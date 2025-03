Coronavirus directo: Holanda entra en un segundo confinamiento de al menos cinco semanas

La OMS ha notificado hoy 10.700 muertes por Covid-19 en el planeta en las últimas 24 horas, por lo que el total desde el inicio de la pandemia se eleva a 1,6 millones , mientras que los casos ascienden a 70,8 millones , 649.000 de ellos registradas en la última jornada.

Además, tres millones de estadounidenses empezarán a recibir la vacuna contra el coronavirus durante los próximos días a partir de este lunes, después de que los primeros envíos del suero de Pfizer comenzaran un proceso logístico diseñado por el Pentágono que debería ser el comienzo del fin de una pandemia que se acerca a los 300.000 muertos y que está fuera de control.

La Policía belga interrumpió este fin de semana una orgía ilegal por no respetar las reglas anticoronavirus que se celebraba en la localidad de Saint-Mard frente a una clínica de enfermos de Covid-19, cerca de la frontera con Francia, y en la que participaban medio centenar de personas, informó ayer el diario DH. La irrupción de los agentes en la bacanal tuvo lugar en la madrugada de este domingo, dos semanas después de que la policía pusiera fin a una orgía con 25 hombres en Bruselas en la que después se supo que participaba el eurodiputado que dimitió József Szájer, la mano derecha en Bruselas del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Hace una semana, la Policía puso fin a una tercera orgía ilegal en la localidad de Paal, en el este del país, y en la que participaban diez personas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho saber este domingo que no está previsto que reciba la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria y que ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que no tengan acceso a ella hasta "un poco más tarde". "Las personas que trabajan en la Casa Blanca deben recibir la vacuna un poco más tarde, salvo que sea estrictamente necesario. He pedido que se haga este ajuste. No está previsto que reciba la vacuna, pero espero hacerlo en el momento apropiado", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El experto internacional de Salud, ex asesor de Barack Obama y también ex consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, cree que en próximos días habrá que endurecer las medidas adoptadas contra la covid-19 en País Vasco y ha avisado de las repercusiones de unas Navidades "desordenadas". Además, ha apostado por el cierre del interior de los bares y por prohibir fumar en terrazas, y ha advertido de que en enero habrá tercera ola. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bengoa ha señalado que País Vasco tendrá que endurecer las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus que ha flexibilizado ahora.

La Comunidad de Madrid no descarta endurecer las medidas restrictivas si la evolución de los datos del coronavirus empeoran en las próximas semanas, tal y como ha ido realizando desde que se inició la pandemia en función de la situación epidemiológica de la región y lo que marque la autoridad sanitaria. En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha subrayado que habrá que adaptarse a la situación en el caso de que se produjera un repunte en los contagios tras ser preguntado por el aumento de casos registrados en la Comunidad tras el Black Friday y el puente del pasado 6 de diciembre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han publicado un informe en el que avisan de que 1.800 millones de profesionales sanitarios están trabajando en servicios sanitarios que no cuentan con suministro de agua, lo que aumenta el riesgo de infectarse por el coronavirus. "Trabajar en un centro sanitario sin agua, saneamiento e higiene es similar a enviar a las enfermeras y médicos a trabajar sin equipos de protección individual, ya que el suministro de agua e higiene en estas instalaciones sanitarias es fundamental para detener al Covid-19", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por vender certificados falsos de PCR, que ofertaba en páginas de compraventa de internet por un precio de 40 euros y los mandaba en menos de 24 horas a los compradores. La arrestada es una mujer hondureña de 26 años que no tenía antecedentes previos y está acusada de un delito contra la salud pública y otro delito de falsedad documental, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía.

Elena, de 104 años de edad, se ha convertido en el paciente 4.149 dada de alta tras permanecer 14 días ingresada por Covid-19 en el Área de Hospitalización del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. "Elena es toda una superviviente, el año pasado superó un ingreso por Gripe A y este año ha superado una neumonía fruto de una infección por Covid-19. La sintomatología que presentaba era cansancio, decaimiento general y fiebre, ha precisado un tratamiento específico, pero no hemos tenido que proporcionarle soporte con oxígeno", explica Álvaro Alejandre de Oña, médico del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón que ha estado tratando a la centenaria paciente.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha avisado de que todas las vacunas que se desarrollen contra el coronavirus no van a llegar a principios del año 2021 y que la llegada de dosis va a ser "paulatina". Calzón se ha pronunciado así en la rueda de prensa de presentación de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas (EDADES) y después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya informado de que las primeras vacunas llegarán a España alrededor del 4 o 5 de enero. No obstante, Calzón ha asegurado que por ahora "no se puede confirmar la fecha" aunque ha señalado que estarán disponibles en España a principios de enero, si bien ha insistido en que "no todas" las que se van a adquirir van a llegar a comienzos de año.

Un juzgado madrileño ha imputado por un presunto delito de homicidio a la directora de una residencia de la capital por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital, mientras la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar la muerte de nueve ancianos en residencias del municipio de Leganés. En el primer auto, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid considera que los hechos denunciados por los familiares de la fallecida y el colectivo Marea de Residencias "revisten caracteres de presuntos delitos de homicidio".

El Gobierno neerlandés anunciará este lunes un endurecimiento del actual "confinamiento parcial" debido a que los contagios de coronavirus se han disparado a 10.000 por día, lo que se espera que incluya el cierre de colegios y guarderías, comercios no esenciales, gimnasios y lugares de encuentro social, hasta mediados de enero. Aunque el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, explicará en la tarde de este lunes las medidas en un discurso inusual (un jefe del gobierno en Países Bajos no suele dar un discurso a la nación, este es el segundo desde el pasado marzo con el estallido de la pandemia), fuentes del Gobierno de La Haya ya han filtrado gran parte de las restricciones que se anunciarán hoy.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado este lunes al Gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía que, ante la próxima llegada de jóvenes estudiantes andaluces que vuelven a casa por Navidad, adopte medidas de seguridad como las que ya están aplicando otras comunidades autónomas (CCAA), como es el caso de Baleares, y les haga la prueba del Covid-19. En este sentido y en rueda de prensa en Rute (Córdoba), donde se ha reunido junto al alcalde de la localidad y presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), con empresarios locales que producen anisados y dulces navideños, Susana Díaz ha "Andalucía también debería hacer" lo que Baleares, en beneficio de los jóvenes que retornan a casa y de sus familiares, especialmente de los mayores, para que no corran riesgos innecesarios en las fechas navideñas.

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, desde la unidad de gestión de casos educativos, trabaja ya junto a Salud Pública en un plan de retorno a las aulas tras las vacaciones de Navidad con un objetivo "preventivo" ante la pandemia de la Covid-19. Dentro de dicha programación, que comenzará a funcionar desde el 7 de enero, se intensificará la información y se establecerá un plan de acogida para que los centros educativos puedan conocer los posibles alumnos en casos positivos de Covid-19 que no podrán incorporarse a las aulas "sin que esto afecte a la vida o a la organización de los propios centros educativos".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha trasladado que las autoridades sanitarias del país evalúan la posibilidad de iniciar 2021 con una cuarentena "radical intensa", que se extendería al menos dos semanas, a la luz del repunte en los contagios de COVID-19. De forma paralela, Maduro ha censurado el relajamiento de las personas que no cumplen "de manera inconsciente" las restricciones y participan en eventos públicos sin protección.

El brote de coronavirus en el geriátrico de la Fundació Fiella de Tremp (Lérida) ha causado la muerte de 53 residentes, once desde el jueves, cuando la gerente de las regiones sanitarias de Lleida y Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, anunció que la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat había abierto un expediente sancionador al centro, intervenido por la Generalitat el 28 de noviembre.

Según Escudero, 17 días es un tiempo «más que prudencial para trasladar una respuesta», y en el que «la pandemia ha seguido su curso». «Precisamente es este hecho, y no otro, el que nos apremia a obtener una respuesta lo más inmediata posible. El virus no está parado, y nosotros tampoco podemos estarlo. Urge seguir actuando sin demora», argumenta.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha comenzado un período de cuarentena, que se extenderá hasta el viernes, tras haber mantenido contacto con una persona contagiada de COVID-19. En un breve comunicado, el Gobierno israelí ha detallado que Netanyahu se ha sometido a dos pruebas diagnósticas de la Covid-19 este domingo y este lunes y que ambas han resultado negativas. Netanyahu, que ha cancelado su aparición en un acto que iba a llevarse a cabo en Jerusalén, tuvo contacto con un alto cargo de su partido, el Likud, Michael Kleiner, el jueves. Kleiner, que la misma jornada se vio con el ministro de Economía, Yisrael Katz, ha dado positivo por Covid-19 este lunes por la mañana temprano. Además, según ha informado el diario 'The Jerusalem Post', a una empleada de la oficina del primer ministro se le diagnosticó la enfermedad el domingo, pero el mandatario no ha tenido contacto con ella.

En cuanto a las dosis de la vacuna que recibirá cada comunidad autónoma, el director del CAES, ha afirmado que se han hecho «ejercicios aproximativos» para saber qué cantidad le corresponderá a cada autonomía , aunque aún no hay ninguna cifra cerrada. «No se le han reducido dosis ha nadie, pues la vacuna se distribuirá de forma proporcional». En cuando a la medida por la que se permite que los niños viajen sin la necesidad de una PCR, ha afirmado que lo que se ha buscado es «que las familias puedan viajar más fácilmente, sin reducir la seguridad.

A día de hoy, ha dicho el director del CCAES, no hay información para modificar el plan de Navidad. Además, ha añadido que hasta el final de esta semana no podremos tomar una decisión, pues hay que observar los efectos en los contagios del Puente de la Constitución. «Si conseguimos mantener una reducción de la movilidad hasta el 23 de diciembre nos vendría bien», ha dicho el doctor aragonés.

En palabras de Fernando Simón, la evolución de la pandemia es «favorable» por lo que se pueden relajar alguna medida que tiene un impacto socio-económico importante, como abrir bares o restaurantes. Sin embargo, esto no significa relajar todas las demás medidas. Sobre las estaciones de esquí y su apertura, ha indicado que este deporte «no supone ningún riesgo de transmisión, pero el problema está en lo va alrededor». «Los hosteleros tienen que ser consecuentes: se abre porque se considera que se mantendrán las medidas», ha rematado.

Fernando Simón ha apuntado que en el encuentro de mañana con Madrid, no se va a tratar el tema de los antígenos en las farmacias, sino si se tiene que modificar las restricciones en las comunidades ante la situación epidemiológica. En este sentido ha dicho que la tendecia y la velocidad a la que se propaga el virus, además de la ocupación de camas de UCI, serán las claves para ver si es necesario modificar las medidas para el plan de Navidad.

En cuanto a la vacuna, ha apuntado que una persona vacunada podría no enfermar, pero seguir contagiando el virus. Además, ha indicado que esto es muy distinto de la llamada «inmunidad de rebaño» -que se alcanza al inmunizar a cerca del 70% de la población-, que reduce la probabilidad de transmisión del virus. Ha ahondado que «si vacunamos al rededor del 70% de la población, inmunizamos a dos de cada tres personas que se pueden poner enfermas».