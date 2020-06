Coronavirus España directo: China registra el mayor rebrote de contagios desde abril

Actualizar

7.58«No sé si mi hermano está en las estadísticas, pero sí que murió acompañado» Luis agradece a la residencia privada donde vivió su familiar los cuidados que le procuraron durante años y antes de morir. Como él, muchos parientes reclaman dar la talla como país y marginar a los fallecidos de la cruzada política. Léelo aquí.

7.35México supera los 140.000 casos de coronavirus y sobrepasa las 16.800 muertes Las autoridades sanitarias de México han informado este sábado de que el país ha superado los 140.000 casos de coronavirus y ha sobrepasado las 16.800 muertes por la pandemia, con 424 fallecidos más en las últimas 24 horas. Concretamente, este sábado se han confirmado un total de 16.872 muertes y se han alcanzado los 142.690 contagios en la nación mexicana.

7.00El alcalde de Sao Paulo da positivo en la prueba de coronavirus El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, ha dado positivo en coronavirus tras someterse a la prueba, aunque de momento no presenta ningún síntoma relacionado con la pandemia. El alcalde tendrá que trabajar desde casa tras haber confirmado este positivo y estará bajo observación médica en los próximos días ya que Covas también padece cáncer, según informa el portal brasileño G1. «Tras cuatro test negativos, hoy, desafortunadamente, he dado positivo en Covid-19. La recomendación es que me quede en casa, aunque no tengo síntomas y no es necesario que deje mi cargo de alcalde. Podré seguir reuniéndome de forma online. Las previsión es que permanezca aquí diez días», ha afirmado el alcalde en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

6.56Bukele pide a los salvadoreños mantener una cuarentena voluntaria por el Covid-19 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha pedido a la población mantener una cuarentena voluntaria el domingo y el lunes para evitar el aumento de contagios del coronavirus SARS-CoV-2, ya que el decreto ejecutivo que da vida a la cuarentena domiciliar obligatoria vence a la media noche de hoy. La Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional dicho decreto porque, según los magistrados, suspende garantías constitucionales y el Ejecutivo no tiene dicha facultad. El Supremo dio cuatros días al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para que crearan una normativa para continuar con la cuarentena y para la reapertura escalonada de la economía. Sin embargo, hasta este sábado no hubo ningún acuerdo.

6.55Perú informa de más de 4.000 nuevos positivos de coronavirus y 190 muertes El Ministerio de Salud de Perú ha informado de más de 4.000 nuevos positivos más en el país y 190 muertes a causa de la pandemia en las últimas 24 horas. Con estos datos, el número de contagios de Covid-19 en la nación andina a los 225.132, mientras que 6.498 personas han muerto en el país a causa de la pandemia. Según el comunicado del organismo, Lima continúa siendo la región más afectada por el coronavirus con 129.865 positivos; seguida de Callao, con 15.556; Piura, con 13.411; y Lambayeque, con 11.059.

6.45Muere por Covid-19 un agente de la guardia presidencial de Guatemala El Gobierno de Guatemala ha confirmado la muerte por Covid-19 de un agente de la seguridad del presidente del país, Alejandro Giammattei. Un portavoz del Gobierno dijo a periodistas que el agente fallecido pertenecía a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), a cargo de resguardar al mandatario. Giammattei había informado el pasado 8 de junio un total de 18 casos positivos en Casa Presidencial y el pasado jueves 11 de junio, tras un acto público del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, detalló que la cifra ascendió a 58.

6.35Irak registra su mayor número de muertes diario por coronavirus con 53 en las últimas 24 horas Irak ha registrado su mayor número de muertes en un solo día desde que comenzó la pandemia del coronavirus con 53 decesos en las últimas 24 horas, según ha informado el Ministerio de Salud iraquí. El organismo ha confirmado en un comunicado 1.180 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva el número global de positivos en el país a 18.950. Además, en total 549 personas han muerto en Irak a causa de la pandemia. Bagdad continúa siendo la provincia más afectada por el virus, con 497 casos y 29 muertes, según informa el diario 'The Baghdad Post'. Las autoridades han informado también de que 647 personas se han recuperado tras superar el virus.

6.30China informa de 57 nuevos casos tras el brote en el mercado de Pekín La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 57 nuevos casos detectados el sábado, 19 de ellos procedentes del exterior y 38 a nivel local, de los que 36 se registraron en Pekín, tras el brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. Este incremento representa el mayor en todo el país en los últimos dos meses, desde el pasado 13 de abril, mientras que el de Pekín supone el mayor aumento diario de casos en la capital desde que se publican los datos. La ciudad había anunciado ayer seis nuevos casos contabilizados el día anterior después de que se detectase un brote del virus en el gran mercado mayorista de Xinfadi, que se ha cerrado a cal y canto al igual que otros cinco de la capital.

6.30Ceuta alcanza sus primeras 48 horas sin casos activos por coronavirus La Ciudad Autónoma de Ceutaalcanzó ayer las primeras 48 horas sin casos activos por coronavirus después de tres meses de pandemia en los que la autonomía ceutí ha acumulado un total de 222 positivos. Según ha informado en un comunicado conjunto la Consejería de Sanidad del Gobierno ceutí y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), la jornada de hoy se ha cerrado con cero casos activos de coronavirus, tras los seis curados en la tarde de este pasado jueves que dejaban el contador a cero. Hace tres meses, el pasado 15 de marzo, se registró el primer caso positivo por coronavirus en Ceuta y desde entonces las cifras han ido fluctuando hasta alcanzar sus mayores picos a mediados del mes de abril.

6.30Argentina alcanza un récord diario de casos de coronavirus con más de 1.500 y suma 30 nuevas muertes Argentina ha alcanzado un récord diario de casos de la pandemia del coronavirus con 1.531 contagios en las últimas 24 horas, a los que suman 30 nuevas muertes. Según han informado las autoridades sanitarias, la cifra total de contagios en el país latinoamericano ha superado los 30.000 y se ha situado en 30.295. Además, un total de 815 personas han muerto en Argentina desde el comienzo de la pandemia. Durante este sábado, la mayoría de casos se han concentrado en Buenos Aires, con 849 positivos; seguido de Ciudad de Buenos Aires, con 558; las zonas más afectadas por el Covid-19 en el país.

6.30Dos positivos por coronavirus en la última ronda de test en la Premier League La Premier League inglesa de fútbol ha comunicado que en la octava y última ronda de test de coronavirus SARS-CoV-2 ha habido dos resultados positivos en las 1.200 pruebas realizadas los días 11 y 12 de junio. Las dos personas que han dado positivo en las pruebas tendrán que aislarse durante siete días antes de volver a ser examinados. Uno de ellos es un jugador del Norwich City, según ha confirmado el propio club. En total la Premier ha realizado 8.687 pruebas, con un saldo de 16 resultados positivos.

6.30Brasil suma 892 nuevas muertes con coronavirus y el total se acerca a 43.000 Brasil, segundo país con más contagios y muertes por coronavirus tras Estados Unidos, registró 892 nuevos decesos por Covid-19 en el último día, con lo que el número total de fallecidos subió a 42.720, informó este sábado el Gobierno. El Ministerio de Salud indicó en su boletín diario que el número de infectados con la enfermedad se situó en 850.514, tras registrar 21.704 casos en las últimas 24 horas. Se han recuperado hasta la fecha 379.245 pacientes, lo que representa un 44,6 % del total. Los datos muestran que el nuevo coronavirus sigue su expansión por el interior de este país de 210 millones de habitantes, que la víspera superó a Reino Unido como el segundo país con más decesos, por detrás de EE.UU..

6.30EE.UU. supera los 115.000 muertos y 2 millones de contagios de Covid-19 Estados Unidos alcanzó en las últimas 24 horas la cifra de 115.270 muertos y 2.069.207 casos confirmados de Covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance incluye 657 nuevos decesos y 25.551 contagios más que hacia la misma hora del viernes. El estado de Nueva York se mantiene como la zona de EE.UU. más castigada desde el inicio de la pandemia, con 382.630 casos confirmados y 30.795 fallecidos. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 22.076 personas, 4.883 más que este viernes, cuando el mapa registraba 17.193.

6.30Marruecos concentra los casos activos de coronavirus en dos hospitales militares Marruecos ha anunciado que agrupará a los casi 700 casos activos de coronavirus, hasta ahora repartidos en diferentes hospitales del país, en dos «estructuras sanitarias», aparentemente hospitales militares. De acuerdo con un comunicado conjunto de los ministerios de Interior y de Sanidad, las personas contagiadas serán hospitalizadas en Benslimane (centro), donde se construyó un hospital militar de campaña al principio de la pandemia, y Benguerir (sur) que alberga la base aérea militar más importante del país. Al concentrar ahí a los contagiados, esto permitirá «liberar el resto de hospitales (del país) para atender a otros enfermos», indicó el comunicado conjunto.

6.30Costa Rica suma 50 casos nuevos de Covid-19 Las autoridades de Costa Rica han registrado 50 casos nuevos de Covid-19 y subrayaron la importancia de los centros de aislamiento a los que se trasladan las personas contagiadas que no requieren hospitalización y que no tienen condiciones para pasar la cuarentena en casa. El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que los centros de aislamiento sirven para evitar la propagación del virus y para garantizar una vigilancia cercana para las personas cuyas casas no reúnen las condiciones adecuadas para pasar la cuarentena sin contagiar a más gente. Uno de los últimos sitios de aislamiento se ubica en un hotel de la localidad de Pocosol, en la zona norte del país, donde algunos vecinos realizaron una protesta el viernes para expresar su oposición a albergar ese lugar en su comunidad.

6.30Miles de mexicanos, en coche, exigen la renuncia del presidente En medio del pico de contagios por la emergencia sanitaria del coronavirus en México, miles de personas se manifestaron ayer en al menos una decena de estados para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En la segunda movilización de este 2020 que se llevará a cabo sábado y domingo, los manifestantes llegaron en coche o motocicleta y portaron pancartas con los mensajes «¡Fuera López!», «#AMLOveteYA»,«¡Fuchi! ¡Guácala! ¡Fuera AMLO!» y «No te conozco, pero nos necesitamos para cambiar a México», mientras hacían sonar el claxon. En el estado de Jalisco, oeste del país, gobernado por el militante del partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro, uno de los principales opositores del presidente, la caravana recorrió varios kilómetros de las principales avenidas de la ciudad donde se observaron unos 2.000 automóviles.