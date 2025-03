Coronavirus España directo: Sanidad registra más de 10.000 nuevos casos: 4.137 y 71 fallecidos en las últimas 24 horas

Sanidad suma 8.866 nuevos casos de coronavirus y 4.410 en las últimas 24 horas, según el último recuento publicado este miércoles. Así, vuelve a producirse un repunte en los casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Este miércoles se ha vuelto a alcanzar (y superar) la barrera de los 4.000 casos diarios. Ayer, la cifra estaba en 3.168 y el lunes en 2.440. Sin embargo, ha bajado la incidencia de los últimos 14 y 7 días.

21:51 Casos de coronavirus en Ecuador ascienden a 113.206 y muertos a 6.971 Los casos de contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 ascendieron este jueves en Ecuador a 113.206 y los fallecidos confirmados a 6.971, en tanto que las muertes probables a 3.778. Según el último parte del Ministerio de Salud, el país suramericano ha realizado hasta ahora 343.624 pruebas, de las que se confirmaron 113.206 casos y se descartaron 168.714. El resto corresponden a pruebas repetidas a pacientes.

21:50 Guatemala confirma reapertura de su aeropuerto principal el 18 de septiembre El Gobierno de Guatemala confirmó este jueves la reapertura de su principal aeropuerto, La Aurora, a partir del próximo 18 de septiembre y al menos tres aerolíneas han indicado que retomarán operaciones. A la reanudación de vuelos también se le suma la apertura de todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, según una disposición oficial firmada este jueves por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

21:49 Francia registra un nuevo máximo diario de casos con casi 10.000 y supera la barrera de los 350.000 El Gobierno de Francia ha confirmado este jueves un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, con casi 10.000 nuevos contagios, en medio del drástico repunte registrado durante los últimos días. El Ministerio de Sanidad ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 9.843 casos, superando así el anterior máximo, registrado el 4 de septiembre, con 8.975. Esta cifra llega además un día después de que el país registrara la que entonces era la segunda cifra más alta diaria de casos, con 8.577.

21:10 Ayuso quiere reunirse con Sánchez Isabel Díaz Ayuso ha tuiteado que ha "escrito nuevamente al presidente del Gobierno solicitando una reunión. Creo que es imprescindible la coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España para luchar contra la pandemia"

20:49 Reino Unido confirma cerca de 3.000 nuevos casos de coronavirus y roza los 360.000 contagios El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este jueves cerca de 3.000 nuevos casos de coronavirus durante el último día y el país roza así los 360.000 contagios desde el inicio de la pandemia. El último balance facilitado por las autoridades recoge que durante las últimas 24 horas se han confirmado 2.919 casos y catorce fallecidos, lo que sitúa los totales en 358.138 y 41.608, respectivamente. Según estos datos, Inglaterra acumula ya 309.133 contagios, por los 22.039 de Escocia, los 18.931 de Gales y los 8.035 de Irlanda del Norte. Por otra parte, el Ejecutivo británico ha señalado que durante el último día han sido ingresadas 141 personas a causa de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

20:28 Rusia dice que prevé entregar a América Latina más de 130 millones de dosis de su vacuna Las autoridades de Rusia han afirmado este jueves que prevén entregar a América Latina más de 130 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. El director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI), Kiril Dimitriev, ha manifestado que Moscú "va a suministrar cada vez más dosis de la vacuna a países de América Latina" y ha indicado que los 32 millones entregados el miércoles a México se verá seguido por más de cien millones a otros países de la región. Dimitriev ha detallado que las autoridades anunciarán este mismo viernes este envío. "Mañana anunciemos otro acuerdo con uno de los principales estados en Brasil, y va a ser una noticia grande. Anunciaremos que nos comprarán 50 millones de dosis de la vacuna", ha dicho.

20:20 Anticuerpos en pacientes de COVID-19 se debilitan rápidamente, según estudio La actividad neutralizante de los anticuerpos en pacientes que se han recuperado de COVID-19 típicamente no es muy fuerte y se debilita significativamente dentro del mes siguiente al alta del hospital, según un estudio que publica hoy la revista PLoS Pathogens. El análisis integral de las respuestas de anticuerpos en la infección con el coronavirus podría guiar el desarrollo de una vacuna efectiva, según Chao Wu y Rui Huang, de la Facultad de Medicina de Nanjing, en China. "Existe una necesidad urgente de tratamientos efectivos y una vacuna preventiva para contener esta pandemia global devastadora, lo cual requiere una comprensión integral de las respuestas al virus SARS-CoV-2 en el curso de la enfermedad y la fase de convalecencia de los pacientes de COVID-19", señaló el artículo.

19:31 La Guardia Urbana de Barcelona pone 1.500 multas por no llevar mascarilla y más de 3.000 por hacer botellón La Guardia Urbana de Barcelona ha impuesto este verano 1.497 denuncias por no hacer uso de la mascarilla y ha desalojado a 23.612 personas de las plazas, playas y otros espacios públicos por contravenir las restricciones de concentraciones, según el balance del dispositivo de los meses de julio y agosto que ha presentado este jueves el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle. Además, la policía local de la capital catalana ha impuesto otras 3.178 multas por hacer botellón y consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, 28 denuncias a locales por no respetar el horario y 30 por abrir pese a tenerlo prohibido. Para leer la noticia completa pinche en este enlace.

19:20 Menor estancia hospitalaria Y cierra Fernando Simón ante la última pregunta: "La media hospitalaria es muy variables entre hospitales, pero es menor que entre marzo y abril. En casos diagnosticados son 4137. Y las comunidades con mayor incidencia en los últimos 14 días es Madrid, La Rioja, el País Vasco y Navarra". Fin de la rueda de prensa.

19:16 "Madrid, mejor que en las semanas previas" Continúa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "La mediana de edad es de 86 años de los fallecidos, superior incluso que en el pico de la epidemia que eran 83. Eso indica que nuestros mayores están protegidos y que ahora son todavía incluso más frágiles los que fallecen. Y en cuanto a la estabilización de los datos, hay que ser prudentes. Creo que se va a confirmar pero hay que tener cuidado con la vuelta al cole y la vuelta al trabajo. Las medidas que se están tomando son importantes. La situación en Madrid es que evoluciona mejor que en las semanas previas. Es cierto que hay que tener cuidados con los posibles retrasos. Pero, aparentemente, es una evolución muy favorable".

19:11 Actualización de datos El Ministerio de Sanidad ha registrado este jueves 10.764 casos de Covid-19, de los cuales 4.137 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 4.410 del miércoles, elevándose la cifra total de personas infectadas en España por coronavirus hasta las 554.143 Asimismo, el departamento dirige Salvador Illa ha notificado hoy 71 fallecidos por Covid-19 más, 249 en la última semana. Por tanto, la cifra global de fallecidos por Covid-19 en España se sitúa en las 29.699 personas.

19:10 El efecto de la vuelta al cole, a partir de la semana que viene "Ojalá no lo veamos nunca, pero lo veremos. El efecto de la vuelta al colegio y al trabajo, que van juntas, aunque es más fácil que pueda haber transmisión con los niños pequeños, creo que lo podremos observar a partir de la semana que viene. En algunos sitios se ha producido de manera escalonada. Yo creo que no podemos ver nada claro hasta la semana que viene. Si que es cierto que hay un dato interesante y es que la positividad de las PCR desde el inicio de la pandemia ha cambiado, al principio la mayor positividad era en los mayores y, a partir de mayo, esto cambió y la positividad era baja para todos los grupos, y muy similar. Y desde que se inició esta nueva subida desde julio se observó que primero entre los 20 y los 30, y en estas últimas tres semanas, ha subido más entre los jóvenes de 10 a 19 años".

19:06 Nivel de detección alto Simón: "Seguimos manteniendo un nivel de detección, probablemente, al nivel del 70%. Por supuesto, que cuando tenemos más casos los servicios de vigilancia pueden tener un retraso mayor a la hora de trasmitir la información. No se detecta menos, sino más, pero puede haber un poco de retraso. Hay comunidades que tienen un retraso mayor que son las que tienen más incremento de contagios. Pero lo cierto que a nivel global no es importante".

18:59 8.400 casos ingresados Continúa Simón: "Se están realizando 641.000 PCR por semana. Todas las comunidades están aumentando progresivamente el número de PCR en todas las comunidades. La ocupación hospitalaria incluye los casos confirmados de covid y los de clínica compatible aunque algunos se descarten. Tenemos 8.400 casos ingresados, entre ellos 1.136 en UCI, lo que representa un 8,34% de ocupación. Los ingresos y las altas están bastante equilibrados. Ahora mismo tenemos 969 altas por 1141 ingresos. Las comunidades lo pueden absorber bien aunque hay hospitales concretos en donde hay una alta ocupación. Todo el esfuerzo diagnóstico implica un esfuerzo en atención primaria. La mayor parte de los sospechosos, alrededor del 90%, se registra en atención primaria".

18:56 Fernando simón, rueda de prensa Sigue Simón: "Los datos parece que se están estabilizando y hay zonas con descensos. _Hay mitad de provincias estabilizadas o en descenso y la otra mitad en fase de ascenso. A nivel global 4137 casos, y en las últimas 24 horas aproximádamente 9.000 distribuidos entre varios días previos. La tasa de incidencia es de 234 de cada 100.000. Pero varía mucho por comunidades autónomas. La buena noticia es que las comunidades que tuvieron una alta incidencia están progresivamente bajando esa incidencia".

18:52 "España es el país con menor letalidad junto a Alemania" Sale ya Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a hacer una rueda de prensa para analizar los nuevos datos de contagios: "Tenemos una menor letalidad en los pacientes, porque se trata mejor y porque estamos detectando muchos más casos, muchos mucho más leves. Esto se está observando también en Francia, el otro país que está observando una alta infección. Italia, Reino Unido y otros de tamaño similar mantienen una situación similar. España (0,6) es el país con menor letalidad junto Alemania (0,4). Que tengamos una letalidad menor implica que el impacto es menor en los casos observados y que en otros países europeos. A nivel global, los países que más identificaban casos son los mismos. Estados Unidos y La India, estos con 80.000 y 90.000 datos diarios en las últimas semanas. Luego ya iría Brasil".

18:40 Italia registra casi 1.600 nuevos contagios y supera los 283.000 totales Los nuevos contagios con coronavirus siguen creciendo en Italia, que ha registrado 1.597 casos las últimas 24 horas, frente a los 1.434 del miércoles, y supera los 283.000 casos totales, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Ello a pesar de que se han realizado algo menos de test, unos 94,000 frente a los 96.000 del día anterior. En cambio, los fallecidos el último día son diez frente a los 14 del día anterior. Con estas cifras, desde el inicio de la pandemia se han registrado en Italia 283.180 casos totales, y 35.587 fallecidos.



18:22 Aislan en dos centros de La Rioja a 66 temporeros con covid para cuarentena Un total de 66 temporeros que se encuentran en La Rioja y que son casos confirmados de la covid-19, pero no requieren hospitalización y no pueden mantener el distanciamiento social del periodo de aislamiento o cuarentena en sus domicilios, han sido traslados este jueves al Seminario Diocesano de Logroño y al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) del municipio de Lardero. La Consejería de Salud de La Rioja ha puesto en marcha ambos dispositivos para garantizar el aislamiento de los casos y contactos estrechos que no puedan aislarse de manera efectiva en su domicilio y, así, cortar la cadena de transmisión del coronavirus, de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos ante la pandemia.

17:46 ONU pide 35.000 millones dólares para dar acceso global a vacunas anticovid La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recaudado unos 3.000 millones de dólares en cuatro meses para sus programas de desarrollo y distribución de vacunas, tratamientos y diagnósticos contra la COVID-19, pero necesita 35.000 millones más, advirtió hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. "Necesitamos dar un paso de gigante en materia de financiación", subrayó Guterres, quien detalló que al menos 15.000 millones de dólares deberían recaudarse en los próximos tres meses "para no perder la ventana de oportunidad y optimizar el uso de las nuevas vacunas" que consigan desarrollarse contra la COVID-19. El dinero requerido "no va a poder encontrarse en la tradicional ayuda oficial al desarrollo, y se tienen que buscar donantes en todos los campos", afirmó el portugués. Guterres participó por videoconferencia en la reunión del consejo del programa Acelerador ACT, establecido por la OMS en mayo para financiar la investigación de herramientas médicas contra la pandemia a cambio de que éstas sean distribuidas en países sin el poder adquisitivo para comprarlas en grandes cantidades.

17:40 Sesión informativa de la OMS La pausa de AstraZeneca de una vacuna experimental para el coronavirus después de la enfermedad de un participante es una "llamada de atención", pero no debe desanimar a los investigadores, ha dicho la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Esta es una llamada de atención para reconocer que hay altibajos en el desarrollo clínico y que tenemos que estar preparados", dijo Soumya Swaminathan en una sesión informativa virtual desde Ginebra. "No tenemos que desanimarnos. Estas cosas pasan". La epidemióloga de la OMS, Maria Van Kerkhove, dijo que había una combinación de factores que ayudaban a reducir las tasas de muerte en Europa, incluida la detección temprana de casos y la atención clínica. "Sabemos que la intervención temprana en el primer punto de entrada ... salvará vidas. Además, estamos en una mejor posición para evitar que el virus infecte a poblaciones vulnerables", dijo, advirtiendo, sin embargo, que los efectos a largo plazo de la enfermedad aún no se conocen.

17:00 Argentina supera el medio millón de casos y total global es de 27,6 millones Los casos globales de COVID-19 ascendieron hoy a 27,6 millones, con casi 900.000 muertes, en una jornada en la que Argentina, el décimo país del planeta con más contagios, superó la barrera del medio millón de positivos. América suma 14,3 millones de casos, seguida del sur de Asia, que ha rebasado los cinco millones de contagios, Europa (4,6 millones) y Oriente Medio (dos millones). Las gráficas de casos diarios sólo muestran un claro descenso en el continente africano, donde se ha pasado de los 15.000 contagios por jornada en julio a tres veces menos en la actualidad. Por contra, Europa muestra más claramente que cualquier otra región una segunda oleada de la pandemia, aunque con mucha menos letalidad que la sufrida en los meses de marzo y abril.

16:54 CyL suma 602 nuevos casos, además de seis fallecidos más Castilla y León contabiliza un total de 40.413 positivos por coronavirus, 602 más que en los datos de la última estadística en lo que supone el incremento diario de casos más acusado desde el 16 de abril, de ellos solo nueve han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, según datos ofrecidos este jueves por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press. Las estadísticas registran, asimismo, seis nuevos fallecimientos en hospitales, de manera que el número de decesos actual en este ámbito es de 2.161, mientras que el número de altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanza ya las 9.430, 46 más que en la jornada anterior.

16:43 Baleares notifica 277 casos de coronavirus y cuatro fallecimientos El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 277 casos más de personas con SARS-CoV-2 y cuatro fallecimientos, de forma que el acumulado en las Islas es de 10.519 casos comunicados desde que se inició la pandemia y 260 personas fallecidas debido al coronavirus. Según la Conselleria de Salud, este miércoles el Servicio de Salud diagnosticó 325 casos positivos con prueba PCR, los cuales están pendientes de validación por el Servicio balear de Epidemiología y, por tanto, no se han incorporado a esta estadística.



16:32 Bajan por segunda vez los casos activos en Galicia, seis menos, hasta 4.358 Descienden por segunda vez en esta semana los casos activos por coronavirus en Galicia, que cuenta con seis infectados menos que en la jornada de ayer, con un total de 4.358 casos, según los datos facilitados por la Xunta. Sin embargo, se ha registrado un nuevo fallecimiento, el de una mujer de 78 años que estaba ingresada en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y que eleva la cifra de fallecidos en Galicia a 672. Según ese departamento de la Xunta, del total de 4.358 infectados, los hospitales gallegos tienen actualmente 25 pacientes en terapia intensiva y otros 184 en habitaciones aislados, mientras que hay 4.149 personas infectadas y confinadas en sus domicilios, aunque no especifica cuántos no tienen síntomas.

16:01 Tres nuevos brotes en Medina del Campo y Portillo (Valladolid) vinculados a celebraciones sociales Los Servicios Epidemiológicos de la Junta en Valladolid han informado de tres nuevos brotes de COVID-19 en la provincia, dos de ellos pertenecen a la Zona Básica de Salud de Medina del Campo Rural y anotan 11 y 8 casos positivos, de los que uno ha precisado hospitalización y cuentan con cinco y nueve personas en estudio, mientras que el tercero afecta a Portillo, con 10 infectados y tres contactos en seguimiento. Los tres brotes, que en conjunto alcanzan los 29 positivos, han sido declarados en el ámbito social y están vinculados a distintas celebraciones.

15:49 Asturias confirma 24 nuevos casos de COVID-19 La Consejería de Salud ha confirmado 24 nuevos positivos por coronavirus diagnosticados este miércoles. De ellos, una persona ha precisado hospitalización mientras que el resto están asintomáticos o presentan sintomatología leve, permaneciendo en aislamiento en sus domicilios. Según ha informado Salud en nota de prensa, entre estos casos se encuentran contactos estrechos de otros ya conocidos. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa estudiando el resto de los positivos para establecer el vínculo epidemiológico.

15:29 El 36% de los usuarios de Cáritas Cataluña durante la pandemia son nuevos Cáritas Cataluña ha presentado este jueves su Memoria 2019 y ha analizado su actividad asistencial durante los meses de pandemia, constatando que el 36% de sus usuarios durante la crisis han recurrido a la entidad por primera vez o tras no necesitarlo durante un largo tiempo. Lo ha anunciado en una rueda de prensa telemática la representante de la Comisión de Acción Social de Cáritas Cataluña, Cora Mazo; junto al presidente de la organización, Francesc Roig; la representante de la Comisión de Comunicación, Anna Roig; y el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Mazo ha indicado que desde el confinamiento, las peticiones de ayuda a las 10 Cáritas diocesanas catalanas para cubrir necesidades básicas han aumentado un 63% y que, en el caso de algunos servicios de la ONG, las solicitudes se han duplicado o triplicado.

14:56 Murcia decide que Jumilla vuelva a la fase 1 flexibilizada El Comité de Seguimiento Covid-19 en la Región ha decidido que el municipio de Jumilla (Murcia) vuelva a la fase 1 flexibilizada de la desescalada, lo que implica la restricción de la movilidad y la aplicación el resto de medidas de prevención que comporta esta fase. Así lo ha acordado el Comité, reunido este jueves presidido por el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, para hacer frente a la situación en Jumilla, que cuenta con una tasa de incidencia acumulada de 710 casos, la más elevada de la Región de Murcia.



14:44 Revilla descarta otro confinamiento pese a aumento de casos El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado "preocupado" por la evolución de la pandemia del coronavirus en la región y, también, en el resto del país y el conjunto del mundo, pero pese al aumento de casos que se vienen registrando ha descartado un confinamiento como el de la pasada primavera.

"No hay marcha atrás. Que nadie piense que va a haber un confinamiento como el que hubo durante más de tres meses para los españoles. Eso no es posible", ha reiterado el jefe del Ejecutivo y del PRC a preguntas de los periodistas sobre la situación del Covid-19 en la región, tras el aislamiento de Santoña, los primeros positivos en centros educativos después de la vuelta al cole o el brote en el barrio La Inmobiliaria de Torrelavega.

14:37 La imagen exterior de España no se ha resentido por el coronavirus, según el Instituto Elcano Un estudio elaborado por el Real Instituto Elcano pone de manifiesto que la reputación y el prestigio internacional de España se mantuvieron incólumes durante el momento más álgido de la pandemia del coronavirus.

Esta es una de las conclusiones del estudio 'España: imagen y marca 2020. ¿Cómo nos ven, cómo somos?', que el Real Instituto Elcano presentó de manera virtual y que se ha realizado a partir de los resultados dimanantes de la encuesta 'Country Rep. Tack' realizada a partir de 30.000 entrevistas. En el acto participaron Carmen González Enríquez, directora del Observatorio de Imagen de España de este organismo, y Emilio Lamo de Espinosa, presidente del mismo.

14:26 Baleares asume que habrá contagios en colegios y habilita un teléfono de atención para alumnos y padres El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha reconocido este jueves que es muy probable que se produzcan contagios de coronavirus en la comunidad educativa y que, por tanto, la 'vuelta al cole' implique un incremento de casos en Baleares. "Cualquier aumento de la movilidad y el contacto social es un riesgo", ha argumentado Arranz en una rueda de prensa al ser preguntado por esta cuestión. Precisamente, Arranz ha anunciado que entre este jueves y viernes el Govern habilitará un teléfono de atención (900 700 222) dirigido a alumnos y padres para resolver dudas sobre el COVID-19 en el ámbito educativo.



14:12 La Policía se persona en un colegio de Sevilla ante la negativa de una profesora a usar mascarilla La Policía adscrita a la Junta de Andalucía se ha personado este jueves en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Santa Clara', ubicado en el barrio sevillano del mismo nombre, tras ser requerida su actuación ante la existencia de una profesora que se negaba a usar mascarilla para evitar la propagación del coronavirus, teniendo posteriormente que abandonar el centro educativo.

Tal como han informado fuentes de la Delegación de Educación a Europa Press, se ha llevado a cabo un procedimiento regulado ante la incidencia producida en este centro y los protocolos marcados ante la Covid-19, ya que esta docente llevaría ya tres días acudiendo sin mascarilla alegando que no podía usarla por asuntos médicos, algo de lo que en estos momentos se está estudiando su veracidad ya que hasta el momento no estaría confirmado que no pudiera llevarla.

14:00 Madrid empezará a utilizar los nuevos test rápidos la semana que viene La Comunidad de Madrid ya ha elaborado un protocolo de uso de los nuevos test antigénicos en colaboración con "múltiples sociedades científicas" de Madrid y prevé empezar a utilizarlo la semana que viene, ya que entre hoy y mañana habrán llegado los dos millones de pruebas compradas a Abott.

Tras cerrar el protocolo con microbiólogos, infectólogos, internistas, médicos de urgencias, médicos de atención primaria y geriatras, "la idea es empezar a usarlos la semana que viene", ha indicado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en declaraciones a Europa Press.

13:49 Salud estudia dos brotes de covid en Isla Cristina que afectan a 14 personas de dos familias La Consejería de Salud y Familias investiga dos brotes de Covid-19 surgidos en Isla Cristina (Huelva), que afectan a 14 personas de dos familias, uno con seis y otro con ocho, de los que la Junta tuvo conocimiento los días 3 y 5 de septiembre.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, que ha señalado que están "bastante controlados" y se encuentran en fase de investigación, por lo que espera que pasen "pronto" a fase de control.

13:37 Detectado un brote en una residencia de Mallorca con 34 afectados El Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) ha detectado un brote de COVID-19 en la residencia de la tercera edad Bell Entorn de Sóller, con 34 afectados en total -25 usuarios y nueve trabajadores-. Así lo ha anunciado el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, en una rueda de prensa convocada para informar de la situación de la pandemia en Baleares.

13:25 El Gobierno de Aragón confina Andorra (Teruel) ante el repunte de contagios El Gobierno de Aragón ha decidido confinar perimetralmente el municipio turolense de Andorra durante siete días por el aumento de casos de covid-19, como también ha hecho con Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Según han avanzado fuentes del Gobierno de Aragón, el departamento de Sanidad va a emitir una orden que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón para el confinamiento perimetral y regreso a la fase 2 de Andorra, de forma que no estará permitida la entrada o salida de la población salvo para actividades laborales, educativas o para la asistencia al médico y hospitales, como en Ejea.

13:16 Cierra una escuela infantil en Medina del Campo por el positivo de profesora El positivo en coronavirus de una profesora ha obligado al cierre temporal de la Escuela de Educación Infantil San Francisco, en Medina del Campo (Valladolid) y de titularidad municipal, hasta confirmar que no exista ningún contagio más en las personas con quien mantuvo contacto la afectada. La escuela infantil, con 92 niños matriculados (de cero a tres años), permanecerá cerrada durante al menos diez días, ha informado este jueves a Efe el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, quien ha optado por "medidas contundentes, drásticas, para ser cautelosos" y proteger la salud de todos, ha añadido.



13:05 Galicia detecta 274 nuevos positivos pero el número de casos activos baja a 4.358 Galicia ha detectado 274 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, pero el número de casos activos, en el que influyen también las altas y los fallecimientos, ha registrado un leve descenso, de seis, y se sitúa en 4.358 este jueves. Los datos de la Consellería de Sanidade, para los que se toman cifras de la tarde de ayer, muestran que el número de personas curadas ha pasado de 14.158 a 14.434, lo que supone un incremento de 276. Además, los fallecimientos suben en cuatro --tres comunicados ayer por la tarde y uno comunicado este mismo jueves--, lo que indica que el sistema sanitario ha confirmado 274 nuevos contagios.



12:54 La mitad de los pacientes con Covid desarrolla anticuerpos en los primeros días de infección La mitad de los pacientes con Covid-19 desarrolla anticuerpos en los primeros días de infección, de cualquier isotipo pero principalmente IgG (inmunoglobulinas G, que son las que indican que el cuerpo tiene defensas contra el virus), lo que supone un tiempo considerablemente menor del conocido hasta ahora (en torno a dos semanas).

Así lo ha evidenciado un estudio realizado por expertos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y que será presentado de forma pormenorizada en el 'I Congreso Nacional COVID19'. Además, el trabajo ha evidenciado que la detección de IgM (que determinan que la infección está activa) anti-SARS-CoV-2 identificó a la mitad de los sujetos con alta sospecha de infección y PCR negativa.

12:49 Irán supera los 395.000 casos de coronavirus tras sumar unos 2.000 más El balance de casos de COVID-19 en Irán supera ya los 395.000 positivos, después de que este jueves el Ministerio de Sanidad haya informado de 2.063 nuevos positivos, de los cuales 1.041 corresponden a pacientes que están ya ingresados en hospitales de la República Islámica. En concreto, desde el inicio de la pandemia, 395.488 personas han dado positivo a las pruebas de coronavirus, de los cuales 340.842 han superado la enfermedad. Al menos 22.798 han perdido la vida víctimas de la COVID-19, 129 más de las que figuraban en el balance del miércoles.



12:39 Baleares detecta incidencias por Covid-19 en 53 colegios El Ministerio de Educación ha detectado desde el comienzo del curso escolar, el pasado día 4 de septiembre, hasta ayer miércoles, "incidencias" por el coronavirus en 53 centros educativos de España.

Lo han señalado a Efe este jueves fuentes del departamento que dirige la ministra Isabel Celaá, que han especificado que las incidencias están siendo recogidas por la Alta Inspección educativa con datos de las comunidades autónomas.

12:26 Celaá emplaza al tercer fin de semana de septiembre como “momento significativo” para ver la evolución de la pandemia en la educación La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, insistió a las familias “que lleven a los niños al colegio porque los beneficios son superiores que los riesgos eventuales”. No obstante, emplazó al tercer fin de semana de septiembre para valorar la evolución de la pandemia en el ámbito educativo.

Así lo dijo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia en la que recalcó que casos de Covid-19 “se van a seguir produciendo, sin duda, y un momento significativo será a ver qué pasa el fin de semana que viene”, en referencia que para el 19-20 de septiembre ya habrán pasado buena parte de los 14 días desde el arranque de curso, periodo en el que se suelen manifestar los síntomas tras contagiarse del coronavirus.

12:13 Rusia suma más de 5.300 casos nuevos de coronavirus y 128 muertos en el último día La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas más de 5.300 nuevos casos y 128 muertos, lo que eleva el balance a más de 1,04 millones de personas contagiadas y más de 18.000 víctimas mortales, según ha informado este jueves el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 5.363 nuevos casos de infección por coronavirus en 84 regiones, incluidos 1.302 asintomáticos", ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.



12:01 Un total de 30 efectivos de la UME comienzan a colaborar en el rastreo de casos en la Comunidad Valenciana Los primeros 30 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que colaboran con Salud Pública en las tareas de rastreo de infecciones por coronavirus en la Comunidad Valenciana comenzarán a operar este viernes desde la Base Militar de Bétera (Valencia). Sus principales funciones son la identificación y control de "contactos estrechos" de infecciones confirmadas por coronavirus y desarrollan esta tarea a través de la realización de encuestas y trabajan "siempre" de "forma coordinada" con Salud Pública, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

11:50 La pandemia de coronavirus supera los 900.000 muertos con más de 27,8 millones de casos en todo el mundo La pandemia de coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 292.991 nuevos casos, con lo que el total se eleva a más de 27,8 millones de personas contagiadas y supera las 900.000 víctimas mortales, según el balance ofrecido este miércoles por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados. En total, 27.871.271 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados --Estados Unidos, India y Brasil--, mientras que son ya 903.756 los fallecidos.



11:36 Mahón inicia la desinfección de centros educativos en el primer día de curso El Ayuntamiento de Mahón ha iniciado este jueves, coincidiendo con el primer día del curso escolar, las tareas de limpieza y desinfección de las zonas comunes de los centros educativos de infantil y primaria como medida de prevención ante la propagación de la Covid-19.

Las tareas de desinfección las llevará a cabo la empresa Eulen en horario lectivo y durante todos los días del año académico. La iniciativa se enmarca en el plan de actuación de la conselleria de Educación del Govern.

11:25 Prorrogan una semana más restricciones en Lérida y 6 municipios del Segriá El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado hoy la prórroga de siete días más de las restricciones a causa del coronavirus en Lleida ciudad y seis municipios más del Segrià: Alcarràs, Aitona, Soses, Torres de Segre, La Granja d’Escarp y Seròs.

Según se desprende del DOGC, los establecimientos de hostelería y restauración deberán seguir sirviendo siempre en las mesas, limitar su aforo interior al 50%, así como garantizar la distancia mínima entre mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas por mesa.

11:13 Canarias notifica 49 brotes nuevos y suma casi 170 La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado 49 brotes nuevos de coronavirus que se suman a los 47 abiertos desde hace quince días más otros 72 que continúan en seguimiento aunque están a punto de cerrarse al no tener casos nuevos en las últimas semanas. De los 49 nuevos brotes, 27 corresponden a la isla de Gran Canaria, 11 a Lanzarote, 1 a Fuerteventura, 7 a Tenerife, 2 a La Palma y 1 a El Hierro, con 3 brotes de origen familiar que han tenido ramificaciones en distintas islas.



11:00 Los médicos avisan de que no es su competencia certificar ausencias escolares El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha avisado, ante la situación de pandemia por el Covid-19 y el regreso a las aulas, de que "no es competencia de los médicos" certificar las ausencias escolares, las cuales sólo pueden ser autorizadas por los tutores legales de los menores de edad según la legislación vigente.

Con el propósito de clarificar esta situación y evitar una mayor saturación en las consultas de Atención Primara, el CGCOM ha recordado que una baja médica es un acto médico que sólo se prescribe a una persona en caso de incapacidad física o psíquica que le impida desarrollar su trabajo, cuando sea necesaria como parte del proceso terapéutico basado en un criterio clínico, o en caso de aislamiento profiláctico por contacto directo con un caso positivo como sería en un contexto epidémico como el actual.

10:47 Cataluña registra 977 casos más y 20 fallecidos en las últimas 24 horas Cataluña ha registrado hasta este jueves 142.296 casos confirmados acumulados de coronavirus, 977 más que en el recuento del miércoles, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 13.133, 20 más que los registrados el miércoles: 7.961 en hospital o centro sociosanitario, 4.174 en residencia, 832 en domicilio y 166 que no son clasificables por falta de información.



10:45 Un brote en el barrio La Inmobiliaria de Torrelavega suma ya más de 30 positivos y sigue el rastreo Un foco de coronavirus detectado en el barrio La Inmobiliaria de Torrelavega suma ya más de 30 positivos, aunque todavía se están llevando a cabo las labores de rastreo al considerar que el origen de los contagios es una celebración familiar a la que acudieron más de 100 personas. Al parecer, los invitados estuvieron reunidos en el trastero de un local comercial y en dos pisos del barrio La Inmobiliaria.



10:34 Villacís no descarta el confinamiento de distritos madrileños La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, no descarta que se pueda producir confinamiento de distritos o de barrios en la capital, aunque “a día de hoy” no cree que se establezcan estas restricciones y condiciona la evolución de la pandemia a la responsabilidad individual.

La dirigente de Ciudadanos ha señalado este jueves en una entrevista con Onda Madrid que “como sociedad nos tenemos que preparar para un cierto grado de incertidumbre” y ha explicado que “ningún escenario ahora mismo es descartable”.

10:23 La «evolución inquietante» de la pandemia en Francia podría abocar a adoptar «decisiones difíciles» Francia podría «endurecer» su política sanitaria contra la progresión del Covid-19 y se prepara a una gestión a largo plazo de su política social, para intentar combatir la agravación de la crisis. El Consejo científico que asesora y aconseja al gobierno de Emmanuel Macron estima que la propagación del coronavirus tiene una «evolución inquietante» estimando que quizá sea necesario tomar «decisiones difíciles» los próximos días. Léelo aquí.

10:10 Cierran 7 aulas de colegio de Morón (Sevilla) por el positivo de un maestro La delegación de Educación en Sevilla ha decretado el cierre de siete aulas del colegio ‘El Llanete’ de Morón de la Frontera (Sevilla) tras el positivo en coronavirus de un maestro y la cuarentena a la que se tienen que someter varios más del centro educativo. El Ayuntamiento de la localidad ha informado en un comunicado de que se ha tenido que realizar un cierre parcial del centro educativo, de modo que no abrirán las aulas de infantil de 3 años, primero B, segundo A, quinta A, quinto B, sexto A y sexto B.



10:09 Más de 110.000 migrantes venezolanos han regresado a su país por la pandemia, según la OEA Aproximadamente 105.000 migrantes o refugiados venezolanos han regresado al país caribeño desde Colombia y 6.000 desde Brasil en el contexto de la pandemia de la Covid-19, según ha revelado la Organización de Estados Americanos (OEA) en un informe publicado hoy.



La OEA ha destacado que, desde marzo, las fuentes de ingreso de migrantes y refugiados venezolanos se han visto "sustancialmente afectadas", sobre todo porque "una porción mayoritaria y significativa de estas personas trabaja en el sector informal". Esta situación ha provocado que "miles" de familias hayan perdido sus hogares y han emprendido el retorno.

09:55 Un colegio de Ibiza no puede empezar las clases de dos cursos por tener a un docente positivo y 13 aislados El CEIP Santa Gertrudis ha detectado un docente positivo en COVID-19 y 13 aislados de los 32 de su plantilla, según han informado desde el propio colegio. Así, los cursos de 1º y 2º de Primaria que empezaban las clases no podrán hacerlo por no tener profesores suficientes. Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de Primaria sí comenzarán hoy jueves el curso escolar. El CEIP Santa Gertrudis se ha visto obligado a requerir a la Consejería de Educación profesores sustitutos para poder hacer frente al inicio de la campaña escolar.



09:42 Desalojan una fiesta con 73 personas en una sauna de los bajos de Azca La Policía Nacional ha desalojado esta madrugada una sauna que se encontraba operando como discoteca en los bajos de Azca, en el distrito de Tetuán, donde había 73 personas sin medidas de seguridad.

El operativo policial fue llevado a cabo por los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), quienes se personaron en el local de la calle Orense a las 4.40 horas de este jueves, según informan a Efe fuentes policiales.

09:30 India marca nuevo récord con más de 95.000 casos de coronavirus y 1.172 muertos en las últimas 24 horas La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en India más de 95.000 nuevos casos y 1.172 muertos, batiendo así el récord de contagios en un solo día, lo que eleva el total a 4,46 millones de personas contagiadas y más de 75.000 fallecidos, según el último balance publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad indio.

En el último día, la pandemia ha registrado 95.735 nuevos positivos y 1.172 víctimas mortales, con lo que el balance se eleva a 4.465.863 personas contagiadas y 75.062 decesos. En cuanto a las recuperaciones, 3,47 millones de personas han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria provocada por el coronavirus.

09:15 Maldivas exige a los turistas que lleguen al país pruebas PCR negativas El Gobierno de Maldivas ha impuesto a partir de este jueves la obligatoriedad de presentar resultados negativos de exámenes PCR, para descartar la COVID-19, a todos los turistas que lleguen al archipiélago del sur asiático como un modo más efectivo de controlar la pandemia.

La prueba PCR debe realizarse dentro de un máximo de 72 horas antes de la entrada al archipiélago a partir de hoy, informó el Ministerio de Turismo maldivo.

09:00 Alemania eleva el balance diario de coronavirus con 1.892 nuevos casos y suma tres muertos más La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 1.892 casos nuevos y tres muertos, frente a los 1.176 contagios y los nueves decesos de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 255.000 personas contagiadas y más de 9.300 víctimas mortales, según ha informado el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas.

08:35 Argentina confirma de nuevo más de 12.000 casos nuevos de coronavirus y registra más de 200 fallecimientos El Ministerio de Salud de Argentina ha notificado este miércoles más de 12.000 nuevos casos de la COVID-19, al tiempo que ha constatado más de 200 muertes a causa de la enfermedad.

Según las autoridades sanitarias argentinas, han sido 12.259 los nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El país latinoamericano contabiliza ya 512.295 personas contagiadas. En referencia a las muertes, las 254 confirmadas durante esta jornada hacen un acumulado de 10.658.

08:20 Perú rebasa el umbral de los 700.000 casos de coronavirus después de confirmar más de 6.000 más Perú ha superado este miércoles la barrera de los 700.000 casos de la COVID-19, tras diagnosticar más de 6.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, según el balance ofrecido por el Ministerio de Salud de la nación andina. Según las autoridades sanitarias peruanas, en las últimas 24 horas se han detectado 6.586 casos adicionales, que han elevado el cómputo global del país latinoamericano hasta las 702.776 personas contagiadas.



08:09 Bolivia notifica más de mil nuevos casos de coronavirus tras más de diez días Las autoridades sanitarias de Bolivia han informado este miércoles de que han constatado más de mil nuevos casos de la COVID-19, después de 12 días registrando menos del millar de contagios diarios. El balance ofrecido por el Ministerio de Salud de la nación andina muestra que se han confirmado 1.037 casos adicionales de la COVID-19, que han elevado el cómputo global de personas infectadas hasta las 123.345.



06:54 China registra 7 casos importados y acumula 25 días sin contagios locales La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 7 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 a viajeros procedentes del extranjero este miércoles, y encadena ya 25 días seguidos sin contagios locales. Los 7 nuevos casos "importados" se detectaron en Shanghái (este, 6) y en la provincia de Cantón (sureste, 1). En cuanto a los infectados asintomáticos, China agregó a esa estadística 15 nuevos positivos en este último informe, todos ellos "importados" también, lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 301.

06:40 EE.UU. supera las 189.000 muertes y los 6,35 millones de casos de Covid-19 Estados Unidos superó este miércoles la barrera de las 190.000 muertes al registrar 190.727 y llegó a la cifra de 6.358.247 casos confirmados de COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 33.205 contagios más que el martes y de 1.170 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.105, más que en toda Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.741 personas por la enfermedad, según el recuento del diario The New York Times.

06:31 Brasil suma otra vez más de mil muertos en un día y el total pasa de 128.000 Brasil sumó 1.075 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de fallecidos superó los 128.000, mientras que el de contagios se acerca a los 4,2 millones de casos, informó este miércoles el Gobierno. De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, el gigante sudamericano registró 35.816 nuevos casos en el último día, y el número de infectados llegó a los 4.197.889. Con las nuevas cifras de fallecidos, Brasil rompió este miércoles una secuencia de seis jornadas consecutivas de muertes por debajo del millar, aunque todavía evidencia una tímida ralentización de la pandemia en el país.

06:23 Trump admite que minimizó intencionadamente la gravedad de la Covid-19 El presidente de EE.UU., Donald Trump, admitió este miércoles que minimizó la gravedad de la COVID-19 en sus discursos públicos de febrero y marzo a pesar de que sabía que la enfermedad era especialmente "mortal", y subrayó que lo hizo para contener el "pánico" y evitar la "histeria" en los mercados. La publicación de grabaciones de algunas de las conversaciones que Trump mantuvo este año con el periodista Bob Woodward obligó al mandatario a reconocer esa decisión y ahondó la polémica sobre la gestión de la pandemia en EE.UU., un tema central en la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.