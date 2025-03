Coronavirus España directo: EE.UU. bate su récord de infecciones por segundo día consecutivo con 225.594

09:06

El alcalde de Serranillos del Valle no recula y los test de saliva comenzarán mañana: «No necesitamos permiso para esto»

Los test de saliva no autorizados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid arrancarán este domingo en Serranillos del Valle, según ha informado el alcalde, Iván Fernández, que ha asegurado que no necesitan permiso para realizarlos. En un vídeo difundido a través de las redes sociales del Ayuntamiento, ha precisado que ya tienen «todo listo» para iniciar los test este domingo. «Es la herramienta más importante hasta que la vacuna por fin este disponible», ha afirmado, a lo que ha añadido que "si todo sale bien" se podrán realizar en casa sin necesidad de asistencia sanitaria. Fernández ha defendido que no es la primera vez que realizan este tipo de actos, que ya hicieron en junio con los test de antígenos y que «cuatro meses más tarde» llevó a cabo la Comunidad de Madrid. «Señor consejero (de Sanidad), ya sabe usted que no necesitamos permiso para estas cosas. No estamos autorizados porque no les hemos pedido autorización, no porque nos la hayan denegado, el matiz es importante. Vecinos de Serranillos de Valle, tranquilos, porque no necesitamos autorización», ha expresado.