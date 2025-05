Coronavirus España directo: Europa alcanza los diez millones de contagios por coronavirus

Los casos globales de Covid-19 suman ya 45,4 millones en una espiral de aumento de contagios, con un nuevo récord de casos confirmados en un día, más de 535.000 en el mundo. Los fallecidos tras contraer el coronavirus suman 1,185 millones, 7.246 más que en la víspera, según las estadísticas que a diario actualiza la Organización Mundial de la Salud (OMS). América registra 20,3 millones de positivos, mientras que Europa se acerca muy rápidamente a los 11 millones de casos y el sur de Asia empieza a mostrar cierta estabilización (9,2 millones de casos).

Según las estadísticas oficiales que recibe la OMS, EE.UU. tiene cerca de 8,9 millones de casos y las infecciones diarias diagnosticadas siguen aumentando y en las últimas 24 horas fueron casi 90.000. Le sigue por casos totales India (8,2 millones), Brasil (5,5 millones) y Rusia (1,6 millones).

China registró el sábado 3 nuevos contagios a nivel local en el brote de la región occidental de Xinjiang y 21 casos procedentes del exterior, frente a los 6 y 27, respectivamente, detectados el día anterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Los 21 casos importados se contabilizaron en Gansu (7, noroeste), Shanghái (5, este), Mongolia Interior (3, norte), Cantón (3, sur), Fujian (1, sureste), Sichuan (1, suroeste) y Shaanxi (1, noroeste). Se dio de alta a 20 pacientes y se liberó de observación médica a 688 contactos cercanos a los contagiados. El sábado no se produjo ninguna nueva muerte ni se añadió ningún caso grave.

Australia ha registrado este domingo su primer día sin ningún caso de coronavirus contagiado por transmisión local desde el pasado 9 de junio, ha asegurado el ministro de Salud del país Greg Hunt en su Twitter. Los datos recopilados por el Gobierno, no obstante, no han tenido en cuenta un caso de transmisión local que se ha registrado de noche en Sidney, pasada la hora límite de recolección de datos, por lo que será incluido en la siguiente actualización, según han confirmado las autoridades sanitarias a los medios locales. El estado de Victoria, que había sido uno de los epicentros de la pandemia en Australia, no ha detectado ningún caso de transmisión comunitaria en las últimas 24 horas y suma cuatro días consecutivos sin ningún nuevo contagio.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha un dispositivo especial en los cementerios por motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, ha informado el Consistorio en un comunicado. Vecinos y visitantes podrán acudir durante estos días al cementerio Santo Ángel de la Guarda, aunque se encuentra dentro del área básica de salud San Juan de la Cruz, actualmente declarada como zona restringida a la movilidad. El aforo no podrá superar el tercio de la capacidad total, tal y como recogen las normas dictadas por el Gobierno regional para esta zona básica de salud.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho esta noche que "la conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable", en referencia a los disturbios ocurridos en varias ciudades en protesta por los confinamientos, entre ellas Logroño. Así lo ha manifestado el presidente del Gobierno a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, en la que ha comentado que " solo desde la responsabilidad, la unidad y el sacrificio lograremos vencer a la pandemia que asola a todos los países ". Sánchez ha añadido que "la conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable. No es el camino. Gracias, una vez más, a las FCS por garantizar la seguridad ".

Entre las medidas que el primer ministro ha anunciado que incluye este cierre parcial se encuentran el cierre de los locales comerciales no esenciales a las 22:00 horas y la limitación a seis personas de las mesas de restaurantes , que tendrán que cerrar a las 22:30 horas.

India ha registrado este domingo 46.963 nuevos contagios de coronavirus y 470 fallecimientos relacionados con la enfermedad, según los datos publicados por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, recogidos por 'Times of India'.

Del mismo modo, la asistencia a lugares de culto no podrá superar el 50 por ciento de su aforo (salvo en las zonas básicas de salud con medidas específicas, donde se reduce a un tercio).

Si no se viaja en un vuelo directo, los dos test deberán repetirse en el país de tránsito y tendrán una validez de 48 horas, según las normas publicadas por embajadas chinas en varios países, entre ellos España.

Los altercados, que se han extendido a otros puntos del país respecto a los ocurridos el viernes, se han saldado por el momento con 46 detenidos en todo el país -32 en Madrid, 6 en Logroño, 4 en Bilbao y otros 4 en Santander- y once agentes heridos.

Así lo expresa en una entrevista en el diario El Mundo, en la que lamenta que en España no se esté dando "cierto sentido de Estado" y "urgencia" al tomar las medidas como sí se está haciendo en otros países como Francia o Alemania.

La situación en los hospitales no refleja esta leve mejoría y siguen produciéndose nuevos ingresos, 116 en toda Cataluña, con un total de 2.527 pacientes, y 2 personas más están en las UCI (465 en total).

El regidor, que no presenta síntomas, se encontraba desde hace diez días en cuarentena. Hace siete días, le hicieron un test rápido, donde dio negativo. Durante todo este periodo ha registrado síntomas leves, informa el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Además, 278 personas han sido denunciadas por no respetar el toque de queda en las últimas 24 horas, mientras que 142 lo han sido por no llevar la mascarilla.

"Me siento bien... superaremos esto juntos", ha comentado Halep que, al ceder en octavos de final en Roland Garros, había comunicado que ponía fin a su temporada.

"Hola a todos, quería informarles que he dado positivo por la covid-19. Me aíslo en casa y me estoy recuperando bien de los síntomas leves", ha señalado en sus redes sociales.

Un juzgado de Murcia ha multado con 360 euros a un joven de 19 años que fue sorprendido cerca de la Ronda Sur de esa ciudad de madrugada y que manifestó a los agentes que lo detuvieron -a uno de los cuales agredió- que no cumplía el confinamiento por considerarlo “ilegal e inconstitucional”.

El Gobierno británico podría prolongar el confinamiento de un mes que entrará en vigor el próximo jueves, si los datos sobre la tasa de infección no han mejorado lo suficiente, anunció este domingo el ministro de Gabinete, Michael Gove.

Fernández Mañueco, en una entrevista que publica este domingo el diario El Norte de Castilla , no ha querido detallar esas medidas, ha apelado a la responsabilidad individual y exigido la mayor unidad en todo el territorio autonómico bajo la coordonación de un Gobierno de España que, en su opinión, "no puede echarse a un lado".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , ha anunciado nuevas medidas restrictivas en breve si la curva de la pandemia no baja en una comunidad autónoma que se encuentra en situación de contagio comunitario, con toque de queda y confinamiento perimetral.

La Guardia Civil ha desmantelado esta pasada noche una fiesta con 120 personas en una vivienda de Can Furnet, localidad de Jesús, municipio de Santa Eulària, en Ibiza, en la que celebraban Halloween .

La Policía Local de Granada ha contabilizado en la madrugada de este domingo el incendio de hasta once contenedores al término de una protesta en el centro de la capital contra las restricciones impuestas por el coronavirus.

En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad ante la covid-19, según detallan estas fuentes.

" Merecen no sólo el recuerdo de su familia sino de toda la ciudad porque en estos meses hemos perdido a muchas personas sin poder dedicarle ese sincero tributo, y sin poder transmitir nuestro pésame a las familias", ha explicado.

El alcalde de León, José Antonio Diez , ha anunciado este domingo que la ciudad rendirá un homenaje a todos los vecinos fallecidos por la pandemia d esde el pasado marzo y a quienes, por las circunstancias sanitarias actuales, no se les ha podido realizar una despedida.

Ha destacado que “la concentración de ayer no había sido comunicada a la Delegación del Gobierno en La Rioja”, pero “la Policía Nacional ya estaba preavisada de que se iba a producir y se encontraba preparada para actuar en caso de incidentes, como, tristemente, hubo”.

La Policía Local de Valencia ha denunciado esta pasada noche a 89 personas por incumplir el toque de queda --entre las 00.00 horas y las 06.00-- y ha levantado 70 actas por no llevar mascarilla en el dispositivo especial para la noche de Halloween. Asimismo, los agentes han desalojado a unas 80 personas en la Malva-rosa que habían accedido a la playa con bebidas alcohólicas.

Los Mossos mantienen la investigación abierta con el fin de recuperar más material robado, y no se descartan más detenciones.

Así, según han señalado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga , la concentración no estaba comunicada ni autorizada.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha lanzado un mensaje a los manifestantes contrarios a las restricciones del coronavirus: " Vivimos meses de esfuerzo y no es momento de relajar medidas. Solo unidos venceremos al virus ".

El autor de la iniciativa es Pablo Alcalde, un joven de 16 años e hijo de una barrendera, que ha detallado a Efe que, al ver ayer lo que estaba ocurriendo, lo que ha calificado de "vergonzoso", empezó a movilizar a su grupo de amigos a través de las redes sociales para intentar organizarse y dar un ejemplo a la ciudadanía de Logroño porque "no todos los jóvenes somos iguales".

Pese a su similar desarrollo, la Policía cree que detrás están grupos profesionales de alborotadores y que no hay una organización que las coordine a nivel nacional.

En otro mensaje en Twitter, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha manifestado su "rotunda" condena "a aquellos que ayer generaron disturbios, destrozaron el mobiliario público, atacaron comercios y portales, y se expusieron al contagio no respetando distancias seguridad".

De este modo también la tasa de positividad ha descendido hasta el 6,15%, tras haberse realizado ayer 4.578 pruebas PCR, según los datos avanzados por la consejería de Salud en los que aún no se facilitan ni los nuevos ingresos ni los fallecidos.

El concejal de Agenda Digital del Ayuntamiento de València, Pere Fuset, ha hecho un llamamiento a la población para que se descargue y use la aplicación Radar Covid deI Gobierno central una vez la Conselleria de Sanidad ya ha confirmado su puesta en marcha en todo el territorio valenciano y que se haya anunciado su futura compatibilidad con otras aplicaciones similares europeas.

La pandemia de covid-19 no da respiro y los casos acumulados están muy cerca de los 46 millones, lo que implica un aumento de cerca de un millón en tan solo dos días. Los contagios diarios reportados por los países a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la última jornada fueron 473.311. Los fallecidos tras contraer el coronavirus suman 1,192 millones en el mundo, 6.578 más que en la víspera. Estados Unidos está a punto de llegar a los nueve millones de casos y ha superado los 228.000 fallecimientos.