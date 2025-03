Coronavirus España directo: Sanidad notifica 11.958 contagios y 298 fallecidos desde el pasado viernes

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 437.000 casos y 7.700 muertos en todo el mundo durante el último día, después de superar, en la víspera, la barrera de los 116 millones de contagios globales, según los últimos datos publicados por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web.

El centro ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 437.006 contagios y 7.780 decesos, lo que sitúa los totales en 116.540.466 y 2.588.843, respectivamente, con 65,8 personas recuperadas del Covid-19 .

Honduras sumó ayer 215 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y registró once muertes más por la enfermedad del Covid-19, lo que eleva a 173.729 contagios confirmados y 4.260 los fallecidos, informaron las autoridades hondureñas.

Los fines de semana suelen reducirse las cifras informadas por falta de personal para el computo de datos en algunos municipios apartados, aunque la divulgación también coincide con la imposición de medidas más rígidas de control a la circulación y el cierre de comercios y servicios no esenciales en gran parte del país.

Brasil registró en las últimas 24 horas 80.508 nuevos casos y 1.086 muertes asociadas al coronavirus, con lo que superó los once millones de contagios y los 265.000 fallecimientos, según informó ayer el Ministerio de Salud en su más reciente boletín epidemiológico.

La Comunidad de Madrid no aplicará a partir de hoy nuevas restricciones por zonas básicas de salud (ZBS), pero se mantienen en la zona básica de Marie Curie en Leganés y se prorrogan en Torrejón de Ardoz, Collado Villalba, San Sebastián de los Reyes y Villanueva del Pardillo hasta el 15 de marzo. Así, habrá restricciones de entrada y salida salvo por motivos justificados en 15 zonas básicas de salud (ZBS), en las que viven 301.000 madrileños, el 4,5% de la población de la región, y en ellos se concentra el 7,3% de los contagios.

Los cargos electos de Vox en todas las instituciones en las que tiene representación no participarán en las convocatorias que organicen con motivo del 8M, "convertidos en un acto de propaganda de una agenda ideológica" que este partido no comparte. En lugar de eso, según ha informado el grupo parlamentario en un comunicado, presentarán una Declaración Institucional en la que se solicitará que el día 8 de marzo sea declarado, a partir de ahora, como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido "aguantar como sea" esta Semana Santa "restrictiva" para preparar un camino "más halagüeño" de cara al verano, que tiene "mucha esperanza" en que sea de "casi absoluta normalidad". Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas este lunes sobre el primer fin de semana de apertura en los interiores de la hostelería a un tercio del aforo, que ha reconocido que "no es la solución total", es "poca cosa", pero ha valorado que es "una mejora" y "la gente está cumpliendo las normas".

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha advertido de que el objetivo de alcanzar la paridad entre hombres y mujeres "se ha alejado un poquito" durante la pandemia y ha reivindicado la necesidad de seguir trabajando no solo desde el ámbito de la política, sino como ciudadanos para cambiar la cultura. A su juicio, "hay que hacer mucho más, gritar mucho más". "No son tiempos fáciles, veníamos de avances, lentos pero progresábamos, y de repente hemos descubierto que también se puede retroceder, que algunos de los progresos que dábamos por hecho no había que darlos por hecho", ha lamentado la ministra, encargada de clausurar la presentación de la edición revisada de la 'Guía para la comunicación no sexista'.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca sea usada en el futuro en mayores de 55 años es un "tema abierto", aunque ha aclaro que esta decisión será tomada "de la mano de la evidencia científica". Por el momento, los ensayos clínicos dados a conocer por la compañía farmacéutica se han realizado en una población menos de hasta 55 años, "por tanto, por ahora, no hay evidencia científica", ha explicado en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la cadena SER, desde el Hospital Gregorio Marañón, recogida por Europa Press.

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 23 nuevos positivos por COVID-19, de forma que el total acumulado es de 56.447 casos notificados en las Islas desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Según los datos de la Conselleria de Salud y Consumo, este lunes no se ha contabilizado ningún fallecido por segundo día consecutivo. Así, la cifra total de muertes en las Islas a causa del virus se mantiene 733.