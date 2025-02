Coronavirus España directo: Sanidad aumenta en 19.382 los casos diagnosticados desde el viernes

Estados Unidos alcanzó ayer los 5.699.804 casos confirmados y las 176.765 muertes por coronavirus, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins emitido en la pasada madrugada. El balance del domingo es de alrededor de 40.000 contagios más y 715 muertes adicionales respecto al sábado. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, continúa siendo el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.883, más que en Francia o España. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.946, California (12.152), Texas (11.668) y Florida (10.325). En cuanto a contagios, California suma 665.000, le sigue Texas con 599.000, tercero es Florida con 598.000, y Nueva York es cuarto con 434.000.

La Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña inicia este lunes a las 9.00 horas un cribado masivo en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Barcelona) para detectar contagios de Covid-19, informa el departamento. Se recogen muestras a aquellos vecinos que acudan voluntariamente, residentes en el barrio que tengan de 18 a 40 años de edad, estén asintomáticos y no se hayan hecho recientemente una PCR en la detección del coronavirus.

El primer ministro británico, Boris Johnson, considera de "vital importancia" el retorno de los niños a la escuela y cree que la ausencia de los menores de las clases es más perjudicial para su desarrollo que el riesgo de contraer la COVID-19. En un mensaje divulgado anoche antes del comienzo del curso escolar en septiembre, Johnson dijo que el riesgo de que los menores contraigan el coronavirus es bajo y recalcó que el continuo cierre de los colegios no es bueno tampoco para la salud de los niños.

El alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, ha enviado una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, reclamando la realización de test masivos PCR entre los vecinos del municipio. En la misiva, Martínez ha mostrado su “malestar y preocupación” porque la Comunidad de Madrid no ha incluido a San Martín de la Vega entre los municipios en los que se están realizando las PCR de forma masiva, a pesar de ser uno de “los que mayor tasa de contagio ha presentado en las últimas semanas”.

La Comunidad de Madrid pide a sus ciudadanos que eviten “interacciones sociales innecesarias” como reuniones sociales o familiares, pero rechaza la vuelta a un confinamiento que limite la actividad económica y el trabajo. El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido este lunes en una entrevista con la Cadena Ser que la actual ley de salud pública permite a las autonomías modular el derecho a la circulación pero “de una manera no intensa”, mientras que volver a un confinamiento sí “priva de libertad”, una situación “excepcional” que “no es el caso”.

El Ministerio de Educación ha asegurado este lunes que no está valorando "ninguna modificación" respecto a que el curso escolar arranque en las fechas habituales del mes de septiembre y con la presencialidad como principio general, tal y como se acordó el pasado junio con las comunidades.

La cifra de fallecidos totales asciende a 12.954, los mismos que los registrados hasta el domingo: 7.127 en hospital o centro sociosanitario, 4.130 en residencia, 820 en domicilio y 877 que no son clasificables por falta de información.

Las autoridades sanitarias de Alemania han informado este lunes de 711 nuevos casos de Covid-19, un recuento menor al de días previos pero que no sería representativo ya que no todas las oficinas transmiten datos a la agencia central durante el fin de semana. El Instituto Robert Koch (RKI), la institución responsable del control de enfermedades infecciosas, ha elevado a 233.575 el balance provisional de positivos por el nuevo coronavirus, mientras que la cifra de fallecidos ha aumentado a 9.272, tres más que en la jornada previa.

El presidente del Comité Científico francés contra el coronavirus, Jean-François Delfraissy, consideró este lunes que el país no vive una segunda ola de la enfermedad, pero reconoció que la pandemia se ha recrudecido por una relajación en las medidas de distancia personal preconizadas. "Estamos en un equilibrio frágil, con un aumento de las contaminaciones en el mes de agosto. NO solo en Francia, vemos que también aumenta en España desde julio y en Italia desde el 15 de agosto", aseguró Delfraissy a la radio pública "France Info".

La Región de Murcia ha restringido este lunes las reuniones sociales entre aquellos que no conviven en el mismo hogar a un máximo de seis personas. Además, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha informado de que también se limitan las celebraciones como bodas, bautizos y comuniones a 30 invitados como máximo. En cuanto a los velatorios, habrá un máximo de 15 personas en el interior del tanatorio y 25 en el exterior del edificio.

La Guardia Civil detuvo este domingo en la localidad lucense de Foz a un vecino de esta localidad como supuesto autor de un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad y otro de resistencia por no llevar puesta la mascarilla obligatoria e intentar escapar corriendo. A las 22:30 horas, en el transcurso de una actuación musical en el puerto de la capitalidad focense, los agentes de la Benemérita observaron a dos personas sin mascarilla. Acto seguido, al ser requeridos para que se pusieran la máscara obligatoria, uno de ellos hizo “caso omiso” y se marchó “corriendo entre la gente asistente”.

El Gobierno ha convocado esta semana a las comunidades autónomas para despejar las incógnitas de 'la vuelta al cole'. Primero, este martes 25 de agosto los viceconsejeros de Educación se reunirán con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el jueves 27 los harán los consejeros del ramo con los ministros de Sanidad, Educación y Formación Profesional, y Política Territorial. Aún queda pendiente la Conferencia de Presidentes monográfica, a la que el Ejecutivo no ha puesto fecha. Además, el lunes 31 de agosto la Organización Mundial de la Salud ha convocado a sus países miembros para hablar de la apertura de colegios.

Sobre la situación en Madrid , la autonomía que más casos está registrando en las últimas semanas, ha indicado que «probablemente en los próximos días la Comunidad controlará la transmisión y empezarán a bajar los casos». Sin embargo, ha advertido de que « si la incidencia sigue incrementándose, habrá que tomar medidas drásticas », aunque no ha puesto sobre la mesa el confinamiento del área metropolitana de Madrid. «No sé exactamente si confinamiento u otras medidas de movilidad interna. La Comunidad tiene sobre la mesa todas las opciones. Pero las cosas se tienen que hacer deprisa, la Comunidad está haciendo los esfuerzos que debería hacer y el Ministerio va a echar una mano en todo lo que sea con tal de controlar la transmisión», ha apostillado.

La playa de El Palmar, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), ha izado la bandera roja esta tarde, que indica prohibición del baño, tras conocerse el positivo por Covid-19 de uno de sus socorristas y ante la imposibilidad de sustituir a sus compañeros que deben estar en cuarentena. El Ayuntamiento de Vejer ha explicado que este caso ha obligado a poner en cuarentena a toda la plantilla de la playa . De este modo, los servicios de socorrismo y de enfermería en la playa de El Palmar han quedado suspendidos "hasta nuevo aviso", lo que ha obligado a prohibir el baño en esta playa al no encontrar personal disponible para sustituir a estos trabajadores. La Policía Local y Protección Civil sí se encuentran prestando servicio en la playa, ha indicado el Consistorio.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha asegurado este lunes que el Gobierno regional quiere evitar llegar al confinamiento total en la Comunidad de Madrid. "En estos momentos, tenemos que ser muy responsables , dar la información tal cual se produce y no alarmar", ha señalado López en declaraciones a Cuatro. En las últimas veinticuatro horas, ha habido 332 nuevos contagios, a los que hay que sumar 1.326 positivos con pruebas PCR de días anteriores, 1.378 personas hospitalizadas y 168 ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).