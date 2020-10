Coronavirus España directo: Sanidad notifica 113 fallecidos y 11.325 contagios en las últimas 24 horas

ABC Actualizado: 02/10/2020 18:45h Guardar

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a cifras del pasado mes de agosto, por debajo de los 10.000 casos diagnosticados, en concreto ha notificado en su actualización diaria 9.419 nuevos contagios, pero de ellos, 3.715 corresponden a los últimas 24 horas.

18.00 Dato actualizado del coronavirusSanidad notifica 113 fallecidos y 11.325 contagios en las últimas 24 horas17.44 Melania Trump dice que tiene "síntomas leves" de COVID-19 y se siente "bien"La primera dama de EE.UU., Melania Trump, dijo este viernes que tiene "síntomas leves" de COVID-19 y se encuentra "bien", horas después de que su marido, el presidente estadounidense Donald Trump, revelara que ambos han dado positivo por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. "Gracias por el amor que nos están transmitiendo. Tengo síntomas leves, pero en general me encuentro bien. Espero recuperarme rápidamente", escribió la primera dama en un corto mensaje en su cuenta oficial de Twitter. 17.37 Extremadura notifica seis fallecimientos y 167 positivos confirmadosExtremadura ha registrado la muerte de seis personas por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de fallecimientos en Extremadura a 609 desde el inicio de la pandemia. El número de personas ingresadas en los hospitales extremeños sigue a la baja, con un total de 173 -17 menos que ayer-, de las que 16 están en UCI, han informado fuentes de la Junta de Extremadura. 17.28 Salud Pública decreta el cierre de 47 aulas en cuatro días en AragónSalud Pública ha decretado el cierre de 47 aulas de un total de 36 centros educativos sostenidos con fondos públicos de Aragón con motivo de la aparición de casos de coronavirus entre el mediodía del lunes y el jueves, lo que supone un 0,5 % de las clases existentes en toda la Comunidad. Dieciséis colegios pertenecen a la capital aragonesa, de ellos nueve son públicos, otros ocho son de municipios de la provincia de Zaragoza (Ejea, La Puebla, Épila, Caspe, Cariñena, Calatayud, María de Huerva y La Almunia de Doña Godina; en la capital oscense se han visto afectados tres centros y otros tres en la provincia altoaragonesa, en Ayerbe, Tardienta y Monzón, mientras que en la ciudad de Teruel se han cerrado cuatro aulas de tres colegios, otras dos en Alcañiz y una en Andorra.

17.20 La Comunitat Valenciana registra cinco fallecimientos y 590 nuevos casos de coronavirusLa Comunitat Valenciana ha sumado cinco fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas y 590 contagios más, así como 23 brotes, uno de ellos en Onda (Castellón) de origen social y con 27 afectados. Ninguno de los fallecidos era residente en centros de mayores, aunque se han contabilizado tres nuevos contagios en las residencias: dos internos y un trabajador, según ha informado este viernes la Conselleria de Sanidad.17.13 La OMS señala que "no es casualidad" que la Covid-19 golpee más en ciudades contaminadasLa directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, señaló este viernes en ‘NEF Online’ que "no es casualidad" que el coronavirus tenga una mayor incidencia en las ciudades con mayor contaminación atmosférica o más densamente pobladas. Neira hizo este comentario desde Ginebra (Suiza), donde participó en este encuentro informativo, organizado telemáticamente por Nueva Economía Fórum.17.04 Castilla y León incorpora 977 nuevos casos y notifica 15 muertes más por Covid-19 Castilla y León incorporó este viernes 977 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 55 tienen diagnóstico durante el día anterior, y notificó 15 muertes más como consecuencia de la infección. Con los nuevos contagios, su número total acumulado asciende a 56.839, cifra que supone 5.396 más que hace siete días. De ellos, 50.349 ha tenido su confirmación a través de analíticas PCR.

16.55 Las zonas básicas fuera de los 10 grandes municipios seguirán con restriccionesLas zonas básicas de salud que quedan al margen de la orden ministerial de restricciones que afectan a los diez grandes municipios madrileños pero tienen una alta incidencia de coronavirus, como ocurre con un área de San Sebastián de los Reyes, seguirán con las limitaciones impuestas por el Gobierno regional, muy similares. Las limitaciones decretadas por el Ministerio de Sanidad, que entrarán en vigor a las 22.00 horas de este viernes, afectan a diez municipios madrileños donde residen 4.786.948 ciudadanos: Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas.

16.53 Trump muestra síntomas leves de COVID-19, según el New York TimesEl presidente estadounidense, Donald Trump, muestra síntomas leves de la COVID-19, similares a un catarro, incluida fatiga, tras dar positivo por coronavirus, según informaron fuentes cercanas al mandatario al diario The New York Times. Una de las fuentes describe los síntomas como los de un catarro, mientras que otra fuente indicó que el mandatario mostró signos de cansancio y fatiga durante la agenda de trabajo del jueves, cuando le fue practicado el test a él y a su esposa, la primera dama Melania Trump, que dio positivo por SARS-CoV-2 en ambos casos.

16.36 Biden se hará la prueba de COVID-19 y desea una "rápida recuperación" a TrumpEl candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se hará este viernes una prueba de COVID-19 por haber estado el martes cerca del presidente estadounidense, Donald Trump, al que el exvicepresidente deseó una "rápida recuperación" tras conocerse que el mandatario dio positivo por coronavirus. Biden, que participó el martes en el primer debate presidencial junto a Trump en Cleveland (Ohio), reaccionó en un tuit a la noticia de que el presidente y la primera dama, Melania, dieron positivo por COVID-19.16.26 Ayuso: "Gracias por el caos, Pedro Sánchez"La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el presidente del Gobierno por las restricciones que la Comunidad tendrá que adoptar desde esta noche sobre casi 4,8 millones de vecinos. "Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín, pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez". Así lo ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter al mismo tiempo en que sus consejeros de Justicia, Enrique López, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, informaban sobre la entrada en vigor de las medidas y reiteraban en sus intervenciones el "caos" en el que se va a sumir la Comunidad, y del que han responsabilizado al Gobierno de la nación.16.17 Sánchez cree que la orden respeta competencias y atiende a la gravedad de MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que la orden que pondrá en marcha nuevas restricciones en diez poblaciones de Madrid respeta las competencias autonómicas y ha defendido esta decisión para atender a la "extraordinaria gravedad" de la situación en esta región. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha hecho esta reflexión al ser preguntado por el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad que planean sobre diez municipios madrileños, incluida la capital. 16.13 Prohibidas reuniones de no convivientes en Ourense y restricción en CambadosLas autoridades de la Xunta han acordado prohibir las reuniones de personas no convivientes en el municipio de Ourense y han incluido a Ortigueira y Cambados en los sometidos a restricciones, debido al aumento de infecciones por coronavirus.

Así lo ha anunciado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, en una conferencia de prensa al concluir la reunión del subcomité clínico de seguimiento de la evolución en Galicia de la pandemia de covid-19.15.19 Rueda de prensa"Hay que tener más miedo al virus que a las sanciones", dice el consejero de Justicia.

15.18 Rueda de prensa"Con las medidas restrictivas ya publicamos modelos de salvoconductos que pueden descargarse de la web de la Comunidad", dice el consejero de Justicia15.15 Rueda de prensa"Lo que ha permitido esta orden es aumentar la movilidad", dice Ruiz Escudero.15.10 Rueda de prensa"Estamos obligados a recurrir esta orden", sentencia el consejero de Justicia.15.09 Rueda de prensaLas celebraciones tendrán que adaptarse a la nueva orden en temas de aforos y horarios, dice Ruiz Escudero.15.08 Rueda de prensa"La orden que nos impone el Ministerio obliga a eliminar en las poblaciones de más de 100.000 habitantes los criterios de zona de salud restringida, de manera que de forma paradójica se ha aumentado la movilidad dentro del municipio de Madrid", explica Ruiz Escudero.

15.07 Rueda de prensa"Lo que esperamos es que el Gobierno rectifique y vuelva al consenso", dice el consejero de Justicia.15.04 Rueda de prensa"Decimos que hay situación favorable porque la evolución en el número de contagios va disminuyendo semana tras semana", dice Ruiz Escudero.15.03 Rueda de prensa"Seguimos abiertos al diálogo, nuestra voluntad de tratar de mejorar esta orden que puede sumirnos en un auténtico caos", asegura Ruiz Escudero.15.02 Rueda de prensa"No ha habido ningún tipo de contactos con el Ministerio de Sanidad en estos días y no ha sido por falta de voluntad de la Comunidad", dice Ruiz Escudero.15.01 Rueda de prensa"Una vez sean ratificadas por los jueces es cuando se empezará a sancionar a los ciudadanos que las incumplan", dice Enrique López.

15.01 Rueda de prensaAunque la orden entre en vigor, dice el consejero de Justicia, no se va a poder sancionar a los ciudadanos que la incumplan. "Eso no quiere decir que no haya que cumplirla", explica, y se remite a que la Justicia debe ratificar la orden por limitar derechos fundamentales.14.58 Rueda de prensa"Lo que hemos visto es una situación que nos va a generar caos. Y la Comunidad de Madrid tiene que defenderse y defender a los madrileños", dice el consejero de Sanidad.14.56 Rueda de prensaLas medidas entran en vigor hoy a las 22 horas, recuerdan los consejeros.14.53 Rueda de prensaExplica el consejero que villa del Prado quedaba fuera por los criterios del Ministerio, pero la Comunidad lo suma a las zonas con restricciones. Recuerda también que en toda la Comunidad continúa vigente el límite de seis personas.14.51 Rueda de prensa"La orden de la Comunidad de Madrid era más estricta. Antes la movilidad se limitaba por la zona básica de salud y ahora los madrileños pueden moverse por todo el municipio".

14.49 Rueda de prensaEnrique Ruiz Escudero recuerda las medidas que entrarán en vigor esta misma noche, como las limitaciones de aforo o la prohibición de entrar y salir de los municipios confinados.14.47 Rueda de prensaLos criterios de Sanidad, dice Ruiz Escudero, "parece que estaban hechos a medida de nuestra comunidad".14.46 Rueda de prensa"Con la máxima prudencia digo que las medidas aplicadas están siendo efectivas", dice el consejero de Sanidad14.45 Rueda de prensaAsegura que 29 de las 45 zonas confinadas presentan un descenso de la incidencia acumulada. Destaca también la disminución de la tensión en urgencias.14.45 Rueda de prensaEl cómputo total de casos ha descendido esta semana un 16%, dice Ruiz Escudero.

14.44 Rueda de prensaEl consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que la región lleva cuatro días consecutivos en descensos de pacientes ingresados en los hospitales madrileños.14.43 Rueda de prensa"Lo que pretendemos es que esto no vuelva a ocurrir en el futuro" , dice el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. 14.41 Rueda de prensa"No es un recurso contra el funcionamiento del Estado de Derecho, es un recurso para defenderlo, para defender nuestro Gobierno, nuestras competencias. Pero sobre todo para proteger la salud de los madrileños", dice el consejero de Justicia, que destaca que el Gobierno regional actúa con "lealtad".14.40 Rueda de prensaLas medidas, dice el consejero de Justicia, van a afectar a 128 personas por cada caso de Covid-19.14.39 Rueda de prensa"Estas medidas generan un gran caos y vamos a intentar en la medida de lo posible paliar"

14.39 Rueda de prensaEl consejero de Justicia pide "perdón" a los ciudadanos y asegura que desde el Gobierno regional no pueden hacer otra cosa14.38 Rueda de prensa"En cuanto al fondo entendemos que las medidas son peores y menos eficaces que las que ya estaban en vigor", dice el consejero.14.37 Rueda de prensa"Se ha producido una invasión de competencias", explica el consejero de Justicia de la Comunidad.14.37 Madrid explica la puesta en marcha de las restriccionesEl consejero de Justicia de la Comunidad explica las restricciones que estarán en vigor esta noche14.34 Detenido tras agarrar del cuello a un policía que le pidió se pusiera la mascarillaLa Policía Local de Huelva ha detenido a un hombre de 35 años por resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad, tras negarse a colocase una mascarilla en la vía pública y coger del cuello a uno de los agentes que le conminó a hacerlo.

La detención se ha llevado a cabo en torno a las 00.30 horas de la madrugada de ese viernes, cuando una patrulla observó a dos personas que estaban transitando por la avenida Martín Alonso Pinzón, una de las cuales no llevaba mascarilla, ha informado la Policía Local.

14.23 Rusia adiestra a 15 perros para detectar el coronavirus en aeropuertosEl servicio canino de la aerolínea rusa Aeroflot ha comenzado a adiestrar a 15 perros para que detecten en los aeropuertos viajeros infectados con el coronavirus, informó hoy la viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Gólikova.

El consejero delegado de Aeroflot, Vitali Savéliev, indicó a su vez que se esperan los primeros resultados de este adiestramiento en diciembre, de acuerdo con la agencia TASS. 14.15 Restricciones en la cárcel de Soto del Real al aumentar los casos de Covid-19La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acordado nuevas medidas restrictivas en la cárcel de Soto del Real ante el aumento de casos de coronavirus COVID-19 entre internos y la situación epidemiológica de la Comunidad madrileña.

Actualmente en esta prisión se encuentran 32 casos positivos, la mayoría asintomáticos, informa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.14.03 Grecia cierra una fábrica convertida en una fuente de contagios de coronavirusLas autoridades griegas impusieron este viernes un cierre de diez días a una fábrica de conservas en el norte del país tras registrar al menos 114 contagios de coronavirus entre sus trabajadores, según anunció Protección Civil en un comunicado.

Según explicó a Efe una fuente de Protección Civil, los 400 trabajadores de la empresa, situada en el distrito de Pela, han sido sometidos a pruebas de coronavirus, en el marco de las medidas de vigilancia que estaban en vigor en la fábrica, tras el registro de una decena de casos a finales de agosto.13.53 Baleares registra 185 casos nuevos de coronavirus y una muerteEl Servicio balear de Epidemiología ha notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 185 nuevos positivos por COVID-19 y un nuevo fallecimiento respecto a este jueves, según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo del Govern.De esta forma, la cifra de fallecimientos desde el inicio de la pandemia se eleva hasta los 307 y los casos acumulados alcanzan los 14.291.Asimismo, el Servicio de Salud ha diagnosticado en las últimas 24 horas 89 positivos mediante pruebas PCR, 18 menos que el día anterior, y la tasa de positividad diaria se sitúa en el 3,59 por ciento.

13.41 La Generalitat interviene una residencia en Calafell (Tarragona) por 82 contagiosLa Generalitat catalana ha intervenido la residencia Calafell Park de Segur de Calafell (Tarragona) al concentrar 82 contagios de coronavirus, según informa el Departamento de Salud.

La Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad firmó ayer jueves la resolución por la cual toma el mando de la residencia para afrontar esta emergencia sanitaria.

13.30 Polonia y Hungría registran récords de contagios de coronavirusLas autoridades sanitarias de Polonia y Hungría han notificado este viernes niveles diarios de contagios de coronavirus sin precedentes desde el inicio de la pandemia, lo que evidencia la tendencia al alza en ambos países y, en general, el crecimiento de la segunda ola en toda Europa.

El Ministerio de Sanidad polaco ha notificado por primer vez más de 2.000 casos (2.292) en 24 horas, hasta un total de 95.773 desde el inicio de la pandemia. Al menos 2.570 personas han perdido la vida en Polonia víctimas de la COVID-19, la enfermedad respiratoria asociada a este nuevo virus.13.18 Un tercio de los irlandeses no se pondría la primera vacuna viableCasi un tercio de los irlandeses no se pondría la primera vacuna contra la COVID-19 que apruebe la Unión Europea (UE), mientras que la mayoría confiesa que "ha revaluado" su forma de vida desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.Esas son algunas de la conclusiones extraídas de una encuesta efectuada por la firma "Behaviours and Attitudes" entre 1.345 personas mayores de 12 años para la cadena pública RTE, que analiza el impacto de la crisis sanitaria en áreas de salud física y mental, economía o relaciones familiares, entre otras.

13.06 Rusia supera los 9.400 casos en el balance diario de coronavirus y suma 186 muertosLa pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 9.412 casos nuevos y 186 muertos, frente a los 8.945 contagios y los 169 fallecidos de la jornada anterior, con lo que el balance se eleva a 1,19 millones de personas contagiadas y más de 21.000 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus."En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 9.412 nuevos casos de coronavirus en 85 regiones, incluidos 2.550 asintomáticos", ha informado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

12.58 Universitarios se someten a pruebas PCR tras el brote detectado en la Politécnica de Valencia

Universitarios se están sometiendo a pruebas PCR para determinar si son positivos o no en Covid-19 tras el brote detectado en la Universitat Politècnica de València (UPV). Los responsables de la institución académica esperan tener los resultados en el plazo más breve posible para "contar con la información" y seguir aplicando medidas de contención si es necesario.

Así lo ha aseverado el vicerrector de Alumnado de la UPV, José Luis Cueto, que ha puesto en valor la "disponibilidad" de la comunidad universitaria a hacerse las pruebas y ha recalcado la importancia de "combinar las medidas decretadas por Sanidad con la responsabilidad personal". 12.47 Un proyecto de la Clínica Universidad de Navarra podría identificar los mecanismos del daño en el tejido pulmonar de pacientes Covid-19Un proyecto de la Clínica Universidad de Navarra propone estudiar el papel de los macrófagos, un tipo de leucocitos, en el daño del tejido pulmonar de pacientes con Covid-19 severo, para lo que ha recibido una financiación de 250.000 euros de la Fundación BBVA como parte de sus ayudas a la investigación en coronavirus.

El estudio surge tras conocerse que el sistema inmunitario además de ejercer funciones de defensa frente al virus Sars CoV-2 también genera en algunos pacientes una respuesta exagerada, perjudicial para los tejidos y que, en último término, compromete la vida de los pacientes.

12.35 Los nuevos casos registrados en Cantabria bajan a 38, en un día más sin fallecidosCantabria ha registrado 38 nuevos casos de coronavirus este jueves, seis menos que el día anterior, y por cuarta jornada consecutiva no se han producido fallecidos en la comunidad, por lo que se mantiene la cifra total de 232.

Por lo demás, han repuntado ligeramente los pacientes hospitalizados, que son 53 (uno más que ayer), y han bajado a 9 (uno menos) los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según los datos de las últimas 24 horas facilitados hoy por la Consejería de Sanidad.12.28 La región italiana de Lacio impone la mascarilla en los espacios abiertosLa región de Lacio (centro de Italia), cuya capital es Roma, ha decretado hoy el uso de la mascarilla también en espacios abiertos, de acuerdo a una ordenanza firmada por su presidente regional, Nicola Zingaretti.

Hasta ahora, en esta segunda oleada y debido a las relativamente bajas cifras de contagios en Italia, en Lacio, como en la mayor parte del país, las mascarillas solo son obligatorias en lugares cerrados y en abierto entre las 18.00 horas y las 06.00 cuando no se pueden mantener las distancias.12.20 Descenso de denuncias y sentencias de violencia machista por el confinamientoEl estado de alarma ha tenido un claro impacto en la actividad judicial relativa a la violencia machista: en el segundo trimestre del año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registró "importantes" descensos en el número de denuncias, en el número de mujeres víctimas, de solicitudes de protección y de sentencias dictadas.

Entre abril y junio, trimestre afectado por el confinamiento, las denuncias por violencia de género (34.576) bajaron un 14,62 % con respecto al mismo periodo de 2019, según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.12.11 Ryanair pierde una demanda judicial contra las restricciones a los viajesEl Tribunal Superior de Irlanda ha rechazado una demanda presentada por la aerolínea Ryanair contra las medidas de movilidad adoptadas por el Gobierno de Dublín para frenar la pandemia de coronavirus.

En su sentencia, el juez instructor, Garrett Simons, subrayó este viernes que el Ejecutivo ha actuado "de acuerdo a la legalidad" y que las medidas aplicadas son "recomendaciones" sobre "viajes y salud pública de carácter no obligatorias".12.00 Plasencia realizará test de antígenos a sus 500 empleados municipalesEl Ayuntamiento de Plasencia realizará un cribado con test de antígenos para la detección de posibles casos de COVID-19 en la plantilla municipal, formada actualmente por unos 500 trabajadores, muchos de ellos del ámbito sociosanitario y con atención directa a la ciudadanía.El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha subrayado que las pruebas, que realizará personal externo contratado para este fin, se ofertará a todos empleados, si bien su realización tendrá carácter voluntario.



11.48 La Policía interviene en una fiesta de cumpleaños en un piso Lugo con 12 adultos y 6 niñosAgentes de la Policía Local de Lugo han denunciado a los organizadores de una fiesta de cumpleaños que se estaba celebrando en un piso de la ciudad y en la que participaban diez adultos y seis niños, todos ellos sin mascarilla.

Además, muchas de las personas que estaban participando en la fiesta no convivían en la misma casa.

Entre las medidas adoptadas por la Consellería de Sanidade para evitar contagios de coronavirus en la ciudad de Lugo, figura la limitación de celebraciones familiares o sociales a un máximo de diez personas, excepto en el caso de individuos que convivan en una misma casa.11.37 Cataluña sigue bajando la curva: 153 nuevos positivos y tres fallecidos La situación epidemiológica en Cataluña sigue mejorando, aunque aún se encuentra en riesgo de rebrote alto, y en las últimas 24 horas ha contabilizado únicamente 153 nuevos positivos y tres fallecidos, aunque el número de pacientes graves de COVID ingresados en la UCI ha subido a 153, cinco más que ayer.

Según los datos actualizados este viernes por el Departamento de Salud, el número de fallecidos por COVID en Cataluña desde el inicio de la pandemia se ha elevado a 13.371, tres de ellos reportados en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de pacientes hospitalizados se ha situado en 772, veintiocho menos que ayer, aunque ha crecido en 153 el número de los que están graves en la UCI, cinco más que la víspera. 11.25 Una diputada del SNP en Londres viajó en tren tras dar positivo por Covid-19La diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) en el Parlamento británico Margaret Ferrier afronta presiones este viernes para que presente su dimisión, tras revelarse que viajó en tren desde Londres a Glasgow, sabiendo que había dado positivo en un test de COVID-19.

La dirección del SNP la ha expulsado del grupo parlamentario, pero la decisión de dejar el cargo es suya, un paso al que la han instado desde su antigua formación y los partidos de la oposición.11.15 Expertos en vacunas creen que "no es probable" que la vacunación masiva se produzca antes de otoño de 2021Expertos que trabajan en el campo del desarrollo de vacunas tienden a creer que "no es probable" que una vacuna eficaz contra el COVID-19 esté disponible para el público en general "antes de otoño de 2021". En un artículo publicado en la revista 'Journal of General Internal Medicine', un equipo dirigido por la Universidad de McGill (Canadá) publicó los resultados de una reciente encuesta a 28 expertos que trabajan en vacunología.La encuesta se llevó a cabo a finales de junio. La mayoría de los encuestados eran en su mayoría académicos canadienses o americanos con un promedio de 25 años de experiencia trabajando en el campo.

11.02 La justicia avala el confinamiento de Miranda de Ebro pero permite salir de las residenciasEl Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha avalado las medidas de confinamiento que desde el sábado pasado rigen en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, de 35.000 habitantes, aunque no ha respaldado que los mayores que viven en las residencias no puedan salir al exterior.

La Junta de Castilla y León ha comunicado este viernes en un comunicado ese respaldo judicial al confinamiento, que regirá durante 14 días, ante el aumento de casos en Miranda de Ebro, localidad que ya tuvo medidas restrictivas al inicio de la pandemia, en el mes de marzo.

10.53 La pandemia de coronavirus supera los 34 millones de contagios con más de un millón de muertosLa pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 236.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 34 millones de personas contagiadas y supera el millón de víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por la Universidad Johns Hopkins.

En total, 34.297.788 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados --Estados Unidos, India y Brasil--, mientras que las víctimas mortales son ya 1.022.976.10.41 Desalojan un bar de ocio nocturno en Valladolid con 83 personas sin mascarillaLa policía municipal ha desalojado y cerrado esta madrugada un bar de ocio nocturno de la zona de Coca en Valladolid en cuyo interior había 83 personas bailando y consumiendo sin guardar ninguna medida de distancia, sin mascarilla y superando tanto el aforo permitido con las restricciones del COVID como el habitual.

Según han explicado a Efe fuentes de la Policía Local, en torno a las 00.40 horas de anoche comprobaron gran actividad en un bar de ocio nocturno de esa zona centro de la capital.10.32 La OMS dice que para que los test Covid sean efectivos deben estar respaldados por una estrategia "casi militar"La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha avisado de que para los test de detección del coronavirus sean efectivos tienen que estar respaldados por una estrategia "casi militar", de "comando único" y, por tanto, global.

"El uso de los test para identificar, rastrear contactos y aislarlos tiene que tener detrás una estrategia casi militar, de comando único y con unos resultados muy concretos", ha dicho Neira durante su intervención en el desayuno informativo telemático de Nueva Economía Fórum.10.22 India se aproxima a los 6,4 millones de casos tras sumar otros 81.000 contagios en el último díaIndia se ha quedado este viernes a las puertas de los 6,4 millones de casos de Covid-19 tras sumar casi 81.500 contagios más en el último día, según los datos del Ministerio de Salud.

En total, se han confirmado otros 81.484 positivos, lo que eleva el total de contagios a 6.394.068, mientras que son ya más de 5,3 los pacientes que han superado la enfermedad, lo que representa una tasa de recuperación del 83,7 por ciento.10.16 Cancelan la Maratón de Atenas por el coronavirusLa maratón de Atenas, que estaba prevista para el 7 y 8 de noviembre, ha sido cancelada debido a la pandemia Covid-19, que en septiembre ha castigado especialmente a la capital griega, según anunciaron este viernes sus organizadores.La organización lamentó tener que cancelar este evento, de gran carga histórica y simbólica, y aseguró que ha trabajado hasta el último momento para buscar alternativas como celebrar sólo la carrera principal y suspender las más cortas, reducir el número de participantes y realizar pruebas de COVID-19 a todos ellos antes de la carrera.



10.04 Precintado un bar por ejercer de madrugada la actividad a puerta cerrada e incumplir medidas Covid en SevillaLa Policía Local de Sevilla ha precintado esta madrugada un bar por ejercer la actividad a puerta cerrada con "incumplimientos graves" de las medidas de seguridad y sanitarias relacionadas con la Covid-19.

En el interior del establecimento, ubicado en la calle Gumersindo Azcárate, se hallaban 13 clientes a las 3,00 horas, según informa Emergencias Sevilla en sus redes sociales, que añade que sus responsables controlaban el acceso mediante una cámara en la puerta del local.09.55 República Checa registra un nuevo récord con 3.493 positivos en 24 horasLa República Checa registró en las últimas 24 horas 3.493 positivos por Covid-19, la cifra más alta desde que se declaró la pandemia, con una tendencia al alza que ya llevó esta semana al Gobierno a aprobar un nuevo estado de emergencia para frenar los contagios.República Checa, un país de 10,5 millones de habitantes, ha contabilizado desde el inicio de la pandemia 74.255 contagios y 678 fallecido por el SARS-CoV-2.

09.43 Alemania registra más de 2.600 contagios en un día, nuevo máximo desde abrilAlemania registró en las últimas 24 horas 2.673 nuevos contagios, un nuevo máximo desde la segunda quincena de abril, y después de superar ya dos veces en pocos días los 2.500 casos, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche.

El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 294.395, con 9.508 víctimas mortales, ocho más en un día.09.31 Perú registra un descenso sostenido de los casos diarios de coronavirus e informa de 703 nuevos positivosLas autoridades sanitarias peruanas han informado de 703 nuevos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas en el país andino, así como de 72 fallecidos y de 173 altas hospitalarias, cifras que confirman el descenso de las curvas de contagio y mortalidad en el mes de septiembre. Los casos confirmados de coronavirus en Perú ascienden a 818.297 desde que iniciara la pandemia, de los que 690.528 son pacientes dados de alta y 32.535 han fallecido a causa de la enfermedad. Siguen hospitalizados 7.511 infectados.

09.17 México se acerca a los 750.000 positivos por coronavirus y la capital acumula el 15,6% de muertesMéxico ha registrado desde el inicio de la pandemia del coronavirus 748.315 casos, con 5.099 nuevos positivos en las últimas 24 horas, y ya ha superado las 78.000 muertes por el virus, mientras que la capital mexicana acumula el 15,6 por ciento de los fallecimientos a nivel nacional.

El Ministerio de Salud mexicano ha informado de 432 nuevas muertes este jueves, un cifra que sigue la tendencia a la baja de los últimos 30 días, al contrario del número de contagios, que ha subido en la última jornada por tercer día consecutivo.

09.04 El Gobierno de Australia se disculpa por la situación de las residencias durante la pandemiaMiembros del Gobierno australiano se han disculpado este viernes por el estado de las residencias de ancianos en el país durante la pandemia en respuesta a la publicación de un informe que califica las condiciones en las instalaciones como "deplorables" y llama a la acción "urgente" para evitar más muertes.

La Comisión Real de Australia ha elaborado un informe en el que analiza las condiciones de los centros de mayores administrados por el Gobierno Federal durante la pandemia de la Covid-19 y las conclusiones han sido muy criticas con la gestión del Gobierno en lo que a los centros se refiere.08.54 Los hombres dominan el 85 % de los órganos de decisión sobre el coronavirusLos hombres predominan en el 85 % de los organismos que toman decisiones y aconsejan sobre la lucha contra el coronavirus en el mundo, según un estudio publicado este jueves por la revista "BMJ Global Health".

Esa distribución de género se ha convertido en un "patrón perturbadoramente aceptado en la gobernanza global sobre salud", advierten los autores del trabajo, de diversos centros académicos internacionales.08.41 Colombia registra casi 200 muertes más y 5.660 nuevos positivos en la última jornadaEl Ministerio de Salud de Colombia ha informado este jueves de 5.660 nuevos casos registrados por coronavirus en el país sudamericano y de 198 fallecidos debido a la enfermedad, cifras que dejan un balance global de 835.339 positivos por COVID-19 desde que empezara la pandemia.

El Departamento de Sanidad ha emitido una nueva orden, que se publicará este jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), por la que se acuerda el levantamiento de las medidas adoptadas en materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del brote de COVID-19 en Andorra (Teruel).

La decisión se toma después de que la incidencia semanal de contagios de coronavirus haya descendido "muy significativamente", hasta situarse en los 571 casos por 100.000 habitantes, frente a los 1.184 casos por 100.000 habitantes que se registraron en la semana anterior.

La decisión se toma después de que la incidencia semanal de contagios de coronavirus haya descendido "muy significativamente", hasta situarse en los 571 casos por 100.000 habitantes, frente a los 1.184 casos por 100.000 habitantes que se registraron en la semana anterior.

06.42 China alcanza los 47 días sin contagios locales, aunque suma 10 importadosLa Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 10 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 a viajeros procedentes del extranjero, lo que supone el cuadragésimo séptimo día consecutivo sin contagios locales. Los 10 nuevos positivos "importados" se detectaron en las provincias de Sichuán (centro, 3), Fujian (sureste, 2), Cantón (sureste, 2), Chongqing (centro, 1), Shaanxi (centro, 1) y Shanghái (este, 1). En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 33 nuevos positivos en este último informe (frente a los 10 del día anterior), lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 377 (todos menos dos, procedentes del exterior).

06.22 Casi 20.000 empleados de Amazon en EEUU han sido infectados de coronavirusCasi 20.000 empleados de la multinacional del comercio electrónico Amazon en EE.UU. han resultado infectados de coronavirus desde que empezó la pandemia, según cifras publicadas este jueves por la propia empresa. En una entrada en el blog corporativo, la firma de Seattle (estado de Washington), indicó que de los 1.372.000 trabajadores que tiene entre Amazon y la cadena de supermercados Whole Foods (de su propiedad), 19.816 han dado positivo o se les presume positivos en algún momento de COVID-19, es decir, un 1,44 % del total. La empresa que dirige Jeff Bezos aseguró que esta tasa de infección es un 42 % inferior a la prevalente entre la población general, dando a entender así que pese a las críticas que ha recibido por su gestión durante la pandemia, los empleados de Amazon la han sufrido proporcionalmente menos que la población general.06.13 Brasil supera las 144.000 muertes pese a nueva caída en el número diarioBrasil superó este jueves las 144.000 muertes y los 4,84 millones de contagios por COVID-19 pese a que el número diario de fallecimientos cayó hoy a los 728 tras haber superado el miércoles el millar por primera vez en 15 días. Según el boletín divulgado este jueves por el Ministerio de Salud, Brasil registró en las últimas 24 horas 728 muertes por coronavirus y 36.157 casos, lo que elevó el total de fallecimientos a 144.680 y el de contagios a 4.847.092 desde que la enfermedad fue detectada por primera vez en el país, el 12 de febrero.