Coronavirus España directo: Sanidad notifica 139 muertos y 23.480 nuevos contagios desde el viernes

Las capitales de León y Palencia tendrán restringida su movilidad perimetral desde mañana y durante al menos 14 días por cumplir los criterios marcados por el Ministerio de Sanidad. Así lo ha anunciado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en rueda de prensa, en la que ha explicado que ya ha hablado con los alcaldes para comunicárselo.

En la última jornada se reportaron más de 304.000 casos en el mundo, así como 5.000 muertes. Las cifras de contagios y decesos se han moderado con respecto a la jornada anterior.

Las autoridades británicas informaron ayer de 22.961 casos confirmados durante las últimas 24 horas, una cifra que incluye casi 16.000 positivos que previamente no se habían incluido en las estadísticas. Además, el boletín incluye 33 decesos, con lo que el país suma en total 42.350 muertes y 502.978 casos confirmados. Este incremento se debe a motivos técnicos, ya que no se había informado previamente de 15.841 casos correspondientes a Inglaterra, han explicado las autoridades, al tiempo que han advertido que en los próximos días se podrían sumar otros casos adicionales registrados entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre.

China sumó ayer 50 días consecutivos sin registrar nuevos contagios de Covid-19 a nivel local, aunque detectó 20 casos en viajeros procedentes del extranjero, según el parte oficial publicado hoy por la Comisión Nacional de Sanidad. De estos casos «importados», diez fueron detectados en Shanghái (este); 3, en Sichuan (centro); 2, en Mongolia Interior (norte); otros 2, en Fujian (sureste); uno, en Shanxi (centro); otro, en Jiangsu (este), y el último en Cantón (sureste). En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 27 nuevos positivos en este último informe, todos ellos también procedentes de otros países, lo que eleva la cifra de personas contagiadas que no presentan síntomas y que se encuentran bajo observación médica a 369.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este lunes la vuelta a la normalidad de Auckland, la ciudad más poblada del país y que fue confinada en agosto al detectarse un rebrote de coronavirus, a partir de la medianoche del miércoles. La mandataria, sin embargo, señaló que el regreso al nivel más bajo de la alerta (nivel 1) no significa que el virus ha sido eliminado por completo. «No quiero que nadie se crea que el estar en el nivel 1 suponga la ausencia de Covid-19 en Nueva Zelanda», dijo Ardern en rueda de prensa en la ciudad Christchurch y al término de una reunión virtual con su Gabinete.

El Ministerio de Salud de Perú informó ayer de 828.169 casos acumulados y de 32.742 fallecidos a causa de la pandemia del coronavirus en el país andino, cuyo Gobierno ha advertido de que reforzará la labor policial para que no se celebren fiestas y reuniones familiares. En las últimas 24 horas se han contabilizado 653 nuevos contagios y 77 fallecidos, al mismo tiempo que ha cifrado en 706.223 el número de personas que han sido dadas de alta tras superar la enfermedad. Perú, sexto país con mayor incidencia de la pandemia, cuenta hasta la fecha con 7.074 pacientes hospitalizados, de los cuales hay 1.287 que necesitan respiración asistida.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está en cuarentena después de haber estado en contacto con una persona que dio positivo ayer a la Covid-19, informó este lunes a través de su cuenta en Twitter. "He sido informada de que participé en una reunión el pasado martes a la que asistió una persona que ayer dio positivo al Covid-19. Según las normas en vigor, me voy a aislar hasta mañana por la mañana", dijo Von der Leyen.

El artículo, que acaba de publicarse en 'Journal of Allergy and Clinical Immunology' explica que la interleuquina-6 es esencial en la activación de la cascada inflamatoria, y se ha relacionado con la llamada 'tormenta de citoquinas', complicación que sufren algunos pacientes con Covid-19 y que es uno de los principales motivos de empeoramiento.

El brote de coronavirus detectado el sábado en el hospital privado concertado Virgen del Alcázar se eleva a 61 personas afectadas. La portavoz del centro, Mar Mateo, ha informado de que el número de pacientes infectados asciende a 41, al sumar los tres primeros con PCR positivo que no se incorporaron a la primera estadística. Se mantiene estable el número de 15 trabajadores del hospital infectados, pero se han diagnosticado cinco casos nuevos entre acompañantes de pacientes.

Castilla y León frena por segundo día consecutivo los casos diarios, con 406 más que ayer domingo, tras anotar 1.120 el sábado y 476 el domingo, con seis decesos, menos de la mitad que hace 24 horas cuando registro 14 muertes por coronavirus confirmado en los hospitales públicos de la Comunidad. Los brotes son este lunes 350, once menos que ayer, con 3.027 casos positivos vinculados, 48 menos que el domingo, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

La Audiencia Nacional ha rechazado este lunes la medida cautelarísma que pidió un abogado, Curro Nicolau, de paralizar la orden del Ministerio de Sanidad que acordó medidas restrictivas para diez municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos la capital, para atajar los contagios por la covid. En un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que en este caso no concurren las razones de especial urgencia que exige la doctrina para adoptar una suspensión de la orden ministerial sin escuchar a la otra parte, la Abogacía del Estado, como establece la medida cautelarísma.

El Gobierno de la República Checa ha quitado a las Islas Baleares y Canarias de la zona roja, o de alto riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2, informó el Ministerio de Sanidad. A partir de este lunes, "al llegar de estos dos lugares ya no será necesario someterse a un test de coronavirus", señala en su web el Ministerio, que ha actualizado el mapa de riesgo epidemiológico a partir de los datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC) y de su propia "valoración epidemiológica de la situación".

La Comunitat Valenciana va a incorporar en los próximos días "200 o 300 rastreadores" más al millar de personas que ya realizan esos trabajos de seguimiento de la trazabilidad de los casos de coronavirus, entre los que habrá médicos interno residentes (MIR) que en estos momentos no tengan plaza. Así lo ha anunciado este lunes el president de la Generalitat, Ximo Puig, en Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, donde también ha adelantado que este miércoles se reunirá el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para estudiar si se puede "ir más allá" en algunas de las limitaciones a las reuniones sociales y familiares.

El investigador del CSIC Luis Enjuanes, que trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, ha asegurado en una entrevista con Efe que los primeros prototipos de vacunas llegarán antes de final de año, pero aún sin la aprobación de las agencias reguladoras de los medicamentos. Para que eso suceda, ha dicho, habrá que esperar al primer o segundo trimestre de 2021, aunque el científico, que ha participado en un curso de la UNED de Tudela sobre el Covid-19, no descarta que las agencias reguladoras de los medicamentos autoricen este mismo año la administración de algunas dosis en personas que están más expuestas a contraer el virus, como los sanitarios.

Un fallo técnico que implicó que unos 16.000 casos de coronavirus en el Reino Unido no fueran notificados a tiempo ha retrasado los esfuerzos del Gobierno británico para rastrear los contactos de esas personas que dieron positivo, informan este lunes los medios nacionales. El organismo público sanitario Public Health England (PHE) señaló que, en concreto, 15.841 casos de Covid-19 entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre se quedaron fuera de las cifras oficiales actualizadas que el ministerio de Sanidad comunica a diario. Esos datos fueron luego añadidos a las cifras correspondientes al pasado sábado, de 12.872 nuevos positivos, y a los 22.061 del domingo. PHE, que asegura que el problema informático ya ha sido resuelto , apuntó que todos los positivos han sido informados de la situación, si bien no ha ocurrido así con otros individuos que estuvieron en contacto con los infectados. Lo ideal, según los expertos, es que los contactos de aquellos afectados con el virus sean rastreados dentro de un plazo de 48 horas a fin de evitar que la enfermedad se propague. Ese fallo también provocó que el total de casos diarios notificados en el gráfico que el Gobierno británico divulgó durante la pasada semana fueran más bajos que la cifra real de positivos . La cadena pública BBC considera que las cifras de positivos diarios comunicados a finales de la pasada semana fueron "realmente más cercanas a los 11.000" que a los 7.000 casos difundidos.

Un equipo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang (Corea del Sur) ha desarrollado conjuntamente una tecnología que permite a cualquier persona diagnosticar fácil y rápidamente el Covid-19 basándose en la secuencia de ARN del virus. Esta tecnología puede diagnosticar infecciones en solo 30 minutos , evitando el contacto con pacientes infectados tanto como sea posible. El mayor beneficio es que se puede desarrollar un kit de diagnóstico en una semana, incluso si aparece una nueva enfermedad infecciosa distinta a Covid-19. La prueba molecular de PCR que se utiliza actualmente para el diagnóstico de Covid-19 tiene una precisión muy alta, pero conlleva un complejo proceso de preparación para extraer o refinar el virus. No es adecuada para su uso en pequeñas aldeas agrícolas o pesqueras, o en clínicas de detección en aeropuertos o autocares, ya que requiere un equipo costoso así como expertos cualificados. El ARN es un ácido nucleico que media en la información genética o participa en el control de la expresión de los genes. Los investigadores diseñaron el equipo de prueba para producir la reacción de unión del ácido nucleico para mostrar la fluorescencia sólo cuando el ARN Covid-19 está presente. Por lo tanto, el virus puede ser detectado inmediatamente sin ningún proceso de preparación con alta sensibilidad en un corto tiempo. Y es tan preciso como el actual método de diagnóstico de PCR .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente el 10% de la población mundial puede haber sido infectada por la Covid-19, un porcentaje mucho mayor de los 35 millones que habrían sido reportados has el momento. "Estimamos que aproximadamente el 10% de la población mundial puede haber sido infectada por este virus ", ha señalado este el lunes el jefe de operaciones de emergencia de la OMS, Mike Ryan, a la junta ejecutiva de la agencia de la ONU en Ginebra, donde se esta celebrando una reunión especial sobre las actividades de la OMS desde enero de 2020 en respuesta a la pandemia. Ryan, quien ha aclarado que la infección se observa de diferente manera dependiendo si se está dando en una zona rural o urbana, ha señalado que "la pandemia seguirá evolucionando", pero ahora "también sabemos que tenemos las herramientas que funcionan para suprimir la transmisión y salvar vidas". A su juicio, el futuro depende de las acciones colectivas y de cómo se usen las herramientas . "La OMS estableció tres objetivos muy simples al comienzo de esta pandemia para reducir la transmisión del virus para proteger a los vulnerables y salvar vidas", ha recordado.

El número de funcionarios de la Casa Blanca contagiados de coronavirus tras un multitudinario evento en que no se siguieron las medidas de seguridad sigue aumentando con el positivo, anunciado este lunes, de la portavoz de la presidencia, Kayleigh McEnany, que es ya la duodécima persona diagnosticada en este brote.

"Qué medidas se estás estudiando si la situación de Madrid no mejora", preguntan a Illa, que dice que ya hay medidas contundentes y prefiere no vaticinar nada. Simón por su parte recuerda que hay aún CC.AA. que presentan retrasos. "Los test rápidos de antígenos se han empezado a aplicar en Madrid hace diez días, por lo que los resultados que presentan no están actualizados", algo que esperan aclarar en la reunión de mañana.

"Respecto a las semanas que hacen falta para llegar a las incidencias perfectas hace falta un trabajo contante", dice Illa, y Simón añade que "no es fácil ser preciso". también dice que "el objetivo sería controlar completamente la transmisión, hacerla bajar de forma rápida" para mejorar la situación hospitalaria. "No va a ser una cuestión fácil de dos o tres semanas, pero hay CC.AA. que lo está consiguiendo en un plazo relativamente rápido", añade.

Illa: "No voy a entrar en ningún tipo de polémica con la Comunidad de Madrid [...] Si se considera que hay que ir más allá de las medidas que tomamos y restringir más la movilidad es algo que corresponde a la comunidad".

"He mencionado que la clave es la gestión en esta etapa y que mañana en la reunión con Madrid hablaremos de ello, veremos si hace falta reforzar personal, si hace falta un esfuerzo adicional", insiste Illa. "Siempre se ha hablado que el número de rastreadores tiene que estar adaptado a la situación epidemiológica, es un número dinámico", subraya Simón por su parte. "Depende mucho de cómo esté organizada coda comunidad", dice.

"Hay zonas de la Comunidad de Madrid que van mejorando, pero no me atrevería a pronunciar si la ciudad va a mejor o a peor, aunque espero con todo mi corazón que vaya a mejor", afirma Simón, quien dice que mañana, entre los temas a tratar en la reunión están los "retrasos y el uso de antígenos".