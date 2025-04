Coronavirus España en directo: Sanidad notifica 126 muertos y 12.423 nuevos contagios

Los datos facilitados este miércoles por Sanidad muestran un incremento de 10.491 nuevos casos de Covid-19 , de los que 5.075 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas . La cifra global de contagios se eleva ya a 835.901 desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los fallecidos, Sanidad suma 76 nuevos decesos a la cifra global de muertes, que asciende a 32.562.

La situación sigue siendo contenida respecto a la que se aprecia a nivel nacional, pero no deja de ser preocupante el aumento lento pero constante de casos que se está registrando en Asturias, según ha señalado el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, en una rueda de prensa telemática para la presentación de la campaña informativa sobre burbujas sociales.

La autoridades sanitarias del Principado han alertado del incremento de microbrotes familiares y de casos vinculados a contactos estrechos por lo que han hecho un llamamiento a la población para que no baje la guardia y se anime a establecer burbujas sociales de hasta seis personas, como referencia, para intentar frenar la expansión del virus en esta segunda ola.

Las mujeres embarazadas con COVID-19 pueden tener síntomas de la enfermedad durante dos meses o más, según un estudio, que indica que el tiempo medio para que los síntomas desaparecieran fue, en el grupo estudiado, de 37 días. El estudio, realizado por un equipo estadounidense y publicado en Obstetrics & Gynecology, siguió a un grupo de 594 mujeres embarazadas y diagnosticadas de COVID-19, pero no hospitalizadas y señaló que los síntomas "generalmente se alivian después de un mes, pero pueden persistir más tiempo para el 25%" de ellas. El 60 % de las mujeres no presentaba ningún síntoma después de cuatro semanas enfermedad, pero para el 25 %, estos persistían durante ocho o más semanas y la duración media fue de 37 días.

Túnez impuso hoy un estricto toque de queda en la capital y declaró el estado de alarma en todo el país para tratar de frenar la enorme "aceleración del número de contagios por la Covid-19", que en varias de las provincias supera ya el centenar de positivos por 100.000 habitantes. A partir de este jueves, los cerca de 1.5 millones de personas que viven en el área metropolitana del llamado "Gran Túnez" no podrán salir a la calle entre las 20.00 y las 5.00 horas local durante la semana, ni entre las 19.00 y las 6.00 horas los sábados y domingos.

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 7.544.612 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 211.694 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 49.447 contagios más que el martes y de 920 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.226, más que en Perú, Francia o España. Tan sólo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.873 personas.

La plantilla de la Agencia Española del Medicamento (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, se va a concentrar este jueves, a las 11.30 horas, a las puertas del Congreso de los Diputados para denunciar que se vaya a recortar el 40 por ciento de la plantilla en plena crisis por el coronavirus. Y es que, tal y como han recordado desde CC.OO., desde el inicio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, la Aemps ha sumado a sus actividades habituales y esenciales la autorización urgente de la fabricación e importación de productos sanitarios especialmente necesarios para combatir la pandemia, como son las mascarillas, respiradores y geles hidroalcohólicos, y ha detectado y retirado del mercado aquellos que no cumplían la regulación.

Italia obligará desde hoy a realizar la prueba para detectar el coronavirus a todos los que lleguen de Bélgica, Holanda, Gran Bretaña y la República Checa, informó anoche el ministro de Sanidad, Roberto Speranza en las redes sociales. "El número de contagios está aumentando en toda Europa y, por supuesto, también en Italia. Por este motivo, hoy hemos ampliado el estado de emergencia hasta el 31 de enero e introducido la obligación de llevar máscarillas incluso al aire libre. También he firmado una ordenanza que incluye pruebas para los que llegan de Bélgica, Holanda, Gran Bretaña y la República Checa. Hoy, más que nunca, la contribución de todos es importante para detener el virus", escribió.

Según las fuentes municipales, los trabajadores afectados se encuentran en cuarentena pero el ambulatorio sigue funcionando y atendiendo a los pacientes. "El centro no se ha visto afectado en su desarrollo normal, los servicios siguen con normalidad", han indicado las fuentes.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves la firma de un nuevo contrato con la firma farmacéutica Gilead para el suministro de 500.000 tratamientos de 'Veklury', el nombre comercial del remdesivir, para un total de 36 países, entre ellos los veintisiete que conforman el bloque y Reino Unido. El contrato entre el Ejecutivo comunitario y Bruselas incluye la posibilidad de incrementar el número de tratamientos por encima de los 500.000 si fuera posible, según ha anunciado la institución europea en un comunicado, en el que sin embargo no detalla el dinero acordado por la transacción.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los ciudadanos que "limiten todos aquellos desplazamientos que no sean estrictamente necesarios" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado las medidas que restringen la movilidad en la capital y otros nueve municipios de la comunidad. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde ha opinado que el auto del TSJM muestra la necesidad de diseñar un "marco normativo adecuado" que defina el ámbito de actuación de las distintas administraciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus, y ha tendido la mano al Gobierno de Pedro Sánchez para abordar dicha reforma.

El consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, ha anunciado este jueves que la Comunidad ofrecerá 140 plazas en residencias para que los mayores de 60 años que requieran de cuidados y apoyo y que no puedan realizar una cuarentena en su "residencia habitual" puedan contar "con un espacio seguro".

"La introducción de pruebas de antígenos conlleva una reducción en el uso de las PCR [...] aunque pueden tener un pequeño margen de error, siguen siendo muy fiables [...] lo importante es que los resultados son muy rápidos. Se puede de alguna forma reducir los restrasos en diagnóstico que se estaban dando en determinadas CC.AA. Estos restrasos siguen siendo no deseables a nivel nacional", dice el epidemiólogo.

"Los datos, si bien no están evolucionando al alta, siguen siendo cifras muy elevadas", afirma al hablar de la situación de ocupación hospitalaria y el número de altas.

Preguntado por la sentencia del TSJM emitida hoy, responde: "Son aspectos legales que se me escapan un poco. El tribunal habla de la base jurídica, cuestiones que tiene que llevar los juristas, no sé si la orden es recurrible o no". En cuanto a las restricciones, "creo que todos sabemos cómo se transmite el coronavirus y que en España y ciertas CC.AA. como Madrid no estamos en una situación favorable, por lo que creo que, independientemente del nivel judicial, apelo a la responsabilidad ciudadana, a lo que puede pasar con la movilidad excesiva", dice.

"Sobre los datos de Madrid esta semana, que sí que es verdad que había discrepancias, ha sido cuestión de definición de algunas fechas", defiende, y agrega: "Hay que valorar cómo tenemos que interpretar los posibles retrasos de notificación". También afirma que "hay una estabilización en la última semana, independientemente de que haya un cierto retraso, lo cual es muy bueno. Dicho esto, no podemos pensar que por estar cerca de los 500 [contagios por 100.000 habitantes], Madrid esté en una situación buena, sigue siendo de las más altas de Europa".

"En cuanto al estado de alarma, consideramos que sería beneficioso el reducir la movilidad, pero la herramienta a utilizar no me compete, hay otras opciones diferentes al estado de alarma", enuncia el epidemiólogo.

Ayuso ha pedido realizar los test de antígenos en farmacias y Simón responde: "Hay aspectos legales importantes en que intervienen muchos actores [...] realizarse este test no es un acto individual, es de salud pública, por lo que tiene que estar bien coordinado. La toma de muestras debe ser adecuada, lo cual que no es fácil porque la prueba es difícil de tomar... quizás la calidad en una farmacia no es la necesaria, no es una decisión banal que se pueda tomar en dos días".