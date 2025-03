Coronavirus España directo: Salvador Illa: «El plan de Navidad se mantiene, pero se permite ser más estricto»

El Ministerio de Sanidad ha sumado 11.078 contagios de coronavirus, 6.196 registrados en la última jornada en nuestro país. España continúa con una tendencia ascendente, s uperando los 10.000 casos por tercer día consecutivo y lamenta el peor dato desde finales de noviembre.

Los fallecidos por Covid-19 en nuestro país ascienden a 195 , el número menos elevado de las últimas dos semanas. En cuanto a la incidencia acumulada, esta sigue a la alza y ya supera los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Baleares es la comunidad autónoma más afectada con una incidencia de 307 casos por cada 100.000 habitantes.

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 12 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este martes, todos ellos en viajeros procedentes del extranjero. Los 12 casos se diagnosticaron en Shanghái (este, 3), Pekín (1) y en las provincias de Cantón (sureste, 3), Yunnan (sur, 2), Tianjin (noreste, 1), Fujian (sureste, 1) y Shandong (este, 1). Los datos anunciados hoy suponen un leve descenso de la tendencia, respecto a los 17 del día anterior o los 16 de la víspera. Además, con la suma de los 9 casos asintomáticos publicados hoy (4 de ellos, procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 199, de los que 181 son "importados". A menos que manifiesten síntomas, China no cuenta en sus estadísticas como caso confirmado este tipo de infecciones.

Las autoridades de la ciudad china de Chuzhou, en la provincia oriental de Anhui, anunciaron hoy que han hallado coronavirus en el empaquetado de carne de pollo congelada, algo que, según la prensa oficial, es la primera vez que se detecta el SARS-CoV-2 en productos de este tipo no importados. Hasta ahora, China ha informado en numerosas ocasiones de la detección de virus en el empaquetado de alimentos congelados provenientes de otros países, el último de ellos este mismo martes, cuando las autoridades de Chongqing (centro) lo hallaron en un lote de carne de vacuno importada de Argentina, del que parte ya había sido vendido en diversas partes de la municipalidad.

Alemania ha entrado en un estricto cierre de las actividades no esenciales desde este miércoles en un esfuerzo por controlar los crecientes casos de coronavirus, ya que el número de muertes registradas por Covid-19 aumentó en las últimas 24 horas en 952, el mayor incremento diario hasta ahora. Ante el aumento de casos y muertes, Merkel y 16 gobernadores estatales anunciaron el pasado domingo un duro bloqueo hasta el 10 de enero.

Cerca de una cuarta parte de la población mundial podría no tener acceso a una vacuna contra el coronavirus al menos hasta 2022, mientras que alrededor de 3.700 millones de adultos están dispuestos a ser vacunados contra la Covid-19, lo que destaca la importancia de diseñar estrategias justas y equitativas para garantizar que la oferta pueda satisfacer la demanda, sobre todo en países pobres y de ingresos medios. Así se explica en dos estudios publicados este miércoles en la revista 'BMJ'. Estos trabajos sugieren que los desafíos para administrar globalmente las vacunas contra la Covid-19 serán al menos tan difíciles como los retos científicos asociados a su desarrollo.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.494, que son 62 más que los registrados el martes: 10.208 en hospital o centro sociosanitario, 4.353 en residencia, 971 en domicilio y 962 que no son clasificables por falta de información.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este martes que las campañas de vacunación en los países de la UE podrán empezar "de inmediato" tras la primera autorización que llegará el lunes a una de las candidatas a vacuna por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), al tiempo que ha invitado a los gobiernos nacionales a coordinarse para que puedan empezar "el mismo día" a vacunar a sus ciudadanos, como prueba de unidad frente a la pandemia. "Empecemos cuanto antes con la vacunación, juntos, a Veintisiete, con un inicio el mismo día. Dado que hemos avanzado unidos en esta pandemia, iniciemos la erradicación de este horrible virus juntos y unidos", ha pedido Von der Leyen, cuyo Ejecutivo no tiene competencias en materia sanitaria pero ha negociado en nombre del bloque los acuerdos con los laboratorios la compra de las vacunas.

Todos los ancianos que viven en residencias de Cataluña serán sometidas a partir del lunes y antes de Navidad a un test de antígenos, como medida previa para poder salir a pasar las fiestas con sus familias, y, tras las fiestas, todos también serán sometidos a una PCR para confirmar que no se han infectado.

El Ministerio de Sanidad propondrá esta tarde a las comunidades que endurezcan las restricciones en Navidad si es necesario y les pedirá que recomienden a los profesionales de salud que no prescriban test rápidos de anticuerpos que se venden en farmacias, porque no están indicados para diagnosticar. Así lo ha establecido la ponencia de vacunas, en la que está el Ministerio y todas las comunidades, en un documento que este miércoles verá el Consejo Interterritorial de Salud y al que ha tenido acceso Efe, en el que se concluye que estas pruebas de autodiagnóstico no deben ser utilizadas para determinar la presencia de una infección ni en personas con síntomas ni en asintomáticos.

Incluir el cribado de la hepatitis C en el proceso de vacunación del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus puede ser una estrategia «eficaz» para «recuperar el tiempo perdido» en los meses más duros de la pandemia del Covid-19 en la lucha contra la eliminación del virus de la hepatitis V (VHC), según han asegurado expertos de la 'Iniciativa Estratégica de Salud ChanCe', impulsada por AbbVie. Y es que, tal y como ha señalado el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, Ángel Gil de Miguel, la crisis sanitaria generada por el coronavirus ha provocado un retraso de hasta 13 días en las primeras consultas de hepatitis C, un hecho «muy importante» si se tiene en cuenta que en España el 40 por ciento de las personas que se diagnostican de esta enfermedad ya están en fases avanzadas.

No obstante, ha bajado el número de hospitalizados a 136 (tres menos que ayer) y el de ingresados en UCI a 21 (cinco menos). De este modo, la ocupación hospitalaria por pacientes Covid baja al 9% y la ocupación de camas UCI al 19,3%.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, no descarta pedir de manera urgente «el paso a un nivel más restrictivo» antes de las fiestas de Navidad si continúa el aumento de contagios en la isla, según ha asegurado este miércoles en un comunicado.

«Por muchas medidas que ponga la administración, si no nos lo tomamos en serio, no se va a ganar la batalla contra la Covid. Hemos visto una celebración durante el puente en Adra que se salía de las reglas del juego impuestas por la comunidad autónoma», ha señalado la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, en declaraciones a los medios.

El Gobierno brasileño presentó este miércoles las líneas maestras de su futuro plan de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2, que prevé inmunizar a los 210 millones de habitantes en unos 16 meses, pero aún no fija una fecha de inicio del proceso. Según el Ministerio de Salud, para establecer el día en que comenzará la primera de las cinco fases de vacunación previstas, se debe aguardar a que algún antídoto sea aprobado y registrado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), lo cual podría ocurrir para el próximo febrero. Sin embargo, ese organismo estatal aún no ha recibido los datos completos de ninguno de los laboratorios que podrían ofrecer las vacunas.

En cuanto a los test de autodiagnóstico, el ministro ha explicado que «de manera unánime» las comunidades autónomas coinciden en que estos test no son adecuados para el diagnóstico de infección y no se deben prescribir si no es por iniciativa de los profesionales.

El ministro de Sanidad ha apuntado que la autorización de la vacuna de Pfizer se puede adelantar a una reunión del 21 a nivel europeo y tenerla autorizada el 23 lo que adelantaría 1 semana el inicio, aunque no existe certeza absoluta. La reunión prevista para el día 29, ha dicho, se mantiene. Ha apuntado que la vacunación supone un paso adelante muy importante, «es el principio del fin, pero no el fin». En este sentido, ha afirmado que hay que seguir tomándose muy en serio las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues seguirán siendo necesarias. Además, Illa sostiene que la posibilidad de comenzar la vacunación el mismo día en toda Europa esta vigente.

El ministro de Sanidad ha insistido en que el plan, ya en el momento de su presentación -el dos de diciembre- se redujo el plan a una frase: «Esta Navidad, nos quedamos en casa». En relación a la posibilidad de hacer test de antígenos ha comentado que «aún no hay una decisión tomada».