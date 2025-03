Coronavirus España directo: Sanidad aumenta en 7.296 la cifra total de contagios, 3.594 en las últimas 24 horas

Estados Unidos alcanzó en el último día la cifra de 5.773.766 casos confirmados de Covid-19 y la de 178.347 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 36.368 contagios más que el lunes y de 1.132 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.918, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.666 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.953, California (12.307), Texas (11.915) y Florida (10.580).

La Conselleria de Salud de la Generalitat inicia este miércoles cribados masivos para detectar contagios de coronavirus en Vic (Barcelona), Seo de Urgel y Alcarrás (Lérida). En el caso de Seo de Urgel, el cribaje durará hasta el viernes y se ofrecerá voluntariamente a trabajadores de la restauración a quien no se haya realizado una PCR en días previos y a toda la población de edad comprendida entre los 16 y 50 años.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha anunciado durante un encuentro virtual con varios medios de comunicación, entre ellos el periódico 'El Universo', que este miércoles será presentado el plan 'Yo me cuido', con el que se dejaría de contar con la presencia casi omnipotente de la Policía y del Ejército para hacer cumplir las medidas impuestas hasta ahora.

El Gobierno de Ecuador no renovará el estado de excepción decretado para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que a partir del 12 de septiembre finalizarían algunas de las medidas más restrictivas, como el toque de queda, o la circulación de vehículos según el número de matrícula.

De este modo, el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso prosigue los cribados mayoritarios a personas de entre 15 y 49 años para detectar contagiados asintomáticos, que representan un peligro mayor para la extensión de la enfermedad porque hacen vida normal al no saber que portan el virus y lo traspasan a sus familiares y amistades más cercanas.

En las puertas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha hecho un llamamiento a todos los estudiantes a apoyar esta huelga para exigir que no se vuelva a repetir el "desastre" de la educación "online" del pasado curso y que se deje de criminalizar a los jóvenes por los rebrotes y por la situación de la educación.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) censuró este miércoles al Gobierno que utilice al personal de las Fuerzas Armadas como “herramienta barata” en “momentos de extrema necesidad”, como los ocasionados por la pandemia de coronavirus, y, sin embargo, no atienda sus reivindicaciones para mejorar su situación laboral y salarial. ATME se pronunció en estos términos un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pusiera a disposición de las comunidades autónomas a 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas para que colaboren en el rastreo de los contagiados que dan positivo en las pruebas PCR.

La cifra de fallecidos totales asciende a 12.972, 13 más que los registrados hasta el martes: 7.139 en hospital o centro sociosanitario, 4.131 en residencia, 823 en domicilio y 879 que no son clasificables por falta de información.

La activación en Asturias de la aplicación 'Radar COVID', herramienta para rastrear contactos a través del teléfono, depende del Ministerio de Sanidad, según han explicado este miércoles a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud. "Asturias ya ha hecho la solicitud", han comentado. "Actualmente es descargable, pero no está operativa en el Principado", han indicado. Que funcione en la Comunidad autónoma depende del Ministerio y no del Principado de Asturias, han insistido.

El Ministerio de Salud birmano no tuvo constancia de contagios locales durante un mes, entre el 16 de julio y el 16 de agosto, pero desde este día se han detectado unos 200 infectados más, hasta un total de 574. La mayoría de los casos corresponde a ciudadanos de Sittwe, capital del estado de Rajine, y el 75 por ciento de ellos son asintomáticos, según el Ministerio.

Un nuevo modelo computacional, publicado en la revista científica 'American Journal of Preventive Medicine', ha encontrado que una vacuna del COVID-19 tendrá que ser al menos 80 por ciento efectiva para lograr un completo retorno a la normalidad de la sociedad.

El ministro del Interior de la ciudad-estado, Andreas Geisel, ha explicado que las promesas de que los participantes llevarán mascarillas no bastan para convencer a las autoridades de que las concentraciones pueden llevarse a cabo con la seguridad requerida.

Las autoridades de Berlín han prohibido este miércoles varias manifestaciones convocadas para el fin de semana en la capital alemana, entre ellas una planificada por grupos negacionistas de la pandemia de COVID-19, por la sospecha de que no se respetarán las reglas básicas para impedir la propagación del coronavirus.

El titular de Sanidad alemán, Jens Spahn, anunció hoy que después del verano, las personas que ingresen a Alemania procedente de zonas de riesgo ya no deberán someterse a test obligatorios, pero deberán guardar cuarentena para evitar posibles contagios si estuvieran infectados con el coronavirus.

Además, en las reuniones en espacios públicos abiertos de más de 10 personas se usará mascarilla y se mantendrá la distancia interpersonal, ha informado el Gobierno de Navarra, cuya consejera de Salud, Santos Induráin, ha recomendado en rueda de prensa este miércoles reducir también los encuentros familiares y privados y no superar la decena de personas.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), entre una batería de medidas para contener los rebrotes de coronavirus, porque aunque la ciudad presenta buenos indicadores, ha dicho, no se puede "bajar la guardia".

De los 3.594 nuevos diagnósticos, 370 se han producido en Andalucía, 316 en Aragón , 48 en Asturias, 290 en Canarias , 82 en Cantabria, 81 en Castilla-La Mancha, 53 en Castilla y León, 165 en Cataluña, once en Ceuta, 70 en Extremadura, 171 en Galicia, 1.513 en Madrid , 13 en Melilla, 48 en Murcia, 121 en Navarra, 151 en País Vasco y 91 en La Rioja. El informe no cuenta con los datos de Comundidad Valenciana porque «no ha cargado datos por problemas técnicos».