Coronavirus España directo: Sanidad notifica 14.389 nuevos contagios y 90 fallecidos

El Ministerio de Sanidad informó ayer de 11.291 nuevos contagios, 4.541 en las últimas 24 horas . Además, en la última semana se han notificado 851 brotes con alrededor de 5.150 casos, casi el 80 por ciento, con menos de diez afectados. El porcentaje de asintomáticos sigue en torno al 50 por ciento.

La incidencia acumulada, es decir, los casos diagnosticados cada 100.000 habitantes aumentan en los últimos 14 días y se reducen ligeramente en los últimos siete. Así, la incidencia es de 259,76 en los últimos 14 días (el miércoles era de 256,57) y 120,75 en los últimos 7 (ayer era de 121,72). La Comunidad de Madrid es la más alta en ambos periodos, es decir, últimos 14 y 7 días: 659,41 y 314,96, respectivamente.

A pocas horas del inicio de un segundo confinamiento que entrará en vigor este viernes en Israel, Benjamín Netanyahu advirtió ayer que no dudará en imponer restricciones más duras si no consigue bajar la alta tasa de contagios de coronavirus. El primer ministro defendió las nuevas medidas de cierre -que durarán al menos tres semanas- y aseguró que son «necesarias» para frenar la imparable segunda ola de Covid-19, pese a la desconfianza de gran parte de la opinión pública, descontenta con la vuelta al confinamiento y la gestión gubernamental de la pandemia. «Hicimos todos los esfuerzos para equilibrar las consideraciones de salud con las necesidades económicas», declaró en una rueda de prensa televisada, pero advirtió que «puede que no haya más remedio que endurecer las restricciones» si la morbilidad no baja.

Estados Unidos alcanzó ayer las 197.589 muertes y los 6.670.496 casos confirmados de Covid-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 44.254 contagios más que el miércoles y de 928 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.162. Tan sólo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.767 personas por la enfermedad, según el recuento de las autoridades locales. A Nueva York le siguen en número de fallecidos -de acuerdo con el mapa de Johns Hopkins- la vecina Nueva Jersey (16.179), Texas (14.940), California (14.786) y Florida (13.086).

El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, ha alertado este jueves al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que más de una treintena de países, lo que equivale a unas 270 millones de personas, están ante la "posibilidad aterradora" que quedarse al borde de la inanición. Beasley ha expuesto que la situación podría producirse si la comunidad internacional no continúa actuando como hasta ahora. En especial después del estallido de la crisis del coronavirus, que ni siquiera ha podido propiciar un alto el fuego estable en muchos de los países más afectados por el hambre.

La pandemia de COVID-19 podría causar una disminución, a corto plazo, de la esperanza de vida en zonas fuertemente afectadas del mundo, que podría ser de un año si la enfermedad afectara al diez por ciento de una población, según un estudio que publica Plos One. El estudio indica, sin embargo, que incluso en las regiones más afectadas "es probable que la esperanza de vida se recupere una vez que la pandemia haya terminado".

La Junta de Castilla y León ha anunciado este viernes que recurrirá el revés judicial al confinamiento acordado para Pesquera de Duero, en Valladolid, ante el aumento de casos de COVID, y que ayer el Contencioso-Administrativo número 2 vallisoletano no respaldó. Fuentes de la Consejería de Sanidad han anticipado que recurrirán la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ayer, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid no ratificó el confinamiento de ese pequeño municipio de menos de medio millar de habitantes, aunque previamente sí había respaldado las medidas de restricción acordadas por la Junta para limitar aforos sociales y culturales en Valladolid capital.

El ministro de Sanidad del Reino Unido, Matt Hancock, admitió hoy que el Gobierno conservador no descarta decretar un segundo confinamiento nacional para contener el coronavirus, si bien esto sería el "último recurso". "Haremos lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero la primera línea de defensa es respetar las normas de distanciamiento social", declaró a la emisora pública BBC.

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha subrayado este viernes que la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no puede esperar a la semana que viene y se interroga acerca de si "¿hay algo más urgente que acordar las medidas para contener la pandemia en Madrid?". "Deberíamos reunirnos lo antes posible", añade en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid recalca en su tuit que "estamos a tiempo de salvar muchas vidas y puestos de trabajo".

Los servios jurídicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han iniciado un procedimiento administrativo ante el caso de un profesor que se niega a usar la mascarilla e incita a sus alumnos a no usarla. Fuentes de la UAB han señalado a Efe que "tras estudiar el caso, los servicios jurídicos han propuesto las medidas a emprender y han iniciado el proceso de notificación al interesado".

Uno de cada cinco bulos difundidos a través de Whatsapp sobre la Covid-19 trata de su supuesta prevención o curación animando a consumir diversas sustancias, desde el ajo a la Vitamina C, o realizar acciones como aplicar en la zona nasal aire caliente con un secador. Así lo revela un estudio realizado por tres investigadoras de la Universitat de València (UV) dirigidas por la catedrática de Periodismo Carolina Moreno, que han publicado este trabajo en el que analizan las falsedades difundidas por WhatsApp en España durante la pandemia con el objetivo de identificar qué tipo de sustancias se promovió para su consumo.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha señalado este viernes que el Gobierno andaluz descarta, por el momento, confinar, aislar o hacer retroceder de fase a alguna zona o municipio de la región ya que "no tenemos cifras ni contagios comunitarios" de covid-19 que obliguen a poner "un punto de alarma" en este sentido. "En el momento en el que viéramos alguno con una ratio alta, con un índice de prevalencia alto o con un índice de rastreabilidad negativo con casos de transmisión comunitaria, automáticamente esta Consejería daría orden de cierre", ha afirmado a preguntas de los periodistas en Almería el consejero en una jornada en la que Andalucía suma 1.617 casos confirmados por PCR, la mayor subida diaria en la segunda ola de la pandemia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que en este momento estamos casi en "una carrera a contrarreloj para intentar que la pandemia no nos atropelle". Durante su intervención en un acto en el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) con motivo de una visita al municipio, el presidente ha manifestado que en esa carrera "a contrarreloj" se están haciendo obras prácticamente en todos los grandes centros sanitarios, ampliando urgencias, camas y UCI.

El Servicio Canario de Salud cuenta en la actualidad con 350 rastreadores y aspira a alcanzar los 500, crecimiento que se vinculará a perfiles no estrictamente sanitarios dadas las dificultades para encontrar en el mercado laboral a médicos y enfermeros disponibles. Así lo ha expuesto este viernes la especialista en Medicina Preventiva y Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Eva Álvarez, en un encuentro digital con medios de comunicación en el que ha resaltado que ya hay una decena de rastreadores militares solicitados al Ministerio de Defensa que operan en Gran Canaria y Lanzarote.

«Tenemos un mensaje simple para todos los países: test, test, test». La famosa frase fue pronunciada por Tedros Adhanom, el Director General de la OMS, el 16 de marzo, cuando apenas se contabilizaban 6.500 fallecidos por Covid-19 en el mundo. Hoy, acercándonos peligrosamente al millón de muertos, sabemos que ese mensaje no ha resultado ser tan «simple» como prometía Adhanom.

Los alcaldes de las localidades vallisoletanas de Pedrajas de San Esteban e Íscar, Alfonso Romo y Luis María Martín, ha manifestado su oposición a que se vuelva a confinar a estos dos municipios, como así lo ha anunciado la Junta, al considerar que hay localidad con ratios de contagios superiores, como es el caso de la propia capital vallisoletana, por lo que no dudan en recurrir a la Justicia. Así se lo han comunicado este mismo viernes al delegado de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos, con quienes ambos alcaldes se han reunido después de que este jueves la consejera de Sanidad, Verónica Casado, comunicase telefónicamente el nuevo confinamiento de estos dos municipios, que fueron las dos primeras localidades de la Comunidad en las que se aplicaron medidas restrictivas para frenar la expansión del coronavirus, el pasado 2 de agosto.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Hiroshima (Japón) ha evidenciado que el uso de luz ultravioleta C con una longitud de onda de 222 nanómetros (nm) logra eliminar «eficazmente» el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad conocida como Covid-19. Otros estudios que involucran este tipo de luz ultravioletas solo han analizado su potencia para erradicar los coronavirus estacionales que son estructuralmente similares al SARS-CoV-2, pero no al virus causante del COVID-19 en sí.

La Comunidad de Madrid anunciará finalmente las restricciones de movilidad para hacer frente al coronavirus en una rueda de prensa que se celebrará a las cinco de la tarde y que había sido retrasada en dos ocasiones por el Gobierno regional por el «complejo examen jurídico» de las nuevas medidas. La rueda de prensa para anunciar estas medidas estaba prevista inicialmente a las once y media de la mañana de este viernes pero fue retrasada a la una de la tarde sin ninguna explicación por parte del Gobierno regional.

Miles de profesores han pasado por una prueba PCR antes del inicio del curso escolar, sin embargo, no todas las comunidades autónomas han extendido esta medida de prevención contra el Covid-19 a los trabajadores de las residencias de ancianos.​ «¿Es que el trabajo de estos profesionales es menos relevante o es que la salud de los niños es más importante que la de las personas mayores?», denunció este jueves a ABC Juan José García Ferrer, secretario general del Grupo Social Lares, una asociación que aglutina a más de 600 residencias de ancianos gestionadas por organizaciones sin fines de lucro.

La circulación está permitida en caso de que tenga origen o destino fuera del mismo, siempre respetando las medidas de protección individual. Se desaconseja los desplazamientos no imprescindibles.

«Vamos a reforzar la presencia de agentes en estas zonas. El principal problema no es tanto la normativa sino su incumplimiento que nos ha causado mayores problemas», explica Ayuso. «Vamos a tratar que se cumplan las cuarentenas».