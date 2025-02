Coronavirus España directo: Sanidad notifica 30.251 nuevos contagios y 702 fallecidos por Covid-19 en los últimos dos días

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 30.251 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana, 1.876 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas . Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 47.095 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.086.286 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales . La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 416, frente a 496 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 196.059 positivos.

En el informe de este viernes se han añadido 702 nuevos fallecimientos , en comparación con 530 el viernes y 909 el lunes pasado. Hasta 65.449 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 1.230 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Elizabeth Astete, ha dimitido este domingo de su cargo tras confesar que había recibido la primera dosis de la vacuna del coronavirus, algo que ha tildado como "un grave error", mientras se ha dado a conocer una lista de funcionarios que también han recibido la inmunización antes de tiempo. A través de un comunicado, Astete ha explicado que decidió no recibir la segunda vacuna al darse cuenta del "grave error que cometió", tras explicar que tomó la decisión de inocularse porque había estado en contacto con funcionarios de su Ministerio que habían dado positivo. También el viceministro de Salud, Luis Suárez, ha confirmado horas antes que recibió la vacuna china de Sinopharm entre septiembre y octubre de 2020 --antes de que fuera aprobado su uso de emergencia--, tanto él como el "equipo responsable de conducir la respuesta frente a la pandemia".

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este viernes 19 nuevos contagios de coronavirus en el país, aunque solo uno de ellos es de transmisión local, ha detallado. Así, ocho corresponden a positivos sintomáticos procedentes del extranjero, mientras que los otros diez son pacientes que no han presentado síntomas, también todos ellos llegados desde fuera del país asiático.

La Comunidad de Madrid activa la próxima semana dispositivos de test de antígenos en once zonas básicas de salud y mantiene las pruebas para jóvenes en el campus universitario de la Universidad Complutense. Se trata de dos medidas que la Dirección General de Salud Pública considera necesarias para contener la expansión del coronavirus. El Gobierno regional inició el pasado 20 de enero la realización de test antigénicos a jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 29 años, que no presenten síntomas de Covid-19, en siete campus universitarios públicos madrileños. Hasta el día de hoy se ha convocado a 64.878 jóvenes, se han practicado 53.746 pruebas, de las que han resultado positivas 648.

"Vamos a informar que ya se tienen las vacunas, llegaron en la madrugada, y van a seguir llegando Y no van a dejar de llegar para que se no se detenga el plan nacional de vacunación, que se le de preferencia a adultos mayores. También se va vacunar quienes están en espera de la segunda dosis", ha explicado López Obrador.

Los golpes del ariete y la pintura desconchada todavía son visibles en la puerta de un local comercial situado en el número 2 de la calle del Espejo, a solo 250 metros de la céntrica plaza de Isabel II. La cerradura de la pequeña puerta de chapa roja se encuentra reventada. Tras ella, varias decenas de peldaños conducen a un sótano de 50 metros cuadrados, a tres metros bajo tierra, que este fin de semana fue el lugar elegido por 66 jóvenes para celebrar una fiesta ilegal. Fue solo una de las más de 250 celebraciones desmanteladas en la capital por agentes de Policía Municipal y Nacional, que también detuvieron a ocho personas por resistencia a la autoridad. Quince minutos antes de las dos de la madrugada del domingo, los vecinos del barrio de Palacio llamaron al 092, alertados por gritos y música provenientes del sótano, un antiguo almacén de instrumentos de cuerda ahora reconvertido en piso turístico. Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que solo tenía una entrada y que no había salida de emergencia. También escucharon voces en el interior y discusiones entre los asistentes: unos pedían salir de allí y otros respondían que no podían, informan fuentes policiales. Ante la negativa a abrir, avisaron a las Unidades Centrales de Seguridad, debido al peligro que suponía la fiesta por el lugar en que se estaba celebrando. La Policía Municipal encontró droga repartida en varias de las estancias y denunciaron a cuatro personas por tenencia de sustancias estupefacientes, además de a todos los participantes por incumplir la normativa contra el coronavirus. Entre los 66 participantes, había 11 menores que fueron entregados a sus padres. Léelo aquí .

Garrido fue uno de los magistrados que permitió la reapertura de la hostelería vasca en municipios en 'zona roja' por alta incidencia de la covid-19, en contra de lo establecido por decreto del Gobierno Vasco. El juez ha sido objeto de críticas desde algunos ámbitos por algunos comentarios realizados como que un epidemiólogo es "un médico de cabecera que ha hecho un cursillo" y que las medidas que aconsejan contra la expansión del coronavirus "no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media", en alusión al confinamiento.

Estados Unidos ha detectado unos 84.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que en la última semana ha registrado la cifra más baja de incidencia desde el pasado mes de octubre, aunque la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha advertido que "no hay que bajar la guardia".

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.214, que son 38 más que los registrados el domingo: 12.647 en hospital o centro sociosanitario, 4.536 en residencia, 1.120 en domicilio y 1.911 que no son clasificables por falta de información.

Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este lunes a 494,8 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 18,2 menos que la contabilizada el domingo (513). La tasa en la región no estaba por debajo de 500 desde el viernes 15 de enero (463,9).

En rueda de prensa, con motivo del inicio de la vacunación de los estudiantes de Ciencias de la Salud, Trabajo Social y Psicología contra la COVID-19, la consejera ha apuntado que las localidades que tienen un nivel de alerta tres agravado plus --Teruel, Alcañiz y Calatayud-- podrían "bajarlo" y, además, se estudiará el desconfinamiento de alguna de ellas y de otros municipios que no tienen ese nivel de alerta tan elevado, pero están confinadas, como es el caso de la capital aragonesa.

De esta forma, estas medidas serán de aplicación en los 39 de los 45 municipios de la Comunidad que no se encuentran en un nivel de alerta extremo. En concreto, los seis únicos municipios que continúan en nivel de alerta extremo son Ulea, Beniel, Yecla, Abarán, Pliego y Cieza.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado en una rueda de prensa que "la semana pasada se registraron la menor cantidad de casos desde octubre". Según explicó el responsable, "en apenas 5 semanas hemos reducido los contagios a la mitad". No obstante, ha insistido en que "el incendio no se ha sofocado, pero sí se ha reducido su alcance, si dejamos de luchar en alguno de sus frentes, se volverá a extender".

Sobre la misión de la OMS en China, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, ha explicado que "la misión se consideró como un esfuerzo conjunto. Se trabaja con China para conocer el origen, no se ha llevado a cabo una investigación. La OMS no tiene facultad para investigar. No tiene ese mandato por parte de ningún estado miembro. Hay que respetar ciertas pautas científicas para progresar y saber cuáles son los orígenes de la enfermedad".

El comité clínico que asesora a la Xunta en la pandemia del coronavirus ha recomendado mantener esta semana el cierre total de la hostelería y de los gimnasios, así como la limitación de reuniones a no convivientes. Así, se ha emplazado a la reunión del lunes que viene para evaluar el alivio de estas restricciones.

Aunque Simón reconoce que la tendencia es en líneas generales descendente, la incidencia sigue estando en «niveles muy altos» y existe el problema de que «el descenso en ocupación de UCI es muy lento». La incidencia tiene que estar en unos niveles mucho más bajos de los actuales para garantizar que la atención hospitalaria se desarrolle con normalidad, ha precisado el epidemiólogo. Simón ha detallado que el descenso en la IA se observa en todos los grupos de edad. En este sentido, ha ahondado que la incidencia en mayores de 65 en residencias de mayores es menor que la de los mayores de 65 que no reside en residencias.

Sobre la vacunación en estadios, el director del CCAES ha dicho de que «Ahora mismo no se plantea que la vacuna se administre fuera del sistema sanitario. Simón ha apuntado que «si nos llegaran una barbaridad de millones de dosis» no tendría sentido que la vacuna se administrase en lugares como los estadios.

Además, ha apuntado que -según la evolución observada en otros países- la variante británica no se transmite más en un determinado grupo de edad.

Fernado Simón ha recordado que el 15 de enero, España registró el máximo de incidencia al empezar a detectarse los contagios producidos de la Navidad. Ha resaltado que justo un mes más tarde, esta incidencia se ha reducido en un porcentaje sustancial y lo ha hecho en todos los grupos de edad. Sin embargo, en lo que se refiere a esta bajada de los casos en las residencias, ha indicado que no se puede confirmar que esta se deba a la vacunación en estos centros sociosanitarios.

«Con la masacrilla FFP2 no hay riesgo cero, ni hay una diferencia radical con la mascarilla quirúrgica», ha señalado el director del CCAES. Si lo que queremos es que se reduzca la probabilidad de contagio al exterior, la quirúrgica tiene una mayor capacidad de filtrado, ha apuntado Simón.

Simón ha expresado que con las patentes muy esenciales o de alto impacto, sí que se han liberado. Sin embargo, ha indicado que España no tiene este problema pues se encuentra en el marco de la Unión Europea. También ha reconocido que muchas empresas farmacéuticas han hecho una gran inversión previa para el desarrollo de la vacuna.