Coronavirus España directo: Reino Unido supera el millón de personas vacunadas contra el Covid-19

Las comunidades autónomas notificaron ayer al Ministerio de Sanidad 18.047 nuevos casos de Covid-19 , 10.217 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 1.928.265 desde el inicio de la pandemia , según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos catorce días por 100.000 habitantes se sitúa en 279, frente a 265 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado con un total de 131.445 positivos.

El presidente Jair Bolsonaro descartó ayer que la vacunación anticovid esté atrasada en Brasil; atribuyó la falta de una fecha para el inicio de la campaña a la demora de los propios laboratorios en registrar sus productos e insistió en que la inmunización no será obligatoria en el país. El dirigente afirmó en su tradicional transmisión directa de los jueves en redes sociales que tan pronto como los laboratorios soliciten registro de sus vacunas y el órgano regulador de Brasil las apruebe, el Gobierno comprará los antídotos e iniciará inmediatamente la campaña de inmunización. Dijo igualmente que, además de las negociaciones que el Gobierno ya adelante con laboratorios Pfizer, AstraZeneca-Oxford, Janssen y Bharat Biotech para adquirir sus vacunas, Brasil también puede comprar el antídoto de la farmacéutica Moderna que, según estudios divulgados el miércoles, tiene una eficacia del 94 %.

La temporada 2020-2021 de la NBA cumplió sus primeros 10 días de competición cargados de altibajos entre los equipos llamados a ser los favoritos en la lucha por el título, que defienden Los Angeles Lakers, algo que se esperaba ante la falta de descanso y preparación de los jugadores. La programación original del inicio de la nueva temporada era para mediados del 15 de enero del 2021, pero la necesidad de ajustar el calendario con una reducción de 10 partidos que no coincidiese en la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio y evitar la pérdida de 500 millones de dólares, obligó a la NBA a cambiar de planes. Sin embargo, el acuerdo entre la liga y el sindicato de jugadores para iniciar el pasado 22 de diciembre la competición, fue el primer paso de cara a evitar que al final de temporada las pérdidas no pasen de los 1.200 millones de dólares de la pasada temporada, a los cerca de 4.000, si los espectadores no vuelven a los campos de los 30 equipos.

Castilla y León contabiliza un total de 138.133 positivos por coronavirus, de ellos 550 nuevos, junto con trece nuevas víctimas mortales (diez en hospitales y tres en residencias) y un total de 19.716 altas hospitalarias, de ellas 81 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad recogidos por Europa Press correspondientes al último día del año 2020, ya que este día 1 no se publicará actualización.

Durante su mensaje institucional con motivo del fin de año, López Miras se ha dirigido a todos los murcianos desde su despacho en el Palacio de San Esteban, donde ha invitado a "mirar con optimismo hacia adelante, escuchando siempre a los expertos en Epidemiología y Salud Pública" y ha asegurado que "defender los intereses de todos los murcianos es una prioridad a la que el Gobierno de la Región de Murcia no va a renunciar".

El roscón gigante de Aldeas Infantiles SOS no estará presente en la Puerta del Sol de Madrid por primera vez en 32 años a causa de la pandemia de Covid-19. En su lugar, la organización lo repartirá entre familias vulnerables.

Galicia sumó hasta las seis de la tarde del 31 de diciembre, último registro actualizado, 532 contagios en veinticuatro horas, y bajó la presión hospitalaria en la Comunidad, con 290 enfermos de covid-19 en plantas convencionales, seis menos, y 55 en críticos, cifra que no varía con respecto a la del anterior recuento.

Francia endurecerá a partir de este sábado el toque de queda en quince departamentos del país, las zonas donde la situación epidémica se ha deteriorado más en las últimas semanas, anunció este viernes el portavoz del Gobierno, que adelantó además que los museos, teatros y cines no reabrirán el 7 de enero.