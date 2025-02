Sanidad matiza al delegado del Gobierno en Madrid sobre las manifestaciones del 8-M: «No ha lugar» 

Sanidad ha notificado 9.212 nuevos casos de Covid-19 , 3.809 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras indican que sigue la tendencia a la baja, ya que son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.829 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.170.644 desde el inicio de la pandemia , según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 218, frente a 235 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 102.832 positivos .

En el informe de este miércoles se han añadido 3 89 nuevos fallecimientos , en comparación con 337 el miércoles pasado. Hasta 68.468 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 873 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

Chile superó este martes los 3 millones de vacunados contra la covid-19 desde que inició la campaña de inmunización masiva el pasado 3 de febrero, alcanzando a inocular con una primera dosis al 70 % de la población objetivo mayor de 65 años y a más de un 16 % de la población total. Situado como el país que lidera el proceso de vacunación en Latinoamérica, por sobre gigantes como Argentina, Brasil y México, la campaña desplegada por las instituciones de salud chilenas se ha basado en la amplia red de atención primaria distribuida a lo largo de un territorio de más de 4.200 kilómetros. Según registros de Our World Data de la Universidad de Oxford, hasta este domingo Chile se posicionaba como el quinto país del mundo en administrar más vacunas cada 100 habitantes, solo por debajo de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

México reportó este martes 1.273 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 181.809 víctimas fatales, informó la Secretaría de Salud. Además, las autoridades revelaron que existen 2.247.852 casos estimados desde el principio de la pandemia, pese a que no precisaron el número de casos registrados. Con estas cifras, México es el tercer país del mundo con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Desde el comienzo de la pandemia en México han sido estudiados 5,28 millones de pacientes, informó la directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, Gabriela Nucamendi, en una conferencia de prensa. Además, dijo, existen 1.607.869 personas que se consideran recuperadas.

El Ministerio de Salud de China ha informado este miércoles de 21 nuevos casos de coronavirus, 12 de estos pacientes con síntomas y nueve asintomáticos, pero ninguno de transmisión local. Las autoridades sanitarias chinas han detectado también tres casos sospechosos importados en Shanghái, mientras dos pacientes asintomáticos procedentes del extranjero han sido recategorizados como positivos confirmados. Mientras 16 personas han sido dadas de alta en la última jornada y el total de pacientes recuperados asciende a 84.858, el país no suma fallecidos a causa de la enfermedad y mantiene el total de víctimas mortales en 4.636. Asimismo, son 89.864 los contagios acumulados desde que empezó la crisis sanitaria.

"Hasta junio, seguid haciendo exactamente lo que estáis haciendo", ha dicho, antes de pedir que "no sólo se lleve una mascarilla". "Llevad dos. Podría ser que sigamos esta recomendación durante un tiempo, dependiendo de lo que pase", ha señalado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles errores en la desescalada de las restricciones tras el primer estado de alarma, pues considera que se hizo "demasiado rápido", y ha hecho un llamamiento a la "prudencia" para evitar una cuarta ola de coronavirus y no caer en el "riesgo" de que la llegada de las vacunas "relaje" las medidas y la precaución "antes de tiempo".

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.565, que son 53 más que los registrados el martes: 12.912 en hospital o centro sociosanitario, 4.546 en residencia, 1.128 en domicilio y 1.979 que no son clasificables por falta de información.

Además, puede que esta flexibilización de medidas no se aplique en algunos municipios con mayor incidencia del coronavirus, y se llevará a cabo solo si se consolidan los datos del nivel de alerta 2 durante los próximos días.

El Sindicato de Enfermería, Satse, aseguró este miércoles que la vacunación frente a la Covid-19 en grandes espacios, como recintos feriales o polideportivos, debe hacerse solo de manera excepcional, ya que "esto no puede conllevar un desmantelamiento de los centros de salud y hospitales que deben seguir atendiendo a los pacientes con Covid-19 y a todas las personas con cualquier otro problema de salud".

Según el último informe del Ejecutivo vasco, 233 del total de contagios corresponden a Vizcaya, 103 a Guipúzcoa y 65 a Álava, y a ellos se unen otros cuatro detectados entre no residentes en la región.

"Estamos convencidos de que las medidas deben reforzarse y modificarse", ha resumido, recalcando que, si no se hace, "en las próximas dos semanas" el sistema de salud del país tendrá "grandes problemas".

Según señala la asociación de rectores en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, la Estrategia de vacunación en España del Ministerio de Sanidad no tiene en cuenta a este colectivo entre los grupos de población que recibirán de forma progresiva la vacuna en los primeros meses del año.

Portugal ha rebasado este miércoles el umbral de los 800.000 casos de Covid-19, a pesar de que en los últimos días aparentemente ha logrado contener los contagios y está ya en niveles de fallecimientos que no se registraban desde principios del mes de noviembre.