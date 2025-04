Coronavirus España directo: Sanidad notifica 191 nuevos casos y ocho fallecidos más que ayer

5.05

Los casos de contagio local por Covid-19 en Venezuela superaron este viernes, por segundo día consecutivo, a los casos importados, con 177 y 99 respectivamente, revirtiendo la tendencia sostenida desde el comienzo de la pandemia en el país, que contabiliza 4.779 infectados y 41 fallecidos. El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, pese a reconocer el incremento de casos locales, señaló que se están tomando «medidas más drásticas por la presión que está generando el rebrote de la pandemia (en Venezuela) debido a las frontera con Colombia y Brasil (...) son los (países) que están mas graves». Las cifras de casos importados siempre han superado a los locales en el reporte diario dado por las autoridades desde que se registraron los primeros infectados por Covid-19, hasta hace dos días.

4.34

El reciente rebrote del coronavirus SARS-CoV-2 en la capital china acaparó la estadística de nuevos positivos detectados este viernes en el país asiático, con 17 de los 21 totales, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Todos los nuevos contagios registrados en Pekín se transmitieron de manera local, mientras que los otros 4 casos restantes se les diagnosticaron a pacientes procedentes del extranjeros, los conocidos como casos «importados». Estos últimos se localizaron en Cantón (sureste, 2), Shanghái (este, 1) y Gansú (centro-norte, 1). Los 21 casos de este viernes son 8 más que los registrados en la víspera (13), y 2 más que los detectados el miércoles (19). Además, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del viernes), se ha dado de alta a 5 pacientes, con lo que el número total de infectados activos en China es de 405, 8 de los cuales están graves.

4.24

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala anunció que este viernes fallecieron 49 personas por Covid-19, la cifra de decesos más grande desde que se registró el primero el pasado 15 de marzo, apenas dos días después de haber contabilizado el primer caso positivo. Las 49 víctimas de coronavirus registradas este viernes se suman a un total de 672 fallecidos en el país centroamericano. La cartera sanitaria informó además del cambió del horario de corte de los datos de casos positivos por día, por lo que a los 800 contagios registrados ayer hasta las 15.00 hora local (21.00 GMT), se le sumaron 209 contagios durante la tarde hasta el último minuto del jueves. En total, el Ministerio de Salud ha reportado 15.828 casos positivos de coronavirus, de los cuales 2.126 se encuentran activos, 3.028 recuperados (tras la alta a 79 personas este viernes) y 2 muertes más por causas ajenas al coronavirus.

3.52

Al menos once estados de Estados Unidos han dado marcha atrás en los planes de reapertura de sus territorios por el avance del coronavirus y el repunte en el número de casos. Hasta el momento, nueve estados han anunciado que no pasarán a la siguiente fase de reapertura en su territorio. Estos son Arizona, Arkansas, Delaware, Idaho, Luisiana, Maine, Nevada, Nuevo México y Carolina del Norte, según recoge la cadena CNN. A ellos se suman Texas y Florida que durante este viernes han anunciado nuevas restricciones. Más de 30 estados están viendo cómo se incrementan sus casos confirmados de Covid-19, unas cifras que están aumentado de forma general en todo el país, aunque el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha afirmado este viernes que las noticias son «alentadoras».

3.18

México llegó este viernes a los 208.392 contagios y a las 25.779 muertes por la pandemia del coronavirus con los 5.441 casos y 719 fallecimientos notificados en esta jornada por las autoridades sanitarias del país. José Luis Alomía, director de Epidemiología del Gobierno de México, confirmó en una rueda de prensa que en las últimas 24 horas las infecciones de coronavirus mostraron un crecimiento del 2,7 % respecto de los 202.951 del día anterior. Las defunciones desde el inicio de la pandemia a causa del virus SARS-CoV2 mostraron un aumento diario de 719 casos, el 2,8 % en relación con los 25.060 del reporte técnico previo, explicó el funcionario de salud.

3.14

Estados Unidos rompió este viernes su récord diario de contagios de Covid-19 con 45.330, lo que eleva los casos confirmados en el país más golpeado del mundo por la pandemia a 2.462.057, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance también incrementa el número de muertos a 124.978 tras haber sumado 574 en las últimas 24 horas. Además de las 574 de este viernes, también se añadieron al cómputo las 1.854 muertes «probables» en Nueva Jersey de las que informó el estado. Estados Unidos rompió este nuevo récord arrastrado por el repunte de la pandemia en estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California y Arizona, que suman entre los cuatro cerca de la mitad de nuevos contagios de todo el país. Nueva York, sin embargo, se mantiene como el estado más golpeado en Estados Unidos por el coronavirus con 391.220 casos confirmados y 31.342 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia.

2.59

Panamá registró este viernes 11 muertes y 868 nuevos casos de Covid-19, que elevaron a 575 las defunciones y a 29.905 el acumulado de los contagios confirmados en 110 días de pandemia en el país centroamericano. Hay 862 pacientes hospitalizados, 148 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 714 en sala general, mientras que 13.198 están en aislamiento domiciliario, de ellos 741 en hoteles que funcionan como hospitales. Las once defunciones registradas en las últimas 24 horas están asociadas a factores de riesgo por enfermedades crónicas. En Panamá la enfermedad que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tiene una tasa de letalidad del 1,92 %.

2.15

Latinoamérica, considerado el epicentro actual de la pandemia de coronavirus, cerró la semana con unos de 2,3 millones de casos, un 25 % del total mundial, y más de 105.000 muertes, mientras se mantiene la curva ascendente en varios países de la región y se extiende el desbordamiento de los sistemas hospitalarios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que los casos de coronavirus en el mundo rondan los 9,5 millones, con más de 480.000 decesos. De acuerdo con estos datos, América se aproxima a los 5 millones de casos, la mitad del total mundial y casi el doble de lo que acumula Europa.

1.41

Con un récord de 3.843 casos de Covid-19 confirmados este viernes, Colombia llegó a 84.442 contagios y superó a China, el país donde surgió el coronavirus a finales del año pasado y que, según cifras oficiales, tiene 83.462 infectados. En su informe diario, el Ministerio de Salud colombiano señaló además que 157 personas fallecieron, con lo que el total de víctimas mortales ascendió a 2.811, en tanto que hubo 1.588 recuperados y la cifra de quienes superaron la enfermedad ascendió a 34.937. La crisis por la pandemia es cada día más grave en la costa atlántica colombiana, comenzando por el departamento del Atlántico, que hoy tuvo 73 decesos, 42 de ellos en su capital, Barranquilla.

1.32

Con 990 muertes por Covid-19 en el último día, Brasil suma 55.961 víctimas justo cuatro meses después de haberse confirmado el primer caso de coronavirus en el país, informó este viernes el Gobierno. El 26 de febrero un ciudadano brasileño de 61 años que estuvo en Italia y regresó a la ciudad de Sao Paulo, tras una escala en Francia, fue diagnosticado con Covid-19. Desde entonces ya son 1.274.974 casos confirmados en el país sudamericano, de los cuales, 46.860 fueron registrados en las últimas 24 horas, según el más reciente balance del Ministerio de Salud. De acuerdo con el reporte, del total de contagios registrados hasta la fecha, hay 521.487 pacientes en acompañamiento y 697.526 ya recuperados.

0.44

La batalla que enfrenta Perú contra la epidemia del Covid-19 ha dejado, hasta el momento, casi 9.000 fallecidos y ya sobrepasó los 272.000 casos detectados, en medio de un aparente lento descenso de la enfermedad. El último informe publicado este viernes por el Ministerio de Salud (Minsa) señaló que en las últimas horas se registró casi la misma cantidad de nuevos casos detectados y de altas médicas, que llegaron a 3.762 y 3.732, respectivamente. Poco antes, el Colegio Médico del Perú (CMP) había señalado que en varias regiones del país, principalmente en Lima, están disminuyendo los casos y, en promedio, se está dando una mayor cantidad de altas médicas que de nuevos infectados.

23.26

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes una nueva prórroga, al menos hasta el 17 de julio, de la cuarentena que rige desde el 20 de marzo en diversas zonas del país, en especial el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se van a endurecer las medidas por estar registrando un rápido aumento de casos. «El 1 de julio vamos a dar un paso más severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones que hacen falta para la vida cotidiana», dijo el presidente, Alberto Fernández, en un mensaje grabado en el que se mostró, como es habitual pero esta vez sin acceso a la prensa, con el alcalde de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia bonaerense, Axel Kicillof.

22.05

El Gobierno de Pakistán ha confirmado este viernes que el país ha alcanzado la barrera de los 4.000 fallecidos a causa del coronavirus y ha señalado que el total de contagios se acerca ya al umbral de los 200.000 desde el inicio de la pandemia. Según el último balance de las autoridades, un total de 4.000 personas han muerto tras los 69 decesos registrados durante las últimas 24 horas, mientras que el total de casos se sitúa en 197.535, en medio de un importante repunte en el marco del proceso de reapertura.

21.52

Cinco nuevos contagios confirmados en la última jornada han elevado a 24 los casos del brote de Murcia que se inició con pasajeros de un vuelo procedente de Bolivia que aterrizó en Madrid, informa la Consejería de Salud de esa comunidad. Detalla que son dos personas en Murcia capital, otras tantas en Beniel y una en Santomera. Epidemiología está realizando también el seguimiento de los más de 70 contactos estrechos de esos casos, en cuarentena, 10 más que este jueves.

21.40

Ecuador reportó este martes 53.856 casos confirmados y 4.406 fallecimientos oficiales por Covid-19 , mientras que las muertes probables por el coronavirus suman 3.016, de acuerdo al parte diario emitido por el Ministerio de Salud Pública. Respecto de la jornada anterior se han producido 700 positivos adicionales y 63 decesos constatado s por la enfermedad, de las 143.752 pruebas para COVID-19 realizadas, entre PCR y rápidas. Ecuador se encuentra desde el 4 de mayo en un proceso de cambio de fase de la estrategia epidemiológica para encarar la pandemia de Covid-19 y pasar del aislamiento masivo al distanciamiento social, con el levantamiento coordinado de las restricciones que entraron en vigor con el estado de excepción el 16 de marzo.

21.27

Sao Paulo, el estado de Brasil más poblado y castigado por la pandemia de coronavirus, frenó este viernes la desescalada en el interior de su territorio, aunque autorizó a la capital homónima la reapertura de bares, restaurantes y salones de belleza. El Gobierno de Sao Paulo inició el 1 de junio una flexibilización gradual de las medidas de distanciamiento social que adoptó en marzo para contener los contagios de Covid-19 en el estado, hogar de unos 46 millones de personas, a pesar de que la curva epidemiológica seguía al alza. En este contexto, antes de cumplirse el primer mes de desescalada, cinco regiones del interior retrocederán a la fase roja, en la que solo funcionan los servicios esenciales, tras registrar un aumento repentino de los casos y muertes de coronavirus. De esta forma, nueve de la veintena de áreas en la que se divide el estado de Sao Paulo, que hasta el momento registra cerca de 260.000 contagios, con casi 10.000 nuevos en el último día, y 14.000 muertes por la enfermedad , continuarán en la fase más restrictiva del plan de reapertura.

21.15

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , anunció hoy que serán necesarios 31,3 billones de dólares , durante los próximos doce meses, para desarrollar, fabricar y distribuir equitablemente tratamientos, vacunas y diagnósticos que puedan frenar la pandemia del nuevo coronavirus. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

21.03

El Gobierno de Irak ha confirmado este viernes que el país ha superado los umbrales de los 40.000 contagios y los 1.500 fallecidos por coronavirus, en medio de un repunte de los casos durante los últimos días en el país asiático. El Ministerio de Sanidad ha señalado que durante las últimas 24 horas se han registrado 2.054 casos y 122 fallecidos, lo que sitúa los totales en 41.193 y 1.559, respectivamente, según ha informado la agencia iraquí de noticias NINA.

20.50

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo , dijo este viernes que ha ofrecido ayuda a los estados de EE.UU. que se han convertido en focos de Covid-19 , entre ellos Texas, y consideró su situación un "resultado" directo de las directrices de la Casa Blanca, que apostó por "reabrir rápido y volver a la normalidad". En una conferencia telefónica, Cuomo dijo que su Administración ha ofrecido respiradores, equipamiento, personal sanitario, efectivos de la Guardia Nacional y conocimientos a esos nuevos focos de la pandemia y recordó que cuando Nueva York era epicentro de la crisis, ellos acudieron en su ayuda con hasta 60.000 sanitarios voluntarios.

20.37

La Dirección General de Salud Pública de Cantabria está rastreando a los largo de toda la jornada la zona de Santander donde se han detectado dos focos de coronavirus en domicilios cercanos y que suman un total de ocho casos. Según han informado este viernes fuentes de la Consejería de Sanidad, durante todo el día se "está peinando la zona", que podría ser la de Castilla-Hermida, aunque no se ha confirmado oficialmente, y se están realizando pruebas PCR a los vecinos de las zonas próximas a las viviendas afectadas.

20.25

Francia registró 26 nuevas muertes ligadas a la pandemia de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que sitúa el total en las 29.778, mientras continúa descendiendo el número de enfermos graves, indicó la Dirección General de Salud. De ellas, 19.290 muertes se registraron en hospitales, mientras que los datos de residencias serán actualizados el próximo día 30 señaló Salud en un comunicado. Desde el inicio de la epidemia, 104.300 personas han pasado por centros hospitalarios y de ellas 18.351 han tenido que ser atendidas en cuidados intensivos, mientras que 75.351 ya han podido regresar a sus domicilios.

20.12

El último paciente de Covid-19 ingresado en el Hospital Nostra Senyora de Meritxell de Andorra ha recibido el alta hospitalaria este viernes, según ha informado el Gobierno a la prensa, valorando el hecho como una "buena noticia". Otras dos personas han recibido el alta médica desde el pasado miércoles, con lo que los casos de infección de coronavirus activos en el país se limitan a cuatro, según los datos presentados este viernes; dos de ellos son profesionales sanitarios. En total se han diagnosticado 855 contagios por Covid-19 en Andorra desde que se inició la emergencia sanitaria, de los cuales 799 han superado ya la enfermedad, y se han registrado 52 defunciones con infección de coronavirus.

20.00

Óscar Álvarez , gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, ha prensentado su dimisión este viernes según han confirmado a ABC fuentes de la Comunidad de Madrid. La explicación oficial es que el responsable de las residencias de ancianos de la región el que ha sido su puesto hasta hoy por «problemas de salud». Su renuncia llega días después de que Carlos Reus , jefe de gabinete del consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Cs), presentara también su dimisión por «motivos personales» después de desempeñar este cargo desde hace casi un año. Ambas salidas se producen en plena crisis por la gestión de las residencias en la región y con un enfrentamiento indisimulado entre el propio Reyero y su homólogo en la cartera de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP). Lea la noticia.

19.47

Chile ha superado este viernes los 260.000 contagios por Covid-19 y los 5.000 fallecidos , según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno de Sebastián Piñera, que ve cómo la pandemia sigue sin estar contenida y el país es ya el séptimo más afectado a nivel mundial. Según ha informado la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el jueves se registraron 4.296 casos nuevos, incluidos 413 asintomáticos, lo que sitúa el total en 263.360 contagios, de los que 34.861 siguen activos. Por otra parte, hubo 165 decesos, por lo que son ya 5.068 las víctimas mortales que deja la pandemia.

19.35

Los contagios de coronavirus se están multiplicando aceleradamente en Aragón en los últimos días. La escalada de casos sigue incrementándose a un ritmo desconocido desde hacía semanas. De hecho, Aragón notificó este viernes 75 nuevas infecciones, el peor dato desde hace más de dos meses. Hay que remontarse al 22 de abril para encontrar una cifra de contagios mayor que la que acaba de comunicar este viernes el Gobierno aragonés. Las autoridades sanitarias alegan que ahora se hacen más pruebas que entonces. Pero lo cierto es que la escalada de casos que se ha producido en la región en los últimos diez días evidencia una multiplicación de contagios que, además, ya excede claramente la zona en la que se concentraba el rebrote del Aragón oriental. Los casos ya no solo se localizan en esas cuatro comarcas, la zaragozana de Caspe y las oscenses de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio, sino que cada vez son más las infecciones detectadas en otros puntos de Aragón, como ya avanzó ayer ABC a partir de los datos oficiales de la víspera.

19.23

Cuba mantiene la tendencia a un bajo número de casos de Covid-19 al diagnosticar este viernes 4 nuevos contagios , sin registrar fallecidos desde hace más de una semana y con una sola paciente en estado crítico aunque estable, según informó este viernes el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Los cuatro enfermos que dieron positivos la víspera -todos cubanos y con síntomas de la enfermedad- fueron detectados tras analizar 2.103 muestras en el país caribeño, donde ya se han realizado un total de 161.674 pruebas PCR y kits rápidos procedentes en su mayoría de China para rastrear el coronavirus. En la isla se han confirmado 2.325 casos y han fallecido 85 personas , dato que representa una tasa de letalidad del 3,65 por ciento.

19.10

El Parlamento Europeo ha admitido la petición realizada el pasado mes de mayo por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) sobre la falta de equipos de protección individual (EPIs) que existía en los hospitales españoles para hacer frente a la Covid-19. A partir de ahora, según ha informado la organización sindical, la Comisión Europea abrirá una investigación preliminar sobre su denuncia, que pasa por investigar las decisiones adoptadas por el Gobierno y los responsables sanitarios autonómicos respecto a las medidas urgentes que adoptaron para minimizar el número de contagios provocado por la Covid-19, contener la propagación del virus y reforzar el sistema de salud pública con la dotación de recursos humanos y materiales apropiados durante la crisis sanitaria para garantizar la protección de los profesionales sanitarios.

18.57

El gobernador de Florida, Ron DeSantis , ha ordenado este viernes la suspensión inmediata del consumo de alcohol en bares en lo que se trata de la primera gran alteración de la política estatal de reapertura tras el confinamiento por el coronavirus en un momento en que el estado ha registrado casi 9.000 contagios en las últimas horas, récord absoluto de casos diarios. El estado registra ya un total de 122.960 casos tras los 8.943 contagios declarados desde el jueves y los decesos han rebasado ya los 3.300.

18.50

Italia registró 30 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el balance asciende a las 34.708 víctimas mortales , y confirmó 259 nuevos contagios, una ligera caída respecto a los datos de ayer, según informó hoy Protección Civil. Así, el número total de infecciones asciende a 239.961 desde que comenzara la crisis, el 21 de febrero. En la actualidad, en Italia hay 187.615 personas enfermas con Covid-19 , 665 menos que ayer jueves, pero la gran mayoría se encuentran aisladas en sus domicilios con síntomas leves o sin ellos.

18.43

Un total de 52.446 profesionales sanitarios se han contagiado desde el inicio de la pandemia en España, según los últimos datos facilitados este viernes por el Ministerio de Sanidad, que cifra en 69 los diagnosticados en los últimos siete días. La nueva estadística de Sanidad detalla que entre el 11 de mayo (fecha en la que se modificó la estrategia de vigilancia) y el 25 de junio se han confirmado 2.025 contagios entre estos trabajadores, de los que 564 han sido notificados por Castilla-La Mancha, 513 por Cataluña y 483 por Madrid. Más de la mitad (1.039) trabajaban en centros sanitarios; 825 en centros sociosanitarios y 161 en otro tipo de centros.

18.35

Las muertes por Covid-19 confirmadas por test en el Reino Unido ascienden este viernes a 43.414 , tras sumar 186 en 24 horas , informó el ministerio de sanidad del Gobierno conservador británico. El ministerio indicó que, de 8,9 millones de pruebas diagnósticas hechas desde el principio de la pandemia, 309.360 dieron positivo , de las cuales 1.006 en las 24 horas hasta las 8 GMT de hoy. Si bien los datos del Gobierno reflejan solo los casos de coronavirus confirmados por test, otras estadísticas indican que el número real de decesos atribuibles al virus superan ya los 54.000 en este país.

18.27

La NBA y el Sindicato de Jugadores informaron este viernes que al menos 16 profesionales dieron positivo al coronavirus en las primeras pruebas obligatorias a las que fueron sometidos 302 basquetbolistas de los que se esperan puedan llegar a la "burbuja" de Orlando. La primera ronda de pruebas se dio en preparación al reinicio de la competición de la temporada regular, prevista para el próximo 30 de julio con 22 equipos. Los 302 jugadores fueron sometidos a la prueba el pasado martes y los 16 positivos suponen en 5,3 por ciento en toda la liga. Cualquier jugador que resulte positivo permanecerá en autoaislamiento hasta que cumpla con los protocolos de salud pública y haya sido autorizado por un médico.

18.20

La euforia pudo a la prudencia. La victoria del Liverpool , que se coronó ayer como campeón de la Premier League , hizo que los aficionados de los Red salieran a la calle a celebrar el título. Anfield se convirtió en el escenario perfecto para festejar, dejando a un lado las recomendaciones sanitarias por el coronavirus. Las autoridades de Liverpool ya habían pedido que, en caso de que el conjunto se proclamase campeón, los aficionados evitaran en la medida de lo posible las aglomeraciones. Algo que no ocurrió. El alcalde de la ciudad, Joe Anderson , que fue muy crítico con el viaje de aficionados españoles a la ciudad para acudir al partido de Champions que enfrentó al Liverpool y Atlético de Madrid, ha criticado duramente los actos de los forofos del conjunto red. «Es decepcionante» , ha sentenciado.

18.12

Las autoridades de India han informado por primera vez de más de 17.000 nuevos contagios de coronavirus en solo un día, lo que acerca ya el balance total de positivos al medio millón, un umbral que hasta ahora solo han cruzado Estados Unidos, Brasil y Rusia. El Ministerio de Sanidad indio ha elevado este viernes a 490.401 el recuento provisional de casos de Covid-19, 17.296 más que el jueves. La cifra de fallecidos ha superado ya los 15.000 (15.301), después de que en 24 horas se hayan registrado 407 decesos adicionale s, informa la cadena NDTV.

18.05

El papa Francisco ha donado 27 respiradores para ayudar a luchar contra la pandemia de coronavirus a varios países de Latinoamérica , sobre todo los que tienen mayores dificultades, informó hoy la Santa Sede en un comunicado. La donación se ha producido en las últimas semanas mediante la Limosnería apostólica y las distintas nunciaturas diplomáticas. En concreto, cuatro respiradores han sido donados a los hospitales de Haití, dos para la República Dominicana, dos para Bolivia, cuatro para Brasil, tres para Colombia, dos para Ecuador, tres para Honduras, cuatro para Venezuela y otros tres para México. Además, Francisco ha ordenado que se donen dos respiradores a otros países del mundo: dos a Camerún, a Zimbabue, Bangladesh y Ucrania.

17.57

El Cabildo de Tenerife y Cruz Roja han decidido, ante la finalización del estado de alarma y los datos positivos de evolución de Covid-19 en la isla, llevar a cabo el desmantelamiento del hospital de campaña que, desde el pasado mes de marzo, se encontraba instalado en el Recinto Ferial en previsión de un aumento de casos y como refuerzo a los hospitales de referencia de la isla. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha resaltado "la dedicación y profesionalidad del personal encargado de este hospital que han hecho un trabajo excelente y desde la corporación insular agradecemos enormemente este esfuerzo al igual que a todo el equipo de Cruz Roja".

17.50

México superó en las últimas horas las 25.000 muertes y los 200.000 casos confirmados de Covid-19 mientras busca reactivar su economía tras la pérdida de más de un millón de empleos formales y críticas sobre la gestión de la crisis. Con los 736 decesos y 6.104 infecciones de las últimas 24 horas , desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, México acumula 202.951 casos y 25.060 fallecimientos , según el más reciente reporte de las autoridades sanitarias.

17.37

La previsión que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia no puede ser más preocupante. El coronavirus sigue circulando, en algunos países disminuye la difusión, pero en otros crece. Ranieri Guerra , director adjunto de la OMS, ha advertido en una entrevista a la RAI: «El coronavirus se comporta siguiendo la hipótesis que habíamos planteado. La comparación es con la española, que se comportó exactamente como Covid: descendió en verano y retornó ferozmente en septiembre y octubre, causando 50 millones de muertos durante la segunda ola». Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

17.25

Un varón de 37 años, que ingresó en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra el 23 de marzo procedente de Urgencias, donde acudió ese mismo día, ha abandonado este viernes el servicio de cuidados intensivos. Este paciente, que ha recibido el alta de la UCI para continuar ingresado en planta de hospitalización, ha pasado por tanto 96 días en Cuidados Intensivos del CHN, ha informado el Gobierno de Navarra.

17.12

El aumento de casos de Covid-19 en Lisboa y las áreas aledañas ha empujado a Portugal a niveles de contagio de coronavirus inéditos desde el 8 de mayo, con 451 casos nuevos de Covid-19 confirmados en las últimas 24 horas, a menos de una semana de que se imponga de nuevo el confinamiento de parte de la región de Lisboa. El Ministerio de Salud luso ha elevado a 40.886 el balance provisional de contagios, con tres de cada cuatro nuevos positivos concentrados en la región de Lisboa y Valle del Tajo. Esta zona es desde esta semana la que más casos acumula, por lo que el Gobierno de António Costa ha endurecido las medidas. Por otra parte, las autoridades han confirmado este viernes seis muertes más por Covid-19, lo que eleva a 1.555 el recuento de víctimas mortales desde el inicio de la pandemi

17.00

Los sanitarios de la sanidad pública de Castilla y León recibirán en julio una paga de entre los 1.327 euros en el caso de los médicos en contacto directo con el Covid-19 y los 208 que percibirá un celador con relación indirecta con la enfermedad. Así se ha acordado en la mesa sectorial de Sanidad, que ha aprobado el complemento salarial propuesto por la Junta para reconocer la labor de los sanitarios de Sacyl durante la gestión de la pandemia, que ha contado con la oposición del sindicato médico CESM, la abstención de UGT y CCOO y el voto favorable de CSIF, SATSE y SAE.

16.47

Los 191 positivos se distribuyen de la siguiente manera: doce en Andalucía, 72 en Aragón, uno en Baleares, tres en Canarias, dos en Castilla y León, 36 en Cataluña, seis en Extremadura, cuatro en Galicia, 41 en Madrid, uno en Murcia, siete en Navarra, cinco en País Vasco y uno en La Rioja. No se incluyen los datos de Castilla-La Mancha por "problemas técnicos".

16.40

Desde el comienzo de la epidemia por el nuevo coronavirus se han registrado 28.338 fallecidos por Covid-19 en España. Esta cifra supone un incremento de ocho víctimas mortales en las últimas 24 hora s, un ascenso mayor que en fechas anteriores si se tiene en cuenta que, desde hace varios días, no se notificaban más de tres fallecidos diarios. Más detalles.

16.33

El Ministerio de Sanidad ha notificado este viernes 191 nuevos casos de coronavirus , lo que eleva el balance total a 247.905 positivos detectados desde el comienzo de la epidemia. En cuanto al número de fallecidos, son 8 decesos más que ayer , 11 en la última semana. En total son 28.338 víctimas mortales por Covid-19.

16.25

Las personas contagiadas en el brote de coronavirus registrado en Lepe (Huelva) suman ya una decena , mientras que 61 permanecen en aislamiento como sospecha, según ha informado este viernes la delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuela Caro. A preguntas de los periodistas, Caro ha explicado que este brote se inició con dos personas sospechosas, de las que solo una tuvo PCR positivo, un marinero que faenaba en Senegal que llegó sin síntomas a España y que posteriormente tuvo fiebre, lo que motivó que acudiera a los servicios sanitarios.

16.12

Bolivia cumple este viernes tres meses de la declaración de estado de emergencia sanitaria por el Covid-19 , con una tendencia al aumento de casos, que superan los 28.500, con más de 900 fallecidos, en un país de once millones de habitantes. El último reporte del Ministerio de Salud eleva a 25.503 los contagios confirmados en el país y a 913 los decesos por coronavirus , después de superar de nuevo en la jornada del jueves los mil positivos en un día. El cómputo de casos diarios marca una tendencia al aumento en los últimos días, con un récord de 1.105 en una jornada el pasado lunes, mientras continúan los reportes de centros sanitarios colapsados y algunas muertes a las puertas de hospitales y en las calles.

16.00

El rebrote detectado en Algeciras (Cádiz) cuenta actualmente con 20 casos de Covid-19 confirmados "bajo control". Cabe recordar que el rebrote se localizó el pasado día 18 tras el fallecimiento de una persona que residía en una pensión alojada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Desde ese momento, los residentes de la pensión, en la que dieron dos positivos ese mismo día, quedaron en cuarentena y con una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil dejando en el establecimiento, sin acceder a su interior, bolsas con alimentos y material de protección para todos los residentes.

15.47

Las funerarias han notificado hasta este viernes la muerte d e 12.541 personas en Cataluña por coronavirus y 8 de ellas se han notificado en las últimas 24 horas, según datos de la Conselleria de Salud. De los fallecidos, 6.846 han muerto en un centro hospitalario o sociosanitario, 4.095 en una residencia y 795 en el domicilio, mientras que el resto de casos no son clasificables por falta de información, comunica la conselleria a partir de los datos de las funerarias. En total, desde el inicio de la pandemia los casos confirmados con prueba PCR o test rápido son de 71.027 personas, que son 163 más que en el recuento anterior, y los positivos acumulados a partir de PCR positivo o probable son 64.476.

15.35

Investigadores de la Universidad de Barcelona (UB) han detectado la presencia del SARS-CoV-2 en muestras de aguas residuales recogidas en Barcelona el 12 de marzo de 2019, lo que significa que estaba presente antes de que se declarara la pandemia de coronavirus a nivel mundial. Tal como ha informado la UB en un comunicado, la presencia del virus causante del Covid-19 en dichas fechas probaría que la infección circulaba mucho antes de que se tuviera constancia.

15.22

La pandemia del coronavirus también ha trastocado por completo los planes de la Copa Davis , que debía celebrarse del 23 al 29 de noviembre en Madrid y que queda pospuesta para 2021, igualmente en la capital de España. La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha anunciado la cancelación del evento y tampoco se jugará este año la Copa Federación.

15.10

La amenaza del coronavirus atemoriza todavía a Italia . Desde el norte al sur del resurgen nuevos focos de Covid-19 . Preocupa en especial la revuelta que ha estallado en Mondragone , municipio de 28.000 habitantes de la provincia de Caserta, en la región de Campania. La tensión explotó ayer con enfrentamientos entre italianos y los ocupantes de la comunidad búlgara y gitana de cinco edificios destartalados conocidos como Cirio –fueron ocupados abusivamente-, donde se registra medio centenar de personas infectadas por el coronavirus. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

14.57

Los expertos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) estiman que en el país podría haber al menos 20 millones de personas contagiadas con el coronavirus porque solo se están realizando pruebas a los enfermos con síntomas y no a aquellos que no los presentan y tiene capacidad de contagiar a otros individuos, según informa la cadena de televisión estadounidense CNN. Los CDC tienen la estimación de que el número real de casos de coronavirus sería diez veces mayor que la cifra oficialmente reconocida por las autoridades, que actualmente se sitúa en 2,4 millones de personas contagiadas y más de 120.000 muertos.

14.47

El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) ha informado este viernes de que sus playas siguen abiertas «con todas las medidas de seguridad y prevención frente al virus» y son «destino seguro». Así lo ha señalado el Consistorio en nota de prensa, en relación a los últimos datos sobre el brote de Covid en la localidad de los que destacan que «los resultados son optimistas», al tiempo que ha llamado «a la tranquilidad, la calma y la responsabilidad de los ciudadanos».

14.34

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó este viernes a Hacienda que excluya de la obligación de declarar a las personas en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que cobren menos de 22.000 euros al año «para que no se vean perjudicados». En una nota de prensa, CSIF explicó que «uno de los efectos perniciosos que puede tener la crisis del Covid-19 es que miles de trabajadores que habitualmente no tienen obligación de realizar la declaración de hacienda, en el año 2021 para los ingresos de 2020 sí la tengan que realizar al tener dos pagadores, su empresa habitual y el Servicio Público de Empleo Estatal, al haber estado incursos en ERTE por causa de la pandemia».

14.25

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha declarado a La Palma como territorio libre de Covid-19 tras dar negativo en las pruebas de coronavirus el último paciente que quedaba contagiado en la isla. Así, La Palma se une a El Hierro, La Gomera, Lanzarote y La Graciosa, islas en las que actualmente tampoco hay casos activos de Covid-19. Desde el inicio del brote de coronavirus en Canarias y en España el 31 de enero, en La Palma se han registrado un total de 107 casos y se han producido 7 fallecimientos. Estos 107 casos se distribuyen por municipios de la siguiente manera: Santa Cruz de La Palma, 40; Los Llanos de Aridane, 27; Breña Alta, 11; El Paso, 11; Breña Baja, 7; Villa de Mazo, 3; San Andrés y Sauces, 2; Tijarafe, 2; Tazacorte, 2; y Fuencaliente y Garafía, 1 en cada localidad.

14.16

Andalucía registra ocho brotes de coronavirus Covid-19 en fase de control o de investigación en las provincias de Málaga, Granada, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 156 casos confirmados y ha sumado 27 positivos por PRC en las últimas 24 horas, en las que se han registrado dos fallecidos por la enfermedad, según los datos difundidos este viernes por la Consejería de Salud y Familias. La actualización de datos a las 09,30 horas de este viernes realizada por este departamento contabiliza seis brotes en fase de investigación, con estudio de contactos y realización de pruebas. Tres de ellos proceden de días anteriores, uno en el distrito sanitario de Málaga, que alcanza los 87 casos confirmados --cuatro más en 24 horas--, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja; otro en el distrito metropolitano de Granada con 13 casos confirmados --uno más en 24 horas--; y un tercero en el distrito costa de Huelva con diez casos confirmados --uno más en 24 horas-- en la localidad de Lepe.

13.55

Uno de cada cinco ciudadanos residentes en Moscú, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Rusia, ha dado positivo por anticuerpos del virus en las pruebas de detección realizadas por las autoridades sanitarias, según ha informado el Ayuntamiento de la capital de Rusia. «Hoy, el 19,9 por ciento de los moscovitas tienen anticuerpos del coronavirus», ha asegurado en un comunicado la vicealcaldesa de la capital rusa, Anastasia Rakova, responsable de las políticas sanitarias en Moscú.

13.41

El Ministerio de Consumo no ha apreciado que durante la pandemia se haya producido un aumento «especulativo» de los precios de los alimentos como sí detectó en otros sectores, como el de las funerarias o artículos higiénicos de protección, por lo que no actuará como sí ha hecho con estos. «No se ha visto una elevación de precios que pudiéramos apreciar como especulativa; no tenemos información suficiente para acreditar un elemento puramente especulativo y generalizado que nos obligue a actuar», ha señalado el titular de este departamento, Alberto Garzón, en su primera comparecencia en el Senado.

13.30

El comercio ilegal de drogas está ofreciendo trabajo a personas que se han visto golpeadas por las crisis desencadenada por la pandemia de coronavirus, al tiempo que también se espera un aumento del consumo de estupefacientes como resultado de la recesión económica, según ha advertido la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).

13.16

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes en una reunión extraordinaria un Real Decreto-ley por el que se prorrogan hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis. Ambas prórrogas son fruto de las negociaciones que ha mantenido el Gobierno, en el primer caso, con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y, en el segundo, con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae.

13.03

El Ministerio de Sanidad de Irán ha confirmado este viernes más de 2.600 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas en todo el país, donde el número de contagios ha rebasado los 217.000 y los fallecidos superan ya los 10.200 tras más de un centenar de muertos desde el jueves. Concretamente, se han registrado 2.628 nuevos contagios y 109 fallecidos que elevan los respectivos totales a 217.724 casos y 10.239 decesos, según el balance proporcionado por la portavoz de Sanidad, Sima Sadat Lari, y recogido por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA.

12.38

El Ministerio de Sanidad recomienda que, en la llamada fase de transición a la 'nueva normalidad', se realice despistaje de Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, a todos los pacientes que vayan a ser sometidos a un procedimiento intervencionista programado, a quienes aconseja minimizar sus contactos sociales durante los 14 días previos a la operación. Así se desprende del documento técnico 'Recomendaciones de seguridad del paciente y profesionales en procedimientos intervencionistas en la fase de transición de la pandemia Covid-19', en el que se destaca la necesidad de que en esta nueva etapa se priorice la seguridad de los pacientes y los profesionales sanitarios desde la selección y preparación previa hasta el alta hospitalaria y los cuidados domiciliarios, pasando por la organización de un circuito intrahospitalario.

12.30

Las autoridades de India han informado por primera vez de más de 17.000 nuevos contagios de coronavirus en solo un día, lo que acerca ya el balance total de positivos al medio millón, un umbral que hasta ahora solo han cruzado Estados Unidos, Brasil y Rusia. El Ministerio de Sanidad indio ha elevado este viernes a 490.401 el recuento provisional de casos de Covid-19, 17.296 más que el jueves. La cifra de fallecidos ha superado ya los 15.000 (15.301), después de que en 24 horas se hayan registrado 407 decesos adicionales, informa la cadena NDTV.

12.22

Cantabria registra tres casos nuevos de coronavirus detectados por PCR y, de nuevo, no hay ingresos en UCI y se mantienen los 209 fallecidos, según informa la Consejería de Sanidad. Conforme a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, los casos positivos desde el inicio de la pandemia son 3.025. Hay ocho positivos acumulados más respecto a la cifra que se facilitó ayer (3.017), de modo que al margen de los tres casos detectados por PCR hay cinco de pruebas serológicas.

12.15

El número de casos del Covid-19 en Rusia cayó en las últimas 24 horas por debajo de los 7.000, unos niveles de contagio similares a los de finales de abril, según informó hoy el Gobierno ruso. «Hoy la cantidad de nuevos contagios es inferior a 7.000. Tenemos 6.800 nuevos casos», aseguró la viceprimera ministra rusa, Tatiana Gólikova, durante una reunión del Ministerio de Sanidad celebrada este viernes, según informa la agencia Interfax.

12.02

El Gobierno de Egipto ha anunciado este jueves que el país ha superado los umbrales de los 60.000 contagios y los 2.500 fallecidos tras confirmar cerca de 1.600 nuevos casos y 83 fallecidos durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad egipcio ha detallado que durante el último día ha habido 1.569 nuevos casos, lo que sitúa el total en 61.130, al tiempo que ha cifrado en 2.533 el total de fallecidos, según ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'.

11.52

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 178.500 casos, la tercera mayor cifra en el cómputo diario y que eleva el total a 9,6 millones de personas contagiadas con más de 489.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance publicado por la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este viernes, el balance global del coronavirus asciende a 9,6 millones de casos y 489.343 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 4,83 millones, con Brasil al frente de la lista, con 679.624 personas curadas.

11.45

Investigadores Cochrane de universidades de todo el mundo dirigidos por expertos de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) han concluido, tras analizar los 11.000 estudios realizados hasta la fecha sobre el nuevo coronavirus, que los test que detectan anticuerpos pueden no ser efectivos a las cinco semanas de haber presentado síntomas de Covid-19. Las pruebas de anticuerpos son una herramienta importante de salud pública para identificar a las personas que han sido infectadas por el nuevo coronavirus, así como para evaluar la propagación de la infección y la necesidad de intervenciones de salud pública.

11.35

Cruz Roja, que presta servicio en 250 playas españolas gracias a cerca de 2.000 profesionales de salvamento, desarrollará este verano otras labores alternativas, como la difusión de mensajes de prevención frente al coronavirus. «La novedad de esta temporada es que nuestro personal, cuya máxima es siempre prevenir accidentes y salvar vidas, podrá adaptar su labor en función del contexto y de las fases de la desescalada por el Covid-19», ha explicado en un comunicado Miguel Ángel Sánchez, responsable del Programa de Playas de Cruz Roja.

11.26

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que está «preocupado» ante posibles rebrotes por coronavirus en la capital, pero ha reconocido que ahora hay «mejores condiciones» para afrontarlos. «Estamos en mejores condiciones de afrontar un rebrote desde el punto de vista sanitario, asistencial; preocupado sí, por si se produce, y contar con medios adecuados», ha manifestado en una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press.

11.15

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha lanzado una encuesta para recoger la opinión de los pacientes sobre la atención que han recibido en sus centros de salud durante la pandemia de Covid-19. La encuesta, que está actualmente activa, será analizada una vez que se cierre, y sus conclusiones permitirán realizar un exhaustivo análisis que posibilitará introducir mejoras. Para llegar a un mayor número de personas, desde la sociedad médica se ha solicitado la colaboración de distintos colectivos y asociaciones de pacientes, con quienes se compartirán los resultados de la encuesta.

11.05

El Ministerio de Sanidad ha publicado una nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones ultravioleta-C para la desinfección del nuevo coronavirus en el aire o en superficies , en la que avisa de que pueden causar daños oculares, daños en la piel o irritación de las vías respiratorias. Léelo aquí .

10.54

Rumanía registró entre el 24 y el 25 de junio la mayor subida de casos de Covid-19 desde el pasado 22 de abril, al identificar 460 positivos en 24 horas, informan hoy medios locales. Un total de 10 pacientes diagnosticados de Covid-19 murieron entre el 24 y el 25 de junio, según las autoridades rumanas, cuyo último balance oficial de casos se eleva a 25.286, con 1.565 fallecidos.

10.45

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado que cree que ya se ha contagiado del nuevo coronavirus y lo ha superado, en un anuncio sorpresa que llega después de que el mandatario brasileño haya negado en varias ocasiones cualquier sospecha de infección y minimizado la relevancia de la pandemia de Covid-19. Bolsonaro ha recordado en una emisión a través de Facebook que las pruebas que se ha realizado hasta ahora han dado negativo, pero ha añadido un matiz: «Creo que ya lo tuve». El mandatario no descarta realizarse un nuevo test para comprobar que tiene anticuerpos, según recoge la prensa brasileña.

10.35

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha abogado este viernes por hacer test aleatorios de coronavirus a los viajeros que lleguen a Barajas, además de exigir PCR negativo a los visitantes que procedan de zonas de riesgo para evitar que el aeropuerto de la capital sea una vía de entrada para el virus. En una entrevista con Telecinco recogida por la Agencia Efe, el regidor madrileño ha admitido que ya en el aeropuerto, España no puede testar a todos los pasajeros, pero ha abogado por «test o controles con carácter aleatorio».

10.25

Save the Children ha iniciado sus campamentos de verano, colonias urbanas y actividades «online» para apoyar en esta ocasión a más de 1.700 menores entre 3 y 17 años en riesgo de pobreza y exclusión, afectados por la crisis económica y social del coronavirus. Ante el cierre de los colegios durante meses, la ONG ha destacado en una nota la importancia de estos programas «para romper con la desconexión del alumnado desfavorecido y garantizar que los menores con menos recursos tengan las mismas oportunidades».

10.13

Las autoridades sanitarias suecas acusaron este viernes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de malinterpretar datos al incluir a Suecia en una lista de once países europeos donde ha resurgido el coronavirus las últimas semanas. El director regional de la OMS, Hans Henri Kluge, había apuntado ayer que en esos países (la mayoría exrepúblicas soviéticas) se han producido «rebrotes muy significativos», una afirmación que las autoridades suecas consideran equivocada porque creen que no refleja la realidad de la evolución de la pandemia.

10.05

El Ayuntamiento de Madrid habilitará la próxima semana la aplicación móvil en la que se podrá reservar el 90% de las entradas de las piscinas municipales, que abrirán entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, mientras que el 10% restante se reservará para mayores y personas con discapacidad para adquirirlas en las taquillas. Así lo indica el Consistorio en un comunicado sobre la campaña de información 'Piscinas municipales: abiertas y responsables', puesta en marcha para difundir las medidas de higiene y seguridad que van a marcar la temporada estival, en la que las piscinas tendrán dos turnos.

9.50

El país dirigido por Cyril Ramaphosa ocupa hoy el quinto lugar en el mundo en cuanto a nuevos casos registrados, el 11º en muertes diarias en estos momentos (87 sumó en el último ciclo de 24 horas) y el 18º en casos totales (con 118.375). También se ha registrado un récord de pruebas realizadas en 24 horas: 43.118. La tasa de positividad es del 15% y la de mortalidad ha bajado ligeramente por debajo del 2%. En total 2.292 personas han fallecido en todo el país por la Covid-19 y cerca de 60.000 pacientes se han recuperado. Hasta el momento se han realizado más de 1,4 millón de pruebas diagnósticas desde que se detectara el primer caso el 5 de marzo. Informa Alba Amorós .

9.30

Varios policías resultaron agredidos la pasada noche cuando intentaban dispersar a una multitud que participaba en una fiesta ilegal en el barrio londinense de Notting, Hill, informaron este viernes las fuerzas del orden. Este tipo de eventos no están autorizados en el Reino Unido debido al peligro de contagio del Covid-19, si bien las autoridades han empezado a suavizar las restricciones impuestas el pasado marzo para contener la propagación del coronavirus.

9.15

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 477 nuevos casos y 21 muertos, según el balance publicado este viernes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. El balance actualizado es de 192.556 positivos por Covid-19 y 8.948 víctimas mortales. Del total de casos, 177.100 corresponden a pacientes que se han recuperado, tras recibir el alta 300 enfermos desde el balance anterior.

9.00

Las tres iglesias del término municipal de Lepe (Huelva) mantendrán sus cultos como estaba previsto desde hoy, a pesar de la prohibición de actos en el pueblo para contener el brote de coronavirus detectado esta semana, que según la parroquia, no afecta a las celebraciones religiosas. Después de que ayer se comunicase que se habían detectado nueve casos de Covid-19, con medio centenar de personas en aislamiento, el Ayuntamiento informó de que se suspendían «todas las actividades municipales y privadas, tanto culturales como deportivas o de otra índole, que impliquen aglomeración de personas, durante una semana», aunque por la noche la parroquia informó de que mantiene los cultos amparándose en información facilitada por el propio Consistorio.

8.40

El Gobierno de Perú y las clínicas privadas del país han llegado este jueves a un acuerdo sobre las tarifas que tendrá que aplicar por cada uno de los pacientes del Covid-19 derivado a sus instalaciones, un día después de que el presidente, Martín Vizcarra, advirtiera al sector de que se podría llevar a cabo, «con la ley en la mano», una intervención estatal del mismo. «El diálogo se inició con referencias muy claras y precisas al bien común y a la necesidad de unir esfuerzos», ha señalado uno de los mediadores del conflicto propuesto por el Ministro de Salud, el doctor Max Hernández.

8.15

El Ministerio de Salud de Panamá ha anunciado este jueves un aumento de 1.007 casos positivos en el último día, la primera vez que el pequeño país centroamericano registra una cifra superior a los tres dígitos, por lo que el total de contagios es ya de 29.037. La titular de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno, ha confirmado además 17 nuevas muertes, por lo que ya son 564 las personas fallecidas a causa del Covid-19.

7.55

Miles de personas en el este de Ucrania se están viendo afectadas por la pandemia de la Covid-19 y las medidas de restricción de movimientos que conlleva esta crisis sanitaria, la cual se ha visto acrecentada por los bombardeos continuos que sufre la región, dejando sin acceso al agua a sus habitantes y aumentando las condiciones insalubres que benefician a la expansión del virus, ha denunciado el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés). «La Covid-19 ha exacerbado una crisis humanitaria prolongada y las personas, ya agotadas por este conflicto en curso, están llegando al punto de ruptura», ha alertado la directora del NRC para Ucrania, Ana Povrzenic. Informa Europa Press.

7.35

Un mosaico de drones representará este viernes en Madrid Río las banderas de los principales países afectados por la Covid-19 junto con un mensaje de «ánimo, esperanza y agradecimiento» a todos los héroes de esta pandemia. Fuentes del área de Cultura, Turismo y Deporte, que capitanea Andrea Levy, han informado a Europa Press de que será la empresa UMILES Entertainment quien gestione la iniciativa, que arrancará a partir de las 22.45 horas.

7.15

El Gobierno de Donald Trump pidió este jueves por la noche, en medio de la pandemia del coronavirus, al Tribunal Supremo, que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como «Obamacare». El Alto Tribunal, que en el pasado ha fallado dos veces en favor de «Obamacare», estudia ahora un caso impulsado por una veintena de estados en manos de republicanos que argumentan que a raíz de unos cambios legislativos de 2017 la ley es inconstitucional. Informa EFE.

6.46

Honduras registró este jueves nueve casos de muertos por Covid-19, con los que la cifra de decesos desde marzo aumentó a 426, mientras que los contagios ya suman 15.366, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De 1.620 pruebas de laboratorio PCR, la más alta registrada en un solo día, 795 dieron positivo, con los que los contagios ascendieron a 15.366, indicó el organismo. La cifra de 795 nuevos casos de contagios, también es la más alta registrada por el Sinager desde que se comenzó a expandir la pandemia, a mediados de marzo. La mayoría de nuevos contagios corresponden al departamento de Cortés, en el norte del país, donde se localiza la ciudad de San Pedro Sula, la de mayor crecimiento económico, comercial e industrial.

6.30

Medicamentos utilizados para el tratamiento de la hepatitis C inhiben la duplicidad del nuevo coronavirus, según los resultados de un estudio dirigido por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica. La investigación, divulgada ayer, evaluó los antivirales sofosbuvir y daclastavir, siendo este último el que demostró mayor potencial en los estudios contra el coronavirus. «Los experimentos identificaron especialmente el potencial del daclastavir antiviral, que actuó contra el virus en tres líneas celulares diferentes investigadas, además de reducir la producción de sustancias inflamatorias asociadas con casos graves de Covid-19», señala el informe. El trabajo fue dirigido por el Centro para el Desarrollo Tecnológico en Salud de la Fiocruz que dio a conocer el hallazgo en el sitio web preimpreso bioRxiv. En las pruebas con el Covid-19 el daclastavir interrumipió la síntesis de material genético viral, lo que condujo al bloqueo de la duplicidad del virus.

6.30

Una investigación realizada con 582 niños enfermos de Covid-19 de toda Europa ha revelado que, generalmente, el virus solo causa síntomas leves y que rara vez provoca la muerte en los menores de 18 años, según un estudio publicado en la revista «The Lancet Child & Adolescent Health». El estudio, coordinado por la Red Europea de Ensayos sobre la Tuberculosis Pediátrica que integra a médicos e investigadores de 82 centros de pediatría de 25 países europeos, se realizó en niños y adolescentes desde los 3 días de edad hasta los 18 años que habían acudido al médico y habían sido sometidos a pruebas PCR de Covid-19, por lo que se excluyó a los casos más leves. El estudio concluyó que, aunque la mayoría de los 582 niños ingresaron en el hospital (363 niños, el 62%), menos de uno de cada diez estuvo en cuidados intensivos (solo 48 niños, el 8%).

6.30

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático detectó 13 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, de los cuales 11 se registraron en Pekín, donde en las últimas semanas se ha producido un rebrote. Los 11 contagios capitalinos se produjeron por transmisión local, mientras que los otros 2 restantes formaron parte de los llamados casos «importados», diagnosticados a viajeros procedentes del exterior, y se detectaron en la ciudad oriental de Shanghái. Los 13 casos totales suponen un descenso de 6 casos respecto a los detectados el miércoles (19) y uno más que los registrados el martes (12). Además, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se ha dado de alta a 6 pacientes, mientras que se ha logrado sacar del estado de gravedad a 7 enfermos.

6.30

México rebasó ayer los 200.000 casos confirmados y 25.000 decesos debido a la Covid-19 con las 6.104 nuevas infecciones y las 736 muertes registradas esta jornada por las autoridades de Salud. Desde el inicio de la pandemia el pasado 28 de febrero, México acumula 202.951 casos confirmados y 25.060 fallecimientos, informaron las autoridades en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Los contagios se duplicaron en 22 días, prácticamente, desde las 101.238 infecciones anunciadas el 3 de junio, mientras que los decesos se duplicaron 20 días, desde los 12.545 del 4 de junio.

6.30

Estados Unidos ha alcanzado la cifra de 2.416.727 casos confirmados de Covid-19 y 122.550 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 38.079 contagios más que el miércoles y de 618 nuevas muertes. La media de nuevos casos diarios en EE.UU. ha vuelto a situarse en la última semana por encima de los 30.000 por el repunte en estados como California, Florida, Texas y Arizona, que suman entre los cuatro cerca de la mitad de contagios de todo el país. Nueva York, sin embargo, se mantiene como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia con 390.415 casos confirmados y 31.301 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia.

6.30

Argentina reportó ayer 2.606 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 52.457 en un momento en el que las autoridades analizan endurecer las medidas de aislamiento en Buenos Aires y su periferia, donde se concentran los crecientes casos. El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó además que en las últimas horas se registraron 26 nuevas muertes por coronavirus, con lo que el número total de fallecimientos escaló a 1.150. De los 52.457 positivos por coronavirus detectados desde el 3 de marzo y hasta el momento por las autoridades sanitarias de Argentina, 1.061 son importados (2 %), 19.202 son contactos estrechos de los casos confirmados (36,6 %), mientras que 22.078 (42,1 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

6.30

Brasil registró 1.141 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de muertes asciende ya a 54.971, mientras que el número de infectados alcanzó los 1.228.114, informó este jueves el Ministerio de Salud. Según el boletín diario divulgado por la cartera, el gigante sudamericano confirmó 39.483 diagnósticos positivos para el Covid-19 en el mismo periodo, lo que confirma al país como el segundo del mundo más azotado por la pandemia después de Estados Unidos y uno de los epicentros globales. Los contagios y muertes por coronavirus siguen aumentando sin señales de estabilización en Brasil y, según el Ministerio, la región sureste se mantiene como el principal foco de la enfermedad en el país, con casi 430.000 casos y 25.505 decesos en los cuatro estados que la conforman.

6.30

Greg Abott, gobernador del estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, ha dado marcha atrás y ha decidido congelar las medidas de desescalada ante un fuerte repunte de los casos de coronavirus. «Lo último que queremos hacer como estado es dar marcha atrás y cerrar negocios», ha aseverado antes de señalar que «la pausa temporal en las medidas de desescalada ayudará a acorralar el virus y entrar en la primera fase de reapertura de una forma más segura». El gobernador ha instado a todos los tejanos a «hacer todo lo que esté en su mano para ralentizar la propagación del virus haciendo uso de la mascarilla, lavándose las manos con regularidad y manteniendo una distancia de seguridad entre unos y otros».

6.30

El rastreo de los contactos de las personas diagnosticadas de covid-19 desempeña un papel fundamental en el control de la expansión del virus, según considera la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA, por sus siglas en inglés), que recomienda a los trabajadores transfronterizos que utilicen en sus móviles la aplicación de rastreo «Beat Covid Gibraltar». Dado que con el fin del confinamiento muchos de estos trabajadores vuelven a sus puestos en el Peñón, los responsables de salud consideran «imprescindible» la utilización de todas las medidas necesarias para impedir nuevos contagios, según ha indicado en un comunicado la administración gibraltareña.