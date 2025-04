Coronavirus España directo: Sanidad notifica tres muertes más que ayer y 84 nuevos contagios

4.44

La producción industrial en Corea del Sur cayó un 1,2 % en mayo con respecto a abril, en lo que supone el segundo mes de retroceso consecutivo debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 que ha afectado a las cadenas de suministro. En relación a mayo de 2019 la producción industrial surcoreana cayó un 5,6 %, según los datos publicados hoy por la Oficina de Estadística de Corea.

4.23

El Gobierno de México anunció este lunes la extensión de las facilidades para mitigar los efectos sobre las economías de las familias y las empresas por las medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia de la COVID-19. "Las extensiones de las facilidades regulatorias buscan apoyar a personas y empresas a mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia causada por el COVID-19", dijo en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano.

4.03

Venezuela ha llegado este lunes a 5.530 casos de COVID-19 y a 48 fallecidos por esta pandemia, luego de sumar 233 nuevos infectados y cuatro decesos en las últimas 24 horas, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. En el balance diario que ofrece el Gobierno de Nicolás Maduro, la vicepresidenta explicó que del total de nuevos casos, 91 son de "transmisión comunitaria" y 142 "importados", como cataloga el Ejecutivo a los venezolanos que retornan contagiados del extranjero y son retenidos en las fronteras terrestres.

3.51

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que los nuevos casos por el coronavirus SARS-CoV-2 detectados este lunes en el país asiático sumaron 19, de los cuales 7 se diagnosticaron en Pekín, donde en las últimas semanas se ha producido un rebrote. En esta ocasión, sin embargo, Pekín no acaparó todos los contagios registrados por transmisión local del día, ya que la ciudad oriental de Shanghái también diagnosticó un caso de este tipo.

3.43

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, hizo hoy un llamamiento a la responsabilidad de la población para frenar el auge del contagio del coronavirus en algunas zonas del país como la capital, donde su sistema sanitario ha llegado a su "máxima potencia". El mandatario, en un mensaje de radio y televisión, llamó la atención a la ciudadanía debido al incremento de fiestas y celebraciones privadas, restringidas según las normas establecidas en el marco del estado de excepción que vive el país desde el 16 de marzo pasado, cuando se aplicó la cuarentena contra el coronavirus.

3.28

Los casos confirmados de la COVID-19 en México llegaron este lunes a 220.657 y las defunciones a 27.121 desde que inició la epidemia en febrero pasada, informaron las autoridades sanitarias. En las últimas 24 horas, se reportaron en México 3.805 nuevos contagios y 473 fallecimientos, con incrementos de 1,8 % en los casos acumulados y de 1,7 % en las muertes en comparación con las cifras del día anterior, señalaron. El aumento de 1,8 % en los casos confirmados acumulados en México al día de hoy marcó "un nuevo punto más bajo de crecimiento" para un día, aseguró el director de Epidemiología del gobierno mexicano, José Luis Alomía.

3.03

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 2.586.844 casos confirmados de COVID-19 y 126.123 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del martes) es de 42.426 contagios más que el domingo y de 355 nuevas muertes. La media de nuevos casos diarios en Estados Unidos está desde la semana pasada por encima de los 40.000 arrastrada por el repunte de contagios en estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California y Arizona.

2.44

Panamá registró este lunes 1.099 casos de COVID-19 en un solo día, y otras 16 muertes por la enfermedad, que ha dejado en 113 días un total de 2.785 contagios confirmados y 620 defunciones. Hay 891 pacientes hospitalizados, 147 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 744 en sala general, mientras que 14.961 están en aislamiento domiciliario, de ellos 718 hoteles que funcionan como hospitales.

1.46

Brasil registró 692 muertes por el nuevo coronavirus en el último día, con lo que el balance total de víctimas subió hasta los 58.314, mientras que el número de casos ya sobrepasa los 1,36 millones de infectados, informo este lunes el Gobierno. De acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Salud, con 24.052 nuevos infectados en las últimas 24 horas, el gigante sudamericano alcanzó los 1.368.168 casos confirmados. Según el reporte, del total de contagios registrados hasta la fecha, hay 552.419 pacientes en acompañamiento y 757.462 ya recuperados. No obstante, otras 3.954 muertes sospechosas están bajo investigación.

1.32

El coronavirus avanza sin freno en Colombia hacia los 100.000 casos tras confirmar este lunes las autoridades otros 3.274 contagios y 117 muertos, con los focos concentrados en Bogotá y los departamentos de la región Caribe donde la pandemia se multiplica. Con las cifras de hoy, el país acumula 95.043 contagios y 3.223 fallecidos (3,39 %), mientras que los pacientes recuperados son 39.954, equivalentes al 42 %, y hay 51.707 casos activos (54,40 %), según el boletín del Ministerio de Salud.

1.23

Argentina informó este lunes de 2.335 nuevos casos de la COVID-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 62.268, mientras que los fallecimientos suman 1.280, tras registrarse 35 nuevas muertes. El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los 35 decesos verificados en las últimas horas corresponden a 21 hombres y catorce mujeres. Los fallecidos, con edades que van de los 45 a los 90 años, eran residentes de la capital del país y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba (centro).

0.55

Las autoridades canadienses reconocieron hoy su impotencia para controlar la propagación de la COVID-19 en explotaciones agrarias en las que trabajan centenares de temporeros mexicanos, centroamericanos y caribeños y que se han convertido en el principal foco infeccioso del país. Este lunes, la provincia de Ontario, la mayor y más poblada de Canadá, reconoció 257 nuevos casos de COVID-19, un 44 % más que el día anterior, después de que las autoridades iniciasen una campaña de vigilancia en una zona rural en la que se concentran las explotaciones agrarias.

0.30

Perú superó este lunes la barrera de los 9.500 fallecidos por COVID-19 en el inicio de la semana donde la cuarentena se levantará oficialmente en dieciocho de las veinticinco regiones del país. La cifra de muertes confirmadas por coronavirus se elevó hasta los 9.504 muertos tras sumar 184 nuevos decesos en las últimas 24 horas, según el último informe de la enfermedad ofrecido por el Ministerio de Salud. Los casos acumulados ascendieron hasta los 282.365 tras sumar casi 3.000 nuevos contagios en el último día, lo que supone la cifra más baja de este mes, aunque también es debido al menor número de pruebas realizadas el domingo. De las 16.212 pruebas procesadas, dieron resultado positivo 2.946, lo que supone una tasa del 18 %, levemente por encima del promedio de la semana.

0.15

La caribeña Barranquilla es la ciudad de Colombia que hasta la fecha tiene el mayor número de fallecimientos por COVID-19, emergencia que ha puesto a prueba la capacidad de los servicios funerarios para responder al elevado número de cadáveres que llegan a diario. Al terminar mayo las cifras del departamento del Atlántico, del que Barranquilla es capital, estaban cerca al promedio nacional de muertes por coronavirus, pero en junio los decesos se multiplicaron por seis, al pasar de 165 a 1.064, tendencia similar a la de los contagios, que en un mes se incrementaron de 3.933 a 22.049.

0.02

Costa Rica informó este lunes que mantiene una vigilancia policial constante en la línea fronteriza con Panamá (sur) ante la llegada de un nuevo grupo de nicaragüenses que desea llegar a su país. El viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, explicó en unas declaraciones distribuidas a los medios que durante el día de hoy llegaron unos 46 nicaragüenses a la frontera para ingresar a suelo costarricense, pero se les negó el paso.

23.59

Florida registró 5.266 casos nuevos de la COVID-19 en las últimas 24 horas, una cifra muy por debajo de las de los tres últimos días, aunque puede deberse a que el domingo se realizaron muchas menos pruebas que sábado, pero en Miami-Dade la pandemia no da respiro y los casos aumentaron en más de 1.500. La cifra de contagiados acumulada desde el 1 de marzo asciende así hasta los 146.361, de los cuales a día de hoy 3.447 (28 más que ayer) han fallecido a causa del virus, según el Departamento de Salud de Florida. Por primera vez en los últimos tres días el número de contagios diarios no superó los 8.500, aunque el domingo tan solo se hicieron 41.626 pruebas en comparación con los 72.195 efectuadas el pasado sábado.

23.11

Las cuatro personas que este lunes han dado positivo en la prueba PCR de Covid-19 y que habían llegado en patera ayer al puerto de Cartagena han sido trasladas a las 20.30 horas al hospital Santa Lucía mientras que otras ocho personas que la Consejería de Salud las considera como "contactos estrechos" de éstos por haber viajado junto a ellos en la embarcación se encuentran pendientes de ser trasladas a pisos para guardar una cuarentena. Los ocho inmigrantes que serán reubicados en pisos se encargará la ONC Fundación Cepaim de su traslado y seguimiento, junto con el Servicio Murciano de Salud.

21.50

Los pequeños brotes de la COVID-19 detectados en Lérida el pasado día 26 afectan a 93 enfermos, de los que 87 pertenecen a la comarca del Segrià, según datos facilitados esta noche por el departamento de Salud de la Generalitat. Salud explica que el aumento de casos se debe al «crecimiento de las cadenas comenzadas en los contactos de los casos positivos detectados». En concreto, se detectaron casos de coronavirus en una residencia de ancianos, en tres empresas hortofrutícolas y una agroalimentaria.

21.30

El movimiento 'Sanitarios Necesarios' ha reclamado este lunes en la madrileña Puerta del Sol más recursos para la sanidad pública, una mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la salud y el fin de las privatizaciones en el sistema público de salud. La concentración a las 20.00 horas frente a la sede de la Comunidad de Madrid ha pedido además contratos dignos para los trabajadores del ámbito sanitario y el refuerzo de la atención primaria para garantizar la protección de empleados y pacientes. También se han mostrado en contra de la privatización de las residencias de mayores porque dichos centros, según denuncian, no son «un negocio».

21.10

20.50

Italia solo ha registrado seis fallecidos por COVID-19 en el último día, el dato más bajo desde el 28 de febrero, confirmando así el descenso en el número de muertos por la pandemia de los últimos días, mientras que se han constatado 126 nuevos contagios. En total, según ha informado el Ministerio de Salud, se han registrado 240.436 casos y 34.744 víctimas mortales. En el último día, ha habido otros 305 pacientes que han recibido el alta, lo que sitúa el total de pacientes recuperados en 189.196.

20.39

El Gobierno de Argelia ha confirmado este lunes que el país ha superado la barrera de los 900 fallecidos a causa del coronavirus, en medio de un repunte que llevó a registrar el domingo la mayor cifra de contagios desde el inicio de la pandemia. El portavoz del comité 'ad hoc' creado a causa de la COVID-19, Yamel Furar, ha señalado que durante las últimas 24 horas se han registrado 298 casos y ocho fallecidos, lo que sitúa los totales en 13.571 y 905, respectivamente, según ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS.

20.25

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, cree que los centros educativos no volverán a «un cierre total» el próximo curso por la pandemia del coronavirus, aunque no descarta «confinamientos parciales» o algún cierre de escuelas «localizado». «Yo no creo, y no me lo tomen como predicción exacta porque no soy epidemiólogo, que los países europeos vayamos a un sistema de cierre total absoluto otra vez. Confío que no, pero sí que haya confinamientos parciales, localizados o cierres de escuelas o parte de escuelas», ha dicho en el Congreso de los Diputados.

20.10

El Ayuntamiento de Lérida ha confinado a ocho agentes de la Guardia Urbana después de que la semana pasada les escupiera y agrediera una persona que semanas atrás había dado positivo de Covid-19, durante una actuación policial en la que acabó detenida. Siguiendo el procedimiento habitual y reglamentario derivado de un accidente de trabajo, Activa Mutua ha citado a los agentes para este martes por la mañana para llevar a cabo la prueba del coronavirus, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

19.55

Un total de 27.413 empleadas de hogar reclamaron el subsidio extraordinario puesto en marcha por el Gobierno con motivo de la crisis sanitaria del Covid19 entre el 4 de mayo y hasta el día 29 del mismo mes, según ha informado el Ejecutivo. El equipo de Pedro Sánchez ha facilitado esta cifra en una respuesta a una pregunta parlamentaria sobre este tema realizada por los portavoces de Sanidad del PP en el Congreso, Alicia García y José Ignacio Echániz. En el texto, recogido por Europa Press, señala, además, que, en estos momentos, no cuenta con los datos desglosados por provincias, como también le solicitaban los populares. En concreto, por las cifras relacionadas con Ávila.

19.42

El Ministerio de Sanidad no descarta que exista una relación entre los brotes de Covid-19 que han aparecido en temporeros de Lérida y Huesca por la «proximidad geográfica» y ante las «malas condiciones» de los alojamientos en los que residen estos trabajadores, algunos de los cuales se encuentran en la frontera entre ambas provincias. «Los brotes de Lérida y Huesca tienen muchas similitudes, son temporeros, muy próximos geográficamente, además han coincidido en el tiempo, lo que nos hace dudar de si no hay relación entre ellos, no podemos garantizarlo pero no es descartable», ha precisado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este lunes 29 de junio en rueda de prensa.

19.27

Al menos 35 personas han muerto por causa del coronavirus en los tres últimos días en Francia, según el boletín oficial publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad galo tras dos días sin informaciones al respecto. El total de muertos por la nueva enfermedad en Francia alcanza ya la cifra de 29.813. Mientras, 8.688 pacientes continúan hospitalizados, 198 menos que el viernes, y se han contabilizado 75.999 altas en total. También ha bajado la cifra de internos en unidades de cuidados intensivos en 15 pacientes, que no da cifras comparativas. Desde este viernes la Dirección General de Salud del Gobierno francés no publica el boletín diario en fin de semana.

19.15

La Liga de Broadway ha vuelto a posponer este lunes la reapertura de sus teatros por la pandemia del coronavirus, esta vez hasta 2021, y aunque la organización no ha ofrecido una fecha concreta para la reanudación de sus espectáculos, está ofreciendo reembolsos de las entradas compradas hasta el 3 de enero. «La Liga de Broadway sigue trabajando con la ciudad (de Nueva York) y (...) con líderes del sector de la ciencia, la tecnología y la medicina para formular el mejor plan para reiniciar la industria», afirma en un comunicado la organización, que representa a compañías productoras y a los dueños de los espacios de la meca del teatro de EE.UU.

19.00

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 6.719 casos nuevos y 93 muertos, lo que eleva el balance a más de 641.000 contagiados y más de 9.100 fallecidos, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 6.719 nuevos casos de coronavirus en 83 regiones del país, 2.123 de ellos asintomáticos», ha informado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

18.50

Originalmente el Gobierno de Guatemala esperaba el pico del coronavirus para mayo y junio, pero los pronósticos son peores para julio y agosto, luego de que el último mes aumentaran de manera exponencial los casos y las muertes, al contar hasta este lunes con 727 fallecidos y 16.930 contagios. Fue el pasado 2 de abril cuando el presidente, Alejandro Giammattei, sentenció que el «pico de la enfermedad COVID-19» llegaría al país centroamericano «para finales de abril, principios o mediados de mayo».

18.37

La Organización Mundial de la Salud enviará un equipo a China la próxima semana para investigar los orígenes del nuevo coronavirus, ha informado el lunes el director general de la organización Tedros Adhanom Ghebreyesus. Estados Unidos, el mayor crítico de la OMS que ha dicho que abandonará la agencia de la ONU, ha pedido una investigación sobre el origen del coronavirus. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo han dicho que puede haberse originado en un laboratorio, aunque no han presentado evidencia de esto y China lo niega firmemente.

18.29

En cuanto a la presentación de la informació de la evolución del coronavirus de una forma «entendible, más sólida o más interpretable», Simón ha indicado que «los detalles finos entendemos que lo dan las comunidades autónomas. El momento adecuado está empezando a ser ahora, cuando todos los casos detectados son a partir de brotes».

18.24

Sobre la aplicación puesta en marcha hoy en La Gomera, «es un primer ensayo y habrá que sacar conclusiones de lo que aporta. Si no aportada para otra epidemia, habría que valorarla para situaciones futuras, pero no vamos a promover una aplicación que no promueve lo que queremos».

18.20

«Las mascarillas fpp2 tengan válvula o no están pensadas para que una persona que la lleve no se infecte. También protegen, aunque no tanto, para que la persona contagiada no conagie. Pueden ser las egoistas, pero sí que es verdad que una persona que está segura que no está infectada y es vulnerable, puede usarla, aunque mejor sin válvula. Desde le punto de vista poblacional hay que usar la altruista», ha señalado Simón.

18.16

Simón ha reconocido que «estamos todavía en un periodo en el que está transitiéndose (el coronavirus) y hay brotes en los que no conocemos su origen».

18.13

En cuanto a los confinamientos quirúrgicos, el experto ha explicado que «si no surtieran el efecto adecuado y se ampliara la transmisión comunitaria y se descontrolara, tendríamos que tomar acciones más generales».

18.10

Sobre el remdesivir, Simón ha indicado que «no es la panacea». «Parece tener un efecto muy potente, probablemente surgirán otros en las próximas semanas y esperemos que pueda hacer desaparecer la infección».

18.09

«Los grandes cruceros pueden ir 4.000 turistas, más la tripulación. Son preocupantes. No por que tengan más probabilidad de tener coronavirus, sino porque si se da un brote, probablemente se van a producir más contagios. Es mucha gente en un ambiente muy limitado con una interrelación muy importante. El control de entradas y salidas no debería de ser muy diferente que al de los aeropuertos», ha explicado.

18.06

En cuanto a la mejora de la situación a nivel hospitalario, el director del CCAES ha destacado que «la saturación de los hospitales siempre tiene un impacto. El periodo desde enero, todo lo que hemos aprendido ayuda, también que ahora tengamos las poblaciones frágiles protegidas y que los casos sean más leves. Es una mezcla de todo junto».

18.02

«Lo que no podemos es invertir en un control de fornteras lo que no puede invertir nadie. El volumen de personas que van a venir a España este verano va a ser mucho menor que lo normal», ha declarado Simón.

17.59

Con las medidas de restricción a países no europeos, Simón ha asegurado que «se reduce el riesgo de los países de alta transmisión». «En Espaaña hay seis aeropuertos designados para poder aterrizar aviones en periodos de alarma. Veremos si se mantienen esos seis o se abren más. No vamos a poderlo detectar todo. Las personas que se hagan una PCR antes de salir no vamos a poder saber si son positivos cando lleguen».

17.56

En cuanto al desajuste de datos, «en estos últimos días ha habido alguna comunidad autónoma que no ha llegado a cargar los datos». Según ha señalado los brotes no se reflean en las tablas que ofrece cada día Sanidad.

17.52

El experto se ha pronunciado sobre el estudio publicado la semana pasada sobre la presencia del coronavirus en Barcelona desde marzo de 2019. Según ha asegurado, «hay opciones para explicar este resultado. Es un equipo de trabajo serio. Hay que valorarlo con mucha precaución». En cualquier caso, ha indicado que «cuando lo verifiquemos podré venir y dar una explicación más detallada pero ahora prefiero ser precavido».

17.48

Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha asegurado esta tarde en una rueda de prensa que hay «51 brotes sin cerrar, pero muchos de ellos no son de interés. Tenemos interés especial en 11 brotes, considerando los de Huesca como uno solo. Son cifras que van a ir cambiando rápidamente en los próximos días. Tenemos uno en Valladolid, los de Lérida, el de Aragón, Málaga, dos brotes familiares en Murcia y Galicia, que por el volumen hay que manejar con cuidado».

17.44

Según los datos facilitados por Sanidad, 137 peronas han precisado hospitalización en los últimos 7 días. Unas 15 han tenido que ser ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

17.39

El Ministerio de Sanidad ha notificado 84 nuevos contagios y tres fallecidos más respecto ayer por el coronavirus. En total, en los últimos 7 días han muerto 12 personas. Desde que empezó la pandemia han perdido la vida 28.346. Mientras, el número de contagiados no deja de crecer. Ya son 248.970 los positivos en pruebas PCR en España.

17.35

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha anunciado en una rueda de prensa que la organiación publica hoy un cronograma actualizado y detallado de la respuesta de la OMS al coronavirus. Además, ha recordado que «mañana se cumplen seis meses desde que la OMS recibió los primeros informes de casos de una neumonía de causa desconocida en China». Desde entonces, ha asegurado, «hemos visto mucha solidaridad, pero también desinformación, estigma y politización de la pandemia».

17.22

La Dirección General de Salud Pública detectó ayer 15 nuevos casos de coronavirus en Aragón, 33 menos que en la jornada anterior, aunque, sin embargo, se registraron 6 ingresos en planta hospitalaria, 4 más, y 14 altas epidemiológicas. Los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos y, de momento, de los registrados ayer 6 se corresponden ya con las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera (7 menos que el día anterior), y 2 con la comarca de Bajo Aragón-Caspe (11 menos).

17.15

La Comunidad de Madrid ha contabilizado cuatro fallecidos con coronavirus en los hospitales madrileños, cuando ayer fue el primer día que no se registró ninguna defunción, y los nuevos casos notificados en las últimas 24 horas bajan a dos, trece menos que en la jornada anterior, según el informe de situación que publica a diario el Gobierno regional. Desde el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid ha contabilizado 9.193 fallecimientos en hospitales mientras los contagiados ascienden a 73.665.

17.13

El brote de COVID-19 en la zona de A Mariña lucense ha aumentado a 28 casos activos, mientras que el de Barbanza ha bajado a siete -de los nueve detectados-, según los datos actualizados este lunes por las áreas sanitarias. El Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte ha confirmado otros seis casos positivos de personas afectadas por el COVID-19 en la comarca de A Mariña, lo que eleva a 28 los casos de este brote.

17.04

La farmacéutica estadounidense Gilead anunció este lunes que va a vender su fármaco Remdesivir, el primero que se ha mostrado efectivo para tratar la COVID-19, a 390 dólares el vial para los Gobiernos de países desarrollados, lo que elevaría el precio del tratamiento más habitual a 2.082 euros por paciente y el de las terapias más largas a 3.818 euros. En el caso de los países en vías de desarrollo, Gilead indicó que ha alcanzado varios acuerdos con productores de medicamentos genéricos para poder ofrecer el tratamiento a un precio más reducido y facilitar acceso a él en todo el mundo. En Estados Unidos, desde que en mayo se aprobó de emergencia el uso de Remdesivir para enfermos de coronavirus, los hospitales han estado usando dosis donadas por Gilead, que a partir de julio comenzará a cobrar por el medicamento. Más detalles.

16.52

La Subdelegación del Gobierno de Almería ha activado el protocolo después de que dos personas que viajaban en una de las pateras rescatadas este fin de semana en Alborán hayan dado positivo en la covid-19. El primer positivo fue localizado durante el triaje que realizaron los voluntarios del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja a la llegada al puerto de Almería de los once ocupantes de una embarcación auxliada por Salvamento Marítimo.

16.44

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 262 casos nuevos y cuatro muertos, frente a los 256 contagios y los fallecidos del día anterior, lo que eleva el balance a más de 193.000 personas contagiadas y más de 8.900 víctimas mortales, según informa el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas en el país. Con los nuevos datos, el balance asciende a 193.761 personas contagiadas y 8.961 fallecidos. La cifra de personas recuperadas se eleva hasta 178.100 pacientes salvados, tras recibir el alta médica en las últimas 24 horas unas 400 personas.

16.38

Tokio registró el domingo 60 nuevos contagios de coronavirus, una cifra inédita desde el levantamiento hace un mes del estado de emergencia y que se atribuye en gran parte a las infecciones detectadas en jóvenes, en su gran mayoría vinculadas a establecimientos de ocio nocturno. La capital japonesa ha superado ya los 6.110 casos de COVID-19, lo que convierta a su prefectura en la más afectada por una pandemia que suma ya más de 19.000 contagiados a nivel nacional. Pese al repunte de casos de los últimos días en Tokio, las autoridades locales han negado que se trate de una segunda ola.

16.31

Al menos siete personas han muerto este lunes a causa de un incendio registrado en un hospital en la ciudad egipcia de Alejandría (norte) que ha afectado al ala en el que están hospitalizados los pacientes de coronavirus. Según las primeras informaciones, el incendio se habría desatado a causa de un cortocircuito en un aparato de ventilación en el módulo de aislamiento del Hospital privado Badraui, tal y como ha recogido el diario 'Daily News'.

16.22

Paraguay ha duplicado en una semana los casos activos de coronavirus en el país, pasando de 476 a 1.047, en gran medida por el foco de contagio que se ha detectado en una cárcel de Ciudad del Este, según ha informado el Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, indicó en su comparecencia del domingo que en las últimas 24 horas se han registrado 185 nuevos casos para un total de 2.127, entre ellos 15 víctimas mortales y 1.065 pacientes recuperados.

16.11

El Reino Unido informó hoy de 25 nuevas muertes por COVID-19, hasta un total de 43.575 fallecidos desde que comenzó la pandemia, y de 815 contagios de la enfermedad en 24 horas. El Ministerio de Salud británico llevó a cabo ayer 93.881 pruebas diagnósticas para detectar el virus, mientras el Gobierno se prepara para relajar esta semana las medidas de confinamiento en Inglaterra.

16.00

El Gobierno del Distrito Federal de Brasilia declaró este lunes el estado de «calamidad pública» debido a la pandemia del coronavirus, que se ha agravado en la capital brasileña, donde ya deja casi 550 muertes y 45.000 contagios. «Queda declarado el estado de calamidad pública en el ámbito del Distrito Federal, como consecuencia de la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2», afirmó el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, en un decreto publicado en el Diario Oficial.

15.50

La empresa cárnica Grupo Uvesa de Rafelbunyol (Valencia), en la que se ha detectado un brote de coronavirus, ha afirmado que seis de los trabajadores que han dado positivo por el virus han recibido ya el alta, mientras que siete están pendientes del resultado de las pruebas serológicas que determinarán si se tratan de casos activos o ya han pasado la enfermedad. La mercantil ha detallado que, de los siete casos iniciales que se detectaron el 17 de junio, seis han recibido el alta y, mediante pruebas serológicas, se ha confirmado que ya no están contagiados. De esta forma, queda activo uno de los siete casos iniciales. A su vez, la Conselleria de Sanidad Universal dio a conocer que se habían detectado siete nuevos casos, a los que se les están realizando pruebas serológicas para determinar si se trata de infecciones activas o infecciones pasadas y, por tanto, conocer si forman parte del brote detectado o no.

15.42

Andalucía registra este lunes los mismos diez brotes que ayer, pero suma 27 contagios más, por lo que la cifra asciende a un total de 205 infectados, según los datos facilitados por la Consejería de Salud. La capital malagueña mantiene el brote más importante registrado hasta el momento en Andalucía, con 103 afectados, trece más que ayer, en un centro de acogida de la Cruz Roja, que está en fase de investigación. El último brote localizado, en Casabermeja (Málaga) -pertenece al distrito sanitario Axarquía pero está en la comarca de Antequera-, suma un nuevo contagiado y son siete en total.

15.30

Los pacientes con leucemia linfocítica crónica presentan mayor mortalidad por COVID-19 que la población general, según las conclusiones del seminario on line 'LLC en tiempos de la COVID-19', organizado por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un cáncer hematológico que se origina en los linfocitos producidos en la médula ósea y órganos linfoides secundarios. Es el tipo de leucemia más frecuente en los países occidentales, con una incidencia estimada en 4-5 casos por 100.000 habitantes y año, según detalla la entidad en un comunicado.

15.18

El brote de coronavirus detectado en un edificio de la zona de Castilla-Hermida en Santander, el primero en Cantabria desde que se levantó el estado de alarma, ha sumado un positivo más, por lo que el total de casos asciende ya a 14. Así lo han indicado en declaraciones a los medios el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, quienes han aclarado que por el momento el brote afecta exclusivamente al edificio, ya que todas las pruebas que se han realizado a vecinos y establecimientos de la zona han resultado negativas, aunque «está en estudio y todavía no lo podemos dar por terminado».

15.05

España ha aumentado su capacidad de realizar PCR un 5 por ciento en una semana, con lo que ya son 3.470.130 las pruebas diagnósticas de este tipo que se han hecho desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Además, las comunidades autónomas han notificado la práctica de un total de 1.941.110 test rápidos de anticuerpos, lo que supone una tasa de 41,21 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 4 % en la semana del 19 al 25 de junio respecto a la anterior. Por primera vez, el Ministerio de Sanidad ha informado de las pruebas de test serológicos de anticuerpos realizadas, que ascienden a 37.744, lo que supone una tasa de 0,80 por cada 1.000 habitantes.

14.55

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha manifestado que es una «excelente noticia» que no se registraran nuevos fallecidos por Covid-19 en el último informe epidemiológicos en la región pero ha subrayado que «no hay que bajar la guardia» porque «el virus sigue estando ahí». Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras la presentación de la nueva imagen del logo de Metro de Madrid en la estación de Chueca con los colores del arcoíris, en apoyo al colectivo LGTBi.

14.48

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha homenajeado los médicos fallecidos a causa de la Covid-19 a través de un vídeo, realizado con la colaboración de Europa Press y Telemadrid, que reconoce su compromiso y profesionalidad durante de esta crisis sanitaria. Y es que, 61 médicos en activo han fallecido y más de 52.000 se han contagiado en su ejercicio profesional. Unas cifras que demuestran el alto nivel de compromiso y la elevada responsabilidad asumida en estos meses por los sanitarios, y que se ha traducido en pérdidas humanas irreemplazables.

14.43

El brote de Covid-19 en la zona de La Mariña lucense ha aumentado a 28 casos activos, mientras que el de Barbanza ha bajado a siete -de los nueve detectados-, según los datos actualizados este lunes por las áreas sanitarias. El Área Sanitaria de Lugo, La Mariña y Monforte ha confirmado otros seis casos positivos de personas afectadas por el Covid-19 en la comarca de La Mariña, lo que eleva a 28 los casos de este brote.

14.24

El Gobierno de Irán ha informado este lunes de 162 fallecidos en las últimas 24 horas por Covid-19, una tasa inédita desde el estallido de la pandemia y que eleva el balance provisional de víctimas mortales en la República Islámica hasta las 10.670. La portavoz del Ministerio de Sanidad, Sima Sadat Lari, ha actualizado el balance de afectados con 2.536 nuevos contagios, hasta un total de 225.205. De los nuevos infectados, 1.461 han tenido que ser ingresados en hospitales, mientras que 3.037 pacientes permanecen en cuidados intensivos, según la agencia de noticias oficial IRNA.

14.16

El número de curados por Covid-19 no ha experimentado ninguna variación en las últimas 24 horas en la Región, que sí registra tres afectados más respecto al día anterior, con 61 positivos, según el balance correspondiente a las 23.59 horas de este domingo publicado por la Consejería de Salud. Los afectados en aislamiento domiciliario han aumentado en tres casos, pasando de 49 a 52. Además, la Región de Murcia no ha registrado ningún nuevo fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas y suma ya 20 días consecutivos sin decesos por este motivo.

14.00

El Principado de Asturias se ha convertido en la primera comunidad autónoma en acumular dos semanas sin nuevos positivos por el Covid-19, una de las variables analizadas por las autoridades sanitarias para estudiar la evolución y el control de la pandemia. En concreto, Asturias lleva diecisiete días sin notificar nuevos positivos, según la estadística del ministerio de Sanidad, lo que mantiene la cifra acumulada de contagios desde el inicio de la pandemia en 2.435, sobre un total nacional de 248.770.

13.43

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado este lunes que «no hay ninguna situación alarmante» en la comunidad en relación con los rebrotes del Covid-19 registrados en algunos puntos y ha señalado que los datos tanto sanitarios como de reservas turísticas son «muy positivos». En declaraciones a los periodistas tras presidir la reunión del Consejo Andaluz de Turismo en el palacio de San Telmo, Marín ha señalado que la Junta no tiene conocimiento de cancelaciones más allá de algún caso puntual y que esta «no está siendo la nota predominante».

13.16

China aprobó hoy el uso interno en el Ejército de la nueva vacuna de coronavirus desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics, anunció hoy la empresa.

13.08

Para afrontar la primera oleada de SARS-CoV-2, el Sistema Nacional de Salud (SNS) tuvo que adaptarse a marchas forzadas y sin entrenamiento previo. Los expertos no descartan una segunda oleada que, por supuesto, ya va a encontrar un sistema más organizado, mejor preparado y más fuerte. «Las instituciones sanitarias deben desarrollar estrategias para asegurar la adecuada protección de los profesionales sanitarios, piedra angular en la detención de esta pandemia», ha asegurado la doctora Rosa Rodríguez Fernández, responsable de Hospitalización Pediátrica del Hospital Universitario Gregorio Marañón, durante su intervención «Medidas ante una segunda oleada de COVID-19» que ha cerrado el ciclo de «Jueves con la Ciencia» organizado por la Asociación Española de Pediatría (AEP). Léelo aquí .

12.55

Desde que iniciamos la «nueva normalidad» las noticias sobre los nuevos focos de contagio de la Covid-19 se han sucedido cada vez con más frecuencia. Consúltalo aquí .

12.36

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este lunes que cree que se puede evitar una segunda ola de la pandemia de coronavirus si se mantiene una «actitud responsable» y las medidas de seguridad entre la población. Lo ha asegurado en declaraciones a 'El món a RAC1' recogidas por Europa Press, en las que ha abogado por confinamientos «quirúrgicos» frente a rebrotes -aislar colectivos, edificios y zonas expuestas- aunque no ha descartado un confinamiento total si la situación lo precisa.

12.28

La presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, María del Mar Faraco, ha calificado este lunes de «poca cosa» el control que se lleva a cabo para detectar casos de coronavirus en los aeropuertos y ha considerado que no va a impedir la entrada de personas asintomáticas procedentes del extranjero. Los tres controles establecidos por el Gobierno para la detección de casos -documento a cumplimentar, toma de temperatura y diagnóstico a ojo- no es que sean «suficientes o no suficientes», sino que «son poca cosa, un pequeño control», ha afirmado Faraco en declaraciones a la Cope.

12.10

Sri Lanka comenzó este lunes el regreso a la normalidad tras el levantamiento total del toque de queda impuesto hace más de tres meses para mitigar la propagación de la Covid-19 tras una aparente disminución del riesgo de contagio. La nación insular, que dependen en gran medida de la actividad de su sector de servicios y hotelero, ha decidido sin embargo posponer por dos semanas más la reapertura al turismo y a los vuelos internacionales, prevista inicialmente para el 1 de agosto.

11.56

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha estrenado un nuevo servicio que muestra el nivel de ocupación de las playas metropolitanas en tiempo real, con el objetivo de que los usuarios sepan si está saturada y puedan escoger otra que esté menos ocupada. En un comunicado este lunes, el AMB ha explicado que esta información se ha incorporado a una aplicación web progresiva de Infoplatges, y se visualiza con una iconografía formada por tres figuras, que están señalizadas en color rojo, naranja y verde en función del nivel de ocupación.

11.48

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que el nuevo rebrote surgido en la provincia malagueña, que cuenta por el momento con seis casos positivos, está localizado en el municipio de Casabermeja, perteneciente al distrito sanitario de la Axarquía; y ha apuntado que hasta ahora no ha hecho falta hospitalización de ninguna personas, al igual que ocurre con el otro, vinculado al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado por Cruz Roja. En declaraciones a los periodistas en Nerja, Navarro ha insistido en que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «está controlando al máximo los pequeños brotes que están surgiendo», dando primero con el caso índice, ese primer contagio, el cual «se identifica, se aisla y se monitoriza»; al tiempo que se va haciendo un estudio de las personas que han tenido contacto y se actúa igual con cada una de ellas.

11.35

Tokio registró el domingo 60 nuevos contagios de coronavirus, una cifra inédita desde el levantamiento hace un mes del estado de emergencia y que se atribuye en gran parte a las infecciones detectadas en jóvenes, en su gran mayoría vinculadas a establecimientos de ocio nocturno. La capital japonesa ha superado ya los 6.110 casos de Covid-19, lo que convierta a su prefectura en la más afectada por una pandemia que suma ya más de 19.000 contagiados a nivel nacional. Pese al repunte de casos de los últimos días en Tokio, las autoridades locales han negado que se trate de una segunda ola.

11.29

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 6.719 casos nuevos y 93 muertos, lo que eleva el balance a más de 641.000 contagiados y más de 9.100 muertos, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 6.719 nuevos casos de coronavirus en 83 regiones del país, 2.123 de ellos asintomáticos», ha informado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

11.22

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) ha elaborado una serie de recomendaciones para ayudar a preparar un botiquín de viaje adecuado para los meses de verano. Este año, además, recuerdan que resulta «imprescindible» incluir material de protección frente al Covid-19, como mascarillas y gel hidroalcohólico. «Para evitar posibles rebrotes es necesario no relajar las medidas de protección. El uso de mascarillas a partir de los seis años, mantener una distancia interpersonal de seguridad y el lavado frecuente de manos son medidas que van a marcar este verano atípico», explica el director general de anefp, Jaume Pey.

11.12

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 262 casos nuevos y cuatro muertos, frente a los 256 contagios y los fallecidos del día anterior, lo que eleva el balance a más de 193.000 personas contagiadas y más de 8.900 víctimas mortales, según informa el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas en el país. Con los nuevos datos, el balance asciende a 193.761 personas contagiadas y 8.961 fallecidos. La cifra de personas recuperadas se eleva hasta 178.100 pacientes salvados, tras recibir el alta médica en las últimas 24 horas unas 400 personas.

11.06

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha ordenado este lunes el desembolso «inmediato» de un plan presupuestario de 75 billones de rupias (6.200 millones de euros) para Sanidad en plena pandemia de coronavirus, que ha dejado unos 54.000 contagiados y casi 2.800 fallecidos en el país. El mandatario, que ha pedido simplificar los procedimientos que permitan hacer entrega de la cuantía cuando antes, ha pedido a su Gabinete suplir cuanto antes las peticiones de los hospitales y «dar incentivos a los médicos y trabajadores sanitarios, así como al personal de laboratorio, para evaluar la gestión de la crisis».

10.56

El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó este domingo el cierre de los bares de Los Ángeles y de otros seis condados del estado en su intento de atajar la expansión de los casos de coronavirus en la región. Léelo aquí .

10.30

El número de muertos por coronavirus en todo el mundo se ha situado en 501.940, según el recuento que ha hecho la Universidad John Hopkins y que figuran en su página web. Además, el número de contagios ha alcanzado los 10.146.971, según los datos poco antes de las 8.00 GMT de este lunes. Léelo aquí .

10.26

El Gobierno italiano ha confirmado este domingo 174 nuevos casos de coronavirus y otros 22 fallecidos durante las últimas 24 horas en el país, que registra ya un total de 240.310 contagios y 34.738 decesos desde el inicio de la pandemia. Si bien el balance de casos se encuentra estabilizado en relación con la estimación del sábado (175 contagios), el número de fallecidos es sustancialmente mayor a los ocho decesos de ayer, el día con menor número de muertes diarias desde principios de marzo.

10.14

Las factoría de Renault en España abandonarán este lunes, 29 de junio, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) motivado por la crisis del coronavirus, salvo en las plantas de Sevilla y de Motores en Valladolid, que continuarán con él activo. Así lo indicó a través de un comunicado el sindicato UGT tras recibir la comunicación por parte de la Dirección de la empresa al Comité Intercentros.

10.01

India, el cuarto país del mundo más afectado por la pandemia de CovidD-19, ha registrado desde el domingo 19.459 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el recuento provisional hasta 548.318, una cifra que solo han superado por el momento Estados Unidos, Brasil y Rusia. El Ministerio de Sanidad indio también ha elevado este lunes a 16.475 el balance de fallecidos, 380 más que en la jornada anterior. Las autoridades estiman que aún hay 210.000 casos activos, mientras que más de 321.000 personas han superado la enfermedad por el momento, según 'Times of India'.

9.44

Los Veintisiete tienen ya un principio de acuerdo sobre los criterios epidemiológicos que deben cumplir los países terceros a cuyos nacionales se permitirá viajar a la UE a partir del miércoles, 1 de julio, cuando el bloque empiece a abrir de manera limitada a apenas una quincena de países la frontera exterior que cerró en marzo para contener la propagación del coronavirus. La «prudencia» del bloque ante los riesgos que supone retomar el tránsito con terceros países en el contexto de contención de la pandemia y las dudas respecto a la «fiabilidad» de los datos epidemiológicos proporcionados por países que se sitúan dentro de los índices de la UE han pesado en una negociación 'in extremis' que no concluirá formalmente hasta pocas horas antes de la reapertura anunciada.

9.30

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo y las residencias de la localidad han acordado una serie de medidas y protocolos de prevención que pondrán en marcha en la localidad para que todos los geriátricos «trabajen en un marco común» tras la crisis del coronavirus. En paralelo, se comprometen a diseñar unas «recomendaciones generales» tras lo aprendido durante la pandemia, para reforzar en el futuro la seguridad de sus residentes y empleados; y han acordado realizar la compra de material a través de pedidos conjuntos «que les permitan facilidades a la hora de adquirir los suministros».

9.15

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará mañana a Mauritania, en el que será su primer viaje internacional desde que comenzó la crisis causada por la Covid-19, la víspera de la apertura de fronteras el 1 de julio. El viaje, según informó este lunes La Moncloa, tiene por objeto participar en la cumbre internacional sobre el Sahel, en la que coincidirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, y que ha sido convocada en la capital, Nuakchot, por el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, en su calidad de presidencia de turno del G-5 Sahel.

9.00

El Ministerio de Educación avisó de que pasar el curso sería la norma y la repetición la excepción. Y mientras los sindicatos advertían de presiones a los docentes para aprobar llegó una Selectividad más fácil que otros años. El resultado está por verse pero los expertos advierten de un abandono precoz de las carreras. Léelo aquí .

8.43

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero, celebrará este 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, un homenaje a las víctimas del Covid-19. Carpintero, tras la celebración de la Comisión de Fiestas el pasado 12 de junio, ha explicado que pese a la cancelación de las fiestas mayores de la ciudad, que tendrían su día grande en esa jornada, el Ayuntamiento organizará un acto institucional que servirá para rendir homenaje a las víctimas de la pandemia.

8.30

La crisis del Covid-19 ha supuesto una disrupción en la producción mundial. Primero pararon las fábricas en China y, más tarde, en Europa. Pero todas se han visto afectadas, en mayor o menor medida. España no es una excepción y la pandemia ha roto incluso las cadenas de transporte marítimo. Empresarios exportadores llevan tiempo denunciando que varios puertos de nuestro país están colapsados y no pueden realizar sus envíos a Asia principalmente, pero también a Latinoamérica. Querer exportar y no poder, con el consiguiente coste económico que tiene esto para las compañías. El transporte por mar –no solo en España sino en todo el mundo– está controlado por las navieras, empresas que ponen los grandes buques de contenedores para llevar la mercancía de un punto a otro. Transportistas, básicamente. Esas navieras tradicionalmente forman alianzas entre ellas y se reparten las rutas y puertos en los que operar, mutualizando costes e ingresos. Y, en función de la demanda y las necesidades, fijan unos precios y una capacidad. Léelo aquí .

8.10

Una de las consecuencias del fin momentáneo del confinamiento en Baleares ha sido la vuelta de los botellones en diversos puntos del Archipiélago, en especial en Palma de Mallorca. Tanto el pasado fin de semana como el actual, en especial en la madrugada de este domingo, ha habido botellones en los polígonos industriales de Son Castelló, Son Rossinyol y sobre todo Can Valero, con la participación de decenas de jóvenes, la mayoría de ellos de entre 20 y 30 años de edad. Léelo aquí .

7.45

El Ministerio de Salud de la República Checa ha anunciado hoy la detección de 305 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que supone el dato más alto desde el 3 de abril.

6.40

Vietnam logró mantener un crecimiento positivo de su economía en el segundo trimestre con un avance interanual del 0,36 por ciento, su cifra más baja en una década por el impacto de la crisis del coronavirus. La Oficina General de Estadística del gobierno de Hanói achacó el tímido avance del Producto Interior Bruto (PIB) entre abril y junio -hace un año aumentó un 6,73 por ciento en el mismo periodo- a los efectos de la pandemia del Covid-19, que Vietnam ha sorteado hasta el momento sin ningún muerto. «El complicado desarrollo de la pandemia de Covid-19 ha dejado un impacto negativo en todos los aspectos socioeconómicos», señaló el organismo en un comunicado.

6.32

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este domingo que el toque de queda vigente en el país seguirá al menos por los próximos 15 días para evitar la expansión del Covid-19, al igual que las restricciones de movilidad en cuatro departamentos del territorio. Giammattei explicó en cadena nacional que el toque de queda, implementado a inicios de abril, se mantendrá de seis de la tarde a cinco de la mañana para toda la población con el objetivo de reducir los contagios del coronavirus. De igual forma, el gobernante detalló que continuará con la prohibición impuesta hace dos semanas que impide movilizarse entre los departamentos con más casos: Guatemala, San Marcos, Escuintla y Sacatepéquez.

6.30

Brasil registró 552 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de víctimas ascendió a 57.622 desde el primer caso de la enfermedad hace cuatro meses, pero el número de óbitos este domingo fue el menor para un día en los últimos 21 días, informó el Gobierno. El número diario de muertes por Covid-19 en el segundo país más afectado por la pandemia no era tan bajo desde el domingo 7 de junio, cuando fueron registrados 525 fallecimientos. Pese a que los domingos por lo general las cifras tienden a ser menores debido a que hay menos funcionarios trabajando en el registro, las muertes contabilizadas hoy fueron inferiores a las de los dos últimos domingos: 641 el 21 de junio y 616 el 14 de junio. Las autoridades de Brasilia, la capital del país, han alertado de que el 90,4 por ciento de las camas privadas de cuidados intensivos de la capital se encuentran ya ocupadas. Los números en el sector público son más positivos, pues todavía está disponible algo más del 39 por ciento de este tipo de lechos. De las 502 camas, 303 han sido ya ocupadas.

6.30

Pekín volvió a protagonizar la estadística de nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en China y diagnosticó 7 positivos de los 12 que se registraron este domingo en el país asiático, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Todos los contagios detectados en Pekín -donde a principios de mes se localizó un rebrote que ha llevado a realizar análisis médicos a buena parte de la población capitalina- se han producido por transmisión local. Los 5 casos restantes les fueron diagnosticados a viajeros procedentes del extranjero (los conocidos como casos «importados») y se localizaron en la provincia de Sichuán (centro, 3), la provincia de Liaoning (noreste, 1) y en Shanghái (este, 1). Estos 12 casos totales suponen una reducción del número de casos respecto a los detectados el sábado (17) y el viernes (21).

6.30

México ha registrado 4.050 contagios y 267 decesos por coronavirus para alcanzar los 216.852 casos con 26.648 muertes acumuladas desde el comienzo de la pandemia en febrero pasado, informaron este domingo las autoridades sanitarias. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en México la pandemia se mantiene en una fase de ascenso aunque ha comenzado a bajar la velocidad en la que se están registrando los casos y las defunciones. «La pandemia sigue en fase de ascenso, no ha disminuido el ascenso, pero si la velocidad en la que se están sumando los casos y las muy lamentables defunciones», dijo López Gatell al presentar el informe técnico del coronavirus. En las últimas 24 horas, las infecciones mostraron un crecimiento del 1,9 % mientras que en los decesos el incremento ha sido del 1 % respecto a las cifras de informe técnico del día anterior.

6.30

Colombia superó los 90.000 contagios por coronavirus en una jornada en la que también tuvo un récord de 167 fallecimientos, más de la mitad de ellos en el caribeño departamento del Atlántico, desbordado por la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud. Con los 3.178 casos de hoy, el país totalizó 91.769 infectados, de los cuales 3.106 han fallecido, lo que equivale al 3,38 %. De las defunciones informadas este domingo, 86 ocurrieron en el departamento del Atlántico, entre ellas 63 en Barranquilla, la capital, que después de Bogotá es la ciudad más castigada porel Covid-19 en el país.

6.30

Estados Unidos sumó en las últimas 24 horas 38.576 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva su estadística global a 2.544.169 casos de la enfermedad, que se ha cobrado 125.768 vidas en el país, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del lunes) mostró una ligera baja diaria de los casos positivos, que cerraron la jornada anterior con un total de 2.505.593 enfermos. Durante la jornada se contabilizaron 288 nuevos decesos frente a los 502 del sábado, de acuerdo con el cómputo. El viernes, Estados Unidos rompió su récord diario de contagios de coronavirus, con 45.330 nuevos casos, hecho que se ha atribuido al rebrote de la enfermedad en estados del sur y del oeste del país, como Florida, Texas, California y Arizona.

6.30

Argentina ha reportado 2.189 nuevos casos de Covid-19, de los que 2.077 se concentran en la capital y la provincia de Buenos Aires, con lo que el número total de contagios en el país ascendió a 59.933, mientras que los fallecimientos llegan a 1.232 tras confirmarse 16 muertes en el último día. El reporte diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que las 16 muertes que tuvieron lugar en las últimas 24 horas corresponden a 8 hombres (4 residentes en la provincia de Buenos Aires y otros 4 en la capital) y 8 mujeres (1 en la provincia bonaerense y 7 en la capital). De los 59.933 positivos por coronavirus detectados desde el 3 de marzo y hasta el momento por las autoridades sanitarias de Argentina,1.063 (1,8 %) son importados, 21.599 (36 %) son contactos estrechos de casos confirmados, 25.600 (42,7 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

6.30

Perú llegó en las últimas 24 horas a casi 280.000 casos detectados y más de 9.300 muertos por la epidemia del coroanvirus, que mantiene un lento descenso en el país andino, el sexto en el mundo y segundo en Latinoamérica con más infectados. El Ministerio de Salud (Minsa) informó de que en las últimas horas se detectaron 3.430 nuevos casos, con lo que el total de infectados llegó a 279.419 desde que se reportó el primero en el país, el pasado 6 de marzo. En ese escenario, los recuperados volvieron a superar a los nuevos detectados, al llegar a 3.974 desde el anterior reporte, para sumar un total de 167.998 personas que recibieron el alta médica en centro de salud o concluyeron con su cuarentena domiciliaria. De esa manera, los casos activos en el país son actualmente 111.421.

6.30

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboun, ordenó ayer mantener cerradas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, apenas 24 horas después de que el país experimentara un fuerte incremento de los contagios, con 305 nuevos casos el sábado, el mayor número en un solo día desde que estallara la pandemia. La decisión fue adoptada durante una reunión del consejo de ministros celebrada por videoconferencia bajo la presidencia de Tebboun, quien pidió al primer ministro un mayor esfuerzo, coordinación con el Comité Científico Nacional para poder romper la cadena de transmisión del virus y sanciones más duras para quienes infrinjan las medidas de prevención. Este repunte de los contagios eleva a 12.968 el número de casos confirmados y es el resultado, según epidemiólogos locales, «de la relajación de las medidas de prevención y confinamiento».

6.30

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Sergio Carlos Orellana, ha sido hospitalizado tras dar positivo por coronavirus. La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha expresado sus mejores deseos para la pronta recuperación de Orellana, clave en el proceso que llevó a Áñez a autoproclamarse presidenta tras la salida de Evo Morales del país una vez la Policía y el Ejército le retiraron su apoyo. Orellana fue ingresado el viernes en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) donde recibe atención médica. Por el momento se sabe que Orellana está estable.