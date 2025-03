Coronavirus España directo: Sanidad notifica 166 muertes y 6.255 contagios en las últimas 24 horas

"Hay luz a final de este túnel oscuro del año pasado, pero no podemos bajar la guardia ahora (...). Juntos vamos a superar esta pandemia y marcar el comienzo de un futuro más saludable y esperanzador", ha subrayado el presidente estadounidense, informa CNN.

El Ministerio de Salud de China ha informado este jueves de 21 nuevos positivos por coronavirus en la última jornada, todos ellos procedentes del extranjero. Del total de nuevos contagios, once son casos con síntomas y diez positivos asintomáticos, según el último balance de la cartera de Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no organizará este jueves ningún evento para celebrar el primer aniversario de la pandemia. Mientras la nueva enfermedad hace estragos en el mundo, la OMS sigue justificando su gestión y evita utilizar este término porque, según el organismo, la verdadera alerta se proclamó el 30 de enero de 2020 al declararse la emergencia sanitaria internacional. El portavoz del organismo Tarik Jasarevic explicó a ABC que la OMS no declaró entonces ninguna pandemia. «Se declaró emergencia cuando había 98 casos confirmados de Covid-19 y ningún muerto. Lo que ocurrió fue que los países tardaron en reaccionar», se defiende. Léelo aquí .

Una sola inyección de una de las vacunas del Covid-19 autorizadas actualmente puede ser suficiente para proporcionar inmunidad a las personas que han sido previamente infectadas por el virus, eliminando así la necesidad de una segunda dosis y ayudando a estirar los suministros de vacunas muy limitados, según un estudio de la Escuela de Medicina del Hospital Mount Sinai, de Nueva York, publicado en la revista 'New England Journal of Medicine'.

"Pero lo que no haremos es dar dos pasos hacia delante para dar después dos hacia atrás", ha avisado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, a pocas horas de que la Generalitat anuncie las nuevas medidas sanitarias que ha avalado el comité técnico del Procicat.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avanzado que el organismo regulador europeo está "ahora mismo reunido" para tratar este asunto. "Mando un mensaje de prudencia, no se ha producido ningún evento trombótico de este tipo en España. Hasta ahora no se ha acreditado la relación causal entre la vacuna y los trombos. Estamos en buenas manos, tranquilidad", ha comentado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) está estudiando los eventos trombóticos reportados en Austria después de la administración de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, pero por el momento asegura que "no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna".