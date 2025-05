Coronavirus directo: Cataluña ha retrasado el 25% de las operaciones no urgentes

El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves 3 4.899 nuevos contagios de Covid-19 y 515 víctimas mortales a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. En lo relativo al número de fallecidos, es el p eor dato de la tercera oleada de la pandemia , -el récord está fijado en 591, el pasado martes-.

El dato esperanzador es que la incidencia acumulada , que lleva varios días acechando los 900 casos por cada 10.000 habitantes, se sitúa en 889,93: e l primer descenso desde el 4 de enero.

En la actualidad, hay 30.726 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 4.608 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 3.506 ingresos y 3.409 altas.

Además, en la última semana 7.979 personas han ingresado en un hospital como consecuencia de la infección provocada por el contagio del coronavirus y 637 en una UCI. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 24 por ciento y en las UCI en el 42,84 por ciento .

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, ha criticado la situación actual del Centro Penitenciario de Sevilla I en relación al covid-19, con un brote que afecta a 107 internos, de los que 17 son positivos y 90 están en cuarentena en tres módulos, y 33 trabajadores, 17 positivos y 16 en cuarentena por contacto estrecho a la espera de las pruebas PCR. Ante la "gravedad" de esta situación, el sindicato ha expresado en una nota su preocupación por la evolución de este brote y cómo pueda influir en la salud de los trabajadores y de los internos. APFP reclama que, de forma "urgente", la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Sevilla acelere la realización de los test diagnósticos del covid-19 a los trabajadores en cuarentena del centro penitenciario de Sevilla I y al conjunto de la plantilla, a través de un cribado masivo, por el alto porcentaje de contagiados asintomáticos de coronavirus que podrían haberse contagiado y no mostrar síntomas, lo que "es clave para controlar cualquier brote, avanzando en el diagnóstico precoz de la enfermedad y evitar el contagio masivo de trabajadores e internos".

El Gobierno colombiano decidió este miércoles suspender desde el 29 de enero y por 30 días los vuelos desde y hacia Brasil como medida preventiva ante una posible variante brasileña del coronavirus, informó el presidente Iván Duque. "Como medida preventiva, y por un periodo de 30 días, mientras se hacen todas las observaciones, se toman las medidas de restricción de vuelos de Colombia hacia Brasil o de Brasil hacia Colombia", dijo Duque en el programa de televisión "Prevención y Acción", en el que todos los días habla de las medidas de su Gobierno para enfrentar la pandemia. El jefe de Estado añadió: "Sabemos que hay información que en este momento está siendo explorada no solamente por las autoridades del Brasil sino de otros países con respecto a una cepa o linaje que ha sido identificada en ese territorio".

Un total de 2.949.017 de personas, más de la mitad de la población, ha participado en las pruebas de Covid-19 masivas en Eslovaquia, que han concluido con 36.547 resultados positivos, un 1,24 por ciento de los asistentes. Así lo ha confirmado este miércoles el primer ministro, Igor Matovic, quien ha precisado que los resultados de este cribado con pruebas de antígenos han empeorado respecto al que se hizo en noviembre de 2020, informan fuentes del Gobierno a través de un comunicado. La campaña de pruebas a gran escala a nivel nacional se ha llevado a cabo entre el 18 y el 26 de enero con el objetivo de llegar a toda la población mayor de 10 años y ahora se repetirá en los distritos que han tenido resultados positivos de más de un 1,01 por ciento. Asimismo, los eslovacos que no tengan un resultado negativo no pueden acudir a sus puestos de trabajo hasta el 7 de febrero.

Los epidemiólogos advirtieron, en vísperas de las fiestas navideñas, que la tercera ola no vendría como ola, sino como «tsunami». En un mes invernal, el que comprende del 22 de diciembre al 22 de enero, el volumen de infecciones que acumuló España fue de 670.000 casos, una cuarta parte de todos los contagios que se han producido en el país y durante las tres acometidas del virus. La «explosión de casos» en esta última es tan apabullante que nueve autonomías están sufriendo ahora lo peor de toda la pandemia, diagnosticando el doble de casos diarios de lo que lo hicieron en lo peor de la segunda andanada del coronavirus. Léelo aquí .

Además, con el objetivo de que pueda participar mucha gente en esta ofrenda floral --que se llevará a cabo bajo el lema 'No pudimos despedirnos, pero jamás os olvidaremos'-- las floristerías de Torrelavega colaborarán con precios "especiales" en los ramos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC, por sus siglas en inglés) han informado este miércoles de que 3.494.117 personas han contraído la enfermedad del coronavirus en el continente, de las cuales 87.937 corresponden a aquellas que no han podido salir adelante.

Cerca del 40 por ciento de los españoles se ha planteado trasladarse a vivir al medio rural o a plena naturaleza a consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ha provocado una 'nueva normalidad' que 9 de cada 10 españoles "no lleva bien", según un estudio realizado por Securitas Direct.

Así lo ha confirmado este jueves el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, después de que el SCS informara ayer de la dimisión de Josa, sin indicar si se había aceptado o no y de que la gerente de Atención Primaria, Alicia Gómez, asegurara que no iba a aceptar su renuncia.

En concreto, el Comité Permanente de Vacunación del Instituto Robert Koch de Alemania (STIKO, por sus siglas en alemán) ha señalado en un comunicado que «actualmente no se dispone de datos suficientes para evaluar la eficacia de la vacuna a partir de los 65 años».

El grupo de expertos que asesora al Gobierno alemán en materia de vacunación ha recomendado que la vacuna desarrollada por la compañía farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Reino Unido) contra el Covid-19 no se administre a personas mayores de 65 años por evidencia científica «insuficiente».

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha confirmado el fallecimiento de once personas por coronavirus en las 24 horas de este miércoles. En la misma jornada se produjeron 80 ingresos en planta y ocho en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

El Área de Salud de Ibiza estudia el traslado de pacientes Covid del Hospital de Can Misses a hospitales de Mallorca, principalmente Son Espases, ante la saturación y el déficit de personal.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz, Francisco Igea, ha advertido de un crecimiento de casos de coronavirus generados por la cepa británica, una situación que anuncia una «nueva ola» si no se mantienen las medidas restrictivas.

La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, anunció a principios de esta semana un régimen de vigilancia en plena escalada de tensiones con AstraZeneca después de que la compañía anunciara que no sería capaz de cumplir el calendario pactado con la UE para el primer trimestre del año.

La Comisión Europea adoptará mañana un mecanismo para controlar las exportaciones de vacunas que le permitirá impedir que las compañías farmacéuticas vendan a terceros países dosis producidas en el bloque si no son capaces de cumplir con el reparto prometido a los Estados miembros, según han informado fuentes comunitarias.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha informado este jueves de que ha detectado en un paciente del área sanitaria de Vigo el primer caso confirmado de la variante sudafricana del COVID-19. Se trata de un varón que ya fue dado de alta y no requirió ingreso hospitalario.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, ha confirmado el final de esta cuarentena, que según ha explicado es conforme a los estándares internacionales. En este sentido, ha explicado que los expertos podrán ahora realizar entrevistas y análisis 'in situ', según Xinhua.

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado no haber recibido ninguna «solicitud formal» de colaboración en materia de asistencia sanitaria frente al Covid-19 por parte del Gobierno portugués y ha afirmado que, «si hay alguna propuesta concreta de material o de colaboración», la Xunta la estudiará en función de sus «posibilidades» y de lo que «se solicite».

«El descenso en la transmisión no ha venido acompañado de un descenso en la presión hospitalaria, -seis comunidades autónomas se encuentran por encima de un 50% de ocupación de las UCI-». El director del CCAES ha reconocido que la situación es muy delicada en un gran número de autonomías. La tasa de positividad, ha destacado el doctor aragonés, va descenciendo progresivamente.

Por otra parte, la ministra ha asegurado que «aún no se ha tomado una decisión» en relación a la posibilidad de hacer obligatorio el uso de las mascarillas FFP2

Así lo ha expresado Darias en relación a la polémica sobre los líderes que se han vacunado: se trata de una modificación del proceso de vacunación, pero no de una sanción para auqellos que se han «colado».

En lo que se refiere a la Comunidad Valencia y su delicada situación epidemiológica, Simón ha reconocido que se trata de un región en un momento «muy crítico», aunque ha precisado que Sanidad no puede explicar por qué se ha producido está explosión en los contagios. No obstante, ha dicho que la situación se «desacelerando» en la comunidad.