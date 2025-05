Coronavirus España directo: Sanidad notifica 2 fallecidos y 529 contagios en las últimas 24 horas

Alrededor de 3.500 vidas podrían perderse en los próximos cinco años en Inglaterra debido a los retrasos en los diagnósticos sobre los cuatro principales tipos de cáncer (mama, colorrectal, esófago y pulmón) provocados por la pandemia, según un estudio difundido este martes por The Lancet. La investigación realizada por expertos de los centros London School Of Hygiene & Tropical Medicine, el King's College y el Guy's And St Thomas' NHS Foundation Trust, pone de relieve la necesidad de aplicar políticas para intervenir urgentemente en la gestión de los retrasos en los servicios rutinarios de diagnóstico de pacientes y a fin de reducir los diagnósticos de cáncer por la pandemia. Los autores instan al gobierno a enviar mensajes que pongan en perspectiva el riesgo de enfermedades graves como el Covid-19 frente a los de no buscar un tratamiento para los síntomas del cáncer.

El Ministerio de Salud de Cuba ha confirmado que no se ha constatado ningún nuevo caso de coronavirus en las últimas 24 horas por primera vez desde que diagnosticó sus tres primeros casos en marzo, por lo que mantiene su balance en 2.446 positivos. «No se confirman casos de la COVID-19, para un acumulado de 2.446 en Cuba», ha informado el Ministerio de Salud a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha trasladado que tampoco se ha constatado ninguna muerte, por lo que el global permanece en 87. El balance precisa que, actualmente, 38 personas se mantienen ingresadas en centros de salud a causa de la enfermedad, pero todos presentan una evolución clínica estable. Asimismo, 2.319 personas han logrado recuperarse de la enfermedad en el país.

La consejería murciana de Salud ha hecho un llamamiento a todos los clientes que estuvieron en un pub de Totana los días 10 y 11 de julio para que se sometan a pruebas PCR que determinen si han resultado contagiados por coronavirus a causa de uno de los brotes expandidos en locales de ocio. En un comunicado, el departamento sanitario regional ha detallado que, tengan síntomas o no compatibles con el coronavirus, estas personas deben ir al Punto Covid que se instalará en el centro de salud de Totana Sur este martes y mañana miércoles, entre las 9 y las 20 horas.

La COVID-19 está afectando especialmente a la economía y a la salud mental de las mujeres, más vulnerables en algunos casos a la pandemia, según un estudio de ONU Mujer realizado en 11 países de Asia-Pacífico presentado este martes. En un comunicado, la agencia de la ONU indicó que el trabajo no asalariado, la pérdida de empleo e ingresos y el repunte de la violencia doméstica por la pandemia pueden estar contribuyendo al deterioro mental de las mujeres, sobre todo las de entre 10 y 24 años.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha emplazado a la Policía a arrestar a todos los ciudadanos que incumplan la obligación de llevar mascarilla en lugares públicos en plena pandemia de coronavirus, según ha informado el diario 'The Philippine Star'. «No tengo remordimientos para arrestar a las personas que no llevan mascarilla. Parece algo trivial pero en tiempos de pandemia puede ser un delito grave. Ustedes están transmitiendo el virus y son portadores», ha afirmado el mandatario filipino, en una reunión con miembros del Gobierno celebrada el lunes y cuyo contenido se ha dado a conocer este martes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que está para «coordinar» los esfuerzos de comunidades como Cataluña o Aragón para contener los rebrotes de coronavirus que se están dando en sus territorios, porque tiene el compromiso de defender la salud pública y porque ofrece la «máxima lealtad institucional» a los gobiernos autonómicos. Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Bruselas al término de una cumbre europea que ha durado cuatro días y durante la que, según ha dicho el presidente, no ha tratado la situación en Cataluña con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha calificado de «buenas noticias» los resultados del ensayo de fase I/II de la vacuna contra el Covid-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford (Reino Unido), y que indican que no hay preocupaciones de seguridad e induce fuertes respuestas inmunológicas. No obstante, Ryan ha avisado de que son datos de fase 1 por lo que aún queda un «largo camino» hasta obtener una vacuna. «Ahora hay que probarla en grupos más grandes de la población», ha dicho, para señalar que, una vez que se logre que sea efectiva, el reto pasará por poder fabricarla a gran escala para que esté disponible en todo el mundo.

Guía con las 100 mascarillas que no protegen contra el Covid-19

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) de la Generalitat ha elaborado la guía «Equipos de protección individual frente a COVID-19: mascarillas no conformes» en la que se recoge un listado de los productos que no cumplen los requisitos de salud y seguridad.

De las 25.618 personas que se han infectado por el nuevo coronavirus desde el 10 de mayo hasta el 17 de julio, 12.715 no sabe cómo se ha contagiado (50%), según desprende del último informe elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y el Instituto de Salud Carlos III, sobre la situación del coronavirus en España. De todos los que no saben la forma en la que se han infectado, 8.160 son de Cataluña y 1.214 de la Comunidad de Madrid. Además, en Andalucía 170 no saben cómo se han contagiado, en Aragón 489, en Asturias 20, en Baleares 182, en Canarias 44, en Cantabria 60, en Castilla-La Mancha 903, en Castilla y León 452, en la Comunidad Valenciana 288, en Extremadura 99, en Galicia 196, en Murcia 68, en Navarra 183, en el País Vasco 93, en La Rioja 58, en Ceuta 30 y en Melilla 6.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la obligatoriedad total de llevar mascarilla facial en todo el territorio regional, medida que entrará en vigor en la medianoche de este miércoles cuando se publique en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. Así lo ha confirmado este martes en rueda de prensa el consejero de Sanidad del Gobierno de la región, Jesús Fernández Sanz, quien ha precisado las excepciones de la norma, apuntando que los menores de 6 años no tendrán por qué cumplir con este extremo.

Alrededor del 70% de los autonómos temen que no superarían un segundo confinamiento dado que el 55,1% considera que tendria que cerrar definitivamente su negocio o le plantearía la posibilidad de verse obligado a ello y otro 15,7% se vería abocado a reducir el tamaño de su empresa, según el barómetro de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) publicado este martes. «Podria ser la puntilla para casi el 70% de los autónomos y un nuevo retraimiento del consumo y de la actividad», valoró durante la presentación del informe el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido estar «muy descontento» con el uso que se hace de las mascarillas en ambientes familiares, ya que afirmó que el «problema» radica principalmente en las reuniones privadas y las fiestas. Todo ello para incidir en que en Canarias la mascarilla «es obligatoria, no es cuando se está a menos de 1,5 metros», y reconoció que «ese es el problema», que no se está cumpliendo, de ahí explicó que durante el pasado fin de semana se activaron mecanismos para incentivar la vigilancia con el fin de tener un diagnóstico final.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha indicado este martes que actualmente el archipiélago tiene seis brotes activos, dejando a un lado los relacionados con la inmigración que se encuentran aislados en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Aseguró que los empresarios del ocio nocturno en Canarias están cumpliendo con las medidas marcadas por el Gobierno regional, mientras que mostró su preocupación por «el ocio no reglado», ya que es el que está dando las «mayores prácticas de riesgo actualmente». Por ello, advirtió de que habrá un «mayor control» por parte del Gobierno de Canarias para «perseguir y sancionar duramente» este tipo de fiestas privadas que son «un auténtico foco de transmisión del virus y que ponen en riesgo la salud de todos».