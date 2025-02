Coronavirus España directo: Polonia cierra colegios hasta el 24 de diciembre

Estados Unidos alcanzó este viernes los 11.895.876 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 254.297 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del sábado) supone 197.215 nuevos contagios y 1.878 muertes adicionales con respecto al jueves. Estados Unidos marcó el jueves un récord absoluto de nuevos contagios, con 200.146 casos más que el miércoles y también la cifra más alta de muertes en 24 horas -2.239- desde inicios de mayo, en plena explosión de la pandemia. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 34.252. Le siguen en número de fallecidos Texas (20.748), California (18.595), Florida (17.889) y Nueva Jersey (16.712).

El primer caso de coronavirus en España no fue el de un alemán de vacaciones en La Gomera, como la mayoría de españoles recuerda. Muchos días antes de aquel 31 de enero, el virus ya había atravesado de forma silenciosa las fronteras nacionales. Los nuevos datos publicados por el Ministerio de Sanidad así lo reflejan. El 1 de enero había al menos siete personas en España con coronavirus, cinco de ellas ingresadas en hospitales de diferentes comunidades: Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Y durante esas primeras semanas del año no fueron las únicas.

La pandemia del nuevo coronavirus acumula más de 57,5 millones de casos en todo el mundo tras sumar en las últimas 24 horas más de 665.000 contagios, con lo que marca, por segundo día consecutivo, un nuevo récord en el cómputo diario de afectados, según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado a este sábado. En concreto, en todo el mundo se han registrado en el último día 665.668 casos nuevos –muy por encima de los 650.000 del viernes, récord previo– mientras que la cifra global de fallecidos se sitúa en 1.372.274. Más de 36,8 millones de personas han logrado superar la enfermedad en todo el mundo. Estados Unidos ha registrado en los últimos días los peores datos de casos de toda la pandemia y este sábado no ha sido la excepción al registrar un nuevo récord diario de contagios con más de 195.000 positivos, con el que eleva el total de contagios a 11,9 millones. Las víctimas mortales por la COVID-19 en suelo estadounidense se elevan a 254.424.

Los restaurantes y hoteles españoles ya exploran la opción de no acogerse al paraguas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para poder acometer ajustes en sus plantillas lo antes posible, según Hostelería de España. Así lo ha reconocido el presidente de la patronal, José Luis Yzuel, en una entrevista a Servimedia, en la que no ha facilitado ningún dato del número aproximado de locales que se plantean esta opción, pero en la que sí ha asegurado que «muchas empresas» le han trasladado que no se acogerán a los ERTE para así poder ajustar sus plantillas en los próximos meses. Cabe recordar que las compañías que opten por la suspensión temporal de empleo no podrán despedir hasta que pasen seis meses desde la reanudación de la actividad. En la actualidad, más de 250.000 trabajadores españoles del sector se encuentran en un ERTE, según Hostelería de España.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el plan de vacunación contra el Covid-19 empezará en enero de 2021 y no será de carácter obligatorio para toda la población: "Los expertos recomiendan que no sea obligatoria porque podría ser contraproducente".

La Rioja no ha notificado ningún fallecimiento por coronavirus en las últimas 24 horas, según los últimos datos actualizados este sábado por el Gobierno de La Rioja. Además, los casos activos han subido en 23 personas en el mismo periodo hasta situarse en los 1.316 y sigue aumentando la presión asistencial en la UCI con 3 personas ingresadas más en dicha unidad con Covid-19 (hasta un total de 37). Por su parte, los positivos en centros de mayores han bajado en 7 casos hasta los 135 y, a pesar del aumento de la UCI, la presión hospitalaria de los distintos centros riojanos ha descendido en 12 personas (de las 138 personas ingresadas ayer a las 126 de este sábado).

La Comunidad Valenciana ha registrado un total de 1.759 casos de coronavirus confirmados por PCR o test de antígenos, ha detectado 30 nuevos brotes y ha reducido en 93 las personas hospitalizadas desde la última actualización del viernes. No se ha actualizado la cifra de fallecidos. Según los datos de la Conselleria de Sanidad Universal, los nuevos casos sitúan el total de positivos desde el inicio de la pandemia en 93.169 personas. Por provincias, se han notificado 162 nuevos positivos en Castellón (10.853 en total); 579 en Alicante (31.923 en total), y 1.005 en la provincia de Valencia (50.378 en total). Además, se han registrado 13 casos sin asignar, con lo que el número total asciende a 15.

Un total de 208 sanitarios de los 12.000 que tiene el Servicio Extremeño de Salud (SES) -que cuenta con aproximadamente 17.000 profesionales- están contagiados de coronavirus, según el consejero de Sanidad, José María Vergeles. En declaraciones a los medios en Ahigal (Cáceres), Vergeles ha indicado que la cifra de sanitarios infectados en esta segunda ola con respecto a la primera ha sido "bastante inferior", en parte gracias a que "los profesionales han podido tener todos los medios que necesitaban a su disposición", lo que es muy "importante". En cualquier caso, ha recalcado que aunque el porcentaje es "relativamente bajo", "solo con que se infecte uno, ya nos produce una situación de dolor, como cuando se contagian también aquellas personas y no son capaces de lograr superar la enfermedad".

El confinamiento se instauró este sábado en Teherán y otras 150 ciudades iraníes, donde cerraron todos los comercios y servicios no esenciales y se impuso un toque de queda nocturno, ante el imparable aumento de los contagios y decesos por el covid-19. Estas restricciones, que estarán en vigor durante al menos dos semanas, dependiendo de la evolución de la tercera ola de la enfermedad en el país, afectan a todas poblaciones consideradas de alto riesgo y catalogadas en "estado rojo".

El gobierno portugués ha decidido "endurecer" las restricciones para frenar la propagación del nuevo coronavirus, en particular mediante el cierre de escuelas el lunes 30 de noviembre y el 7 de diciembre, anunció este sábado el primer ministro Antonio Costa. El Ejecutivo socialista ha anunciado que será obligatorio el uso de mascarilla en los centros de trabajo, salvo que se cumpla la distancia mínima o el empleado trabaje en solitario. Además, se harán controles fiscales en aquellas en las empresas que no cumplan con el teletrabajo, obligatorio en todas las comarcas que tienen más de 240 casos por cada 100.000 habitantes.