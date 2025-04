Coronavirus España directo: Cataluña contabiliza 2.426 nuevos contagios y 16 defunciones el último día

Los casos globales de Covid-19 se han elevado a 34,5 millones , mientras que las víctimas mortales han llegado a 1,025 millones, según las estadísticas difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la última jornada se reportaron más de 320.000 casos en el mundo, la cifra diaria más alta desde que empezó la pandemia, así como 8.679 muertes, lo que también representa uno de los balances diarios de muertos más altos.

China alcanzó ayer su 49 día consecutivo sin registrar nuevos contagios a nivel local, aunque detectó 16 casos procedentes del exterior del país, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Las infecciones importadas se contabilizaron en Cantón (6, sur), Sichuan (3, suroeste), Yunnan (2, sur), Shaanxi (2, norte), Tianjin (1, noreste), Shanghái (1, este) y Guangxi (1, sur). El sábado fueron dados de alta 10 pacientes y 272 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar en observación médica. No se produjo ninguna muerte y se detectaron además tres casos sospechosos, todos también llegados del exterior. El total de casos activos en China se sitúa en 195, todos importados y uno de ellos grave, de entre los 2.901 casos procedentes del extranjero contabilizados desde el comienzo de la pandemia, entre los que no se ha registrado ninguna muerte.

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a la Dirección General de Trabajo se multiplicó por 21 entre enero y julio en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 958.122 afectados, de los que 24.506 corresponden sólo al mes de julio, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs). Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional y no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, por lo que no se refleja el número de trabajadores del total nacional.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha dicho hay 1.740 aulas y 30.000 alumnos en cuarentena, de las 60.000 aulas y 1.250.000 alumnos que hay en la Comunidad de Madrid, menos del 3 % del total, además de 3 escuelas infantiles cerradas a causa de los contagios En una entrevista en Esradio, Pérez ha indicado que desde que se hicieron las 2.000 PCR a docentes al inicio del curso, de las que 14 salieron positivas, el número de docentes contagiados se ha multiplicado por cuatro, lo que ha considerado un número no muy elevado. Con estos datos "la situación en la educación está bastante controlada", ha zanjado.

Cataluña ha contabilizado en las últimas 24 horas 2.426 nuevos casos confirmados de coronavirus, con lo que acumula 171.474 positivos en total, y otras 16 defunciones, mientras que el riesgo de rebrote se ha situado 14 puntos por encima del día anterior. Según los datos de la evolución epidemiológica publicados por el Departamento de Salud de la Generalitat, también ha aumentado en el último día el número de pacientes hospitalizados por COVID-19, 784 frente a los 755 de ayer, y los ingresados en la UCI, que a día de hoy son 162 personas, 8 más que ayer. Asimismo, en las últimas horas se han notificado 16 defunciones -el día anterior no se había registrado ninguna-, con lo que la cifra total de muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia en Cataluña se eleva a 13.401.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, considera "un absurdo" las nuevas restricciones en la Comunidad, porque permiten un aumento de la movilidad en determinadas zonas, y ha criticado que se tomen decisiones "no por motivos clínicos, sino de otro tipo". En una entrevista con Rac1, Martinez-Sellés ha opinado que la situación de la pandemia en Madrid "es preocupante, pero no está descontrolada", y que se está reduciendo el número de pacientes hospitalizados, entre otros motivos porque se empiezan a ver "los efectos del confinamiento selectivo por áreas". En ese sentido, ha criticado la medida de confinamiento perimetral de Madrid, porque aunque la movilidad es más restrictiva en el total de la capital, aumenta en determinadas zonas de la ciudad: "Es un absurdo", ha opinado.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha tuiteado esto: "Las restricciones a la movilidad de hoy salvan vidas mañana. Vienen semanas difíciles. Hasta que tengamos una vacuna, te pido confianza y también respeto a las normas. Usa mascarilla. Quédate en casa si has dado positivo o eres contacto estrecho Ya queda menos. Vamos Madrid".

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha reconocido este domingo que sus ciudadanos tienen derecho a exhibir su enfado por su gestión de la pandemia, especialmente en áreas sujetas a estrictas reglas de bloqueo, pero ha advertido de que el país enfrenta algunos meses difíciles por delante. "Este podría ser un invierno muy duro para todos nosotros", ha declarado en el programa Andrew Marr de la BBC. "Va a estar lleno de baches hasta Navidad, incluso puede haber baches más allá", ha añadido. Johnson ha admitido además que el programa de estímulos del Gobierno, diseñado para fomentar el consumo en bares y restaurantes, pudo haber contribuido a propagar el virus, y ha asumido también que su sistema de prueba y rastreo necesitaba mejorar. "Por supuesto que estoy frustrado con eso", dijo sobre el régimen de pruebas del gobierno. "No es perfecto, pero ha marcado una gran diferencia en nuestra capacidad para ver dónde se está propagando el virus", ha añadido. Johnson también ha asegurado este domingo que la enfermedad por coronavirus que atravesó a principios de este año no le ha dejado secuelas y ha aconsejado a su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, que siga las recomendaciones de los médicos mientras permanece ingresado en el hospital Walter Reed, donde lleva desde el viernes precisamente por la Covid-19.

Andalucía ha registrado este domingo los 1.138 casos confirmados de coronavirus por PCR en 24 horas, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza cuatro muertes por Covid-19 en 24 horas, 19 menos que las registradas este sábado. Además, en esta jornada se ha detectado un nuevo brote de Covid-19 en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Cruz Roja de Almería con 31 personas afectadas. En cuanto a los decesos, en Córdoba y en Almería se han registrado dos fallecimientos. El resto de provincias no han sumado muertes con respecto a la jornada previa.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha criticado que resulta "muy difícil" la coordinación y la ayuda a la Comunidad de Madrid. "No entendemos cómo frente a esta pandemia utilizan el juego de la política, particularmente en lugares donde la pandemia se ceba como es Madrid, quienes en la misma frase colocan 'ven y vete'", ha señalado Calvo. Así lo ha manifestado este domingo la socialista tras depositar unas flores junto al busto de Clara Campoamor en Madrid, donde ha destacado que la mejor política "es la del compromiso, la de la razón y la del cumplimiento". Para el Gobierno, según ha apuntado Calvo, los objetivos "son la realidad, defender la política, defender las instituciones y defender la democracia".

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha asegurado que "a día de hoy" ninguna de las tres ciudades gallegas con más de 100.000 habitantes cumple los parámetros que marca el Ministerio de Sanidad para decretar un confinamiento perimetral. Así, aunque ha reconocido que la que "podría estar más cerca es Ourense", todavía se encuentra "lejos" en la incidencia acumulada, el dato más alto que tiene. En una entrevista concedida a la Radio Galega -la primera desde que tomó posesión-, recogida por Europa Press, García Comesaña ha apelado a la "prudencia" y a no ser "especialmente optimistas" a pesar de que la situación epidemiológica de Galicia es "buena" en comparación al conjunto de las autonomías.

Representantes de Médicos del mundo, la ONG senegalesa Hahatai, Trabajadoras no Domesticadas de Bilbao y otros colectivos y asociaciones de personas migrantes denunciaron el aumento de los abusos y de las actitudes xenófobas contra estos colectivos a consecuencia de la crisis de la Covid-19. Así lo expusieron durante unas jornadas sobre Covid-19, racismo y migración organizadas por Médicos del Mundo dentro de su ciclo de debates 'La Invención de la Frontera', donde todos coincidieron en que "el racismo es algo que ya estaba ahí", pero creen que "la precariedad y el miedo lo han exacerbado". Esta es la opinión de Mamadou Dia, fundador de la organización senegalesa Hahatay-Sonrisas de Gandiol.

La Consejería de Salud ha notificado 95 nuevos contagios por coronavirus, 47 menos que ayer, y ocho ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI, en una jornada en la que, por segundo día consecutivo, no se ha registrado ningún fallecido. Todas las personas diagnosticadas ayer presentan síntomas leves o son asintomáticas y están en aislamiento en sus domicilios, a excepción de dos que precisaron de ingreso hospitalario.

El número de casos de covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos siete días en Canarias se ha situado ayer sábado por debajo de la barrera de 50, según ha anunciado el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. En su cuenta oficial de Twitter, el presidente ha destacado que "después de semanas que exigieron aprobar restricciones y duras medidas, Canarias tiene una incidencia acumulada en siete días de 49,55". Ángel Víctor Torres ha puesto de relieve el "gran trabajo" de los profesionales y de la responsabilidad social; en cualquier caso, insiste en "no bajar la guardia".

La Sala Apolo de Barcelona organizará un concierto con más de 1.000 asistentes, de pie y sin distancias, a los que se harán test rápidos de COVID, en el marco de una prueba piloto liderada por el Hospital Can Ruti de Badalona que cuenta con el apoyo del festival Primavera Sound. Así lo ha explicado en entrevista a RAC1 Boris Rebollo, médico internista del Hospital de Can Ruti que lidera la prueba piloto, junto a los médicos Bonaventura Clotet y Oriol Mitjà. La prueba consistirá en un concierto con más de un millar de personas que el mismo día deberán someterse a un test rápido de antígenos para detectar si tienen coronavirus y que, los días posteriores, serán objeto de un seguimiento para determinar si se ha habido contagios y contrastar la eficacia de las pruebas.

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, realizará una nueva rueda de prensa el domingo a las 11:30 a.m. (3.30 p.m. GMT) sobre el estado de salud de Donald Trump, hospitalizado desde la noche del viernes tras haber dado positivo por Covid-19. El mandatario estadounidense pasó su segunda noche en el Hospital Militar Walter Reed de Bethesda, cerca de Washington, y su estado fue mejorando, según él mismo y el último informe de su médico, quien se mantuvo cauteloso durante los siguientes días.

La Sala Apolo de Barcelona organizará este octubre un concierto piloto con unas 1.000 personas que tendrán que pasar un test rápido de coronavirus antes de entrar, a cargo de profesionales del Hospital de Can Ruti.

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha detectado 317 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad autónoma, procedentes de los resultados de 3.107 pruebas PCR, que han sido notificados este sábado, 3 de octubre, según el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico. Por provincias, se han notificado 232 casos en Zaragoza, 63 en Huesca y 20 en Teruel. En 2 casos no figura provincia de referencia. Del total, el 49 por ciento es asintomático.

La confrontación política no cesa y los reproches cruzados sobre la gestión de la pandemia continúan mientras la comunidad científica vuelve a clamar: "frenen ya tanta discusión y corran a la acción". "En salud, ustedes mandan, pero no saben"; es el mensaje que hoy han lanzado 55 sociedades científicas y médicas que representan a unos 177.000 profesionales sanitarios, que han puesto en marcha una iniciativa para recabar firmas a través de la plataforma de participación ciudadana Change.org.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, ha anunciado que se cerrarán negocios no esenciales, así como escuelas en nueve vecindarios de la ciudad en los que se está expandiendo coronavirus, a partir de este miércoles, informa Reuters. De Blasio dijo que afectaría nueve distritos donde las tasas de positividad al coronavirus se han disparado, como resultado de la falta de asistencia social y el uso de máscaras faciales.