Coronavirus España directo: Sanidad notifica 7.955 contagios y 325 fallecidos en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas notificaron ayer al Ministerio de Sanidad 9.773 nuevos casos de Covid-19 , 2.305 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone una cifra ligeramente superior con respecto a los 9.331 del mismo día de la semana anterior.

La cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.712.101 desde el inicio de la pandemia , según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 193, frente a 215 este lunes y 251 el miércoles pasado, con un total de 90.884 positivos en las pasadas dos semanas.

19:30 Finaliza la rueda de prensa de Fernando Simón.

19:29 Sobre la petición de la Comunidad de realizar pruebas en farmacias Simón: "Las farmacias que hagan eso tienen que tener claro que es muy probable que vayan personas sintomáticas a hacerse la prueba a la farmacia, lo que implica que tienen que tener un circuito separado. Quienes le hagan la prueba tienen que proveerse de los equipos de protección personal y si no los han utilizado correctamente y detectan a un positivo, van a tener que hacer cuarentena. Luego, una persona que sale positivo en la farmacia tiene que notificarse, aislarse y las autoridades deben estar bien coordinadas para poder hacerse cargo de estas personas. Y los negativos podrían no ser verdaderos".

19:24 Actualización del número de sanitarios contagiados: 1.127 en la última semana Simón: "1.127 sanitarios positivos en los últimos 7 días, la mayoría son infectados no enfermos. Con fecha de inicio de síntomas 476, es decir, un 40% del total de infectados han desarrollado síntomas en este periodo. Es lo mismo que obtenemos en los últimos 14 días, donde el 45% de los casos y el resto no sintomáticos. La mayor parte de ellos no se infectan en el ámbito laboral, solo un 20% del total de los casos que tenemos ahora identificados como infectados en el ámbito sociosanitario. Es cierto que tenemos aproximadamente otro 20% de los casos en los que no figura el ámbito de infección, por lo que podrían haberse infectado en su centro, pero esto no podemos asegurarlo. Son cifras algo menores que en la semana previa".

19:18 Sobre la carta en "The Lancet": "No tenía intención de defender a nadie" "Es una respuesta al Editorial de The Lancet. Era responder a algunos puntos que se establecían en ese editorial, entendiendo cómo se manejan las medidas de control, la información y cómo se gestiona la pandemia de verdad, desde dentro y no que se haga una visión externa. Además es que nos llamó la atención que una revista científica hiciera un editorial específicamente sobre un país. Nos llamó la atención y creíamos que era bueno el mostrar la visión desde el lado de los que están metidos todos los días en el trabajo duro para controlar esta pandemia. Simplemente damos nuestros puntos de vista y era el momento adecuado porque eran los tiempos de respuesta que dan las revistas. No tenía ninguna intención de defender a nadie, era simplemente una respuesta a ese editorial".

19:15 Sobre la vacuna Pfizer en alérgicos: "Dependeremos de la información de la EMA" "Una vez que se tenga la información disponible se valorará si hay que excluir a algún grupo. En general, el principio que se tiene que valorar es el riesgo-beneficio. Si el beneficio es superior al riesgo, la tendencia será a vacunar siempre. Pero es la EMA la que tiene que dar los criterios exactos de grupos poblacionales".

19:13 Sobre la polémica con la distribución de vacunas para Madrid; "No ha habido ninguna rebaja" Simón: "La estrategia de vacunación está en proceso de determinarse. Hay detalles que no se pueden cerrar hasta tener los detalles exactos de todas las vacunas que se van a recibir. Las acordadas en los acuerdos de la UE son muy genéricos y puede haber pequeñas variaciones al final. En todo caso, el primer paso que hay que hacer es establecer los grupos prioritarios. El ministerio no ha rebajado ninguna cifra de ninguna vacuna de ninguna comunidad. Las distribuirá de acuerdo a los criterios de los grupos prioritarios en cada comunicdad autónoma. La distribución será poblacional. Se dará la parte proporcional que corresponda respecto a la población de cada grupo de riesgo".

19:11 Sobre los test antigénicos en aeropuertos: "Tenemos que tener cuidado con extender su uso de forma masiva" Simón: "Se proponen en unos escenarios muy concretos en la UE, no se plantean en ningún caso como pruebas para cribados en poblaciones con bajas probabilidades de infección. Si los viajeros están libres de síntomas tienen pocas probabilidades de infección. Eso no quiere decir que por razones muy específicas no se puedan llegar a utilizar. Las hay de muchos tipos y su uso puede ser inútil, útil (cuando haya probabilidad de haber sido infectados). Actualmente las pruebas disponibles no son todo lo buenas que nos gustaría, pero solo son útiles en el grupo de población adecuado. Requieren, hasta ahora, recoger una muestra que si no se hace bien va a dar muchos falsos negativos, y tenemos que tener cuidado con extender el uso de pruebas de antígenos de forma masiva. Ahora mismo su uso en viajeros tiene que hacerse con mucho cuidado".

19:03 La saturación de los hospitales puede explicar las diferencias en las cifras, según Simón "En ese periodo teníamos hospitales saturados que obviamente muchas personas frágiles tenían miedo de acudir. La explicación de por qué no todos los fallecidos tienen el diagnóstico puede ser esa".

19:01 "El exceso de letalidad se produjo sobre todo en residencias" Simón: "Es verdad que cuando hablamos de fallecidos, hablar de 3.000 más o menos son datos llamativos, pero cuando hablamos de 32.600 eso no iba a modificar la forma en que se han tomado las decisiones. También especifica un detalle que no conocíamos: el grueso de ese exceso de letalidad se produjo en residencias. También da la información de los casos sospechosos de covid pero que no tienen el virus identificado al hacer el certificado de defunción. Con estos yo sería mucho más precavido".

18:57 Simón, sobre los datos del INE: "No modifica la magnitud del riesgo" "A finales de abril ya se comentó que los datos del INE son los que nos darían la versión más realista de la letalidad y la mortalidad respecto al total de la población. Alguna gente los puede confundir pero no son exactamente lo mismo. Las redes de vigilancia tienen un objetivo de respuesta lo más rápida posible: información que sin ser perfecta s´ique nos garantice una calidad de toma de decisiones suficiente. Por ella se han notificado esos casos de fallecidos confirmados, 28.985 casos. Estos son casos que estaban infectados con coronavirus y que fueron notificados a la red de vigilancia epidemiológica. Casos que figuran con un certificado de defunción recibido en el INE entre 6 y 9 meses más tarde; eso no nos sirve para tomar decisiones. La diferencia entre los que tienen esa misma definición, la de la prueba positiva y la opinión clínica, esos datos son 32.552. Es decir, es una cifra que son 3.000 fallecidos que no es pequeña pero no modifica la magnitud del riesgo, y la toma de decisiones no se hubiera variado si se hubieran calculado todos. A la hora de calcular la letalidad, lo que no podemos es utilizar fuentes diferentes de operación. Tenemos que tener cuidado de no sobrecargar la letalidad con los fallecidos que no se han notificado como casos, porque ahí el denominador no contendría el nominador".

18:49 Dato actualizado del Covid-19 Sanidad notifica 7.955 contagios y 325 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, se sitúa en los 188,72 casos.

18:49 La vacuna podrá contener una hipotética tercera ola Simón": Si bien empezamos la segunda ola antes que otros países europeos, también la estamos empezando a controlar antes, pero si llegamos a niveles muy bajos será muy difíciles mantenerlos durante mucho tiempo, sobre todo con las fechas navideñas. Tenemos que mantener muy alta la guardia para tratar de evitar esa poco deseable tercera ola. La probabilidad de iniciar esa tercera ola, aunque luego se pueda controlar con la vacuna, estamos en riesgo de poder observarlo en nuestro país".

18:47 Valora el resto de países europeos; "Su tendencia es similar pero el riesgo es muy superior" Simón: "A nivel europeo, la mayor parte de los países europeos tienen una tendencia descendente pero lo cierto es que ahora mismo España es el país que probablemente tiene una menor tasa de incidencia en 14 días dentro del resto de los países europeos. Tenemos países como Rusia o Francia por encima de los 200 casos, o Italia con 479".

18:46 Simón, sobre la presión hospitalaria: "No podemos estar tranquilos" El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Todavía no estamos en una situación como para estar tranquilos, aunque esto va desahogando las UCIs de alguna manera, aunque un 22% de ocupación es una barbaridad.

18:44 Comienza la rueda de prensa de Fernando Simón "La evolución en España sigue la misma tendencia. Estamos en fase de descenso después de haber estado en incidencias elevadísimas. Son situaciones de un riesgo alto pero la tendencia va descendiendo. Esto no nos tiene que engañar: no estamos en una buena situación". La incidencia a fecha de hoy a 14 días es de 188 casos por 100.00 habitantes, ha destacado Simón.

18:43 Francia impone de nuevo el toque de queda a las 20.00, incluso en Nochevieja El Gobierno francés ha anunciado hoy que da marcha atrás en su plan de desescalada y no permitirá la apertura de cines ni museos tal y como estaba previsto

18:31 Madrid suma 801 positivos y 14 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas La Comunidad de Madrid sumó este jueves 801 positivos por coronavirus registrados en las últimas horas, cifra que representa 671 más que los registrados ayer. Además, contabilizó otros 14 fallecidos en su red hospitalaria a causa de la infección, seis menos que en el último balance.

El nuevo informe del Ejecutivo madrileño añade 1.802 casos nuevos en total y con ellos su acumulado se eleva a 368.069.

Por lo que respecta a los fallecidos en hospitales por la Covid-19, su número asciende a 12.541, y a 19.115 si se tienen en cuenta los datos de sanidad mortuoria en centros sociosanitarios, en domicilios y en otros lugares por especificar.

18:30 Reino Unido retira a Canarias de su lista de "corredores seguros" ante el aumento de casos de Covid El Gobierno británico ha decidido retirar a las Islas Canarias de la lista de lugares con los que tiene "corredores seguros" en medio de la pandemia de Covid-19, de manera que quienes regresen a Reino Unido desde el archipiélago a partir de las 4 de la mañana del sábado 12 de diciembre tendrán que guardar cuarentena.

Así lo ha anunciado en Twitter el secretario de Transportes británico, Grant Shapps, en un mensaje en el que justifica la decisión por el "aumento de casos y tests positivos semanales". Reino Unido había incluido a Canarias en esta lista de lugares seguros el pasado 22 de octubre.

18:26 Los muertos por coronavirus en Italia repuntan hasta los 887 en el último día Italia registró 887 muertos por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, fuerte repunte en comparación con los datos de los últimos días, y se confirmaron casi 17.000 nuevos contagios, según el boletín de hoy del Ministerio de Sanidad.

La cifra de 887 fallecidos es una de las peores de lo que va de pandemia en el país, solo superada por los 993 del pasado 3 de diciembre y en varios momentos del mes de marzo, y eleva el balance a las 62.626 víctimas mortales.

Por otro lado, se han confirmado 16.999 nuevos contagios, el mayor aumento de los últimos cinco días. En total en el país se han contagiado ya 1.787.147 personas desde el comienzo de la crisis, a mediados del mes de febrero.

18:18 El Gobierno Vasco elabora un modelo de declaración responsable para justificar las visitas a familiares en Navidades

El Gobierno Vasco ha elaborado un modelo de declaración responsable para justificar los desplazamientos por visitas a familiares o allegados en Navidades, en el que se incluyen los datos de la persona que se desplaza, así como los del allegado o familiar al que se visita, especificando los domicilios de ambos y su parentesco.

Esta declaración deberá precisar los requisitos que se pretenden acreditar en relación con el origen, destino y causa del desplazamiento, así como los datos de contacto de la persona familiar o allegada que se visita. La inexactitud o falsedad de cualquier dato o información que se incorpore en la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar el desplazamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.

18:15 Logran salvar al bebé de una embarazada que falleció por Covid-19 en Granada Médicos del Hospital Clínico San Cecilio de Granada han logrado salvar a la bebé de una joven embarazada que falleció este pasado fin de semana a causa del Covid-19, según han detallado a Europa Press fuentes hospitalarias.

La pequeña, que ha nacido prematura, permanece ingresada en este centro, según precisan las mismas fuentes después de que el fallecimiento de su madre, de unos 30 años, a causa del virus trascendiera hace unos días.

18:11 Un estudio rechaza que la restricción de viajes internacionales sea eficaz cuando hay transmisión alta El primer estudio para evaluar el impacto mundial de las restricciones de viajes internacionales en la pandemia sugiere que son eficaces en países con un número bajo de casos de COVID-19, o que tienen fuertes vínculos de viaje con países que experimentan altas tasas de infección. Asimismo, la investigación, publicada en la revista 'The Lancet Public Health', indica que "es poco probable que las medidas sean eficaces cuando el virus ya se está propagando rápidamente dentro de un país".

El nuevo estudio también sugiere que las restricciones a los viajes pueden ser eficaces en países cercanos a un punto de inflexión de crecimiento exponencial (con un número de reproducción, o número R, entre 0,95 y 1,05), pero no en aquellos en los que ya se está propagando rápidamente entre la población.

18:05 Moderna comienza a probar su vacuna experimental en adolescentes La farmacéutica Moderna ha comenzado a ensayar en adolescentes de entre 12 y 18 años su vacuna experimental contra la covid-19, que ya ha demostrado una eficacia general del 94 % en la última fase de pruebas con adultos.

En un comunicado difundido hoy, Moderna asegura que el objetivo de las pruebas es recabar datos e información con miras a la primavera de 2021, para que pudiera estar lista antes del comienzo del próximo curso escolar.

17:55 La hostelería vasca podrá entregar pedidos con cita previa en el propio establecimiento hasta las 21.00 horas Los establecimientos de hostelería y restauración vascos que estén habilitados para su reapertura a partir de este próximo sábado deberán cerrar como máximo a las 20.00 horas, incluido el desalojo de los clientes, y no podrán abrir al público antes de las 06.00 horas. No obstante, la entrega de pedidos con cita previa en el propio establecimiento podrá realizarse hasta las 21.00 horas, debiendo estar, en cualquier caso, cerrado para cualquier otro servicio al público, mientras el reparto a domicilio se podrá realizar hasta las 22.00 horas.

En los municipios de más de 5.000 habitantes, la reapertura requerirá la presencia de una Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por Covid-19 en los últimos 14 días que sea inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados los establecimientos si dicha Tasa es igual o superior a la citada.

17:46 Extremadura suma cinco fallecidos por covid con una subida de contagios (137) Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas cinco fallecidos más por covid-19, en una jornada en la que aumentan los nuevos casos positivos, con 137 -51 más que la jornada anterior-, y doce hospitalizados menos hasta alcanzar 164 personas ingresadas, de ellas 27 en UCI (cuatro menos). Los fallecidos -que elevan a 1.005 las muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia- son una mujer de 68 años de Plasencia, un hombre de 69 años de Miajadas, un hombre de 76 años de Villagonzalo, una mujer de 90 años de Bohonal de Ibor y un hombre de 93 años de Portaje. Además, se declaran dos brotes nuevos: en Zahínos, con cinco casos positivos y 18 contactos, y en Santa Amalia, con cuatro positivos y 14 contactos.



17:37 Chile incrementa significativamente su cifra de fallecidos diarios por COVID-19 con 84

Chile ha sufrido un fuerte repunte en su número de muertes diarias por COVID-19, registrando 84 en las últimas 24 horas, frente a las diez constatadas durante la jornada anterior.

Además, los nuevos contagios de la enfermedad también han aumentado en el país latinoamericano, que ha confirmado 1.662 este jueves, mientras que un día antes sumó cerca de 1.250.

Hasta el momento, según los datos facilitados por el Ministerio de Salud chileno, se han contabilizado 566.440 personas contagiadas y 15.774 decesos por la COVID-19.

17:27 Los contagios en Canarias se mantienen por encima de los 200 y hay nueva muerte Los contagios de covid-19 en las últimas 24 horas en Canarias se han situado por encima de los dos centenares por segundo día consecutivo, hasta situarse en 209, mientras que se ha registrado un nuevo fallecimiento, según los datos de la Consejería de Sanidad.

Las personas hospitalizadas suben en diez, hasta 305, de las cuales hay 43 en cuidados intensivos (uno menos) y 262 internados en planta (once más), mientras que los casos activos se sitúan en 4.707, un descenso de 21 con respecto a la víspera tras las 229 altas médicas registradas.

17:15 Los hospitales de EE.UU., ante una posible lotería de vacunas entre su personal Los hospitales de Estados Unidos ultiman los planes para decidir qué trabajadores recibirán primero la vacuna de la covid-19, que podría ser autorizada este jueves, aunque se espera que los suministros iniciales no sean suficientes para tratar a todo el personal de "alta prioridad".

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés) estiman que hay unos 21 millones de sanitarios en el país y unos 100 millones de adultos con antecedentes médicos de alto riesgo.

El Gobierno estadounidense planea entregar por todo el territorio 3 millones de las primeras dosis 48 horas después de la aprobación de emergencia, que podrían aumentar en los siguientes días hasta los 20 millones, un dato todavía por debajo de la demanda prioritaria.

17:05 Cantabria abrirá este sábado los municipios pero mantendrá el cierre de la comunidad y el toque de queda

Cantabria levantará la restricción de movilidad entre los municipios este sábado, 12 de diciembre, aunque prorrogará el cierre perimetral de la comunidad autónoma y el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas.

Estas medidas, que se recogerán en un decreto que publicará el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, estarán en vigor desde la noche del viernes al sábado y hasta que se apliquen las nuevas que se acuerden en el Consejo Interterritorial de Salud a nivel nacional de cara a la Navidad.

16:25 Illa no responde a la exigencia del PP para que haga público el comité de expertos, como pidió Transparencia

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha respondido este jueves a la exigencia que le ha planteado el PP para que dé a conocer los nombres de los integrantes del comité de expertos que asesoró al Gobierno en la gestión de la pandemia, tal y como le ha solicitado también el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

La diputada 'popular' Ana Pastor ha aprovechado su primera intervención en la Comisión de Sanidad que se ha celebrado en el Congreso este jueves para pedir al ministro que cumpla con esa resolución del CTBG. "Hoy no debería salir de esta comisión sin respondernos cuáles son los miembros de este comité", ha defendido.

No obstante, Illa no ha hecho ninguna referencia a este asunto durante su respuesta a la diputada 'popular. Después, en su turno de réplica, Pastor ya no ha vuelto a retomar este asunto, ni tampoco el ministro en su intervención final.

16:20 Un estudio de la UPM cifra en más de 66.000 los fallecidos por Covid-19 en España Los profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Rafael Cascón, Paula Villanueva, Francisco Santos y Miguel Berzal han elaborado un estudio del exceso de mortalidad motivado por la Covid-19 y cifran en más de 66.000 los fallecidos por la pandemia.

Según la investigación, los decesos provocados directamente por la infección en el país desde el inicio de la pandemia hasta el 26 de noviembre pueden estimarse en 66.795 fallecidos, que supondría 20.150 fallecidos más que los contabilizados como fallecidos por Covid hasta el 9 de mayo.

16:18 Illa, sobre los datos publicados hoy por el INE: «El desvío entre INE y Sanidad es muy pequeño» El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha considerado este jueves como "muy menor" el "desvío" entre los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los fallecidos "identificados" por covid en la primera ola, que ascienden a 32.652, y los 27.127 contabilizados por su departamento. De esta manera se ha expresado el ministro, que ha defendido esta estadística como un ejercicio de "transparencia" del Gobierno, que es de quien depende el INE, durante su comparecencia en la Comisión de "Conozco los datos del INE. Si usted mezcla casos diagnosticados con casos sospechosos, le sale un numero; si hace la comparativa con casos diagnosticados y casos diagnosticados, verá que el desvío en el cómputo de fallecidos es muy menor", le ha respondido Illa a la portavoz del PP en la Comisión. "En todo caso coincidirá conmigo en que esto es un esfuerzo de transparencia, ¿no?, porque el INE no depende de que yo sepa del Partido Popular, depende del Gobierno: ahí tiene una muestra de cómo actuamos nosotros", ha aseverado Illa.



16:12 Muere una embarazada en Villareal, la primera de la Comunidad Valenciana

El fallecimiento de una mujer en Villareal (Castellón) ha sido el primer caso de muerte por COVID de una embarazada en la Comunitadad Valenciana, según ha confirmado este jueves la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

Barceló ha señalado que "parece" que la mujer tenía una patología previa, aunque ha indicado que a ella no le corresponde dar datos clínicos de una persona que ha fallecido "por respeto a la familia".

La titular de Sanidad se ha manifestado así ante los medios tras mantener una reunión con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para analizar la situación sanitaria de la provincia de Castellón, al ser preguntada al respecto.

15:59 Murcia registra tres nuevos positivos en sus centros educativos en las últimas horas Un total de 24 docentes y 306 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 1.319 personas --153 docentes y 1.166 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 357 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone tres nuevos positivos --dos docentes y un alumno-- con respecto al último balance aportado por la Comunidad este miércoles.

La Consejería recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 24 docentes aislados representan el 0,08% del total, y los 306 alumnos, el 0,11%.

En concreto, un total de 10.09

15:49 El 80 % de los 477.000 andaluces acogidos a ERTE han regresado a sus empleos El 80 por ciento de los 477.000 trabajadores de la comunidad autónoma andaluza que en el mes de marzo, como consecuencia del inicio de la pandemia, se acogieron a Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) ya han regresado a sus puestos de trabajo.

Así lo ha destacado hoy el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en una rueda de prensa en Huelva donde ha mantenido una reunión institucional con la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, para analizar los trabajos que se están llevando a cabo en la provincia con respecto a los Pactos de Reconstrucción Social y Económica llevados a cabo desde el Gobierno de España.

15:39 Madrid registra 6.279 muertes más este año en residencias y supera los 37.000 fallecidos de enero a mayo

La Comunidad de Madrid ha registrado 6.279 muertes más este año en residencias de enero a mayo, lo que supone un aumento del 245,2%, y ha superado los 37.000 fallecidos en este mismo período, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, Madrid sumó un total de 2.560 fallecidos en residencias durante la primera ola de coronavirus en España, mientras que en 2020 esa cifra ha aumentado hasta los 8.839. En total, 21.240 personas murieron en la región en este período de 2019, que aumenta hasta 37.309 este año, lo que supone 16.069 muertes más en comparación anual.



15:26 El Defensor del Pueblo dice que no hubo un "rastreo suficiente" de casos Covid ni "efectiva vigilancia" de cuarentenas

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha constatado que, desde la desescalada, no hubo un rastreo suficiente de contactos de personas contagiadas por Covid-19 y que la vigilancia de las cuarentenas no ha sido efectiva, tal y como se desprende de las quejas que ha recibido la institución durante los meses de la pandemia.

"Ni ha habido un rastreo suficiente de contactos, para cada nuevo contagiado, ni la vigilancia de las cuarentenas y aislamientos ha sido efectiva", precisa en el documento 'Actuaciones ante la pandemia de Covid-19, publicado este jueves, donde relata las quejas recibidas y las actuaciones desarrolladas por la institución en relación con la pandemia del coronavirus.

15:13 Repunte de nuevos casos en Castilla y León, con 478 este jueves y 14 muertes Los nuevos contagios por coronavirus en Castilla y León ha experimentado este jueves un repunte al pasar de los 142 de este pasado miércoles a 478 este jueves, 336 más, mientras que los fallecidos suman 14, 11 de ellos registrados en los hospitales y 3 en centros residenciales.

A pesar de este aumento de nuevos casos, la Comunidad es la que ha conseguido un mayor descenso de incidencia acumulada intersemanal con el 37,2 por ciento y 106 casos por cada cien mil habitantes.

14:45 Ruiz Escudero anuncia un “botón Covid” para mejorar la accesibilidad de pacientes con sospecha de cornavirus El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dijo este jueves en el Pleno de la Asamblea regional que a partir del mes de enero entrará en funcionamiento el llamado “botón Covid”, una “nueva prestación en los sistemas alternativos de cita, que permitirá mejorar la accesibilidad de los pacientes con sospecha de coronavirus, mediante una consulta telefónica directa, con el fin de canalizar la atención de estos pacientes en los centros de salud”.

Además, señaló, “también estamos trabajando para mejorar la atención de los pacientes en los diferentes procesos no covid”.

Dijo que se pondrán en marcha durante el próximo mes de enero medidas para “potenciar el rol profesional de la Unidad de Atención al Usuario (UAU), con el objetivo de que sean los propios profesionales elementos clave en la gestión de la demanda asistencial, incrementando su capacidad de resolución y derivación de los pacientes”.

14:04 La llegada de la vacuna a Gibraltar se retrasa hasta enero El director de Salud Pública de Gibraltar, Sohail Bhatti, ha dado a conocer que la llegada de la vacuna del Covid-19 se pospondrá hasta enero de 2021 por razones logísticas y que se incrementa el envío de dosis para vacunar a toda la población gibraltareña. En una nota, Bhatti indica que se pretende evitar así el transporte de la vacuna de Pfizer/BioNTech en varios envíos por "su extrema fragilidad". Por ello, se efectuará un solo envío de entre 50.000 y 100.000 dosis en enero.



13:50 El Gobierno de Ceuta hará test de antígenos gratis a todos los estudiantes que vuelvan por Navidad La Consejería de Sanidad del Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha activado un protocolo para realizar test de antígenos de detección de la COVID-19 gratis a todos los estudiantes, sobre todo universitarios procedentes de Granada, Málaga, Sevilla y Madrid, que regresen a su domicilio familiar durante por Navidad. Según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado, "se trata de una medida de protección de la salud pública cuyo objetivo es limitar la propagación de la enfermedad del coronavirus para evitar nuevos contagios que se puedan dar en el entorno familiar teniendo en cuenta el aumento de casos y brotes de coronavirus en el colectivo juvenil de varias ciudades universitarias españolas".



13:35 Castilla y León mantendrá su cierre perimetral hasta el 10 de enero La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves prorrogar al menos hasta el 10 de enero el cierre perimetral de esta comunidad como medida preventiva de los contagios de covid, mientras que concretará el resto de medidas que afecten a la Navidad en el próximo Consejo de Gobierno.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha adelantado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico que la provincia de Ávila se sumará el sábado a Segovia como únicas provincias que tendrán nivel de alerta 3, mientras que el resto de la Comunidad seguirá en el máximo riesgo (4), aunque si mantiene su tendencia Salamanca se sumará a las otras dos el próximo lunes.

13:28 Galicia tiene 5.795 casos activos y suma ya 1.287 muertos por coronavirus Galicia registra este jueves 5.795 casos activos de coronavirus, esto es 132 menos que ayer, y acumula ya 1.287 fallecidos como consecuencia de la enfermedad, seis más que en la última actualización.

Según el último informe de la Xunta, del total de positivos, 1.425 corresponden al área de Vigo; 1.146, al área de Coruña; 856, a Pontevedra; 817, a Santiago; 596, a Ferrol; 591, a Lugo y 364, a Orense.

13:14 Illa avanza que las vacunas llegarán en menos de un mes El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que las primeras vacunas contra COVID-19 llegarán a España "en menos de un mes", y ha defendido que serán igual de seguras que las ya aprobadas y que están incluidas en el calendario de vacunación de toda la población. "Nuestro gran horizonte de esperanza es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen los requisitos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), las primeras vacunas llegarán a nuestro país en menos de un mes", ha destacado en su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo este jueves.

13:00 Continúa el descenso en la ocupación de camas convencionales y de UCI en Andalucía La ocupación de las camas convencionales y UCI de Andalucía por enfermos de coronavirus continúa bajando respecto a la semana anterior y hoy jueves se sitúa en el 9,30 % respecto a las convencionales con enfermos covid y del 19,69 % en las de cuidados intensivos.

Hace nueve días la ocupación era del 12,51 % en las camas convencionales y del 24,05 % las de UCI, según los datos que publica la Junta de Andalucía.

12:47 Galicia consolida la caída de los contagios y de su presión hospitalaria Galicia ha recuperado, tras el paréntesis alcista de ayer miércoles, la tendencia a la baja de la expansión del coronavirus al contabilizar 286 nuevos casos en las últimas 24 horas, 56 menos pese a realizar más pruebas PCR, con una tasa de positividad que se sitúa en el 2,3%.

Como quiera que la evolución de las altas sigue siendo superior, 413 contabilizadas en el último periodo analizado, hasta las 18.00 horas de este miércoles, la incidencia acumulada retrocede a 5.795 casos activos de covid-19, 132 menos que en el anterior recuento.

12:35 Israel se acerca de nuevo a los 2000 contagios diarios y sopesa restricciones Israel registró ayer 1.828 casos nuevos, acercándose por segunda vez esta semana a los dos mil contagios diarios, mientras el Gobierno sopesa qué restricciones imponer con el inicio hoy de la festividad judía de Januka, después de no poder adoptar un toque de queda nocturno por trabas legales. El Ejecutivo se reúne esta mañana para valorar qué medidas adoptar ante el comienzo de las vacaciones que marcan esta celebración, que se extiende hasta el viernes 18 de diciembre.



12:21 Ceuta diseña un plan específico con franjas horarias para todas navidades El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta prepara un plan específico de Navidad, que se prolongará del 20 de diciembre al 7 de enero, y que incluye franjas horarias específicas de movilidad y de apertura de comercio y hostelería, así como de entrada y salida de Ceuta.

Según ha informado el Gobierno ceutí, se ha comenzado a diseñar un plan para los días de Navidad, considerando los acuerdos del Consejo Interterritorial del SNS (límite de comensales en cenas y ampliación de las horas de movilidad, entre otras medidas), y que se pretende consensuar con técnicos, empresarios y el resto de grupos políticos de la Asamblea.

12:06 Rusia eleva el balance de coronavirus con más de 27.900 casos nuevos y 562 muertos La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 27.927 casos nuevos y 562 muertos, con lo que el total se eleva a 2,56 millones de contagios y más de 45.000 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 27.927 casos de COVID-19 en las 85 regiones, incluidos 5.283 asintomáticos", ha explicado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.



11:54 Estabilizado el virus en Cataluña, que suma 1.469 contagios y 33 muertes más La situación epidemiológica se mantiene estabilizada en Cataluña, donde la velocidad de transmisión del virus (Rt) se mantiene por segundo día en 0,96, mientras disminuyen poco a poco las personas hospitalizadas, aunque desde ayer se han diagnosticado 1.469 nuevos contagios y se han reportado otras 33 muertes por COVID. Los datos actualizados este miércoles por el Departamento de Salud indican una estabilización en los datos epidemiológicos ya que el riesgo de rebrote, el índice de crecimiento potencial de la pandemia, se ha situado en 189 puntos EPG, apenas uno menos que ayer, pero ha subido la incidencia acumulada de casos en los últimos catorce días (IA14) hasta 213,29, uno más que la víspera.



11:42 Los ancianos sin anticuerpos podrán salir de las residencias de Madrid en Navidad mínimo 3 días a un único domicilio Los ancianos sin anticuerpos de coronavirus podrán salir de las residencias estas Navidades mínimo durante tres días, a un único domicilio y solo relacionándose con una misma burbuja de convivencia, según el nuevo protocolo de medidas para estos centros elaborado por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Ambos departamentos regionales reconocen que estas personas son el grupo de mayor riesgo de Covid, pero "también es cierto que para preservar su salud es muy importante que puedan relacionarse socialmente, que puedan tener estímulos intelectuales y emocionales y es por ello necesario mantener las relaciones sociales".



11:26 Bielorrusia restringe las salidas del país a partir del próximo día 21 El Gobierno de Bielorrusia restringirá a partir del próximo día 21 las salidas del país para sus nacionales y los extranjeros residentes por la vía terrestre, según una disposición publicada hoy en el portal de información oficial. La medida, afirma el texto gubernamental, tiene como objetivo "prevenir la propagación de la infección causada por la enfermedad covid-19".



11:13 Canarias permite desde hoy que los viajeros internacionales entren a las islas con test de antígenos El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, firmó ayer un decreto que permitirá a los viajeros internacionales venir a las islas Canarias con el test de antígenos como alternativa a los PCR desde este jueves, 10 de diciembre.

Con ello, regulará el control sanitario de los pasajeros internacionales usando como recurso legal el cierre perimetral de las islas, pero en este caso no para endurecer el acceso sino para facilitarlo.

11:00 Tokio anota un nivel récord diario en el número de infectados de coronavirus Japón sigue sin poder controlar la tercera ola en la expansión de la pandemia de coronavirus y este jueves registró un nuevo récord de infectados -602- en Tokio, un día después de que en el país se anotara también otra marca a nivel nacional.

"El número de personas recién infectadas en Tokio fue de 602, superando los 600 por primera vez, un nivel récord", confirmó el ministro portavoz del Gobierno nipón, Katsunobu Kato. "El Gobierno está respondiendo con la máxima sensación de crisis", agregó.

10:45 Un 3,8% de los sanitarios de Baleares ha pasado el Covid Los test serológicos realizados por el Servicio de Salud, en el segundo cribado masivo entre sus trabajadores, han detectado en las primeras pruebas realizadas la presencia de anticuerpos en la sangre de 134 sanitarios, el 3,87 %, lo que supone que ese porcentaje ha pasado la enfermedad.

El Servicio de Salud ha iniciado el segundo cribado masivo entre sus trabajadores para detectar la covid-19 y en las 3.459 pruebas realizadas hasta el momento a los profesionales, 72 han dado positivo, un 2,08 %, ha detallado la Conselleria de Salud y Consumo en un comunicado.

10:30 La Policía belga usará drones con cámaras térmicas para vigilar las normas Covid La Policía belga utilizará drones con cámaras térmicas en varios municipios del noreste del país para controlar que se respetan las normas anti-covid durante las fiestas navideñas, y en particular que se acata la prohibición de lanzar fuegos artificiales.

Las cámaras térmicas que llevarán instaladas los drones permitirán a los agentes controlar a las personas que salgan al exterior y además uno de esos aparatos portará un megáfono para dirigirse a la gente en caso de incidente, indicó la agencia local Belga.

10:13 El Gobierno regula la protección de los trabajadores al SARS-CoV-2 El Gobierno central ha regulado la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2), que ha causado el brote de la covid-19.

Según una orden del Ministerio de Trabajo publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han traspuesto sendas directivas europeas que incluyen al SARS-CoV-2 entre los agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos y de cuya exposición se debe proteger a los trabajadores.

09:54 La pandemia de coronavirus suma más de 12.500 muertos y 668.000 casos nuevos de coronavirus La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 668.000 casos nuevos y más de 12.500 muertos, con lo que el total supera los 68,9 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins.

Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 68.921.974 personas contagiadas y 1.569.880 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 44,4 millones, con India a la cabeza con más de 9,25 millones de personas curadas.

09:40 Los contagios en Navarra continúan un día más por debajo del centenar, con 87 casos Los contagios por Covid-19 continúan una jornada más en la Comunidad Foral por debajo del centenar, con 87 casos detectados ayer, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra. Esa cifra es similar a la del día anterior, en el que se contabilizaron 86 nuevos positivos y se notificó una muerte, producida en días anteriores.



09:26 Desde hoy, valen PCR y TMA en llegadas de pasajeros y están exentos los menores de 6 años Desde este jueves, en las llegadas a España por aeropuertos y puertos desde países de riesgo, además de con PCR negativa, se puede acreditar ese resultado con un test molecular TMA y los menores de 6 años quedan exentos de la obligación de acreditar que no padecen la enfermedad.

Son algunas de las modificaciones que publica el BOE, acordadas por Sanidad, que ha autorizado que las acreditaciones de los test puedan presentarse también en francés y en alemán; hasta ahora debían hacerse en español y en inglés, los únicos idiomas permitidos.

09:12 Aragón registra el miércoles 188 contagios y 11 nuevos fallecidos Aragón ha notificado este miércoles 188 nuevos casos de coronarivus, 79 más que el día anterior, y once fallecidos.

Según los datos provisionales publicados este jueves en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, del total de nuevos contagios, el mayor número se concentra en la provincia de Zaragoza, con 124, mientras que en la de Teruel se han registrado 37 y 23 en la de Huesca, y en 4 casos no se ha notificado la procedencia.

Desde el inicio de la pandemia el número de contagios confirmados en Aragón asciende a 76.328 y el de recuperados a 68.281, de los que 544 recibieron el alta ayer.

08:57 Alemania eleva el balance diario con más de 23.000 casos nuevos y acumula más de 20.000 muertos La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 23.679 casos nuevos y 440 muertos, con lo que el total se eleva a 1,24 millones de personas contagiadas y más de 20.000 víctimas mortales, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.242.203 personas contagiadas y 20.372 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 922.100 personas curadas, incluidas 20.000 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.



08:40 India suma más de 31.000 casos nuevos de coronavirus y supera 9,7 millones de contagios India ha registrado este jueves menos de 400.000 casos activos de coronavirus, siguiendo la tendencia que ha venido registrando los últimos días, mientras que ha sumado 31.521 nuevos contagios de la enfermedad en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Salud indio ha confirmado que los casos activos suponen el 3,8 por ciento del total de los casos --372.293 este jueves--, mientras que el de fallecidos, con 141.772 decesos desde el inicio de la pandemia, supone el 1,45 por ciento.

08:14 Corea del Sur suma por segundo día consecutivo cerca de 700 casos de coronavirus La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KDCA, según sus siglas en inglés) ha confirmado este jueves por segundo día consecutivo casi 700 nuevos contagios de coronavirus, mientras el área metropolitana se halla inmersa en nuevas restricciones. En esta ocasión, se han diagnosticados 682 nuevos casos, cuatro menos que el día anterior, que supuso la segunda cifra diaria más alta de contagios, después de los 909 del 29 de febrero, desde que se confirmó el primero de ellos el pasado mes de enero.

07:41 Hong Kong ordena pruebas de coronavirus obligatorias Las autoridades de Hong Kong han ordenado la realización obligatoria de pruebas de coronavirus a todas aquellas personas relacionadas con los últimos cinco brotes detectados en la ciudad, que ha sumado por segundo día consecutivo más de un centenar de casos de coronavirus, en esta ocasión 104, de los cuales un tercio ha sido imposible de rastrear. El pico de esta cuarta ola no parece fácil de alcanzar, después de que la semana pasada se superara la barrera de los cien casos en hasta cuatro ocasiones. De los últimos contagios, 99 son de transmisión comunitaria, 35 de los cuales no han podido ser rastreados, mientras que otros cinco proceden del extranjero, detalla el diario 'South China Mornig Post'.

07:24 México firma un acuerdo de precompra para 35 millones de vacunas El Gobierno mexicano ha firmado un acuerdo de precompra con la empresa china CanSino para acceder a 35 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19, anunció Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El canciller mexicano felicitó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, por suscribir el convenio con el presidente de CanSino, Xuefeng Yu, y el director de LATAM Pharma Innovative Ventures, Jérôme Piguet, para garantizar el abasto del fármaco.

07:00 Bielorrusia cierra sus fronteras terrestres para frenar el avance del coronavirus El Gobierno de Bielorrusia ha anunciado este jueves la prohibición de salir del país por vía terrestre como medida para evitar la propagación del coronavirus, que ha dejado en el país hasta el momento 152.453 casos acumulados y 1.230 fallecidos. A través de esta nueva resolución, que enmienda a la anterior decretada el pasado 8 de abril, se suspenden temporalmente las salidas del territorio tanto para los ciudadanos bielorrusos, como para los extranjeros que cuentan con permiso de residencia permanente o temporal, explica el texto, del que se ha hecho eco el portal de noticias tut.by. Las restricciones son aplicables en todos los puntos de control fronterizos terrestres -viales, ferroviarios y fluviales-, y entrarán en vigor diez días después de la firma del documento.

06:50 Rusia, dispuesta a proveer a Centroamérica de vacunas contra el coronavirus Rusia está dispuesta a cooperar con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para proveer de vacunas contra el Covid-19 a los países de la región, dijo ayer el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Schetinin. Schetinin participó en el primer foro de diálogo político y de cooperación entre los países del SICA y Rusia, que fue organizado por el organismo regional y en el que también intervinieron representes de los países miembros. Durante su intervención, el diplomático ruso aseguró que su país está listo para registrar la segunda vacuna contra el Covid-19 y que también «estamos listos de tener un contacto directo con el SICA para ver las posibilidades de cooperación respecto a las vacunas», según un comunicado emitido por el SICA.

06:45 EE.UU. suma otros 2.772 muertos por Covid-19 y llega a 288.889 Estados Unidos alcanzó ayer 15.371.953 casos confirmados y 288.889 fallecidos por Covid, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El último balance registra 2.772 muertes más que el martes y de 220.481 nuevos contagios. El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia con 35.183 muertos, seguido por Texas (23.657), California (20.387), Florida (19.462) y Nueva Jersey (17.542).

06:40 Venezuela llega a 933 muertos por coronavirus Cinco personas murieron en Venezuela en las últimas 24 horas por coronavirus, con lo que ya son 933 los fallecidos en el país caribeño por la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, informó ayer Delcy Rodríguez. «Hoy lamentamos informar de que cinco venezolanos perdieron la batalla contra el virus», escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. Entre los fallecidos hay una mujer de 78 años en el estado Miranda, que alberga buena parte de los habitantes de Caracas, así como un varón de 29 años en el occidental estado Apure, fronterizo con Colombia.

06:30 Argentina reporta 5.303 nuevos casos de coronavirus Argentina reportó ayer 5.303 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de positivo ascendió a 1.475.222, mientras que los decesos se elevaron a 40.222, tras ser confirmadas 213 muertes en las últimas 24 horas. El número de contagios registrados marca un ascenso respecto a los informados este martes, cuando se notificaron 3.610 positivos, aunque fue un día festivo en Argentina en el que suelen informarse menos casos. De acuerdo con el informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino, la provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento (631.466, de los cuales 1.460 fueron notificados este miércoles), seguida por la capital del país, con 161.330 contagios confirmados, 334 de ellos confirmados ayer.

06:20 Brasil confirma 836 nuevos decesos y camina a las 180.000 muertes por Covid Brasil registró por segundo día consecutivo más de 800 muertos diarios por el nuevo coronavirus y camina ahora hacia los 180.000 fallecidos, en momentos en que la pandemia vuelve a acelerarse en el país, informó ayer el Gobierno. En las últimas 24 horas, el gigante sudamericano registró 836 nuevas muertes, por lo que el número total de decesos asciende ya a 178.995, de acuerdo con los datos más recientes divulgados por el Ministerio de Salud. Se trata de la segunda jornada consecutiva que el número de decesos diarios se sitúa por encima de la barrera de los 800 en el país, tras los 842 fallecimientos registrados la víspera, la mayor cifra desde mediados de noviembre.

06:15 Canadá se convierte en el tercer país que aprueba la vacuna de Pfizer Canadá recibirá el lunes un primer envío de 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, después de que el país se convirtiese este miércoles en el tercero del mundo, tras el Reino Unido y Baréin, en aprobar el suero tras confirmar su seguridad. La ministra de Servicios Públicos de Canadá, Anita Anand, explicó que Pfizer enviará el viernes un primer lote de 30.000 dosis de la vacuna desde su planta de producción en Puurs (Bélgica) y que las autoridades canadienses prevén que lleguen a Canadá el lunes, 14 de diciembre. Esas 30.000 dosis, que permitirán vacunar a unas 15.000 personas, ya que son necesarias dos dosis para conseguir la inmunización, serán distribuidas de forma proporcional a las provincias del país, que son las responsables de administrar el medicamento a la población.

06:10 Francia constata otros 14.500 casos de coronavirus y cerca de 300 muertos en el último día Las autoridades sanitarias de Francia informaron ayer de que en el último día se han constatado 14.595 nuevos casos de coronavirus y 296 muertos a causa de la pandemia de coronavirus. La cifra de nuevos contagios se encuentra aún muy por encima de los 5.000, el número fijado por el Gobierno parar retirar la medida de confinamiento en toda Francia. Los casos registrados ayer son superiores a los del martes, cuando se sumaron 13.713 contagios. El último balance del Ministerio de Sanidad señala que 8.505 personas han sido hospitalizadas durante los últimos siete días, 1.111 de ellas en las unidades de cuidados intensivos.