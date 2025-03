Coronavirus España directo: Brasil registra más de 2.600 muertes por Covid por tercer día seguido

Las comunidades autónomas notificaron ayer al Ministerio de Sanidad 6.216 nuevos casos de Covid-19 , 3.090 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se contabilizaron 6.255 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.212.332 desde el inicio de la pandemia , según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 128,17, frente a 127,91 del miércoles. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 60.272 positivos.

A partir de este viernes, ocho departamentos de la región de Isla de Francia, cinco de la Alta Francia y tres de los Alpes Marítimos permanecerán confinados durante las próximas cuatro semanas. El toque de queda comenzará a partir de las 19.00 horas (hora local), una hora más tarde para adaptarse al horario de verano, y afectará a todo el país, incluso a aquellas regiones que no quedan confinadas.

«Hacemos un llamado a la población a que cualquier oferta en la que le ofrezcan la vacunación y le estén pidiendo dinero, hay que tener cuidado, es una estafa, las vacunas son gratuitas y no se ofrecen a través de las redes sociales», dijo el comisionado presidente de Arsa, Francis Contreras.

Ramos murió en Lima tras estar once días hospitalizado, primero en el Hospital Cayetano Heredia y luego en el Hospital Edgardo Rebagliati, donde había sido trasladado después de que se agravase su estado de salud.

Moscoso también ha hecho un llamamiento a los mayores de 80 años "que aún no han sido agendados para la aplicación del biólogo contra la COVID-19, a que se acerquen al punto de vacunación más cercano, con su cédula, y reciban la vacuna", mientras la estrategia de vacunación en el país continúa con los mayores de 60 años.

"No es momento de relajarnos sino de aplicar todas las medidas de protección para evitar nuevos picos del virus", ha advertido Moscoso durante la conferencia diaria en la que las autoridades actualizan las cifras de incidencia de coronavirus en el país.

El informe prelimiar de la autopsia clínica a la profesora de Marbella apunta a que su muerte «no encuentra relación con la vacuna» . Fuentes sanitarias confirman a ABC que el estudio realizado este jueves en el hospital Costa del Sol no ve indicios de conexión entre la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento por un derrame cerebral masivo de Pilar González el pasado martes. Informan Fernando del Valle y J.J. Madueño .

En ella, también ha defendido la decisión de seguir adelante con la vacunación masiva del pasado fin de semana (13 de marzo). "La decisión se toma en base a informes (de la EMA y la Agencia Española), evidentemente uno siempre puede pensar en varias alternativas ¿no?. Pero cuando se apoya en informes técnicos oficiales, es relativamente más sencillo, no voy a decir fácil", justificó.

"Hay que distinguir entre el que no quiso vacunarse por motivos personales claros o aquellos a los que el mensaje no les llegó, a los que es fundamental volver a citar". Así de rotundo se ha mostrado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña (Vigo, 1968), en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha explicado los planes de vacunación del Sergas y las líneas que seguirá para avanzar en el proceso de inmunización.