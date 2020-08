Coronavirus España directo: Andalucía tiene 71 brotes activos y 856 casos

Actualizar

18.47 Los dos municipios de Valladolid estrenan su confinamiento «muy mentalizados»Los municipios vallisoletanos de Íscar y de Pedrajas de San Esteban han estrenado este domingo su confinamiento, a causa de un brote de coronavirus, «concienciados y mentalizados» de que la situación durará al menos dos semanas, aunque sus habitantes siguen saliendo a pasear, algo que pueden hacer dentro de sus respectivos municipios. El alcalde de Íscar, Luis María Martín García, ha subrayado a Efe que los iscarienses han asumido la situación, que están «muy mentalizados» y que mantienen un buen comportamiento, sin ningún incidente hasta el momento. 18.39 Pelea en un vuelo a Ibiza por dos pasajeros ebrios que se negaban a ponerse la mascarillaVer artículo 18.22 Detectado un sexto brote en La Rioja, con cuatro jóvenes afectadosEl Gobierno de La Rioja ha confirmado este domingo el sexto brote de COVID-19 detectado en la comunidad, en este caso en la localidad de Nieva de Cameros, donde cuatro jóvenes han dado positivo tras estar en contacto en este municipio. El Ayuntamiento de Nieva explicó ayer en un comunicado que, pese a que suspendió sus fiestas, previstas para el pasado fin de semana, varias personas acudieron a la localidad en esos días y, posteriormente, una de ellas dio positivo en coronavirus, por lo que se decidió que alrededor de veinte personas más fueran aisladas en su domicilio. 17.57 Al menos 45 policías heridos y otras 133 personas detenidas en las protestas 'anti-mascarillas' de BerlínAl menos 45 policías resultaron heridos y 133 personas fueron detenidas este sábado durante las protestas en Berlín contra las medidas restrictivas del covid-19, según ha informado la Policía de la capital alemana. La Policía irrumpió en la protesta, en la que participaron cerca de 20.000 personas, alegando que los organizadores no habían garantizado las normas de seguridad. La mayoría de los asistentes no llevaron mascarilla ni respetaron la distancia entre personas.

17.45 Cuba confirma 13 nuevos casos de COVID y cierra semana marcada por repunteCuba confirmó este domingo 13 nuevos casos de COVID-19 diagnosticados y cierra así una semana en la que han subido los números diarios de contagios, en su mayoría en La Habana y la provincia vecina de Artemisa, donde se han registrado varios focos de transmisión local. De los 13 cubanos detectados con el coronavirus la víspera, 6 residen en La Habana, que sigue estancada en la fase 1 de la reapertura desde el pasado 3 de julio y es el único territorio de Cuba en esa etapa, que elimina algunas de las restricciones más duras impuestas al inicio de la pandemia. 17.22 Irán y Emiratos celebran una insólita reunión entre rivales para discutir sus esfuerzos contra la Covid-19Irán y Emiratos Árabes Unidos, países en principio enfrentados dentro de la conflictiva situación de la región, han realizado este sábado una insólita reunión para discutir sus esfuerzos mutuos y la posibilidad de cooperación contra la pandemia de coronavirus. Emiratos es considerado como un aliado de Arabia Saudí, principal enemigo regional de Irán, aunque no siempre se alinea con el reino árabe, como ocurre en Yemen, donde ha respaldado a los separatistas suryemeníes contra el Gobierno, respaldado por Arabia Saudí.17.21 Dos discotecas de Mojácar (Almería), origen del brote con 20 positivos Dos discotecas de Mojácar (Almería) son el origen del brote de 20 positivos del que ha informado este domingo la Junta de Andalucía y, actualmente, se están realizando pruebas PCR a los contactos de esta veintena de casos. Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud, que han explicado que estos locales de ocio nocturno se cerraron el viernes tras el primer positivo. Actualmente, se está realizado el estudio de contacto a todas las personas que se hayan podido relacionar con estos 20 contagiados o a otras personas que también hayan podido asistir a estas discotecas.16.35 La Policía busca a una pareja belga que no se presentó a una PCR en el Hospital do BarbanzaLa Policía Nacional está buscando a una pareja belga que debía haberse sometido a una prueba PCR en el Hospital do Barbanza (A Coruña) y no lo hizo. Fuentes sanitarias han confirmado este domingo que los responsables médicos dieron aviso de los sucedido tanto a la Policía como al servicio de salud pública. Los agentes tratan ahora de localizar a estas dos personas ante la posibilidad de que puedan ser portadores del virus sin diagnosticar. 16:11 El Gobierno de Macron se va de vacaciones con un ojo puesto en el coronavirusLa orden para el mes de agosto ha sido clara: «Vigilantes y movilizados para volver a París si hace falta». El Ejecutivo francés se ha desplegado por todo el territorio nacional para recargar las pilas ante un regreso a finales de agosto que se anuncia duro, y atentos al posible repunte de la epidemia. Tras el Consejo de Ministros de esta semana, el presidente Emmanuel Macron puso rumbo a la residencia de vacaciones de los jefes de Estado franceses, el fuerte de Brégançon, entre Marsella y Saint-Tropez. Le siguieron sus ministros que asumieron la recomendación de «dar ejemplo» y limitar los desplazamientos.

15.49 Madrid comunica tres nuevos brotes con 15 positivos y 62 contactosLa Comunidad de Madrid ha comunicado al Ministerio de Sanidad la detección de tres nuevos brotes de coronavirus con 15 casos positivos y 62 contactos en seguimiento, sin que hayan sido necesarios ingresos hospitalarios. Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, estos tres brotes están asociados a ámbitos laborales, familiares y sociales. 15.21 Elche y Fuenlabrada, a la grescaVer artículo 14.59 El CD Marino confirma que no hay ningún jugador contagiado por coronavirusEl equipo informó de que los tres positivos entre sus jugadores que se dieron a conocer el sábado y que provocaron la suspensión de todo el «playoff» de ascenso a Segunda División B eran finalmente falsos positivos. «Han sido 24 horas de locos, pero hemos hecho las cosas bien y estamos todos bien. No hay ningún jugador contagiado de coronavirus. Seguiremos informando», celebró el CD Marino en su cuenta oficial de Twitter. 15:41 Asturias confirma 16 nuevos positivos, 13 de ellos relacionados con los brotes activosLa Consejería de Salud de Asturias ha confirmado este domingo 16 nuevos casos de coronavirus, 13 de ellos relacionados con cuatro de los seis brotes activos en la comunidad autónoma. En concreto, se trata de siete contactos estrechos del brote de Castropol, cuatro vinculados al bar La Buena Vida de Gijón, otro con el viaje de estudios de Málaga y uno más relacionado con la residencia del ERA en Pola de Siero.

15.24 El Fuenlabrada anuncia posibles acciones legales contra el ElcheEl CF Fuenlabrada, en un comunicado oficial, anuncia que «se reserva el derecho a emprender acciones legales contra el Elche CF», que en otro cumunicado acusaba, este domingo, al club madrileño de «actitud negligente rayana en el dolo». «Desde el CF Fuenlabrada no podemos nada más que lamentar el comunicado emitido por el Elche CF. Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales por las acusación que vierten en el mismo en el que nos señalan como el “infractor”, hablan de conductas “negligentes” e incluso que rayan con el “dolo”, cuando Comité de Competición de la RFEF y el Juez de Disciplina Social de LaLiga han manifestado que no hay indicios suficientes que así lo indiquen», comienza el equipo madrileño.



15.11 Israel moviliza a 3.000 reservistas para crear «comando» contra la pandemiaEs parte de la nueva estrategia nacional que da más control al Ejército en el rastreo de infectados por coronavirus. El Ministerio de Defensa aprobó hoy la creación de un grupo de trabajo militar que asistirá en la investigación epidemológica para contener la imparable segunda ola de la COVID-19 que vive Israel. Además, dará apoyo en los hoteles de cuarentena y participará en la coordinación del sistema de información entre el Ejecutivo y las autoridades locales. 14:58 India: más de 50.000 casos por cuarto día consecutivo y supera los 1,75 millones de contagiosEl Gobierno ha confirmado este domingo más de 54.000 casos de coronavirus durante el último día, el cuarto día consecutivo en el que se superan los 50.000 contagios, con lo que el país ha superado así el umbral de los 175.000 desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 54.735 y 853 fallecidos, lo que sitúa los totales en 1.759.723 y 37.364, respectivamente.

14.49 Ministro indio del Interior hospitalizado tras dar positivo para COVID-19El ministro de Interior indio, Amit Shah, informó hoy en su cuenta de Twitter de que ha sido hospitalizado tras dar positivo por COVID-19. «Tras experimentar los síntomas iniciales del coronavirus, me hice la prueba y dio positivo. Me encuentro bien, pero estoy ingresado en el hospital siguiendo el consejo de los médicos. Solicito que todos los que se hayan puesto en contacto conmigo en los últimos días, se aíslen y se hagan un chequeo», indicó Shah, que ha estado al frente de las acciones del Gobierno indio para contener la propagación del coronavirus. 14.41 Un extraordinario repunte de 83 casos en Murcia anula la curación de 80 infectadosEste repunte de 83 casos en las últimas 24 horas hasta los 688 ha anulado el dato de la curación de 80 infectados entre estos viernes y sábado, según los datos comunicados este domingo, que detallan que 25 de los nuevos positivos son del brote de una empresa agrícola de Mazarrón, lo que llevó a su cierre por orden gubernativa autonómica. La Consejería de Salud informa de que otros 21 se circunscriben a los del municipio de Murcia, 8 al de Lorca, 5 a Torre Pacheco, 4 al de Totana y 3 a Caravaca de la Cruz, mientras que el resto se distribuye en cantidades menores por otros pueblos sin especificar.14.20 Andalucía tiene 71 brotes activos y 856 casos en totalAndalucía ha incrementado hasta 71 los brotes activos de coronavirus, con nueve nuevos en las últimas veinticuatro horas, y un total de 856 casos, 57 más que hace un día, según datos de la Consejería de Salud.

14.16 Siete inmigrantes rescatados en el estrecho dan positivoSiete de los 53 inmigrantes que fueron rescatados el pasado viernes en una patera en aguas del estrecho de Gibraltar y trasladados al puerto de Algeciras (Cádiz) han dado positivo por coronavirus en el test rápido, y se encuentran a la espera de confirmación por el test PCR.14.12 El brote de A Mariña sigue activo con 39 casosEl brote de covid-19 registrado en el distrito sanitario de A Mariña suma este domingo dos nuevos positivos, pero se mantiene con los mismos casos activos que ayer, un total de 39, porque se han producido también dos altas, de acuerdo con los datos de las autoridades sanitarias.13.31 Siete miembros del «Fuenla» regresan a Madrid y otros siete siguen en CoruñaSiete miembros del Fuenlabrada que estaban confinados en A Coruña han salido este domingo del hotel en el que se alojaban y han regresado a Madrid mientras que otros siete, seis de ellos sin el alta epidemiológica, continúan en el complejo hostelero de la ciudad gallega. El Servicio Gallego de Salud dio el alta a siete miembros de la expedición del Fuenlabrada en A Coruña, informaron fuentes del Sergas. 13.30 Cantabria suma hoy cinco nuevos casos de coronavirusCantabria sumó este domingo cinco nuevos casos positivos de coronavirus, tres de ellos en la misma residencia de mayores que el positivo registrado ayer y que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Entre los cinco, también se ha registrado otro caso importado de otra comunidad, aunque se trata de un paciente que ha vuelto a su provincia de origen.12.47 Andalucía mantiene a 60 pacientes ingresados, 8 en UCILos hospitales andaluces mantienen este domingo 60 pacientes ingresados, sin cambios en 24 horas, de los que ocho se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno menos que el sábado y el doble que hace siete días. Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.



12.46 Alemania confirma 240 nuevos casos de coronavirus y siete fallecidos durante el último díaEl Gobierno de Alemania ha confirmado este domingo 240 nuevos casos de coronavirus y siete fallecidos durante el último día, según datos facilitados por Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de enfermedades infecciosas. El organismo ha indicado a través de su página web que estas cifras sitúan el total de contagios en 209.893 y en 9.141 los fallecidos a causa de la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

12.44 El País Vasco registra 199 casosEl País Vasco ha registrado, este pasado sábado, un total de 199 nuevos contagios por covid-19 detectados en pruebas PCR, uno menos que el día anterior. Más de la mitad de ellos se han contabilizado en Vizcaya, con 109 casos. Según los últimos datos sobre la evolución de la pandemia hechos públicos por el Departamento de Salud, a lo largo del sábado se han hecho 3.040 pruebas PCR en la Comunidad Autónoma Vasca, de las que 199 son positivas.12.43 Los casos activos suben en 13 y el total se sitúa en 321 en Galicia

Los casos activos se han incrementado en 13 en Galicia este domingo y la comunidad se sitúa en un total de 321, más de un tercio de los cuales vuelven a corresponder al área sanitaria de A Coruña, que sigue siendo la que tiene más cantidad y la que registra el ascenso más pronunciado, de acuerdo con los datos de la Consellería de Sanidade. El área sanitaria de A Coruña y Cee registra un brote relacionado con un gimnasio en Arteixo que suma ya 39 casos positivos, ocho más que ayer. Toda el área registra 118 casos activos este domingo, 11 más que el sábado. Galicia encadena, con la subida de hoy, diez jornadas consecutivas al alza en este indicador.12.34 Filipinas supera los 100.000 casos de Covid-19 y alcanza nuevo máximo diarioFilipinas confirmó este domingo más de 5.000 nuevos infectados con la Covid-19, lo que supone su máximo diario, y supera los 103.000 contagiados desde el inicio de la pandemia, incluidos 2.059 muertos. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, tiene previsto reunirse hoy con miembros claves del Gabinete para dialogar sobre posibles medidas a implementar, después de que el país no haya sido capaz de doblegar la curva de contagios.

12.32 El CD Marino confirma que no hay ningún jugador contagiado por coronavirus El CD Marino confirmó este domingo que no existe ningún caso por coronavirus entre sus jugadores y que los tres que se dieron a conocer el sábado y que provocaron la suspensión de todo el 'playoff' de ascenso a Segunda División B eran finalmente falsos positivos. "Han sido 24 horas de locos, pero hemos hecho las cosas bien y estamos todos bien. No hay ningún jugador contagiado de coronavirus. Seguiremos informando", celebró el CD Marino en su cuenta oficial de 'Twitter'.



12.31 Calvo se reunirá mañana con una delegación de Ciudadanos para abordar los efectos de la pandemia

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se reunirán mañana en Moncloa a las 11.00 horas con una delegación de Ciudadanos, encabezada por su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal. Esta será la segunda reunión, tras la celebrada el pasado 12 de junio, según informó hoy la Secretaria de Estado de Comunicación.12.31 Kyrgios no jugará el US OpenEl tenista australiano Nick Kyrgios confirmó que no acudirá a Nueva York a finales de agosto para disputar el US Open, segundo Grand Slam de la temporada, por la crisis sanitaria producida por la pandemia del coronavirus. (EP)11.52 Catalunya registra 1.444 casos más y ningún muerto más en las últimas 24 horasCatalunya ha registrado hasta este domingo 99.425 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.444 más que en el recuento del sábado, informa la Conselleria de Salud a través de su página web. La cifra de fallecidos totales se mantiene en 12.745, los mismos que los registrados el sábado: 6.991 en hospital o centro sociosanitario, 4.118 en residencia, 813 en domicilio y 823 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 574, lo que supone un aumento de 40 respecto al sábado, cuando había 534. Un total de 100 pacientes se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos más que en el balance anterior, cuando había 98. Y la tasa del riesgo de rebrote también ha bajado: el sábado alcanzaba un nivel de 163,05, mientras que 24 horas después está en 161,90. 11.16 Ministra alemana de Educación aboga por mascarilla ante la vuelta al colegioLa ministra alemana de Educación, Anja Karliczek, ha abogado por el uso de la mascarilla en la escuela ante la próxima reanudación de las clases en varios estados federados del país, cada uno de los cuales ha adoptado sus propias precauciones. La titular de Educación considera que obligar a llevar mascarilla es «razonable», ya que en muchos recintos escolares no se podrá imponer, a la práctica, la norma de la distancia física. Para hacerlo, deberían «limitarse» las clases presenciales, lo que no es deseable, explica Karliczek, en el dominical del diario «Die Welt». Las clases se reanudarán en Alemania de forma escalonada, de acuerdo a lo usual en ese país y al calendario escolar diferenciado de cada «Land» -estado federado-.11.03 Sudáfrica supera el medio millón de casos de COVID y África bordea el millónSudáfrica, el país de África más golpeado por la pandemia de COVID-19 y el quinto con más contagios de todo el mundo, ha superado ya el umbral del medio millón de casos, con 8.153 fallecidos, mientras que el continente se aproxima ya al millón de casos en total, con casi 20.000 muertos. Actualmente, en todo el planeta, solo Estados Unidos, Brasil, India y Rusia registran peores datos que Sudáfrica.

10.39 Aislados «por precaución» una veintena de vecinos en Nieva (La Rioja) tras estar en contacto con un positivoEl Ayuntamiento de Nieva de Cameros y Montemediano ha informado de que, a consecuencia de la visita de una persona de fuera de la localidad al municipio de Nieva que ha dado positivo por coronavirus, «se está controlando a una veintena de personas (familiares y amigos) que tuvieron contacto con ella el pasado fin de semana por precaución». Además, desde el consistorio quieren confirmar y aclarar que «durante el fin de semana pasado (25 y 26 de julio) no se celebraron las Fiestas de Santiago y Santa Ana por decisión municipal, tomada responsablemente ante la situación sanitaria en la que estamos inmersos». Desde el Ayuntamiento explican que «una persona de fuera de La Rioja, y que acudió a una cita sanitaria programada en su Centro de Salud de referencia resultó positiva y, ante el aviso que ella misma nos hizo y por precaución, se está controlando a una veintena de personas que tuvieron contacto directo con esa persona durante los días que estuvo en el pueblo».10.13 El alcalde de Sagunto confirma que ha dado positivo en coronavirusEl alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha dado positivo en coronavirus y el Ayuntamiento ha activado los protocolos para detectar cualquier contagio en las dependencias municipales. Moreno ha confirmado en su cuenta de Twitter que ha ido al hospital con malestar y fiebre y ha dado positivo en COVID-19 mediante la prueba PCR, y asegura sentirse bien aunque con «algo de fiebre», y pasará la cuarentena trabajando, según indica.09.35 Etiopía iniciará hoy una campaña de pruebas a nivel nacional ante el repunte de casos de coronavirus El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha anunciado el inicio a partir de este domingo de una campaña de pruebas de coronavirus a nivel nacional debido al importante repunte de los contagios durante las últimas semanas en el país africano. «Un aumento de las pruebas es clave para saber la tendencia de la COVID-19 a nivel nacional y permitir una toma de decisiones efectiva en varios frentes», ha sostenido Abiy a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.09.07 India registra más de 50.000 casos por cuarto día consecutivo y supera los 1,75 millones de contagios

El Gobierno de India ha confirmado este domingo más de 54.000 casos de coronavirus durante el último día, el cuarto día consecutivo en el que se superan los 50.000 contagios, con lo que el país ha superado así el umbral de los 175.000 desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 54.735 y 853 fallecidos, lo que sitúa los totales en 1.759.723 y 37.364, respectivamente.08.23 Sudáfrica sobrepasa el medio millón de casos de COVID-19 y las 8.000 muertesSudáfrica, el quinto país del mundo más afectado por el coronavirus, sobrepasó hoy el medio millón de casos de COVID-19, llegando a los 503.290, y con 148 nuevas muertes en un solo día, según las últimas cifras facilitadas por el Gobierno sudafricano. «En nuestro país, 8.153 personas han perdido la vida que sepamos, y las cifras actuales de fallecidos por el virus pueden ser superiores a esta cifra», dijo el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en un comunicado.

08.10 Tokio confirma 472 casos de coronavirus en un día, la mayor cifra registrada en la capital japonesaTokio ha confirmado 472 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la mayor cifra de contagios registrada en la capital japonesa, lo que eleva el número total de positivos a 13.163, según han informado las autoridades este domingo. Así, han indicado que no se ha confirmado ninguna muerte durante este sábado, por lo que se mantienen en 332, y que el número de pacientes en estado grave ha disminuido en uno hasta los 15.08.03 China sigue concentrando sus casos de coronavirus de transmisión local en Xinjiang con 30 nuevosChina ha seguido concentrando este sábado sus casos de coronavirus de transmisión local en torno a Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur, que ha registrado en el último día 30 nuevos casos. En el resto de China, se han confirmado otros tres casos de transmisión local en Liaoning, a los que se suman 16 nuevos positivos importados del extranjero; cuatro en Sichuan, tres en Shandong y Hubei, dos en Guangdong y Shaanxi y uno en Shanghái y Fujian, respectivamente.08.00 Australia amplia las medidas contra el rebrote de la COVID-19 en MelbourneEl gobierno regional del estado australiano de Victoria anunció este domingo nuevas medidas más restrictivas para combatir la propagación de la COVID-19, cuya segunda oleada de contagios tiene el epicentro en Melbourne.

Las restricciones, entre ellas el toque de queda nocturno en Melbourne desde las 8 de la tarde hasta las 5 de la madrugada, entrarán en vigor desde esta medianoche y se declarará el estado de desastre en toda Victoria durante seis semanas (hasta el 13 de septiembre).

El jefe del gobierno regional, Daniel Andrews, indicó hoy en una rueda de prensa que en las últimas 24 horas se ha confirmado la muerte de siete personas y 671 nuevos contagios de la COVID-19 en su territorio.06.50 México anota un nuevo récord diario de contagios con 9.556 casos de Covid-19México anotó este sábado un nuevo récord diario de contagios con 9.556 casos de COVID-19 hasta acumular 434.193 enfermos desde el inicio de la pandemia, que ya ha causado en el país 47.472 muertos, de los cuales 784 fueron contabilizados en las últimas 24 horas. Así superó el récord anterior de 8.458 contagios registrado en la víspera, cuando también se habían sumado a los datos oficiales 688 decesos nuevos. En la conferencia de prensa de este sábado, el director general de Epidemiología de México, José Luis Alomía, detalló que la ocupación hospitalaria de camas de atención general en el país es del 45 % y los estados con más camas ocupadas son Nayarit (81 %), Nuevo León (79 %) y Tabasco (65 %).

06.43 EE.UU. alcanza los 4,61 millones de contagiados por la Covid-19Estados Unidos llegó este sábado a 4.611.517 casos confirmados de COVID-19 y 154.319 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del domingo) es de 61.270 contagios más que el viernes y de 1.181 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.694, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.536 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.830, California con 9.233 y Massachusetts con 8.609 (sin variación con respecto a la jornada anterior).

06.36 Colombia pasa los 300.000 contagios por COVID-19 con récord de 10.673 casosColombia sobrepasó este sábado la barrera de los 300.000 contagios por coronavirus con un récord diario de 10.673 casos, cifras que muestran el avance de la pandemia en el país que lleva más de cuatro meses en cuarentena. Según el boletín del Ministerio de Salud, el país acumula 306.181 casos confirmados, de los cuales 134.498 siguen activos, y en esta jornada se recuperaron 6.321 personas con lo que ya hay 160.708 personas curadas. 06.28 Brasil supera los 2,7 millones de casos y las 93.000 muertes por Covid-19Brasil superó este sábado los 2,7 millones de casos y las 93.000 muertes por COVID-19 tras sumar 45.392 contagios y 1.088 decesos en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud. Según el último boletín, además de las muertes contabilizadas en el último día, otras 3.458 se encuentran en investigación. El país sudamericano es actualmente el segundo del mundo con más muertes y casos de coronavirus, tan solo por detrás de Estados Unidos, y desde mediados de mayo se ha establecido con una media de 1.000 muertes por día, una cifra que refleja la todavía crítica situación de la pandemia.