Coronavirus España directo: Cataluña supera los 13.000 fallecidos por el virus

Estados Unidos alcanzó en el último día la cifra de 5.912.016 casos confirmados de Covid-19 y la de 181.704 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 51.619 contagios más que el jueves y de 1.177 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.934, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.680 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.930, California (12.769), Texas (12.523) y Florida (10.957).

Bolivia reanudará a partir del 1 de septiembre los vuelos regulares de pasajeros y carga con España y Estados Unidos, como primer paso en la reapartura de su espacio aéreo tras cinco meses de cuarentena en los que solo hubo algunas conexiones por motivos humanitarios. El ministro interino de Obras Públicas, Iván Arias, en una conferencia telemática, explicó que los vuelos internacionales están habilitados «para todas las personas» que quieran llegar a Bolivia, incluso de visita o turismo, pues hasta ahora solo se permitían para nacionales y residentes. Los pasajeros deberán presentar una prueba Covid-19 negativa de «no más de siete días de antigüedad», indicó, pero Bolivia ya no exige catorce días de cuarentena al llegar al país.

Las guarderías y los colegios de la ciudad china de Wuhan, en la que se registraron los primeros casos de coronavirus SARS-CoV-2, empezarán el curso escolar el próximo 1 de septiembre, informaron hoy las autoridades municipales. En un comunicado publicado hoy en su página web, el Gobierno de Wuhan indicó que los casi 1,4 millones de alumnos que volverán el próximo martes a las aulas no estarán obligados a cubrirse nariz y boca con mascarilla «en el campus en circunstancias normales». «No hace falta que los estudiantes se coloquen la mascarilla en el campus, pero deberían llevarla por si acaso», señaló el subdirector del Departamento de Educación de Wuhan, Wang Chifu.

La policía de Berlín fracasó en su intento de lograr la prohibición "in extremis" de la manifestación contra las restricciones por la pandemia convocada para este sábado por grupos negacionistas de la COVID-19, incluida la ultraderecha. La Audiencia Territorial de Berlín-Brandeburgo rechazó de madrugada el recurso presentado por la vía de urgencia por el estamento policial contra la convocatoria de esa marcha, que ha movilizado a miles de seguidores de todo el país hacia la capital. Unos 1.500 manifestantes se concentraron ya el viernes ante la emblemática Puerta de Brandeburgo, a modo de acción previa a la marcha de este sábado. La mayoría de los asistentes acudieron sin mascarilla, dispuestos a celebrar que una instancia judicial inferior hubiera derogado un primer veto de las autoridades de la capital y ciudad-estado. La policía ha preparado un fuerte dispositivo de seguridad para evitar situaciones como las registradas el primero de agosto, en que unas 30.000 personas desfilaron por el centro berlinés ignorando la orden de llevar mascarilla y guardar la distancia social.

La comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, ha declarado este sábado que la reapertura de las escuelas no debería provocar un repunte de casos de coronavirus. «Los estudios en varios países de la UE han demostrado que la transmisión de niño a niño en las escuelas es rara y que la reapertura de escuelas no se ha asociado con un aumento significativo de infecciones», ha declarado en una entrevista concedida al diario italiano 'La Stampa'.

El regreso a las aulas está ya a la vuelta de la esquina, pero el escenario de crisis sanitaria provocado por la pandemia del coronavirus hace que muchos progenitores se planteen la posibilidad de no llevar a sus hijos al colegio, una decisión que podría traer serias consecuencias. Lee la noticia al completo .

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han desmantelado este sábado de madrugada una fiesta ilegal celebrada en una nave industrial de la zona Franca, en el distrito de Sants, que reunía a más de 160 personas, incumpliendo las medidas sanitarias decretadas por el coronavirus. Los agentes han detenido a un hombre por presunto tráfico de drogas y han denunciado a todos los asistentes por no llevar mascarilla ni guardar la distancia social, informan este sábado ambos cuerpos policiales en sendos comunicados. La fiesta se convocó por las redes sociales y también se vendieron entradas para poder acceder. Informa EP.

Reino Unido ha confirmado 1.108 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y un total de 12 nuevos fallecidos por la enfermedad, según el último balance del Gobierno británico publicado este sábado, mientras el ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha avisado de que ya no descarta nuevas restricciones ante la incapacidad de las autoridades para frenar la actual tendencia. Hancock ha explicado que países en otras partes del mundo ya estaban experimentando una segunda ola y ha insistido en que el coronavirus sigue siendo una «amenaza muy seria».

La Dirección General de Salud del Gobierno francés ha informado de seis muertos en hospitales y 5.453 nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas, lo que supone un sensible descenso con respecto a los 7.379 casos y 20 decesos del viernes. En total hay 30.602 muertos entre los 272.530 casos de coronavirus detectados desde el inicio de la pandemia. El boletín recoge además 4.530 pacientes hospitalizados por Covid-19, cinco menos que el viernes, mientras que en las unidades de cuidados intensivos hay 400 ingresados, 13 menos que el viernes. Informa EP.

Incumplir la obligación decretada por las autoridades sanitarias de permanecer en cuarentena o en aislamiento al ser diagnosticado con COVID-19, tener síntomas compatibles con la enfermedad o haber sido contacto estrecho de un positivo podrá conllevar multas de entre 3.000 y 120.000 euros. No colaborar en la investigación epidemiológica también podrá ser sancionado con entre 3.000 y 15.000 euros.

Asturias pedirá contar con los 2.000 rastreadores que el Ejército pondrá a disposición de las comunidades autónomas para combatir la pandemia de la covid-19, ha informado el Gobierno regional a través de la web coronavirusasturias.es. El pasado miércoles el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, aseguró que el Principado estaba procediendo a una reestructuración de su sistema de rastreo y que no descartaba ninguna posibilidad aunque inicialmente no los solicitarían.

Los preparativos comenzaron discretamente antes del verano: la formación del personal, el estudio de los protocolos, la llegada de los kits de laboratorio… En los hospitales de La Paz y La Princesa en Madrid, y Marqués de Valdecilla en Santander, todo estaba ya listo para iniciar el primer ensayo en humanos de una vacuna contra el coronavirus en España , la desarrollada por Janssen. Solo faltaba que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) diera luz verde. Y ayer viernes lo hizo. Fue el pistoletazo de salida a la búsqueda de 190 voluntarios sanos que no le tengan miedo a los pinchazos. Informa Isabel Miranda .

La Audiencia Territorial de Berlín rechazó en la madrugada de ayer el recurso por vía de urgencia presentado por la policía contra la convocatoria de la marcha. El senador de Interior Andreas Geisel criticó abiertamente la decisión judicial, argumentando que «el derecho a la manifestación no significa derecho a violar la ley», pero fue en vano. Unas 18.000 personas se reunieron en la capital alemana para protestar contra las restricciones para atajar la pandemia y en la concentración no se respetaba la distancia de seguridad ni el uso de mascarillas, por lo que la policía anunció que «no nos queda otro remedio que disolver» unas dos horas después de haber comenzado las marchas. Durante la jornada se efectuaron decenas de detenciones de manifestantes que se resistían a abandonar la protesta. Lo cuenta Rosalía Sánchez .

Después de que el pasado 8 de agosto una mujer con coronavirus visitase una cafetería Starbucks en Paju, una localidad de Corea del Sur próxima a Seúl, otros 55 clientes que estaban allí ese día se contagiaron. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con los cuatro camareros que en ese momento trabajaban en el negocio: ninguno de ellos contrajo la enfermedad. ¿La razón? Llevaban mascarilla .

Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 5.958.902 casos confirmados de Covid-19 y la de 182.718 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 46.886 contagios más que el viernes y de 1.014 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.515, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.680 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 16.038, California (12.873), Texas (12.788) y Florida (11.110).