno a 300 casos diarios de coronavirus y con una ocupación hospitalaria "estable". No obstante, ha afirmado que "son números y tasas que siguen siendo elevados" y que "confiamos en rebajar".

Las discotecas y salas de baile de Cataluña no podrán abrir aún esta noche porque los servicios jurídicos del departamento de Salud están corrigiendo formalmente la resolución que debe publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), probablemente mañana. Aunque el sector esperaba que la resolución entrara en vigor hoy, el DOGC no la ha publicado, según ha explicado el secretario general de Salud, Marc Ramentol, por un "procedimiento jurídico para pasar una corrección formal del documento".

Alrededor de 5,6 millones de españoles no pueden salir de sus municipios excepto para ir a trabajar, a centros educativos y sanitarios, cuidar a mayores, menores y dependientes o por causas de fuerza mayor debido a la segunda ola del covid, la mayor parte de ellos, más del 80 %, viven en la Comunidad de Madrid. Según datos del Ministerio de Sanidad a los que ha tenido acceso Efe, hasta este martes, el confinamiento perimetral -una de las medidas acordadas por el Gobierno y las comunidades autónomas para el control de la pandemia- afectaba a 34 municipios de 8 comunidades autónomas, que suman un total de 5.380.958 habitantes.

La ministra principal del Gobierno escocés, Nicola Sturgeon, anunció hoy el cierre durante dos semanas de bares, pubs, y restaurantes en cinco áreas del centro de Escocia, entre ellas Glasgow y Edimburgo, para frenar el repunte del coronavirus. En una intervención ante el Parlamento autonómico, Sturgeon precisó que, a partir de este viernes a las 18.00 hora local y hasta al menos el 25 de octubre, los establecimientos en las zonas de Greater Glasgow & Clyde, Lanarkshire, Ayrshire & Arran, Lothian y Forth Valley solo podrán servir comida para llevar.

Investigadores del Centro Médico de Boston y la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, en EEUU, han confirmado en haber pasado anteriormente una infección por otro tipo de coronavirus diferente al del SARS-CoV-2, como puede ser el que causa el resfriado común, puede disminuir la gravedad de las infecciones Covid-19. El estudio, que ha sido publicado en el 'Journal of Clinical Investigation', también demuestra que esa inmunidad acumulada por infecciones anteriores no evita que las personas contraigan Covid-19. "Las personas se infectan habitualmente con coronavirus que son diferentes del SARS-CoV-2, y los resultados de este estudio podrían ayudar a identificar a los pacientes con menor y mayor riesgo de desarrollar complicaciones después de haber sido infectados con SARS-CoV-2", ha señalado Joseph Mizgerd, profesor de medicina, microbiología y bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, y coautor del estudio.

Un nuevo informe sugiere que la persistencia de la "niebla mental" y otros síntomas neurológicos después de la recuperación de COVID-19 puede deberse al trastorno de estrés postraumático (TEPT), un efecto observado en anteriores brotes de coronavirus humanos como el SARS y el MERS. Las personas que se han recuperado de COVID-19 a veces experimentan dificultades persistentes de concentración, así como dolores de cabeza, ansiedad, fatiga o interrupciones del sueño. Los pacientes pueden temer que la infección haya dañado permanentemente sus cerebros, pero los investigadores dicen que no es necesariamente así.